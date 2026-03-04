Guida per i biglietti della Brawl Cup
La Brawl Cup, ovvero il primo evento dal vivo del Torneo di Brawl Stars del 2026, in cui vedremo 12 squadre contendersi la gloria e dei posti in più per la loro regione nelle Ultime qualificazioni e nelle Finali mondiali, si terrà presso l'Uber Eats Music Hall di Berlino e sarà la Battaglia delle regioni più grossa di sempre!
Continua a leggere per saperne di più!
Informazioni chiave sulla Brawl Cup di Berlino
La Brawl Cup del 2026 avrà luogo a Berlino, in Germania, nella Uber Eats Music Hall, dal 15 al 17 maggio, e verrà trasmessa in diretta streaming su https://event.supercell.com/brawlstars/it, premiando gli spettatori con nuovissime ricompense.
Informazioni sui biglietti
I biglietti saranno disponibili per l'acquisto a partire dalle 10:00 CET del 4 marzo QUI. I prezzi saranno i seguenti.*
Ingresso per tre giorni (include l'accesso agli eventi per tutte e tre le giornate): 90 €.
Ingresso per la giornata di venerdì: 30 €.
Ingresso per la giornata di sabato: 50 €.
Ingresso per la giornata di domenica: 50 €.
Pacchetto Starr da tre giorni: 160 € per le prime vendite, poi 180 €.
Biglietto famiglia da tre giorni: 130 € per un adulto e un bambino e 155 € per un adulto e due bambini. Per ''bambini'' si intendono i minori dai 12 ai 16 anni.
*Tutti i prezzi sono soggetti a oneri e tariffe.
Ogni giorno, l'orario di ingresso è alle 12:00 CEST (l'ora locale) e lo spettacolo inizierà alle 12:45, salvo eventuali modifiche.
Informazioni per gli spettatori
Oltre alla Battaglia delle regioni, ci saranno tanti altri eventi a cui assistere durante la Brawl Cup!
La reazione e la cartolina esclusive
A tutti coloro che acquisteranno un biglietto sarà donata una cartolina esclusiva della Brawl Cup, un oggetto commemorativo che riporterà anche un codice QR unico, grazie al quale sarà possibile ritirare in gioco una reazione esclusiva della Brawl Cup. La cartolina sarà consegnata nella Uber Eats Music Hall e ogni spettatore con un biglietto ne riceverà una.
Lo Starr Park in piazza
In contemporanea con la Brawl Cup, dal 15 al 17 maggio, presso l'Uberplatz (situata nei pressi dell'Uber Eats Music Hall) sarà allestita un'area a tema ispirata allo Starr Park, che sarà visitabile gratuitamente anche da chi non ha un biglietto per l'evento principale!
Il merchandising di Brawl Stars
Nell'area dello Starr Park, sarà possibile acquistare gli articoli ufficiali di Brawl Stars, sui quali condivideremo maggiori dettagli prossimamente.
I meet and greet
Durante l'evento, si terranno dei meet and greet con dei professionisti leggendari di Brawl solo per i fan in possesso di biglietto, a cui daremo direttamente ulteriori informazioni quando ci avvicineremo all'evento.
Il pacchetto Starr
Acquistando il pacchetto Starr, potrai vivere la Brawl Cup in modo assolutamente unico, perché non solo ti darà accesso all'evento, ma ti farà anche distinguere tra la folla grazie ai seguenti vantaggi.
Accesso ai posti migliori
Goditi i tre giorni dell'evento dai migliori posti a sedere a disposizione, così potrai seguire tutta l'azione da vicino e non perderti nemmeno un momento!
Reazione VIP esclusiva dell'evento
Fa' vedere a tutti quanto vali, sfoggiando in gioco una versione speciale della reazione esclusiva per i visitatori, che verrà consegnata solo ai possessori del pacchetto Starr.*
Accesso al palcoscenico e possibilità di fare foto
Vesti i panni di un giocatore professionista, salendo sul palco della Brawl Cup, e approfitta di questa opportunità unica per farti fare una foto mentre sei al centro della scena!
Merchandising incluso nel pacchetto
Con il pacchetto Starr, avrai due articoli di merchandising, ovvero una felpa con cappuccio di Corvo e una t-shirt bianca di Spike ed Edgar.
Cordino ufficiale per i VIP
Riceverai anche un cordino esclusivo con il logo della Brawl Cup, che potrai indossare durante l'evento come una sorta di medaglia d'onore.
Skin della Brawl Cup
Fa' vedere a tutti in gioco che hai partecipato all'evento, sfoggiando la skin della Brawl Cup.*
Accesso privilegiato ai meet and greet
Scordati le file per tutto il week-end: con il pacchetto VIP, non dovrai fare la coda per accedere ai meet and greet.
*Gli articoli in gioco sono riscattabili tramite dei codici QR, che verranno consegnati all'interno della sede dell'evento, e non saranno ottenibili senza partecipare all'evento.
Opportunità per i media
I membri della stampa e dei media interessati a partecipare e a pubblicare contenuti sulla Brawl Cup possono richiedere gli accrediti stampa per l'evento tramite il modulo presente al link https://blast.tv/press (in inglese).
Ci vediamo a Berlino!