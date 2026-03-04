La Brawl Cup, ovvero il primo evento dal vivo del Torneo di Brawl Stars del 2026, in cui vedremo 12 squadre contendersi la gloria e dei posti in più per la loro regione nelle Ultime qualificazioni e nelle Finali mondiali, si terrà presso l'Uber Eats Music Hall di Berlino e sarà la Battaglia delle regioni più grossa di sempre!

Continua a leggere per saperne di più!