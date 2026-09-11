Domande e risposte su Brawl Stars Esports
Dopo aver rivelato i nostri piani per Brawl Stars Esports nel 2027, abbiamo organizzato la nostra primissima sessione di domande e risposte sul Torneo di Brawl Stars!
Rose, Pedro e Kim del team di Brawl Stars Esports si sono impegnati a rispondere alle tantissime domande che ci sono state poste su Reddit, X e Instagram. Per voi ne abbiamo selezionate alcune, dedicate ai temi che hanno suscitato maggiore interesse nella community.
Cominciamo! 👇
Il TdBS del 2027
1) Perché avete intenzione di rendere più complesso il formato? Non credo che Brawl Stars sia il tipo di gioco che ha bisogno di una trasformazione simile... (Domanda posta da Academic-Letter-857 su Reddit)
In realtà, lo vediamo semplicemente come un incremento delle opzioni disponibili (tramite l'integrazione delle sfide Challenger) e del livello di competitività e coinvolgimento delle squadre più forti (attraverso l'introduzione del livello più alto).
Siamo ottimisti nei confronti della direzione che abbiamo intrapreso, ma continueremo a fare tutte le valutazioni del caso e saremo pronti a tornare sui nostri passi, se necessario.
- Kim
2) Ci saranno ancora le Qualificazioni? In caso contrario, come si fanno a determinare le migliori squadre di ogni regione? (Domanda posta da kleyzzit su Reddit)
È qualcosa a cui stiamo lavorando proprio ora. Sì, organizzeremo un torneo su invito regionale (online) per determinare le otto squadre migliori che parteciperanno al primo ciclo del 2027. Il nostro obiettivo è fare sì che questo evento si svolga a gennaio, dopo le Finali mondiali.
Dobbiamo valutare alcune cose in merito a quali squadre invitare, alle tempistiche di modifica delle rose e al coinvolgimento dei club.
- Rose
3) Ci saranno altre mappe nuove in futuro? (Domanda posta da @hsh41229926 su X)
Rispondo con molto piacere a questa domanda. Abbiamo ricevuto alcuni suggerimenti dalla community di creatori di mappe (Brawl Craft) e stiamo discutendo dell'implementazione di nuove mappe nella modalità Classificata e nel TdBS.
- Rose
4) Le Ultime qualificazioni verranno rimosse l'anno prossimo? In tal caso, cosa succederà alle squadre di ogni regione che non si saranno qualificate? (Domanda posta da @arisenBS su X)
Le UQ si sono evolute in un torneo che offriva alle squadre di metà classifica di ogni regione un'ultima possibilità di entrare nelle Finali mondiali, ma, una volta riorganizzata la struttura della competizione, abbiamo ritenuto che queste qualificazioni aggiuntive non fossero più necessarie. Il nuovo circuito farà sì che solo le migliori squadre in assoluto partecipino ai nostri eventi internazionali.
Potrebbe sembrare crudele, ma preferiamo investire tutto questo entusiasmo e coinvolgimento nelle fasi di promozione e retrocessione.
Fondamentalmente, vogliamo che le Finali mondiali diventino il torneo più competitivo nella storia di Brawl.
- Pedro
5) Dopo i primi tre mesi, non è chiaro cosa c'è in programma a maggio, giugno e luglio, a parte la Brawl Cup. (Domanda posta da @Echo8vi su X)
A maggio si svolgeranno gli eventi Challenger regionali e a giugno la Brawl Cup. Il nostro obiettivo è concentrare i finanziamenti di terze parti nei mesi di bassa stagione, così da poter completare il calendario delle competizioni.
- Rose
Il programma dei club partner
1) Potete spiegare come funziona il programma dei club partner e quali sono le vostre aspettative verso tali partner, oltre ai requisiti specifici per partecipare? (Domanda posta da @Imfern0listico su X)
Il programma dei partner è un programma di condivisione dei ricavi tra Supercell e una selezione di club di Esports. L'obiettivo principale è quello di aiutare i club a sviluppare una gestione più sostenibile dei propri progetti dedicati a Brawl Stars e, al contempo, offrire ai fan nuove opportunità di accedere al mondo di Brawl Esports seguendo le loro squadre preferite.
Le prestazioni competitive ricoprono decisamente un ruolo importante, ma non sono l'unico fattore tenuto in considerazione: infatti, valutiamo anche aspetti come il pubblico, l'interazione con i fan, la rilevanza regionale, le performance in altri giochi e la dedizione a lungo termine verso Brawl Stars.
Se siete interessati, date un'occhiata alla nuova pagina dei club qui!
- Pedro
2) Come influisce il programma dei club partner sul TdBS del 2027? Ci saranno delle modifiche? Ad esempio, sarà più facile entrarci? Ci saranno più vantaggi per queste squadre? O magari ancora più personalizzazioni all'interno del gioco sempre per loro? (Domanda posta da @Gabriel30PT su X)
Ci rifiutiamo di integrare qualsiasi tipo di vantaggio competitivo all'interno del programma.
Per quanto riguarda le personalizzazioni, stiamo prendendo in considerazioni nuovi modi per permettere ai fan di esprimere ancora di più il proprio sostegno per i club, ma al momento non abbiamo dettagli da condividere.
Quanto all'accesso, abbiamo deciso di rendere la procedura più trasparente, in modo che i potenziali club sappiano esattamente che cosa fare e a che punto del processo si trovano.
Man mano che sempre più club entreranno a far parte del programma e noi ne aumenteremo il ritorno finanziario, saliranno di conseguenza anche le nostre aspettative nei confronti dei partner.
- Pedro
3) Ci saranno otto organizzazioni partner in ogni regione? Se i punti del TdBS appartengono ai giocatori, dovranno scegliere una delle organizzazioni partner per partecipare alla lega? Grazie. Credo di parlare a nome della community quando dico che questa è la migliore decisione che potesse essere presa per il TdBS (Domanda posta da @DaaNTzBS su X)
Non necessariamente. Lo status di organizzazione partner non garantisce un posto nella lega migliore. Uno degli obiettivi che ci prefiggiamo con tale modifica è quello di rendere questa lega più competitiva possibile ed è il motivo per cui abbiamo implementato il sistema di promozione e retrocessione.
A chi spetteranno i punti e come verranno assegnati è una questione su cui stiamo ancora lavorando. Condivideremo maggiori dettagli non appena saremo pronti.
- Pedro
4) Cosa conta di più nel momento in cui si stabilisce una partnership con un'organizzazione? Perché c'è chi si unisce al programma immediatamente e chi invece deve aspettare un anno? (Domanda posta da @catut4a su X)
Le tempistiche di adesione al nostro programma da parte di un club dipendono dal suo status (se ha lo staff necessario, una rosa, ecc.) e dai nostri obiettivi annuali.
Quest'anno le Finali mondiali si svolgeranno in Giappone, quindi abbiamo deciso di velocizzare l'accorpamento di nuove squadri nipponiche. Quanto alle altre regioni, vogliamo trovare partner che condividano le nostre stesse ambizioni in merito al gioco.
E riguardo a ciò che conta di più, per noi si tratta di una combinazione di elementi quali performance di marketing, coinvolgimento degli appassionati, successo competitivo storico, la presenza di una fanbase in una delle regioni in cui ci vogliamo espandere e altro ancora.
- Pedro
5) C'è da aspettarsi qualcos'altro per le organizzazioni partner, ad esempio personalizzazioni aggiuntive all'interno del gioco o skin per i vincitori della Brawl Cup?
Anche se per ora non posso condividere con voi nulla di concreto, rispetto allo scorso anno stiamo prendendo in considerazioni modi diversi per permettere ai club di esprimersi all'interno del gioco.
Non posso farvi alcun esempio, ma sappiate che ci stiamo lavorando!
- Pedro
Domande generali
1) Brawl Esports tornerà in Svezia nel 2027? Sarebbe fantastico. Le Finali dello scorso anno sono state davvero incredibili. Era la prima volta che partecipavo a un evento dal vivo ed è stata un'esperienza da 10 e lode! (Domanda posta da @Sleepymunmun su X)
Siamo contenti di sapere che sia stata una bella esperienza! È il nostro obiettivo principale nell'organizzare questi eventi. Quando pianifichiamo i nostri eventi, prendiamo in considerazione due fattori: la presenza di una base di giocatori già esistente oppure l'opportunità di sviluppare una nuova regione in cui gli Esports rappresentano un veicolo di marketing fondamentale per tale crescita.
Continueremo a prendere in considerazione nuove location, specialmente quelle che permettono di accogliere un gran numero di fan. In ogni caso, ci auguriamo di vederti presto! <3
- Pedro e Kim
2) Come faranno le squadre a qualificarsi per le sfide Challenger? (Domanda posta da @CommandBS su X)
Vogliamo che le sfide Challenger siano un ecosistema aperto. Le modalità di qualificazione esatte non sono ancora state definite.
- Kim
3) In che modo gli scontri settimanali influiranno sul luogo dell'evento e sulle ricompense? Ci saranno delle nuove ricompense e un nuovo percorso ogni settimana o due? (Domanda posta da honestlynotBG su Reddit)
Bella domanda. Dobbiamo ancora definire i dettagli, ma vorremmo che a ogni fine settimana di trasmissione ci fosse qualcosa di nuovo da ottenere!
- Kim
4) È possibile che Supercell o il TdBS partecipino alla coppa del mondo di Esports prossimamente?(Domanda posta da @brunoclash_ su X)
Quest'anno, Supercell non ha partecipato alla coppa del mondo di Esports perché avevamo altre priorità. Detto questo, prenderemo la cosa in considerazione nel caso in cui le nostre priorità dovessero cambiare.
Abbiamo un grande rispetto per gli organizzatori, per la loro ambizione nel dare vita all'evento e per lo spirito competitivo di tutti i partecipanti. Qui a Supercell, e io posso parlare nello specifico per il team di Brawl, siamo molto interessati agli Esports e a esplorare nuove opportunità.
- Pedro
5) Il team ha preso in considerazione altri strumenti di selezione, come la scelta dinamica al posto dell'assegnazione predeterminata rosso/blu, che presenta una differenza significativa tra le squadre? (Domanda posta da @brunoclash_ su X)
Questo è uno dei riscontri che abbiamo ricevuto con il nuovo sistema di selezione e stiamo valutando attivamente la possibilità di far scegliere il lato rosso/blu anziché affidare la selezione al lancio di una moneta.
- Rose
6) Queste sessioni di domande e risposte si svolgeranno regolarmente? (Domanda posta da @JakeC0ld su X)
Sì. Vogliamo garantire la massima trasparenza e instaurare un clima di aperta comunicazione con voi, quindi ci saranno altre sessioni come questa... sempre se vi fa piacere!
E abbiamo anche qualche altra idea al riguardo...
- Kim
7) Come funzioneranno le due finali delle sfide Challenger? A quanto ho capito dal video e dal blog, si svolgeranno appena prima dei due grandi eventi dal vivo. Ciò significa che le squadre si contenderanno un posto per tale evento, oltre a tutto l'aspetto relativo alla promozione? (Domanda posta da @UnstabledMotion su X)
Le squadre delle sfide Challenger che partecipano al torneo di promozione si contendono solamente un posto nella lega principale. L'accesso ai tornei internazionali si ottiene giocando nelle leghe principali.
Se una squadra delle sfide Challenger viene promossa, tuttavia, potrà lottare per un posto ai tornei internazionali nel ciclo successivo, ma non nello stesso ciclo in cui ha ottenuto la promozione.
- Pedro
8) E la Cina? Non fa parte di una regione delle sfide Challenger. Anche lì ci sarà una lega o continueranno a esserci Finali mensili? Come faranno i giocatori a qualificarsi ai tornei internazionali? (Domanda posta da Dagam-37 su Reddit)
La Cina continentale non andrà da nessuna parte e continuerà a essere rappresentata a livello internazionale, ma la sua struttura competitiva potrebbe essere diversa rispetto a quella del resto del mondo.
Condivideremo maggiori informazioni prima della fine dell'anno.
- Kim
9) Ci saranno miglioramenti nelle risorse per gli sviluppatori software, per aiutarli a creare e perfezionare nuovi strumenti da mettere a disposizione di giocatori e fan nella community del TdBS?
Mi riferisco in particolare agli strumenti già esistenti come l'API di Brawl Stars. (Domanda posta da @Vitor_0502 su X)
Nulla che siamo pronti ad annunciare, ma sì!
- Kim
E così si conclude la nostra prima sessione di domande e risposte sul TdBS! Grazie a tutti coloro che ci hanno inviato delle domande su Reddit, X e Instagram.
Questa volta non siamo riusciti a rispondere a tutti, ma, come abbiamo accennato poco fa, vogliamo intensificare le nostre comunicazioni con la community per garantire la massima trasparenza, quindi aspettatevi nuove sessioni di domande e risposte a breve!
- Il team Esports di Brawl Stars