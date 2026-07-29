Formato delle Brawl Stars World Finals 2026
Ci siamo.
L'evento di Brawl Stars più atteso dell'anno sta per arrivare e le migliori squadre del mondo si stanno preparando a battersi per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo di Brawl Stars!
Dopo un'intera stagione segnata dalle Finali mensili, dalle Ultime qualificazioni e da una serie di scontri decisivi in ogni regione, resteranno solo le squadre migliori.
Dal 20 al 22 novembre, 12 squadre si sfideranno presso il Tokyo Metropolitan Gymnasium con l'obiettivo di aggiudicarsi il titolo di campione del mondo, di portarsi a casa la fetta più grande del montepremi da 1.000.000 $ e di sollevare il trofeo Thomas Lyte.
Una panoramica dell'evento
Ecco tutto ciò che c'è da sapere prima di partecipare all'evento.
Evento: Finali mondiali di Brawl Stars
Date: dal 20 al 22 novembre 2026.
Località: Tokyo, Giappone.
Luogo: Tokyo Metropolitan Gymnasium.
Squadre partecipanti: 12.
Montepremi: 1.000.000 $.
CHI PARTECIPERÀ?
Alle Finali mondiali parteciperà una serie di squadre provenienti dalla stagione del TdBS e, in particolare:
le prime quattro classificate della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''
le prime due classificate della regione del Nord America
le prime due del Sud America
le prime due dell'Asia orientale
le due vincitrici delle Ultime qualificazioni
IL FORMATO
Le Finali mondiali si svolgeranno nell'arco di tre giorni e gli scontri saranno 24 in totale.
L'evento inizierà venerdì 20 con la fase a gironi, per poi passare ai play-off, che si terranno sabato e domenica.
VENERDÌ: LA FASE A GIRONI
Il venerdì dà il via all'evento con otto squadre divise in due gruppi che si batteranno in scontri al meglio dei cinque set.
La fase a gironi si disputerà secondo il formato a gruppi, il che significa che le squadre avranno la possibilità di ottenere un buon piazzamento nel proprio gruppo per rimanere in gioco: in particolare, quattro squadre parteciperanno a questa fase, due passeranno il turno e le altre due saranno eliminate. Dopo aver affrontato uno scontro iniziale, le squadre disputeranno quello tra i vincitori o quello tra i perdenti e questa fase terminerà con uno scontro decisivo, che determinerà la seconda squadra a passare il turno.
Gruppo A
Testa di serie n. 2 della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''
Testa di serie n. 2 della regione del Sud America
Testa di serie n. 3 della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''
Testa di serie n. 2 delle Ultime qualificazioni
Gruppo B
Testa di serie n. 2 della regione dell'Asia orientale
Testa di serie n. 2 della regione del Nord America
Testa di serie n. 4 della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''
Testa di serie n. 1 delle Ultime qualificazioni
Le due squadre migliori di ciascun gruppo avanzeranno ai play-off e raggiungeranno le quattro qualificatesi direttamente tramite le classifiche delle regioni.
Ciò significa che, alla fine di venerdì, il tabellone delle otto finaliste sarà al completo.
Le Finali mondiali inizieranno a spron battuto e nessuna squadra vuole essere la prima a tornare a casa.
SABATO: INIZIANO I PLAY-OFF
Sabato, avranno inizio i play-off.
Durante questa fase, otto squadre si affronteranno in un gruppo a doppia eliminazione, il che significa che ogni squadra dovrà vincere senza sosta per qualificarsi per la finalissima.
Ai play-off parteciperanno le quattro squadre qualificatesi direttamente tramite le classifiche delle regioni, insieme alle quattro che hanno superato la fase a gironi di venerdì.
Le squadre qualificate ai play-off
Testa di serie n. 1 della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''
Testa di serie n. 1 della regione del Sud America
Testa di serie n. 1 della regione dell'Asia orientale
Testa di serie n. 1 della regione del Nord America
Testa di serie n. 1 del Gruppo A
Testa di serie n. 2 del Gruppo A
Testa di serie n. 1 del Gruppo B
Testa di serie n. 2 del Gruppo B
In questa fase, si inizia a fare sul serio: i favoriti non saranno al sicuro, gli sfavoriti potranno farsi valere e un set potrà stravolgere l'intero torneo. Il trofeo si avvicina e la pressione si fa sentire sempre di più.
DOMENICA: LA GIORNATA DECISIVA
Domenica è l'ultimo giorno delle Finali mondiali.
Le otto finaliste continuano a battersi nel gruppo a doppia eliminazione e solo quelle migliori potranno partecipare agli ultimi scontri della stagione.
Domenica, si svolgeranno cinque scontri al meglio dei cinque set e il Torneo di Brawl Stars si concluderà con lo scontro più atteso dell'anno: la finalissima.
La finalissima sarà al meglio dei sette set e la squadra proveniente dal gruppo dei vincitori partirà con un punteggio di 1 a 0.
Al termine della finalissima, una squadra si aggiudicherà il titolo di campione del mondo, solleverà il trofeo Thomas Lyte e si porterà a casa la fetta più grande del montepremi da 1.000.000 $.
Presto, sveleremo maggiori dettagli, perciò tieni d'occhio i nostri canali social e le notizie nel gioco!