Formato Last Chance Qualifier
È IL MOMENTO DELLE ULTIME QUALIFICAZIONI!
Otto squadre, due posti in palio nelle Finali mondiali, un'ultima possibilità.
Le Ultime qualificazioni del Torneo di Brawl Stars riuniscono le squadre che devono ancora conquistare un posto nelle Finali mondiali e, nelle due giornate di scontri, queste compagini affronteranno una fase a gironi, una a eliminazione e i play-off, finché non ne resteranno solo due.
Quest'evento permette a otto squadre di gareggiare dal vivo per sfruttare l'ultima occasione di raggiungere le Finali mondiali e si svolgerà il 17 e il 18 ottobre in Cina.
UNA BREVE PANORAMICA DELL'EVENTO
Otto squadre si sfideranno in Cina per sfruttare l'ultima occasione di raggiungere le Finali mondiali di Brawl Stars.
L'evento si svolgerà il 17 e il 18 ottobre.
Le squadre si batteranno in una fase a gironi che stabilirà chi avanzerà ai play-off a doppia eliminazione.
Le due migliori squadre si qualificheranno per le Finali mondiali.
Le altre partecipanti si porteranno a casa una fetta del montepremi da 18.000 $.
IL FUNZIONAMENTO
Le Ultime qualificazioni vedono partecipare otto squadre, divise in due gruppi da quattro.
Ogni gruppo affronterà un torneo a gruppi, nel quale le squadre si batteranno per conquistare un posto nei play-off. Le migliori partecipanti avenzeranno alla fase successiva del torneo, mentre quelle peggiori saranno eliminate.
Semplice? Sì. Intenso? Anche.
1ª GIORNATA: LA FASE A GIRONI
Durante la prima giornata, tutte e otto le squadre disputeranno un totale di otto scontri al meglio dei cinque set.
I primi scontri della fase a gironi faranno capire l'andazzo dell'intero evento, che sarà segnato dal numero due, perché le compagini che concluderanno la giornata sul 2-0 o sul 2-1 avanzeranno, mentre quelle che la chiuderanno sullo 0-2 verranno eliminate.
2ª GIORNATA: GLI SCONTRI TRA I PERDENTI E I PLAY-OFF
La seconda giornata inizia con sei squadre ancora in corsa.
L'ultimo turno della fase a gironi del torneo a gruppi deciderà quali saranno le due squadre eliminate e quali le quattro che avanzeranno ai play-off.
A quel punto, sarà la volta della battaglia finale.
I play-off si disputeranno nel formato della doppia eliminazione e vedranno svolgersi cinque scontri, che sanciranno le due squadre qualificate per le Finali mondiali.
COSA C'È IN PALIO?
Le due squadre migliori delle Ultime qualificazioni accederanno alle Finali mondiali di Brawl Stars, che metteranno in palio 1.000.000 $.
In Cina, sarà messo in palio un montepremi da 18.000 $ e il resto dell'arena se ne porterà a casa una fetta.
Dopo di che, non verranno date altre possibilità e non si terrà nessun altro evento, se non le Finali mondiali.