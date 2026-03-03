Nonostante l'edizione del 2026 del TdBS prosegua a gonfie vele, noi siamo sempre alla ricerca di modi migliori con cui premiare i giocatori per i traguardi raggiunti durante l'anno.

Innanzitutto, i giocatori e i membri dello staff che compongono la rosa vincente della squadra campione del mondo del TdBS del 2026 riceveranno anche un titolo esclusivo.

Poi, stiamo pianificando l'assegnazione di una ricompensa di fine stagione a chiunque avrà partecipato a quest'edizione del TdBS. Al momento, il piano è quello di permettere ai giocatori di votare tra due tipologie di premio (un'icona del profilo o una reazione), in modo che i partecipanti stessi possano dire la loro.

Alcune di queste idee sono ancora in fase di sviluppo, ma abbiamo voluto comunque condividerle con te e gli altri appassionati del Torneo e ci teniamo a precisare che non ci fermeremo certo qui, perché siamo aperti ai suggerimenti della community e continueremo a pensare a nuovi modi per migliorare il futuro del mondo competitivo di Brawl.