PROBLEMI RISOLTI

▫️ Risolto il comportamento anomalo di Colt, quando si usa l'abilità "Ira celeste".

▫️ Risolto l'errore con l'abilità "Ritorsione", che permetteva a Doug di ricaricare la sua super.

▫️ Risolto l'errore per cui Clancy caricava i suoi stadi, quando si usava l'abilità "Fiamme degli inferi".

▫️ Risolto l'errore per cui i giocatori ricevevano doppioni di abilità già sbloccate nel Codex fatalis.

▫️ Risolto l'errore per cui i nomi dei giocatori mostrati nella classifica delle gare non erano sempre corretti.

▫️ Risolti alcuni piccoli problemi di localizzazione.

▫️ Sostituita la mappa Maniero medioemale in Sopravvivenza, a causa di alcuni problemi di prestazione.

Modifiche generali e di bilanciamento 🛠️

MOE

Velocità dei colpi sferrati con l'attacco principale ridotta a 2800 (da 3600).

Punti danno dell'attacco principale ridotti a 500 (da 540).

KENJI

Protezione dai danni ottenuta con l'abilità stellare "Makisu d'acciaio" ridotta al 60% (dal 90%).

Caricamento della super usando la super ridotto a 65 unità (da 100).

LARRY

Punti ferita ridotti a 2800 (da 3000).

ENERGETIK

Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta al 20% ( dal 30%).

GELINDO

Velocità di caricamento della super tramite gli attacchi base ridotta a 80 (da 90). Adesso, per caricarla, servono cinque attacchi, invece di quattro.

CHARLIE

Punti danno dell'attacco base aumentati a 800 (da 760).

ASH

Quantità dei punti che riempiono l'indicatore della furia dopo che Ash viene colpito aumentata del 20% (da 150 a 180).

SPIKE

Punti ferita aumentati a 2800 (da 2600).

BROCK

Punti ferita aumentati a 2700 (da 2400).

CLANCY

Punti danno dell'attacco principale modificati per il primo e secondo stadio: ridotti da 800 a 600 per il primo stadio e da 800 a 700 per il secondo. I punti danno al terzo stadio rimangono invariati (800).

Punti danno della super al terzo stadio ridotti a 700 (da 760).

FRANK

Punti danno dell'attacco principale ridotti a 1160 (da 1240).

BYRON

Velocità di caricamento della super ridotta a 9 scatti dell'indicatore (da 10), i quali sono equivalenti a tre colpi.

ALTRE MODIFICHE

▫️ I giocatori che hanno acquistato i premi angelici e demoniaci nel negozio e non hanno ricevuto tutte le skin dell'overdrive troveranno quelle rimanenti a un prezzo in gemme scontato nel negozio, fino al termine della settimana successiva alla fine dell'evento.

▫️ Abbiamo risolto l'errore con la classifica delle gare per cui alcuni giocatori ricevevano meno premi angelici e demoniaci del previsto.

▫️ Controlleremo uno ad uno tutti i giocatori interessati e invieremo loro i premi che avrebbero dovuto ricevere. Purtroppo, non sarà possibile lasciar decidere a ciascun giocatore il premio che preferisce, perciò invieremo premi angelici a metà dei giocatori interessati e premi demoniaci all'altra metà.

▫️ Puntiamo a inviare questi premi di risarcimento nel corso delle prossime due settimane.