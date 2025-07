Ok, lo ammettiamo: l'ultimo aggiornamento non è stato il massimo. E sì, abbiamo fatto anche qualche pasticcio a livello operativo qua e là. In questo articolo analizzeremo come siamo arrivati a questo punto, come modificheremo i nostri piani e come miglioreremo la situazione e illustreremo alcune delle nuove ed entusiasmanti novità a cui stiamo lavorando.

La rarità ultraleggendaria è nata per migliorare la monetizzazione dei brawler e perché l'idea del brawler che avevamo tra le mani andava ben oltre le caratteristiche di un personaggio leggendario. Pensavamo che questa nuova rarità e che il design così elaborato giustificassero un prezzo più alto... ma ci siamo sbagliati. Questo ci ha portato a modificare profondamente il modo in cui pubblichiamo i brawler. Rimuoveremo il sistema di pagamento per l'accesso anticipato e lo faremo nel modo migliore, come spiegheremo meglio più sotto.

Abbiamo anche provato a chiudere in anticipo l'evento delle maestrie, ma ci siamo resi conto quasi subito che era una pessima idea e abbiamo lasciato che l'evento si concludesse naturalmente. Abbiamo fatto una scelta affrettata e siamo contenti di essere tornati sui nostri passi. Ora ci prenderemo il tempo necessario prima di modificare elementi già pubblicati nel gioco, a meno che non impediscano proprio di giocare.

Gli obiettivi di questo aggiornamento

Migliorare il tutorial per i nuovi giocatori, insieme a un Cammino dei trofei con premi e grafiche migliori.

Aggiungere un sistema di obiettivi (le clip), che permetta ai veterani di mettere in mostra tutte le loro qualità.

Introdurre nuovamente l'evento ''Angeli e demoni'', ma con una novità che lo renda ancora più interessante.

Rimuovere le maestrie per ridistribuire i premi in funzionalità più accessibili, che richiedano meno tempo per ottenerli.

Mentre i contenuti come i brawler, le modalità di gioco, gli overdrive e le skin sono rivolti principalmente a chi gioca tanto, sul fronte dello sviluppo delle funzionalità cerchiamo di migliorare l'esperienza per tutti: giocatori nuovi, intermedi e veterani. È così che faremo crescere Brawl Stars nel lungo termine!

Abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Le clip sono state oggetto di molti cambiamenti durante lo sviluppo e, alla fine, abbiamo deciso di pubblicare la versione più semplice che potessimo offrire, ma, per offrirvela in tempo, abbiamo rimosso parecchi obiettivi e non ci siamo lasciati margine per i miglioramenti. Faremo tesoro di questa esperienza e, la prossima volta, gestiremo meglio la quantità di cose che cercheremo di realizzare.

I motivi per cui abbiamo rimosso le maestrie

Il sistema delle maestrie, dal punto di vista del design, non era ottimale: offriva bei premi, ma la maggior parte dei giocatori nuovi e persino dei veterani non ha mai davvero capito come funzionassero (soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra i trofei e i punti della maestria) né si è sentita motivata a usarle. Inoltre, le maestrie incentivavano uno stile di gioco basato sulla ripetizione monotona delle stesse operazioni, il che non è proprio il modo migliore per coinvolgere i giocatori (alcune clip hanno problemi simili, ma leggi la sezione dedicata per sapere come risolveremo questo problema). Detto questo, prima di rimuoverle ci siamo persi alcuni aspetti importanti, a cui rimedieremo nei modi seguenti.

1. Abbiamo rimosso anche i premi della maestria che avrebbero i brawler nuovi, ma, a partire dal prossimo aggiornamento, tra le soglie dei Pass del gioco troverai premi ben definiti che saranno pari a quelli messi in palio dalle maestrie dei brawler leggendari. Proprio come abbiamo fatto per i premi del Cammino dei trofei, anche queste ricompense richiederanno molto meno tempo e impegno rispetto a quelle delle maestrie:

3000 monete

450 punti energia

300 crediti

2. Il ''risparmio'' o l'accumulo dei crediti è qualcosa che non vogliamo incentivare, perché per la maggior parte dei giocatori evitare di ritirare i premi è un comportamento poco intuitivo. Il problema principale è che molti vogliono sbloccare il nuovo brawler il giorno in cui è disponibile in accesso anticipato, piuttosto che sfruttare i crediti accumulati per migliorare la propria fama. Purtroppo, non è prevista la pubblicazione di un nuovo brawler a luglio, ma l'ultimo brawler acquistabile in anticipo sarà Trunk e l'accesso anticipato avverrà ad agosto. Nel prossimo aggiornamento, cambieremo completamente il modo di gestire l'accesso anticipato. Questa modifica è ancora in fase di elaborazione, ma una cosa è certa: Trunk sarà l'ultimo brawler acquistabile in anticipo, dopodiché rimuoveremo del tutto questo sistema di accesso a pagamento e permetteremo a tutti di usare il nuovo brawler in anticipo e di sbloccarlo prima, gratuitamente e semplicemente giocando. Inoltre, gli eventi incentrati sulla pubblicazione anticipata dei brawler offriranno più ricompense, oltre al potenziamento dei Pass.

Il miglioramento delle clip

Abbiamo ascoltato attentamente i commenti della community sulle clip e ci sono molte cose che vogliamo migliorare, sia nel breve che nel lungo termine.

1. La funzionalità delle clip è stata pubblicata in versione ridotta, perciò mancano diversi premi, ma con i prossimi aggiornamenti aggiungeremo più clip con in palio quelle ricompense.

2. I premi delle clip sono molto inferiori rispetto a quelli delle maestrie e sappiamo che risulta naturale fare i paragoni tra le due funzionalità, visto che presentano obiettivi simili ed entrambe mettono in palio delle personalizzazioni, ma ci teniamo a precisare che i premi delle maestrie non sono stati sostituiti solo dalle clip: infatti, oltre ai premi già messi in palio da questa funzionalità e da quelli che pubblicheremo in futuro, abbiamo potenziato il Cammino dei trofei (con tutte le ricompense ritirabili dalle soglie) e introdotto l'evento ''Maestrie a mille''. Grazie a queste novità, i nuovi giocatori guadagneranno premi molto più velocemente rispetto a prima e i veterani hanno ricevuto un'enorme quantità di premi in molto meno tempo e con molta meno fatica, durante l'evento ''Maestrie a mille'', ma sappiamo che così non basta.

Oltre all'aggiunta di altre clip e al potenziamento del Brawl Pass nel prossimo aggiornamento, a partire da questo giovedì aumenteremo anche drasticamente il numero di eventi con:

un mini-evento della community dedicato a Mortis

una sfida con vite illimitate per ottenere una skin gratuita

l'evento del Megasalvadanaio

il ritorno dello Show degli overdrive

più missioni

Il numero di eventi, e quindi di premi, aumenterà drasticamente, il che porterà anche a una riduzione dei tempi previsti per ottenere questi premi. Ad esempio, lo Show degli overdrive richiederà molte meno vittorie per essere completato e l'evento degli angeli, in arrivo il 17 luglio, durerà solo due settimane, invece di un mese, ma il livello dei premi in palio sarà più o meno lo stesso.

3. Alcune delle clip disponibili al momento non sono il massimo: quelle incentrate sulle vittorie presentano lo stesso problema delle maestrie, cioè risultano monotone, mentre alcune clip speciali sembrano impossibili da completare e comunque non sono particolarmente divertenti.

Stiamo pensando di modificare alcune di quelle clip che ora sembrano impossibili da completare.

Anche se è ancora in fase di discussione, probabilmente cambieremo l'obiettivo delle clip da quello di vincere un determinato numero di volte a quello di risultare il migliore un certo numero di volte, il che risolverebbe i dubbi di chi pensa che essere il migliore non conta più come prima e contrasterebbe l'uso dei bot pensati per accumulare vittorie.

Inoltre, vogliamo sapere da te e dal resto della community quali clip vorreste vedere in Brawl stars (puoi lasciare un commento già sotto questo post, se lo vuoi).

4. Nel lungo termine, stiamo valutando anche miglioramenti al sistema. In particolare:

vogliamo effettuare miglioramenti visivi a elementi generali del gioco, come le icone o gli sfondi, ma non abbiamo ancora preso una decisione sulle nuove grafiche;

vogliamo effettuare miglioramenti alla visibilità, come il monitoraggio dei progressi dopo ogni scontro;

stiamo pensando a che tipo di premi vogliamo aggiungere in futuro o se sostituire del tutto i premi Starr.

Premi casuali o premi definiti?

Sappiamo che gli aggiornamenti alle maestrie (e anche quelli ai bling) sono stati fra i più apprezzati di sempre ed è stato fantastico vedere i nostri canali pieni di commenti positivi, ma, purtroppo, questi aggiornamenti non sono riusciti a fermare il calo di giocatori che è avvenuto all'inizio del 2023, dopo la rimozione delle casse. Questo ci ha portato a introdurre i premi Starr, un aggiornamento controverso, che anche in quel caso ci ha portato a spostare le risorse in premio da una funzionalità a un'altra e che non solo ha fermato il declino, bensì ha dato il via a una delle più grandi rinascite che un gioco abbia mai visto. Ora che stiamo ''scendendo'' da quel picco, ci troviamo su una base stabile che è comunque più di tre volte superiore rispetto allo stesso periodo del 2023. Siamo davvero entusiasti dei prossimi aggiornamenti, ovvero delle nuove collaborazioni, del nuovo evento di Brawl-O-Ween e di molto altro ancora...

Naturalmente non si tratta di un equilibrio in cui la community deve essere scontenta perché il gioco sta avendo successo, perché sono tante le volte in passato in cui siamo riusciti sia a far felici i giocatori che a ottenere buoni risultati aziendali, e puntiamo sempre a questo obiettivo. Ma l'esempio di cui sopra serve solo a farti capire che a volte dobbiamo provare strade diverse, anche se impopolari, se i nostri piani precedenti non hanno dato i risultati sperati. Proprio come per l'aggiornamento dei premi Starr, la nostra ipotesi è che, se spostiamo le risorse verso aree più accessibili e che richiedono molto meno impegno, come il Cammino dei trofei, più giocatori rimarranno nel gioco e lo faranno per più tempo.

I premi casuali resteranno nel gioco, perché crediamo che siano divertenti, soprattutto come elemento di coinvolgimento, sia che si tratti delle vecchie casse dei trofei sia del sushi, ma inserire premi Starr ovunque non è la soluzione. Anche i premi ben definiti sono importanti, perché danno obiettivi chiari ai giocatori e riteniamo che serva un equilibrio tra queste due categorie di ricompense. Per questo motivo, aggiungeremo più premi definiti, a partire da quelli aggiunti col potenziamento del Brawl Pass. Per quanto riguarda i premi casuali, invece, li aggiungeremo in futuro in modi più entusiasmanti.

BREVE PANORAMICA DELLE NOVITÀ