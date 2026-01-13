Spiegazione dettagliata dell'evento ''Cose a caso''
Da ADESSO fino al 22 gennaio, la situazione sarà davvero incasinata! In ogni giornata dell'evento ''Cose a caso'' (#RandomBS), succederanno robe random in Brawl Stars, che cambieranno la tua esperienza di gioco.
Questa casualità si manifesterà in tre modi diversi e la community dovrà raggiungere un obiettivo per sbloccare il premio giornaliero.
Ma cosa ti aspetterà?
Modifiche al gioco giornaliere e casuali.
Obiettivi della community giornalieri e casuali.
Ricompense giornaliere e casuali (ci saranno tre premi possibili ogni giorno, ma ne verrà scelto solo uno).
Ecco quello che ci sarà oggi.
Modificatore: ''Colpo critico'' in tutte le modalità.
Obiettivo: 700 milioni di eliminazioni in 24 ore.
Ricompense: 2567 raddoppiaXP, una megacassa o due premi caotici.
Se l'obiettivo sarà completato, sveleremo il premio domani!
Come faccio a sapere quali sono il modificatore, l'obiettivo e la ricompensa della giornata?
Ogni giorno, verso le 8 UTC, ci sarà un breve video sulle pagine social di Brawl Stars che ti darà le informazioni che cerchi (e che ti mostrerà anche il premio selezionato, a patto che la community abbia portato a termine l'obiettivo del giorno precedente).
Questa volta, però, la scelta delle ricompense sarà diversa e dipenderà da alcune sfide casuali che dovranno affrontare i community manager!
Ecco qui la lista dei premi:
2567 raddoppiaXP, una megacassa o 2 premi caotici
1050 bling, 10 premi Starr o 512 punti energia
1998 XP del Pass Pro, 487 monete o una reazione
212 crediti, 2 premi Starr o la skin dell'overdrive ''Pocho maestro dello scratch''
111 gemme, 11 gemme o una gemma
501 bling, un graffito o un premio Starr leggendario
3 hosomaki, 6 premi angelici o 9 premi demoniaci
un'icona del giocatore, 987 punti energia o FINX GRATIS
1002 monete, 2468 raddoppiaXP o una cassa mecha
2 premi caotici, un premio Starr con overdrive o una cassa dei trofei
Cosa sono questi modificatori giornalieri?
Ogni giorno, nel gioco sarà attivo un modificatore per solo 24 ore. Ecco qui alcuni esempi:
solo Footbrawl
sicari proibiti
Sopravvivenza+ ovunque
TESTE GROSSE?!
Ricordati di andare nel gioco e di controllare le pagine social di Brawl Stars tutti i giorni per scoprire cosa ti aspetta.
IL CONCORSO SPECIALE
Sceglieremo 10 giocatori a cui dare 100 premi Starr leggendari!
Per partecipare:
pubblica durante l'evento un video con del gameplay a caso, registrato in un QUALSIASI momento;
inserisci gli hashtag #BrawlStars e #RandomBS nel messaggio.
Tutto qua! Contatteremo i vincitori dopo la fine dell'evento, il 23 gennaio.
ANDIAMOOOO!