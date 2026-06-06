Ogni pronostico garantisce almeno un premio caotico per gara e, facendo pronostici corretti per i vincitori di tutte e tre le gare, potrai ricevere fino a 15 premi caotici!

Posizione finale Premi caotici 1ª 5 2ª 3 3ª 2 Dalla 4ª alla 10ª 1

* Assicurati di ritirare le ricompense entro il 15 giugno alle 08:00 UTC .