13 gen 2026
Spiegazione dettagliata dell'evento ''Cose a caso''

Da ADESSO fino al 22 gennaio, la situazione sarà davvero incasinata! In ogni giornata dell'evento ''Cose a caso'' (#RandomBS), succederanno robe random in Brawl Stars, che cambieranno la tua esperienza di gioco.

Questa casualità si manifesterà in tre modi diversi e la community dovrà raggiungere un obiettivo per sbloccare il premio giornaliero.

Ma cosa ti aspetterà?

  • Modifiche al gioco giornaliere e casuali.

  • Obiettivi della community giornalieri e casuali.

  • Ricompense giornaliere e casuali (ci saranno tre premi possibili ogni giorno, ma ne verrà scelto solo uno).

Ecco quello che ci sarà oggi.

  • Modificatore: ''Colpo critico'' in tutte le modalità.

  • Obiettivo: 700 milioni di eliminazioni in 24 ore.

  • Ricompense: 2567 raddoppiaXP, una megacassa o due premi caotici.

Se l'obiettivo sarà completato, sveleremo il premio domani!

Come faccio a sapere quali sono il modificatore, l'obiettivo e la ricompensa della giornata?

Ogni giorno, verso le 8 UTC, ci sarà un breve video sulle pagine social di Brawl Stars che ti darà le informazioni che cerchi (e che ti mostrerà anche il premio selezionato, a patto che la community abbia portato a termine l'obiettivo del giorno precedente).

Questa volta, però, la scelta delle ricompense sarà diversa e dipenderà da alcune sfide casuali che dovranno affrontare i community manager!

Ecco qui la lista dei premi:

  • 2567 raddoppiaXP, una megacassa o 2 premi caotici

  • 1050 bling, 10 premi Starr o 512 punti energia

  • 1998 XP del Pass Pro, 487 monete o una reazione

  • 212 crediti, 2 premi Starr o la skin dell'overdrive ''Pocho maestro dello scratch''

  • 111 gemme, 11 gemme o una gemma

  • 501 bling, un graffito o un premio Starr leggendario

  • 3 hosomaki, 6 premi angelici o 9 premi demoniaci

  • un'icona del giocatore, 987 punti energia o FINX GRATIS

  • 1002 monete, 2468 raddoppiaXP o una cassa mecha

  • 2 premi caotici, un premio Starr con overdrive o una cassa dei trofei

Cosa sono questi modificatori giornalieri?

Ogni giorno, nel gioco sarà attivo un modificatore per solo 24 ore. Ecco qui alcuni esempi:

  • solo Footbrawl

  • sicari proibiti

  • Sopravvivenza+ ovunque

  • TESTE GROSSE?!

Ricordati di andare nel gioco e di controllare le pagine social di Brawl Stars tutti i giorni per scoprire cosa ti aspetta.

IL CONCORSO SPECIALE

Sceglieremo 10 giocatori a cui dare 100 premi Starr leggendari!

Per partecipare:

  • pubblica durante l'evento un video con del gameplay a caso, registrato in un QUALSIASI momento;

  • inserisci gli hashtag #BrawlStars e #RandomBS nel messaggio.

Tutto qua! Contatteremo i vincitori dopo la fine dell'evento, il 23 gennaio.

ANDIAMOOOO!