Durante la prima giornata, tutte e otto le squadre disputeranno un totale di otto scontri al meglio dei cinque set.

I primi scontri della fase a gironi faranno capire l'andazzo dell'intero evento, che sarà segnato dal numero due, perché le compagini che concluderanno la giornata sul 2-0 o sul 2-1 avanzeranno, mentre quelle che la chiuderanno sullo 0-2 verranno eliminate.