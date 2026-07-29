Il venerdì dà il via all'evento con otto squadre divise in due gruppi che si batteranno in scontri al meglio dei cinque set.

La fase a gironi si disputerà secondo il formato a gruppi, il che significa che le squadre avranno la possibilità di ottenere un buon piazzamento nel proprio gruppo per rimanere in gioco: in particolare, quattro squadre parteciperanno a questa fase, due passeranno il turno e le altre due saranno eliminate. Dopo aver affrontato uno scontro iniziale, le squadre disputeranno quello tra i vincitori o quello tra i perdenti e questa fase terminerà con uno scontro decisivo, che determinerà la seconda squadra a passare il turno.

Gruppo A

Testa di serie n. 2 della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''

Testa di serie n. 2 della regione del Sud America

Testa di serie n. 3 della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''

Testa di serie n. 2 delle Ultime qualificazioni

Gruppo B

Testa di serie n. 2 della regione dell'Asia orientale

Testa di serie n. 2 della regione del Nord America

Testa di serie n. 4 della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''

Testa di serie n. 1 delle Ultime qualificazioni

Le due squadre migliori di ciascun gruppo avanzeranno ai play-off e raggiungeranno le quattro qualificatesi direttamente tramite le classifiche delle regioni.

Ciò significa che, alla fine di venerdì, il tabellone delle otto finaliste sarà al completo.

Le Finali mondiali inizieranno a spron battuto e nessuna squadra vuole essere la prima a tornare a casa.