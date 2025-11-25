Gli overdrive

Ora gli overdrive danno gli stessi bonus a tutti i brawler, ovvero:

uno del 5% in attacco

uno del 5% in difesa

uno del 20% per la velocità di movimento

Abbiamo effettuato questa modifica perché alcuni overdrive offrivano un vantaggio tale da risultare frustranti per chi doveva affrontarli, quindi quindi ridurre i bonus per tutti dovrebbe facilitare il contrattacco, nelle varie modalità di gioco.

Le Finali mondiali sono ormai alle porte e, secondo i nostri dati, non ci sono particolari sbilanciamenti nel meta, a parte alcune eccezioni. Per sistemarle, oltre le modifiche ai bonus degli overdrive, abbiamo pensato di portare i brawler a un tasso di vittoria compreso tra il 45% e di rendere il 55% e le abilità stellari e i gadget più rilevanti, piuttosto che lasciare che gli overdrive siano così determinanti per la vittoria.

Pam: AFFETTO MATERNO La torretta cura quando viene schierata e continua a curare i brawler oltre il valore massimo, dando loro uno scudo che perde efficacia nel tempo.

Alli: FAME DA COCCODRILLO La super di Alli trasforma in salute il 20% dei danni inferti e il suo attacco base infligge danni in base alla salute massima del nemico, piuttosto che in base alla sua salute attuale.

Mina: TORNADO FORZA 3 La super genera tre tornado in un'area a cono che possono rimbalzare. (Ricorda che il gadget che ricarica la super non funziona con l'overdrive attivo).

Ziggy: TEMPESTA PERFETTA L'Elettrotempesta lanciata durante l'overdrive torna da Ziggy quando raggiunge la distanza o la durata massima.



Altre skin

Stagione di Mechanatale

Mandy mecha (skin epica) Mandy vespa mecha (variante cromatica n. 1 del Brawl Pass) Mandy mecha dell'ombra (variante cromatica n. 2 del Brawl Pass)

Piper mecha

Piper loto mecha (skin dell'overdrive) Piper petalo mecha (variante cromatica n. 1 della skin dell'overdrive) Piper rosa mecha (variante cromatica n. 2 della skin dell'overdrive)

Jessie mecha (skin leggendaria) Jessie chewing gum mecha (variante cromatica n. 1) Jessie mecha scintillante (variante cromatica n. 2)



Skin varie

Mister Palestrato (skin super rara)

Melodie cardio (skin epica)

Charlie ginnasta (skin epica)

Penny regina degli arcieri (skin epica dei Supercell ID Rewards)

La skin del Pass Pro

Leon tigre (1ª fase)

Leon tigre dell'ombra (skin dell'overdrive - 2ª fase)

Leon tigre bianca (variante cromatica n. 1 della skin dell'overdrive)

Leon tigre cacciatrice (variante cromatica n. 2 della skin dell'overdrive)

Le skin da 199 gemme

Gigi spaventapasseri (skin mitica) Gigi spaventapasseri autunnale (variante cromatica n. 1 della skin mitica) Gigi spaventapasseri invernale (variante cromatica n. 2 della skin mitica)



Le mappe, gli eventi e i cambi alle rotazioni

ALTRE NUOVE MODALITÀ DI GIOCO

Annientamento in tre

Una versione di Annientamento con quattro squadre che si affrontano per ottenere il maggior numero di eliminazioni.

La modalità prevede quattro squadre (blu, rossa, arancione e gialla) da tre giocatori.

La prima squadra a raggiungere 10 eliminazioni vince.

I membri della squadra in vantaggio sono contrassegnati da una corona.

Arraffagemme in tre

Una variante di Arraffagemme con quattro squadre che competono tra loro.

La modalità prevede quattro squadre (blu, rossa, arancione e gialla) da tre giocatori.

La partita inizia con gemme sparse sulla mappa.

Ogni mappa ha un numero specifico di miniere di gemme.

Quando parte il conto alla rovescia, il brawler della squadra vincente con più gemme viene contrassegnato con un indicatore fuori schermo, visibile a tutti i giocatori nemici.

Le modifiche agli ambienti

RIMOSSI: Campo da beach brawl Regno delle katane Bosco incantato Subway Surfers

AGGIUNTI: Emporio delle stranezze (Gigi) Circo bizzarro (Brawl-O-Ween) Palude degli innamorati (Brawl-O-Ween)

SCAMBIATI: l'Isola tropicale è stata sostituita dall'Isola ghiacciata (nell'Arena dei brawler e nelle modalità 5v5).



Le mappe

Annientamento 3v3v3v3: Baia dei dolori Avamposto degli ingiocabili Spazzi stretti Palude del permafrost

Arraffagemme 3v3v3v3: Resa dei conti polare Astrominiera Profondità ravvicinate Gemme di ghiaccio

Sottosopravvivenza: Budello Loto Comunità chiusa

Megaboss: Frank Vecna



Slot della community

Sopravvivenza: Budello Loto Comunità chiusa Scaffale di fortuna

Arraffagemme: Rapina sui binari

Dominio: Spaccapresidio Biglietto per l'oltretomba

K.O.: Buone maniere



Classificata

Stagione 1

Modalità in rilievo: Footbrawl. Spirale della vittoria Campetto in erba

Brawler gratuiti a rotazione: Iris Buzz Draco



Stagione 2

Modalità in rilievo: Zona pericolosa.

Brawler gratuiti a rotazione: Berry Lumi Leon



I miglioramenti permanenti e quelli alla giocabilità

Le vittorie giornaliere

Ogni giorno, potrai ottenere ricompense diverse!

Col nuovo sistema, otterrai una ricompensa per le prime sei vittorie della giornata.

Le ricompense cambieranno ogni giorno e potranno includere: premi Starr (la ricompensa più comune) premi Starr con overdrive premi angelici premi demoniaci hosomaki megacasse regali (disponibilità stagionale) casse mecha (disponibilità molto limitata)



Ogni giorno, potresti avere un ''giorno fortunato'', che ti permetterà di ricevere ricompense ancora migliori per quella giornata, come un numero maggiore di megacasse o un premio Starr con overdrive!

Modifiche alle alleanze

Modifiche alla funzionalità ''Alleati'' Il pulsante ''Alleati'' è stato spostato (più vicino al brawler) per maggiore coerenza. All'interno di questo menu, ti verranno mostrati gli utenti con cui hai vinto di recente, così potrai invitarli a giocare. Abbiamo aggiunto impostazioni extra per gestire o disattivare gli inviti. L'opzione ''Ricerca di una squadra'' ora si chiama ''Unisciti rapidamente''.

Il pulsante ''Gioca ancora'' appare più rapidamente al termine di una mischia, così puoi tornare a giocare più in fretta!

Le megamissioni

Le nuove catene di missioni con megapremi

Ogni megamissione offre due ricompense: una è variabile, mentre l'altra consiste in un sacco di XP del Brawl Pass.

Anche le missioni sono di due tipi: le megamissioni e le missioni omega. Le ricompense omega sono due volte meglio!

Ogni stagione del Brawl Pass include una catena di sette megamissioni, l'ultima delle quali è un'esclusiva del Pass. Le megamissioni non completate scadono alla fine della stagione del Brawl Pass.

Gli obiettivi delle megamissioni sono di tanti tipi e possono avere a che fare con una modalità di gioco specifica, un certo brawler oppure essere generici, tipo quello in cui devi ottenere un certo numero di trofei, quello in cui devi causare dei danni o quello che ti chiede di sconfiggere un determinato numero di brawler.

Se gli obiettivi non ti piacciono, puoi cambiarne una certa quantità.

Tuttavia, ricorda che perderai i progressi ottenuti dalle megamissioni che cambi.

I CAMBI FATTI AGLI XP

Le mischie non ti premiano più con XP, mentre le megamissioni te ne danno di più, rispetto a prima.

Abbiamo migliorato i raddoppiaXP, che non raddoppiano più gli XP ottenuti dalle battaglie, bensì quelli delle missioni, che mettono in palio una quantità ben maggiore di questa risorsa!

Le casse mecha

A partire da dicembre, arriva la cassa mecha, un forziere contenente skin mecha e altri contenuti utili per i progressi, come abilità stellari, premi Starr con overdrive, gadget e molto altro!

Consulta il portale di assistenza di Supercell per scoprire nel dettaglio i contenuti di queste casse.

I cambi fatti al matchmaking

A ottobre del 2024, siamo passati da un sistema basato sui trofei globali dell'account a uno più semplice, incentrato sui trofei del brawler, migliorando significativamente la velocità del matchmaking. Tuttavia, abbiamo notato che la qualità degli abbinamenti non era il massimoin alcune fasce di trofei. Abbiamo approfittato dell'aggiornamento precedente per provare diverse tipologie di code e abbiamo ottenuto risultati positivi, perciò, abbiamo implementato questo nuovo sistema in tutte le modalità regolari entro la fine dell'aggiornamento n. 63.

Il matchmaking ora prende in considerazione:

la tua abilità col brawler selezionato, calcolata in base ai trofei che hai ottenuto con quel personaggio ;

la tua abilità in generale, calcolata in base alla media dei trofei dei tuoi brawler migliori.

Come funziona

Più alto è il numero di trofei del brawler, più il matchmaking si baserà su quel brawler.

Più basso è il numero di trofei del brawler, più conterà la tua abilità generale ai fini del matchmaking.

I motivi di queste modifiche

Vogliamo che la difficoltà delle mischie sia più uniforme;

Puntiamo a proteggere meglio i giocatori alle prime armi (ed evitare che subiscano sconfitte schiaccianti al primo giorno contro un giocatore professionista).

Questo sistema spinge i giocatori più esperti a provare nuovi brawler senza dominare le prime partite e, allo stesso tempo, impedisce ai nuovi arrivati di affrontare avversari forti troppo presto.

Permette di variare i brawler senza squilibrare le partite.

Le modifiche di bilanciamento

MIGLIORAMENTI

Ziggy Danni dell'attacco aumentati da 1760 a 1900 punti. Alla fine dei conti, non si è rivelato essere la forza inarrestabile che pensavamo sarebbe stato, ma magari lo sarà dopo questo potenziamento! Altrimenti, potremmo dover modificare ancora un po' il suo attacco base per farlo andare a segno più facilmente.

Pearl Particolarità: i danni aumenteranno più rapidamente nel tempo dell'8%. Anche se in alcune modalità è stata usata ai livelli più alti, ha degli evidenti punti deboli, soprattutto ai livelli più bassi, perciò abbiamo cercato di renderla più flessibile, aumentando l'accumulo di calore, i danni causati, la frequenza di utilizzo della super, la presenza della brawler nella mappa e rendendo le sue due abilità stellari più rilevanti (o, almeno, così speriamo).

Maisie Salute aumentata a 7400 punti (da 7200). Paradossalmente, nell'attuale meta sono i cecchini a essere sotto tiro, ma Maisie non è una cecchina qualunque, perché è particolarmente difficile mandare a segno i suoi colpi per via del ritardo, perciò abbiamo cercato di farla sopravvivere un po' di più e di permetterle di avvicinarsi di più ai suoi nemici. Un 3% di salute extra farà la differenza? Forse, ma la vera differenza la vedrà chi smetterà di usare la mira automatica con questa brawler.

Energetik Tempi di ripristino del gadget ''Sovraccaricatore'' ridotti a 13 secondi (da 15). Energetik viene spesso usato nelle partite meno competitive, ma ha bisogno di essere più presente anche ai livelli più alti. Il suo punto di forza è la possibilità di migliorare i livelli e di mantenerli (cioè di non essere sconfitto), il che può essere difficile... perciò abbiamo ridotto i tempi di attesa, per aiutarlo ad accumulare munizioni extra!

Pam Punti salute della torretta aumentati a 6080 (da 5600). Questo aggiornamento sarà IMPORTANTISSIMO per Pam, perché, oltre a ricevere il suo tanto atteso overdrive, la sua torretta guaritrice verrà potenziata e pure di parecchio. Speriamo che queste modifiche le permettano di fornire un supporto di gran lunga migliore e di diventare più rilevante, soprattutto nelle mappe di Arraffagemme, dove controllare il centro dell'arena è fondamentale.

Maxine Velocità di caricamento dell'overdrive aumentata dal 35% al 45% (colpi richiesti ridotti da 40 a 30). Tempi di ripristino del gadget ''Scarpe dello spaziotempo'' ridotti a 8 secondi (da 10). Dopo l'arrivo di Jae-yong, abbiamo notato che Maxine è stata usata di meno nelle varie modalità competitive, ma ora il suo gadget Scarpe dello spaziotempo dovrebbe renderla una scelta più appetibile, visto che ha uno dei tempi di attesa più bassi del gioco. Del resto, con lei non c'è tempo da perdere!

Pocho Salute aumentata a 7600 punti (da 7400). Salute curata con l'abilità stellare ''Musicoterapia'' aumentata a 988 punti (da 962). Il compito di Pocho è quello di aiutare i suoi compagni, ma prima deve essere in grado di sopravvivere un po' più a lungo, no?

Penny Velocità degli attacchi del mortaio aumentata del 6%.



Di recente, Penny non ha ricevuto molte modifiche, perciò volevamo rendere un po' più rapido il suo Mortaio mortifero e permetterle di svolgere meglio il suo ruolo da sorvegliante.

Melodie Salute aumentata del 3%.



Questa modifica le permette di spiccare rispetto agli altri sicari e la rende un po' meno fragile.

Colette Salute aumentata del 3%.



L'obiettivo di questo potenziamento è quello di darle la possibilità di sferrare un colpo in più e di sopravvivere a tu per tu con un tank.

Sam Danni dell'attacco base senza Zanne metalliche aumentati del 25%. Velocità di caricamento della super aumentata del 25% (colpi richiesti ridotti da 10 a 8).



Volevamo venire incontro agli appassionati di Sam (se sei uno di loro, ci riferiamo a te e agli altri tre gatti) e, dopo l'introduzione del suo overdrive, volevamo che caricasse la super più in fretta e che fosse un po' più potente quando è sprovvisto delle sue Zanne metalliche, per evitare che chi lo usa cerchi di riprendersele, subito dopo averle lanciate.

Edgar Salute recuperata dai colpi andati a segno con l'abilità stellare ''Botta di salute'' aumentata al 30% (dal 25%). Danni causati con l'abilità stellare ''Atterraggio violento'' aumentati del 10% (da 1350 a 1490 punti).



Se sei uno dei tanti fan di Edgar, è un grande giorno per te, perché abbiamo deciso di potenziare entrambe le sue abilità stellari. Sappiamo che questo brawler è usato e amato da molti dei nostri giocatori, ma se viene utilizzato in modo sbagliato, può risultare d'intralcio alla sua stessa squadra, perciò speriamo che queste modifiche rendano chi lo usa un giocatore casuale utile, piuttosto che un... bad random.

Rosa Saluta recuperata nei cespugli con l'abilità stellare ''Erborista'' aumentata a 400 punti (da 300).



Grazie anche al gadget con cui può creare dei cespugli, Rosa avrà un rapporto ancora più stretto con la natura, perché ora ripristinerà più salute e potrà sfruttare ancora di più questo vantaggio nelle mappe che glielo permettono!

Ash Salute aumentata del 4%. Salute recuperata col gadget ''Calmanti'' aumentata a 3360 punti (da 3240).



Con questo potenziamento, Ash sarà tra i migliori brawler, in termini di salute. Fino a ora, chi lo ha usato ha fatto molto affidamento sul suo overdrive, mentre ora, con un po' di salute in più, potrà scegliere il gadget che si adatta meglio al proprio stile di gioco.

Iris Danni aumentati dell'8%. Danni causati con l'abilità stellare ''Focus automatico'' aumentati dell'8%.



Mettere a segno un colpo con Iris può essere difficile, perciò le abbiamo dato questo potenziamento per fare felice i suoi fan, ma anche per incoraggiare più giocatori a usarla.

Trunk Danni aumentati del 7%.



Di recente, alle Ultime qualificazioni dell'evento di Esports, abbiamo visto giocatori usare Trunk in modo eccelso, ma i danni che causava finora erano forse un po' troppo pochi per permettere ai giocatori ''normali'' di fare la differenza con lui.

Stu Velocità di caricamento dell'overdrive aumentata del 16% (colpi richiesti ridotti da 38 a 32).



Con le modifiche all'overdrive, per Stu è ancora piuttosto importante avere ulteriore mobilità e l'aumento della frequenza di utilizzo dell'overdrive non può che aiutarlo.

Gelindo Velocità di caricamento della super aumentata del 20% (colpi richiesti ridotti da 18 a 15). Trovare un equilibrio con Gelindo è sempre stato difficile per via del fatto che, presi singolarmente, i suoi attacchi ad ampio raggio non sono in grado di andare a segno con tutti i proiettili sparati, ma questa modifica dovrebbe facilitare il caricamento della super e l'annientamento dei nemici!



INDEBOLIMENTI

Mina Tempi di ripristino dei gadget aumentati a 20 secondi (da 18). Danni del terzo attacco ridotti a 4000 punti (da 4400). Colpi richiesti per caricare la super ridotti a 7 (da 5). MINA ERA TROPPO POTENTE.

Lumi Velocità di lancio dei mazzafrusti ridotta del 9% circa. (Farli tornare indietro richiede ancora poco tempo, per permetterle di avere più potenza a distanza ravvicinata.)Tutto sommato, Lumi è una brawler bilanciata, ma era davvero potente nelle mani di un giocatore esperto, perciò, questo indebolimento non dovrebbe cambiare molto le cose per i giocatori meno competitivi, ma ci auguriamo che la renda una scelta meno appetibile tra i giocatori di livello alto.

Cordelius Danni causati con l'abilità stellare ''Champicombo'' ridotti al 20% (dal 30%). Danni del secondo fungo ridotti a 1920 punti (da 2080). Abbiamo potenziato il suo attacco di recente, che si è rivelato essere un po' troppo forte, se combinato con la sua abilità stellare, perciò, ora che l'abbiamo indebolita, chi lo affronta dovrebbe essere in grado di contrattaccare, se si aspetta un suo attacco, o semplicemente di reagire abbastanza rapidamente con un'abilità di controllo.

Bonnie Colpi richiesti per ricaricare la super aumentati da 4 a 6 (da 3 a 5, con l'equipaggiamento epico attivato). Colpi richiesti per ricaricare l'overdrive aumentati da 10 a 12 colpi (a 11 colpi con l'equipaggiamento). Soprattutto grazie al suo gadget, il caricamento della sua super era troppo rapido, ma queste modifiche non dovrebbero renderla una scelta meno popolare, perciò i suoi fan possono dormire sonni tranquilli.

Mister P Colpi dell'attacco base richiesti per ricaricare la super aumentati a 8 (da 6). Se pensi sia stata una modifica per ripicca, ti assicuriamo che non lo è. La verità è che Mister P è l'incubo dei tiratori nelle mischie di Ricercati e K.O., perciò, ora, chi lo usa dovrà farlo attaccare un po' di più per farlo scatenare.

Draco Danni al secondo della super ridotti a 2240 (da 2560). Velocità di movimento ridotta al 15% (dal 20%). Ora, il suo pulsante dell'overdrive non ti assicurerà più la vittoria! Il maestro dello Starr Park resta forte, ma ora non è più inarrestabile... o, almeno, è quello che speriamo!

Kit Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta al 30% (dal 40%). Tempi di ripristino del gadget ''Scatola di cartone'' aumentati a 23 secondi (da 20). Colpi dell'attacco base richiesti per caricare la super aumentati a 5 (da 4). Nel caso in cui fosse sfuggito a qualcuno, Kit dovrebbe essere un brawler di supporto, quindi abbiamo ridotto la sua aggressività e la capacità di rendersi invisibile così di frequente, grazie al suo gadget. L'obiettivo di queste modifiche è quello di far tornare questo gatto a svolgere il compito che gli spetta: essere d'aiuto ai suoi alleati.

Finx Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta al 30% (dal 35%). Riduzione della velocità di ricarica dei nemici dell'abilità stellare ''Scleroglifico'' ridotta al 25% (dal 30%). Finx doveva darsi una controllata col suo overdrive, che caricava troppo velocemente, per non parlare della sua abilità stellare, che penalizzava troppo i brawler che incentravano i propri attacchi sulla ricarica dei colpi.

Byron Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta al 30% (dal 40%).

Kaze Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta al 30% (dal 45%). Byron e Kaze sono abbastanza equiparabili: erano entrambi delle ottime scelte per i giocatori competitivi, caricavano troppe volte i loro overdrive in una mischia e non risultavano molto popolari tra i giocatori meno competitivi, ma l'indebolimento della velocità di caricamento dei loro overdrive dovrebbe renderli più bilanciati a livello competitivo e non avere grosse ripercussioni sui giocatori casual.



LE MODIFICHE SOSTANZIALI

El Primo Potenziamento* Colpi dell'attacco base richiesti per ricaricare la super ridotti a 11 (da 12). Indebolimento* Piccolo indebolimento al caricamento della super quando la super va a segno.L'ultima volta che abbiamo dato ai tank la loro particolarità, El Primo era il più popolare di tutti e vogliamo che torni a esserlo, ma abbiamo deciso di andarci cauti, aggiungendo un potenziamento e un indebolimento. L'obiettivo è quello di farlo rientrare a... gomito teso nell'ambiente delle mischie competitive. Un'altra battutona, eh?

Tara Indebolimento* Colpi dell'attacco base richiesti per ricaricare la super aumentati a 12 (da 10). Potenziamento* Caricamento della super quando la super va a segno migliorato al 25% (dal 17%).Il Buco nero è fondamentale per Tara e, visto che si tratta di un elemento così importante della mischia per i giocatori che la usano, abbiamo voluto premiare quelli che riescono a mettere a segno questa super. Di conseguenza, chi non la userà correttamente ne risentirà un po' di più... ma va bene lo stesso, se si pensa a quanto è potente.

Ollie Indebolimento* Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta al 25% (dal 30%).* Scudo temporaneo dell'abilità stellare ''Animo ribelle'' ridotto a 3000 punti (da 4000).* Mentre usa l'overdrive, Ollie non salta più, ma scatta in avanti, come accade con la super.Ollie era già forte e, ovviamente, il suo overdrive lo rendeva ancora più sbilanciato ai fini del meta, ma ora puoi impedirgli di provocarti e sfuggire al suo attacco, proprio come è stato possibile quando usa la super in condizioni normali. Detto questo, Ollie con overdrive attivato resta un osso duro da affrontare.

Kenji Rimozione del portale creato con l'overdrive. Quel pulsante ora non permette più a chi usa Kenji di eliminare istantaneamente gli avversari.

Jae-yong Indebolimento* Danni causati col gadget ''Estensore vocale'' ridotti a 2100 punti (da 2300).* Lieve riduzione della velocità di esecuzione degli attacchi.* Percentuale di rallentamento causato col gadget ''Collezione di lenti'' aumentata al 30% (dal 20%) e durata aumentata a 1,25 secondi (da 0,75).Jae-yong era probabilmente uno dei migliori brawler di supporto del precedente meta, ma ORA NON PIÙ. Tuttavia, non lo abbiamo completamente indebolito: l'abbiamo reso un po' più versatile potenziando il suo gadget ''Collezione di lenti'', che non era così popolare, perciò Pam continuerà a essere fiera di lui.



Le risoluzioni di problemi e miglioramenti