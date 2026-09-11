1) Brawl Esports tornerà in Svezia nel 2027? Sarebbe fantastico. Le Finali dello scorso anno sono state davvero incredibili. Era la prima volta che partecipavo a un evento dal vivo ed è stata un'esperienza da 10 e lode! (Domanda posta da @Sleepymunmun su X)

Siamo contenti di sapere che sia stata una bella esperienza! È il nostro obiettivo principale nell'organizzare questi eventi. Quando pianifichiamo i nostri eventi, prendiamo in considerazione due fattori: la presenza di una base di giocatori già esistente oppure l'opportunità di sviluppare una nuova regione in cui gli Esports rappresentano un veicolo di marketing fondamentale per tale crescita.

Continueremo a prendere in considerazione nuove location, specialmente quelle che permettono di accogliere un gran numero di fan. In ogni caso, ci auguriamo di vederti presto! <3

- Pedro e Kim

2) Come faranno le squadre a qualificarsi per le sfide Challenger? (Domanda posta da @CommandBS su X)

Vogliamo che le sfide Challenger siano un ecosistema aperto. Le modalità di qualificazione esatte non sono ancora state definite.

- Kim

3) In che modo gli scontri settimanali influiranno sul luogo dell'evento e sulle ricompense? Ci saranno delle nuove ricompense e un nuovo percorso ogni settimana o due? (Domanda posta da honestlynotBG su Reddit)

Bella domanda. Dobbiamo ancora definire i dettagli, ma vorremmo che a ogni fine settimana di trasmissione ci fosse qualcosa di nuovo da ottenere!

- Kim

4) È possibile che Supercell o il TdBS partecipino alla coppa del mondo di Esports prossimamente?(Domanda posta da @brunoclash_ su X)

Quest'anno, Supercell non ha partecipato alla coppa del mondo di Esports perché avevamo altre priorità. Detto questo, prenderemo la cosa in considerazione nel caso in cui le nostre priorità dovessero cambiare.

Abbiamo un grande rispetto per gli organizzatori, per la loro ambizione nel dare vita all'evento e per lo spirito competitivo di tutti i partecipanti. Qui a Supercell, e io posso parlare nello specifico per il team di Brawl, siamo molto interessati agli Esports e a esplorare nuove opportunità.

- Pedro

5) Il team ha preso in considerazione altri strumenti di selezione, come la scelta dinamica al posto dell'assegnazione predeterminata rosso/blu, che presenta una differenza significativa tra le squadre? (Domanda posta da @brunoclash_ su X)

Questo è uno dei riscontri che abbiamo ricevuto con il nuovo sistema di selezione e stiamo valutando attivamente la possibilità di far scegliere il lato rosso/blu anziché affidare la selezione al lancio di una moneta.

- Rose

6) Queste sessioni di domande e risposte si svolgeranno regolarmente? (Domanda posta da @JakeC0ld su X)

Sì. Vogliamo garantire la massima trasparenza e instaurare un clima di aperta comunicazione con voi, quindi ci saranno altre sessioni come questa... sempre se vi fa piacere!

E abbiamo anche qualche altra idea al riguardo...

- Kim

7) Come funzioneranno le due finali delle sfide Challenger? A quanto ho capito dal video e dal blog, si svolgeranno appena prima dei due grandi eventi dal vivo. Ciò significa che le squadre si contenderanno un posto per tale evento, oltre a tutto l'aspetto relativo alla promozione? (Domanda posta da @UnstabledMotion su X)

Le squadre delle sfide Challenger che partecipano al torneo di promozione si contendono solamente un posto nella lega principale. L'accesso ai tornei internazionali si ottiene giocando nelle leghe principali.

Se una squadra delle sfide Challenger viene promossa, tuttavia, potrà lottare per un posto ai tornei internazionali nel ciclo successivo, ma non nello stesso ciclo in cui ha ottenuto la promozione.

- Pedro

8) E la Cina? Non fa parte di una regione delle sfide Challenger. Anche lì ci sarà una lega o continueranno a esserci Finali mensili? Come faranno i giocatori a qualificarsi ai tornei internazionali? (Domanda posta da Dagam-37 su Reddit)

La Cina continentale non andrà da nessuna parte e continuerà a essere rappresentata a livello internazionale, ma la sua struttura competitiva potrebbe essere diversa rispetto a quella del resto del mondo.

Condivideremo maggiori informazioni prima della fine dell'anno.

- Kim

9) Ci saranno miglioramenti nelle risorse per gli sviluppatori software, per aiutarli a creare e perfezionare nuovi strumenti da mettere a disposizione di giocatori e fan nella community del TdBS?

Mi riferisco in particolare agli strumenti già esistenti come l'API di Brawl Stars. (Domanda posta da @Vitor_0502 su X)

Nulla che siamo pronti ad annunciare, ma sì!

- Kim