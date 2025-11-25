Note di rilascio di ottobre del 2025
Manutenzione del 25 novembre
Presto si terrà una pausa per manutenzione per introdurre le modifiche di bilanciamento di Stranger Things, ma prima vediamo cosa sta succedendo con l'errore che interessa i pacchetti i carte e le skin di Stranger Things! ⚠️
Bug del pacchetto più strano
• I giocatori hanno trovato un modo per vedere i contenuti dei pacchetti più strani, prima di aprirli.
• Purtroppo, per correggere questo problema sarebbe necessario un aggiornamento del client, quindi lo lasceremo così fino alla fine dell'evento.
Vogliamo anche chiarire i dubbi su come funzionano le probabilità dei pacchetti più strani.
• Le ricompense dei pacchetti più strani vengono determinate quando apri il gioco (e non quando apri uno di questi pacchetti), il che significa che non viene effettuato alcun sorteggio delle ricompense, se non avvii il gioco.
• Una che Brawl Stars è stato avviato e che il contenuto dei pacchetti più strani è stato determinato, il sistema segue le probabilità indicate sulla nostra pagina dell'assistenza.
• Le offerte si aggiornano ogni ora, quindi, se sei nel gioco nel momento dell'aggiornamento, il sistema ricalcola le probabilità delle ricompense dei pacchetti più strani.
• Nello scenario che avevamo previsto, cioè quello in cui non puoi vedere cosa c'è dentro i pacchetti prima della loro apertura, non fa alcuna differenza quando viene effettuato il sorteggio, perché scopriresti i premi solo al momento dell'apertura.
• Questo meccanismo è simile a quello delle scatole misteriose che compri nei negozi fisici, perché il contenuto è già stato definito in precedenza e tu stai comprando una "scatola chiusa". Lo stesso vale per i giochi di carte collezionabili e altri esempi simili.
• A causa del bug, potrebbe sembrare necessario accedere durante la cosiddetta "ora fortunata", ma, in realtà, la scelta dei premi avviene solo al momento dell'avvio del gioco e le probabilità non cambiano ogni ora, se non stai giocando.
• I pacchetti più strani funzionano così per vari motivi, cioè per facilitare le operazioni sui server, per ottimizzare il gioco e per evitare vari tipi di sfruttamento dei bug, come ad esempio chiudere l'app durante l'apertura dei pacchetti, per tentare di cambiare i premi in palio. Esistono altri modi per evitare problemi del genere, ma questa soluzione sarebbe stata sufficiente, se non fosse stato scoperto il bug durante l'evento.
• Il sistema funziona come previsto e ogni giocatore ha le stesse probabilità, indipendentemente dall'ora in cui si accede.
⚖️ Le modifiche di bilanciamento delle carte di Stranger Things ⚖️
🔺 Carta che permette al brawler di farsi circondare da sfere di fuoco
• Danni aumentati a 1000 punti (da 500).
🔺 Carta che permette ai danni inferti di creare uno scudo temporaneo
• Valore aumentato al 40%/35% (dal 35%/30%).
• Durata dello scudo aumentata a 5 secondi (da 2).
• Limite dei danni aumentato a 4000 punti (da 2000).
🔺 Carta che riduce i danni dei nemici
• Carta del 10% aumentata al 15%.
• Carta del 5% aumentata al 10%.
🔺 Carta sull'aumento delle cure
• Cure aumentate al 100%/60%/40% (dall'80%/50%/30%).
• Cure aumentate al 90%/50%/30% (dal 50%/30%/20%).
🔺 Carta sulle cure ricevute quando si causa dei danni in attacco
• Valore aumentato al 35% (dal 30%).
🔺 Carta sulla riduzione dei tempi del gadget (in alcuni mazzi)
• Valori aumentati al 60%/30%/10% (dal 50%/30%/10%).
🔺 Carta sul recupero della salute anticipato
• Valore aumentato all'80% (dal 50%).
🔺 Carta sull'aumento della distanza dei proiettili rimbalzanti (Stecca)
• Distanza dei proiettili rimbalzanti aumentata all'80%/150%/250% (dal 50%/100%/200%).
• Tempo massimo di rimbalzo aumentato a 6 (da 5).
🔺 Piper
• La carta sulla riduzione del 50% dei tempi del gadget è stata sostituita da quella sui danni al +35%.
• La carta super rara sulla riduzione dei tempi del gadget è stata sostituita dalla carta super rara sulla velocità dei proiettili.
• La carta epica sulla riduzione dei tempi del gadget è stata sostituita dalla carta epica sulla velocità dei proiettili.
🔺 Colt
• La carta sulla portata dei proiettili a +2 è stata sostituita da quella sui danni al +35%.
🔺 Mandy
• Le carte sulla riduzione dei tempi del gadget sono state sostituite da carte sull'aumento della velocità di movimento.
🔺 Chuck, Buzz e Fang
• Lo scudo temporaneo ottenuto con i danni inferti è stata sostituito da uno scudo che non diminuisce col tempo, ma solo quando il brawler subisce dei danni.
• Chuck: lo scudo temporaneo del 35% creato dai danni inferti ora è del 30%.
• Fang e Buzz: lo scudo temporaneo del 30% creato dai danni inferti ora è del 25%.
🔻 Carta che permette ai proiettili di seguire i nemici
• Valore ridotto del 20%.
Manutenzione del 12 novembre
MODIFICHE DI BILANCIAMENTO ⚖️
Ollie
• Danni ridotti a 1800 punti (da 2000).
• Tempi di ripristino del gadget ''Ipnotizzatore'' aumentati a 18 secondi (da 15).
Mina
• Salute ridotta a 7400 punti (da 8200).
• Danni del secondo colpo ridotti a 2000 punti (da 2800).
Cordelius
• Miglioramento della velocità di movimento durante la super ridotto al 10% (dal 20%).
• Velocità di ricarica ridotta al 20% (dal 30%).
Byron
• Numero di dardi scagliati con l'overdrive attivo ridotto a sei (da 12).
• Velocità dei dardi ridotta leggermente.
Kaze
• Durata dell'invisibilità ottenuta col gadget ridotta da 2 a 1,5 secondi (valore base).
• Danni iniziali causati con la super in versione ninja ("Pugno di Brawlkuto") ridotti a 2720 (da 3000) e velocità dello scatto ridotta al 20%.
Meeple
• Durata della super con l'overdrive attivo ridotta a 10 secondi (da 12).
Moe
• I colpi della super vengono usati immediatamente quando l'overdrive è attivo.
Modifiche di bilanciamento per l'ARENA DEI BRAWLER ⚖️
POTENZIAMENTI 🔺
Eve
• Salute aumentata a 600 punti (da 450).
• Velocità di ricarica aumentata al 2% (dall'1,5%).
Lumi
• Salute aumentata a 400 punti (da 300).
Jae-yong
• Salute aumentata a 550 punti (da 450).
Willow
• Danni aumentati al 3% (dal 2%).
INDEBOLIMENTI 🔻
Meeple
• Salute ridotta a 600 punti (da 650).
• Danni ridotti al 5% (dal 6%).
Iris
• Salute ridotta a 500 punti (da 600).
Trunk
• Danni ridotti al 3% (dal 4%).
Modifiche di bilanciamento per le carte di SOTTOSOPRAVVIVENZA
INDEBOLIMENTI 🔻
Hank
• Dimensioni delle bolle ridotte al 25%/15%/10% (dal 35%/25%/15%).
• Velocità di movimento ridotta al 10%/15%/20% (dal 15%/20%/25%).
• Velocità di caricamento della super ridotta al 25%/50%/75% (dal 30%/60%100%).
Shelly
• Scudo ridotto al 5%/10% (dal 15%/25%).
• Velocità di caricamento della super ridotta al 25%/50% (dal 30%/60%).
• Aumento della salute massima (per la versione leggendaria della carta) ridotto a 1500 punti (da 2000).
• Rimossa la riduzione della dispersione dei proiettili dalla carta ''Portata proiettili''.
Lily
• Effetti della carta leggendaria ''Velocità ricarica gadget'' ridotti al 40% (dal 50%).
Belle, Ziggy e Gelindo
• Effetti rallentanti della carta ''Rallenti i nemici colpiti'' ridotti del 20%.
POTENZIAMENTI 🔺
Aumento generale degli effetti delle carte incentrate sugli alleati schierati dai brawler.
• Salute massima dell'alleato schierato aumentata al 40%/60%/80% (dal 20%/40%/60%).
• Velocità di movimento dell'alleato schierato aumentata al 30%/50% (dal 20%/35%).
• Carica passiva della super aumentata del 20%.
Modifiche ai mazzi
• Meg: sostituita la carta sulla ricarica dell'overdrive con quella sulla velocità.
• Moe: sostituita la carta sulla ricarica dell'overdrive con quella sullo scudo temporaneo.
• Kaze: sostituita la carta sulla ricarica dell'overdrive con quella con cui si vede in mezzo ai cespugli.
• Mister P: la carta che aumenta la dimensione dei colpi espande anche la loro area d'impatto.
Le carte sull'aumento della portata d'attacco sono state sostituite con quelle sulla ricarica passiva della super.
• Colette: sostituito il doppione della carta epica che aumenta la portata con quella che permette di causare il 25% di danni in più ai nemici con almeno il 50% di salute.
• Colt: migliorata a due (da uno) la portata dei proiettili della carta leggendaria dedicata.
CORREZIONI DI ERRORI
🐛 Risolto l'errore per cui le vittorie di chi giocava in diverse fasi di Cacciatori di Hawkins venivano contate come sconfitte, se quei giocatori si alleavano con qualcuno.
🐛 Risolto l'errore per cui la palla di Footbrawl colpiva un muro invisibile, se un giocatore qualsiasi distruggeva un ostacolo nello stesso momento.
🐛 Risolto l'errore per cui la schermata di caricamento del gioco si bloccava all'87% quando gli inviti alla squadra scadevano per quei giocatori che li avevano silenziati.
🐛 Risolto l'errore per cui gli equipaggiamenti di un brawler non funzionavano, se un giocatore si univa a una battaglia amichevole con un brawler non al massimo livello.
🐛 Risolto l'errore di server n. 44 quando si attivava l'overdrive di Pam e si schierava la sua torretta poco prima che venisse sconfitta.
🐛 Risolto l'errore per cui i robot dell'Arena dei brawler rimanevano bloccati.
🐛 Risolto l'errore per cui Moe non riusciva a sparare i colpi mentre la super sotto gli effetti dell'overdrive era attiva.
🐛 Risolto l'errore in Footbrawl per cui non si vedevano gli indicatori rossi che appaiono quando un nemico ha la palla, ma è fuori dalla visuale del giocatore.
🐛 Risolto l'errore per cui alcune forme secondarie dei brawler usavano i vecchi valori potenziati dagli overdrive.
**Su iOS e Android puoi trovare un aggiornamento opzionale, con cui abbiamo risolto i seguenti errori.**🪲 L'icona delle megamissioni sui brawler non spariva neanche dopo aver completato la relativa megamissione.
🪲 Il gioco si arrestava improvvisamente quando si creava una mappa di Ricercati nel generatore di mappe.
🪲 Il pulsante di Subway Surfers appariva ancora nel campo di prova.
🪲 Il gioco si arrestava improvvisamente quando si ritiravano degli oggetti dal negozio.
🪲 Il pulsante del Brawl Pass non mostrava il numero di premi non ancora ritirati, se il giocatore non aveva preso dei premi bonus.
Infine, dai premi Starr leggendari non sarà più possibile ottenere skin super rare, ma solo quelle epiche!
Arriva una stagione che metterà il parco... sottosopra!
Non perderti la collaborazione con Stranger Things, la brawler ballerina Gigi, le modifiche agli overdrive, le nuove skin mecha e tanto altro ancora!
Le skin stagionali
Lumi Undici (skin epica ottenibile col Brawl Pass)
Lumi Undici rétro (variante cromatica n. 1 del Brawl Pass)
Lumi Undici thriller (variante cromatica n. 2 del Brawl Pass)
Draco Eddie (skin mitica)
Bull Hopper (skin epica)
Gus Will (skin epica)
Berry Coni Ahoy (skin epica)
Nita Dustin (skin dell'overdrive)
Nita Dustin anni '80 (variante cromatica n. 1 della skin dell'overdrive)
Nita Dustin del futuro (variante cromatica n. 2 della skin dell'overdrive)
Avventurati in Sottosopravvivenza!
Arriva una nuova modalità rogue-lite, in cui dovrai comporre un mazzo con poteri unici e cercare di vincere la run!
Scegli un brawler con cui iniziare la run.
In ogni fase, 10 giocatori si affronteranno in Sottosopravvivenza, una modalità tutti contro tutti.
A ogni fase, puoi equipaggiare uno dei tre poteri unici proposti e mantenerne il possesso fino alla fine della run.
Ogni mazzo dei brawler include carte potenzianti di varie rarità (epica, mitica e leggendaria) e più alta è la rarità, più forti saranno quei poteri!
I quattro giocatori migliori di ogni fase passano a quella successiva.
Migliore è il piazzamento nei primi quattro posti, più alta sarà la rarità della carta ottenuta per la fase successiva. Il giocatore al secondo posto otterrà una carta mitica o superiore garantita, mentre quello al primo posto riceverà una leggendaria.
Vincendo ogni fase si ottengono waffle, fino al limite massimo della fase attuale.
Una volta iniziata una run, deve essere completata (vincendo o perdendo).
Se subisci una sconfitta in una fase, terminerai la run in corso, ma potrai iniziarne un'altra.
Una fase del Sottosopra dura tre giorni e puoi affrontare quante run vuoi fino alla sua chiusura, dopo di che ogni run in corso finirà.
Dopo aver vinto cinque fasi, fuggirai dal Sottosopra con tutte le ricompense che avrai accumulato, vale a dire i trofei e i waffle vinti al termine di ogni run.
I mazzi dei brawler e i waffle
Guadagna waffle e spendili nel negozio dell'evento per aprire pacchetti di carte.
Puoi ottenere waffle dalle mischie di Sottosopravvivenza e Cacciatori di Hawkins (Raid), dalle megamissioni e dai regali e dalle vittorie giornalieri.
Mentre l'evento è in corso, ci saranno waffle gratuiti da ritirare ogni giorno!
Nuovi pacchetti di carte sono disponibili nel negozio dell'evento ogni giorno.
Ogni pacchetto contiene un intero mazzo di carte potenzianti per un certo brawler e alcuni includono anche risorse e personalizzazioni.
Il pacchetto più strano offre un mazzo dei brawler e nessun'altra ricompensa.
Il pacchetto stranissimo offre un mazzo dei brawler e può anche contenere risorse e personalizzazioni.
Una volta sbloccato il mazzo di un certo brawler, potrai usare quel brawler nelle modalità del Sottosopra.
Cacciatori di Hawkins (Raid)
Tre giocatori combattono contro un boss operato dal computer in cinque fasi di difficoltà crescente.
Ogni vittoria garantisce waffle, fino al limite massimo.
I boss sono Vecna, il Demogorgone... e Frank cavaliere infernale!
L'hub dell'evento
Qui, i giocatori possono vedere i mazzi che hanno già sbloccato, tutti quelli sbloccabili durante l'evento e il brawler attualmente impegnato in una run.
Inoltre, per ogni brawler è mostrato anche il numero di run completate con quel personaggio.
Raccogliendo almeno 60 pacchetti di carte, riceverai la skin di Nita Dustin.
La collezione di tutte le skin dell'evento
Completando la collezione, riceverai un graffito esclusivo dell'evento.
Nuovo brawler!
Gigi, la sicaria mitica
Gigi è una marionetta maledetta e inquietante che vive nell'Emporio delle stranezze, dove la si vede danzare tra gli scaffali del negozio sempre accompagnata dal guanto da prestigiatore a cui è legata.
Particolarità (NOVITÀ): questa brawler carica la super quando evita i colpi in mischia e i proiettili nemici.
Attacco: PIROUETTE INDIAVOLATA
Gigi fa delle piroette, causando danni a tutti i nemici attorno a lei e aumentando nel frattempo la velocità di movimento.
Super: SAUTÉ MORDI E FUGGI
Gigi carica un passo di danza per un breve periodo, per poi apparire nella zona scelta. Successivamente, può caricare ancora il passo per ritornare alla posizione iniziale, causando danni quando scompare.
Gadget: FILI ESTESI
L'area di caricamento della super è più grande.
Gadget: TENDA DEL BURATTINO
Gigi crea una zona temporanea che rende invisibili sia lei sia i suoi alleati, quando si trovano al suo interno.
Abilità stellare: RELEVÉ DELL'INTOCCABILE
Aumenta il tasso di caricamento della super, se non subisce danni per un certo tempo.
Abilità stellare: FALL AND RECOVERY
La super cura Gigi durante il teletrasporto.
Titolo: Filo da torcere
Gli overdrive
Ora gli overdrive danno gli stessi bonus a tutti i brawler, ovvero:
uno del 5% in attacco
uno del 5% in difesa
uno del 20% per la velocità di movimento
Abbiamo effettuato questa modifica perché alcuni overdrive offrivano un vantaggio tale da risultare frustranti per chi doveva affrontarli, quindi quindi ridurre i bonus per tutti dovrebbe facilitare il contrattacco, nelle varie modalità di gioco.
Le Finali mondiali sono ormai alle porte e, secondo i nostri dati, non ci sono particolari sbilanciamenti nel meta, a parte alcune eccezioni. Per sistemarle, oltre le modifiche ai bonus degli overdrive, abbiamo pensato di portare i brawler a un tasso di vittoria compreso tra il 45% e di rendere il 55% e le abilità stellari e i gadget più rilevanti, piuttosto che lasciare che gli overdrive siano così determinanti per la vittoria.
Pam: AFFETTO MATERNO
La torretta cura quando viene schierata e continua a curare i brawler oltre il valore massimo, dando loro uno scudo che perde efficacia nel tempo.
Alli: FAME DA COCCODRILLO
La super di Alli trasforma in salute il 20% dei danni inferti e il suo attacco base infligge danni in base alla salute massima del nemico, piuttosto che in base alla sua salute attuale.
Mina: TORNADO FORZA 3
La super genera tre tornado in un'area a cono che possono rimbalzare. (Ricorda che il gadget che ricarica la super non funziona con l'overdrive attivo).
Ziggy: TEMPESTA PERFETTA
L'Elettrotempesta lanciata durante l'overdrive torna da Ziggy quando raggiunge la distanza o la durata massima.
Altre skin
Stagione di Mechanatale
Mandy mecha (skin epica)
Mandy vespa mecha (variante cromatica n. 1 del Brawl Pass)
Mandy mecha dell'ombra (variante cromatica n. 2 del Brawl Pass)
Piper mecha
Piper loto mecha (skin dell'overdrive)
Piper petalo mecha (variante cromatica n. 1 della skin dell'overdrive)
Piper rosa mecha (variante cromatica n. 2 della skin dell'overdrive)
Jessie mecha (skin leggendaria)
Jessie chewing gum mecha (variante cromatica n. 1)
Jessie mecha scintillante (variante cromatica n. 2)
Skin varie
Mister Palestrato (skin super rara)
Melodie cardio (skin epica)
Charlie ginnasta (skin epica)
Penny regina degli arcieri (skin epica dei Supercell ID Rewards)
La skin del Pass Pro
Leon tigre (1ª fase)
Leon tigre dell'ombra (skin dell'overdrive - 2ª fase)
Leon tigre bianca (variante cromatica n. 1 della skin dell'overdrive)
Leon tigre cacciatrice (variante cromatica n. 2 della skin dell'overdrive)
Le skin da 199 gemme
Gigi spaventapasseri (skin mitica)
Gigi spaventapasseri autunnale (variante cromatica n. 1 della skin mitica)
Gigi spaventapasseri invernale (variante cromatica n. 2 della skin mitica)
Le mappe, gli eventi e i cambi alle rotazioni
ALTRE NUOVE MODALITÀ DI GIOCO
Annientamento in tre
Una versione di Annientamento con quattro squadre che si affrontano per ottenere il maggior numero di eliminazioni.
La modalità prevede quattro squadre (blu, rossa, arancione e gialla) da tre giocatori.
La prima squadra a raggiungere 10 eliminazioni vince.
I membri della squadra in vantaggio sono contrassegnati da una corona.
Arraffagemme in tre
Una variante di Arraffagemme con quattro squadre che competono tra loro.
La modalità prevede quattro squadre (blu, rossa, arancione e gialla) da tre giocatori.
La partita inizia con gemme sparse sulla mappa.
Ogni mappa ha un numero specifico di miniere di gemme.
Quando parte il conto alla rovescia, il brawler della squadra vincente con più gemme viene contrassegnato con un indicatore fuori schermo, visibile a tutti i giocatori nemici.
Le modifiche agli ambienti
RIMOSSI:
Campo da beach brawl
Regno delle katane
Bosco incantato
Subway Surfers
AGGIUNTI:
Emporio delle stranezze (Gigi)
Circo bizzarro (Brawl-O-Ween)
Palude degli innamorati (Brawl-O-Ween)
SCAMBIATI:
l'Isola tropicale è stata sostituita dall'Isola ghiacciata (nell'Arena dei brawler e nelle modalità 5v5).
Le mappe
Annientamento 3v3v3v3:
Baia dei dolori
Avamposto degli ingiocabili
Spazzi stretti
Palude del permafrost
Arraffagemme 3v3v3v3:
Resa dei conti polare
Astrominiera
Profondità ravvicinate
Gemme di ghiaccio
Sottosopravvivenza:
Budello
Loto
Comunità chiusa
Megaboss:
Frank
Vecna
Slot della community
Sopravvivenza:
Budello
Loto
Comunità chiusa
Scaffale di fortuna
Arraffagemme:
Rapina sui binari
Dominio:
Spaccapresidio
Biglietto per l'oltretomba
K.O.:
Buone maniere
Classificata
Stagione 1
Modalità in rilievo: Footbrawl.
Spirale della vittoria
Campetto in erba
Brawler gratuiti a rotazione:
Iris
Buzz
Draco
Stagione 2
Modalità in rilievo: Zona pericolosa.
Brawler gratuiti a rotazione:
Berry
Lumi
Leon
I miglioramenti permanenti e quelli alla giocabilità
Le vittorie giornaliere
Ogni giorno, potrai ottenere ricompense diverse!
Col nuovo sistema, otterrai una ricompensa per le prime sei vittorie della giornata.
Le ricompense cambieranno ogni giorno e potranno includere:
premi Starr (la ricompensa più comune)
premi Starr con overdrive
premi angelici
premi demoniaci
hosomaki
megacasse
regali (disponibilità stagionale)
casse mecha (disponibilità molto limitata)
Ogni giorno, potresti avere un ''giorno fortunato'', che ti permetterà di ricevere ricompense ancora migliori per quella giornata, come un numero maggiore di megacasse o un premio Starr con overdrive!
Modifiche alle alleanze
Modifiche alla funzionalità ''Alleati''
Il pulsante ''Alleati'' è stato spostato (più vicino al brawler) per maggiore coerenza.
All'interno di questo menu, ti verranno mostrati gli utenti con cui hai vinto di recente, così potrai invitarli a giocare.
Abbiamo aggiunto impostazioni extra per gestire o disattivare gli inviti.
L'opzione ''Ricerca di una squadra'' ora si chiama ''Unisciti rapidamente''.
Il pulsante ''Gioca ancora'' appare più rapidamente al termine di una mischia, così puoi tornare a giocare più in fretta!
Le megamissioni
Le nuove catene di missioni con megapremi
Ogni megamissione offre due ricompense: una è variabile, mentre l'altra consiste in un sacco di XP del Brawl Pass.
Anche le missioni sono di due tipi: le megamissioni e le missioni omega.
Le ricompense omega sono due volte meglio!
Ogni stagione del Brawl Pass include una catena di sette megamissioni, l'ultima delle quali è un'esclusiva del Pass. Le megamissioni non completate scadono alla fine della stagione del Brawl Pass.
Gli obiettivi delle megamissioni sono di tanti tipi e possono avere a che fare con una modalità di gioco specifica, un certo brawler oppure essere generici, tipo quello in cui devi ottenere un certo numero di trofei, quello in cui devi causare dei danni o quello che ti chiede di sconfiggere un determinato numero di brawler.
Se gli obiettivi non ti piacciono, puoi cambiarne una certa quantità.
Tuttavia, ricorda che perderai i progressi ottenuti dalle megamissioni che cambi.
I CAMBI FATTI AGLI XP
Le mischie non ti premiano più con XP, mentre le megamissioni te ne danno di più, rispetto a prima.
Abbiamo migliorato i raddoppiaXP, che non raddoppiano più gli XP ottenuti dalle battaglie, bensì quelli delle missioni, che mettono in palio una quantità ben maggiore di questa risorsa!
Le casse mecha
A partire da dicembre, arriva la cassa mecha, un forziere contenente skin mecha e altri contenuti utili per i progressi, come abilità stellari, premi Starr con overdrive, gadget e molto altro!
Consulta il portale di assistenza di Supercell per scoprire nel dettaglio i contenuti di queste casse.
I cambi fatti al matchmaking
A ottobre del 2024, siamo passati da un sistema basato sui trofei globali dell'account a uno più semplice, incentrato sui trofei del brawler, migliorando significativamente la velocità del matchmaking. Tuttavia, abbiamo notato che la qualità degli abbinamenti non era il massimoin alcune fasce di trofei. Abbiamo approfittato dell'aggiornamento precedente per provare diverse tipologie di code e abbiamo ottenuto risultati positivi, perciò, abbiamo implementato questo nuovo sistema in tutte le modalità regolari entro la fine dell'aggiornamento n. 63.
Il matchmaking ora prende in considerazione:
la tua abilità col brawler selezionato, calcolata in base ai trofei che hai ottenuto con quel personaggio;
la tua abilità in generale, calcolata in base alla media dei trofei dei tuoi brawler migliori.
Come funziona
Più alto è il numero di trofei del brawler, più il matchmaking si baserà su quel brawler.
Più basso è il numero di trofei del brawler, più conterà la tua abilità generale ai fini del matchmaking.
I motivi di queste modifiche
Vogliamo che la difficoltà delle mischie sia più uniforme;
Puntiamo a proteggere meglio i giocatori alle prime armi (ed evitare che subiscano sconfitte schiaccianti al primo giorno contro un giocatore professionista).
Questo sistema spinge i giocatori più esperti a provare nuovi brawler senza dominare le prime partite e, allo stesso tempo, impedisce ai nuovi arrivati di affrontare avversari forti troppo presto.
Permette di variare i brawler senza squilibrare le partite.
Le modifiche di bilanciamento
MIGLIORAMENTI
Ziggy
Danni dell'attacco aumentati da 1760 a 1900 punti.
Alla fine dei conti, non si è rivelato essere la forza inarrestabile che pensavamo sarebbe stato, ma magari lo sarà dopo questo potenziamento! Altrimenti, potremmo dover modificare ancora un po' il suo attacco base per farlo andare a segno più facilmente.
Pearl
Particolarità: i danni aumenteranno più rapidamente nel tempo dell'8%.
Anche se in alcune modalità è stata usata ai livelli più alti, ha degli evidenti punti deboli, soprattutto ai livelli più bassi, perciò abbiamo cercato di renderla più flessibile, aumentando l'accumulo di calore, i danni causati, la frequenza di utilizzo della super, la presenza della brawler nella mappa e rendendo le sue due abilità stellari più rilevanti (o, almeno, così speriamo).
Maisie
Salute aumentata a 7400 punti (da 7200).
Paradossalmente, nell'attuale meta sono i cecchini a essere sotto tiro, ma Maisie non è una cecchina qualunque, perché è particolarmente difficile mandare a segno i suoi colpi per via del ritardo, perciò abbiamo cercato di farla sopravvivere un po' di più e di permetterle di avvicinarsi di più ai suoi nemici. Un 3% di salute extra farà la differenza? Forse, ma la vera differenza la vedrà chi smetterà di usare la mira automatica con questa brawler.
Energetik
Tempi di ripristino del gadget ''Sovraccaricatore'' ridotti a 13 secondi (da 15).
Energetik viene spesso usato nelle partite meno competitive, ma ha bisogno di essere più presente anche ai livelli più alti. Il suo punto di forza è la possibilità di migliorare i livelli e di mantenerli (cioè di non essere sconfitto), il che può essere difficile... perciò abbiamo ridotto i tempi di attesa, per aiutarlo ad accumulare munizioni extra!
Pam
Punti salute della torretta aumentati a 6080 (da 5600).
Questo aggiornamento sarà IMPORTANTISSIMO per Pam, perché, oltre a ricevere il suo tanto atteso overdrive, la sua torretta guaritrice verrà potenziata e pure di parecchio. Speriamo che queste modifiche le permettano di fornire un supporto di gran lunga migliore e di diventare più rilevante, soprattutto nelle mappe di Arraffagemme, dove controllare il centro dell'arena è fondamentale.
Maxine
Velocità di caricamento dell'overdrive aumentata dal 35% al 45% (colpi richiesti ridotti da 40 a 30).
Tempi di ripristino del gadget ''Scarpe dello spaziotempo'' ridotti a 8 secondi (da 10).
Dopo l'arrivo di Jae-yong, abbiamo notato che Maxine è stata usata di meno nelle varie modalità competitive, ma ora il suo gadget Scarpe dello spaziotempo dovrebbe renderla una scelta più appetibile, visto che ha uno dei tempi di attesa più bassi del gioco. Del resto, con lei non c'è tempo da perdere!
Pocho
Salute aumentata a 7600 punti (da 7400).
Salute curata con l'abilità stellare ''Musicoterapia'' aumentata a 988 punti (da 962).
Il compito di Pocho è quello di aiutare i suoi compagni, ma prima deve essere in grado di sopravvivere un po' più a lungo, no?
Penny
Velocità degli attacchi del mortaio aumentata del 6%.
Di recente, Penny non ha ricevuto molte modifiche, perciò volevamo rendere un po' più rapido il suo Mortaio mortifero e permetterle di svolgere meglio il suo ruolo da sorvegliante.
Melodie
Salute aumentata del 3%.
Questa modifica le permette di spiccare rispetto agli altri sicari e la rende un po' meno fragile.
Colette
Salute aumentata del 3%.
L'obiettivo di questo potenziamento è quello di darle la possibilità di sferrare un colpo in più e di sopravvivere a tu per tu con un tank.
Sam
Danni dell'attacco base senza Zanne metalliche aumentati del 25%.
Velocità di caricamento della super aumentata del 25% (colpi richiesti ridotti da 10 a 8).
Volevamo venire incontro agli appassionati di Sam (se sei uno di loro, ci riferiamo a te e agli altri tre gatti) e, dopo l'introduzione del suo overdrive, volevamo che caricasse la super più in fretta e che fosse un po' più potente quando è sprovvisto delle sue Zanne metalliche, per evitare che chi lo usa cerchi di riprendersele, subito dopo averle lanciate.
Edgar
Salute recuperata dai colpi andati a segno con l'abilità stellare ''Botta di salute'' aumentata al 30% (dal 25%).
Danni causati con l'abilità stellare ''Atterraggio violento'' aumentati del 10% (da 1350 a 1490 punti).
Se sei uno dei tanti fan di Edgar, è un grande giorno per te, perché abbiamo deciso di potenziare entrambe le sue abilità stellari. Sappiamo che questo brawler è usato e amato da molti dei nostri giocatori, ma se viene utilizzato in modo sbagliato, può risultare d'intralcio alla sua stessa squadra, perciò speriamo che queste modifiche rendano chi lo usa un giocatore casuale utile, piuttosto che un... bad random.
Rosa
Saluta recuperata nei cespugli con l'abilità stellare ''Erborista'' aumentata a 400 punti (da 300).
Grazie anche al gadget con cui può creare dei cespugli, Rosa avrà un rapporto ancora più stretto con la natura, perché ora ripristinerà più salute e potrà sfruttare ancora di più questo vantaggio nelle mappe che glielo permettono!
Ash
Salute aumentata del 4%.
Salute recuperata col gadget ''Calmanti'' aumentata a 3360 punti (da 3240).
Con questo potenziamento, Ash sarà tra i migliori brawler, in termini di salute. Fino a ora, chi lo ha usato ha fatto molto affidamento sul suo overdrive, mentre ora, con un po' di salute in più, potrà scegliere il gadget che si adatta meglio al proprio stile di gioco.
Iris
Danni aumentati dell'8%.
Danni causati con l'abilità stellare ''Focus automatico'' aumentati dell'8%.
Mettere a segno un colpo con Iris può essere difficile, perciò le abbiamo dato questo potenziamento per fare felice i suoi fan, ma anche per incoraggiare più giocatori a usarla.
Trunk
Danni aumentati del 7%.
Di recente, alle Ultime qualificazioni dell'evento di Esports, abbiamo visto giocatori usare Trunk in modo eccelso, ma i danni che causava finora erano forse un po' troppo pochi per permettere ai giocatori ''normali'' di fare la differenza con lui.
Stu
Velocità di caricamento dell'overdrive aumentata del 16% (colpi richiesti ridotti da 38 a 32).
Con le modifiche all'overdrive, per Stu è ancora piuttosto importante avere ulteriore mobilità e l'aumento della frequenza di utilizzo dell'overdrive non può che aiutarlo.
Gelindo
Velocità di caricamento della super aumentata del 20% (colpi richiesti ridotti da 18 a 15).
Trovare un equilibrio con Gelindo è sempre stato difficile per via del fatto che, presi singolarmente, i suoi attacchi ad ampio raggio non sono in grado di andare a segno con tutti i proiettili sparati, ma questa modifica dovrebbe facilitare il caricamento della super e l'annientamento dei nemici!
INDEBOLIMENTI
Mina
Tempi di ripristino dei gadget aumentati a 20 secondi (da 18).
Danni del terzo attacco ridotti a 4000 punti (da 4400).
Colpi richiesti per caricare la super ridotti a 7 (da 5).
MINA ERA TROPPO POTENTE.
Lumi
Velocità di lancio dei mazzafrusti ridotta del 9% circa.
(Farli tornare indietro richiede ancora poco tempo, per permetterle di avere più potenza a distanza ravvicinata.)Tutto sommato, Lumi è una brawler bilanciata, ma era davvero potente nelle mani di un giocatore esperto, perciò, questo indebolimento non dovrebbe cambiare molto le cose per i giocatori meno competitivi, ma ci auguriamo che la renda una scelta meno appetibile tra i giocatori di livello alto.
Cordelius
Danni causati con l'abilità stellare ''Champicombo'' ridotti al 20% (dal 30%).
Danni del secondo fungo ridotti a 1920 punti (da 2080).
Abbiamo potenziato il suo attacco di recente, che si è rivelato essere un po' troppo forte, se combinato con la sua abilità stellare, perciò, ora che l'abbiamo indebolita, chi lo affronta dovrebbe essere in grado di contrattaccare, se si aspetta un suo attacco, o semplicemente di reagire abbastanza rapidamente con un'abilità di controllo.
Bonnie
Colpi richiesti per ricaricare la super aumentati da 4 a 6 (da 3 a 5, con l'equipaggiamento epico attivato).
Colpi richiesti per ricaricare l'overdrive aumentati da 10 a 12 colpi (a 11 colpi con l'equipaggiamento).
Soprattutto grazie al suo gadget, il caricamento della sua super era troppo rapido, ma queste modifiche non dovrebbero renderla una scelta meno popolare, perciò i suoi fan possono dormire sonni tranquilli.
Mister P
Colpi dell'attacco base richiesti per ricaricare la super aumentati a 8 (da 6).
Se pensi sia stata una modifica per ripicca, ti assicuriamo che non lo è. La verità è che Mister P è l'incubo dei tiratori nelle mischie di Ricercati e K.O., perciò, ora, chi lo usa dovrà farlo attaccare un po' di più per farlo scatenare.
Draco
Danni al secondo della super ridotti a 2240 (da 2560).
Velocità di movimento ridotta al 15% (dal 20%).
Ora, il suo pulsante dell'overdrive non ti assicurerà più la vittoria! Il maestro dello Starr Park resta forte, ma ora non è più inarrestabile... o, almeno, è quello che speriamo!
Kit
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta al 30% (dal 40%).
Tempi di ripristino del gadget ''Scatola di cartone'' aumentati a 23 secondi (da 20).
Colpi dell'attacco base richiesti per caricare la super aumentati a 5 (da 4).
Nel caso in cui fosse sfuggito a qualcuno, Kit dovrebbe essere un brawler di supporto, quindi abbiamo ridotto la sua aggressività e la capacità di rendersi invisibile così di frequente, grazie al suo gadget. L'obiettivo di queste modifiche è quello di far tornare questo gatto a svolgere il compito che gli spetta: essere d'aiuto ai suoi alleati.
Finx
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta al 30% (dal 35%).
Riduzione della velocità di ricarica dei nemici dell'abilità stellare ''Scleroglifico'' ridotta al 25% (dal 30%).
Finx doveva darsi una controllata col suo overdrive, che caricava troppo velocemente, per non parlare della sua abilità stellare, che penalizzava troppo i brawler che incentravano i propri attacchi sulla ricarica dei colpi.
Byron
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta al 30% (dal 40%).
Kaze
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta al 30% (dal 45%).
Byron e Kaze sono abbastanza equiparabili: erano entrambi delle ottime scelte per i giocatori competitivi, caricavano troppe volte i loro overdrive in una mischia e non risultavano molto popolari tra i giocatori meno competitivi, ma l'indebolimento della velocità di caricamento dei loro overdrive dovrebbe renderli più bilanciati a livello competitivo e non avere grosse ripercussioni sui giocatori casual.
LE MODIFICHE SOSTANZIALI
El Primo
Potenziamento* Colpi dell'attacco base richiesti per ricaricare la super ridotti a 11 (da 12).
Indebolimento* Piccolo indebolimento al caricamento della super quando la super va a segno.L'ultima volta che abbiamo dato ai tank la loro particolarità, El Primo era il più popolare di tutti e vogliamo che torni a esserlo, ma abbiamo deciso di andarci cauti, aggiungendo un potenziamento e un indebolimento. L'obiettivo è quello di farlo rientrare a... gomito teso nell'ambiente delle mischie competitive. Un'altra battutona, eh?
Tara
Indebolimento* Colpi dell'attacco base richiesti per ricaricare la super aumentati a 12 (da 10).
Potenziamento* Caricamento della super quando la super va a segno migliorato al 25% (dal 17%).Il Buco nero è fondamentale per Tara e, visto che si tratta di un elemento così importante della mischia per i giocatori che la usano, abbiamo voluto premiare quelli che riescono a mettere a segno questa super. Di conseguenza, chi non la userà correttamente ne risentirà un po' di più... ma va bene lo stesso, se si pensa a quanto è potente.
Ollie
Indebolimento* Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta al 25% (dal 30%).* Scudo temporaneo dell'abilità stellare ''Animo ribelle'' ridotto a 3000 punti (da 4000).* Mentre usa l'overdrive, Ollie non salta più, ma scatta in avanti, come accade con la super.Ollie era già forte e, ovviamente, il suo overdrive lo rendeva ancora più sbilanciato ai fini del meta, ma ora puoi impedirgli di provocarti e sfuggire al suo attacco, proprio come è stato possibile quando usa la super in condizioni normali. Detto questo, Ollie con overdrive attivato resta un osso duro da affrontare.
Kenji
Rimozione del portale creato con l'overdrive.
Quel pulsante ora non permette più a chi usa Kenji di eliminare istantaneamente gli avversari.
Jae-yong
Indebolimento* Danni causati col gadget ''Estensore vocale'' ridotti a 2100 punti (da 2300).* Lieve riduzione della velocità di esecuzione degli attacchi.* Percentuale di rallentamento causato col gadget ''Collezione di lenti'' aumentata al 30% (dal 20%) e durata aumentata a 1,25 secondi (da 0,75).Jae-yong era probabilmente uno dei migliori brawler di supporto del precedente meta, ma ORA NON PIÙ. Tuttavia, non lo abbiamo completamente indebolito: l'abbiamo reso un po' più versatile potenziando il suo gadget ''Collezione di lenti'', che non era così popolare, perciò Pam continuerà a essere fiera di lui.
Le risoluzioni di problemi e miglioramenti
Risolto l'errore per cui l'effetto dell'equipaggiamento della velocità di ricarica non funzionava con l'ego di Lola.
Risolto l'errore per cui i gettoni dell'overdrive non caricavano completamente l'overdrive di Stu nella modalità ''Show degli overdrive''.
Risolto l'errore per cui la mira della super di Mico non era fluida quando lo si controllava sopra gli ostacoli e l'acqua.
Risolto l'errore per cui l'abilità stellare di Colt ''Stivali aerodinamici'' non aumentava la sua velocità di movimento.
Risolto l'errore per cui Mina tornava in vita senza super, se si attivava il gadget ''Caricatore a impatto'' e la brawler veniva sconfitta prima di usare la super.
Risolto l'errore per cui l'effetto di rallentamento non funzionava con le super di Corvo e Trunk.
Risolto l'errore per cui, se si distruggeva un ostacolo e si colpiva lo stesso punto subito dopo, il colpo sferrato continuava a comportarsi come se quell'ostacolo fosse ancora lì.
Risolto l'errore per cui alcune abilità non infliggevano danni ai brawler sotto l'effetto della super di Willow.
Abbiamo ottimizzato la chat del club per i dispositivi meno performanti.