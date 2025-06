Come abbiamo menzionato prima, le maestrie avevano lo scopo di dare a tutti un altro obiettivo da raggiungere dopo aver terminato le missioni, ma questo non ha avuto l'effetto sperato su gran parte dei giocatori... I motivi possono essere diversi: magari sono le ricompense, o il tempo necessario a sbloccarle oppure il fatto che il menu delle maestrie non sia facilmente visibile o accessibile. Tuttavia, a prescindere dalle ragioni, le maestrie non sono così divertenti da giustificare la quantità di articoli che offrono.

Per questo motivo, sposteremo questi premi in un luogo più facile da raggiungere.

Una gran parte di essi sarà trasferita sul nuovo Cammino dei trofei.

La maggior parte sarà convertita in valuta normale.

Il resto sarà trasformato in premi Starr casuali e leggendari.

Alcuni crediti saranno convertiti in brawler ottenibili direttamente nel nuovo Cammino dei trofei.

Sul nuovo Cammino dei trofei ci saranno anche dei bling.

Le personalizzazioni delle maestrie (cioè le icone del giocatore, le reazioni e i titoli) saranno reperibili nelle clip, la nuova funzionalità che abbiamo già menzionato prima.

Le clip ingloberanno anche delle risorse delle maestrie.

Facciamo un po' di conti (perché cos'è più divertente di Brawl Stars, se non la matematica)!

MONETE PUNTI ENERGIA CREDITI PREMI DELLE MAESTRIE IN TOTALE 230.500 34.500 24.225 QUANTITÀ SPOSTATE SUL NUOVO CAMMINO DEI TROFEI (risorse normali) 100.400 10.800 0 QUANTITÀ SPOSTATE SUL NUOVO CAMMINO DEI TROFEI (convertite in premi Starr e brawler) 58.514 697 13.115 QUANTITÀ SPOSTATE NELLE CLIP (convertite in premi Starr) 80.364 2587 16.606 RISORSE RIMANENTI -8778 (aumento generale delle monete) 20.416 (grande riduzione dei punti energia) -6642 (piccolo aumento dei crediti)

Considerando tutti i 92 brawler, in totale le maestrie possono dare:

230.500 monete

34.500 punti energia

24.225 crediti

Ora, partendo dalle ricompense qui sopra, ecco cosa trasferiremo e manterremo come risorsa normale:

100.400 monete

10.800 punti energia

0 crediti (continua a leggere!)

Per quanto riguarda le risorse restanti, queste di seguito le trasformeremo in molti più premi Starr leggendari, in brawler rari e super rari del nuovo Cammino dei trofei e in missioni dei brawler*:

58.514 monete

697 punti energia

13.115 crediti (7535 dai premi Starr e 5580 dai brawler rari e super rari del nuovo Cammino dei trofei)

*Le missioni riguarderanno solo i brawler rari e super rari sbloccati dal nuovo Cammino dei trofei dopo l'aggiornamento e costituiranno solo una piccola parte delle ricompense, visto che i 18 premi Starr leggendari aggiunti giocano un ruolo molto più importante in questo senso.

Infine, questo è ciò che aggiungeremo alle clip sotto forma di premi Starr casuali e leggendari (stiamo ancora facendo un po' di conti, quindi i numeri potrebbero non essere esatti al 100%):

80.364 monete

2587 punti energia

16.606 crediti

Ciò vuol dire che l'impatto delle modifiche per queste risorse si traduce in:

-8778 monete

Questo significa che con questo nuovo sistema aggiungeremo più monete alle risorse ottenibili gratuitamente in gioco.

20.416 punti energia

È una bella manciata di punti che abbiamo rimosso dall'economia del gioco perché, per i giocatori veterani, si tratta di una risorsa eccessivamente abbondante, ma le soglie iniziali del Cammino dei trofei ne metteranno in palio una quantità di gran lunga maggiore, quando i giocatori ne hanno più bisogno e prima di cominciare a darne sempre di meno. Ad ogni modo, ricorda che puoi comunque raccoglierli con le maestrie, prima che scompaiano.

-6642 crediti

Questo significa che aggiungeremo giusto un po' di crediti in più all'economia generale del gioco.

4800 bling (oppure 32051, se si contano anche i premi Starr)

Questa quantità di bling verrà aggiunta all'economia del gioco e non verrà trasferita da nessuna parte.

È anche importante notare che questi numeri si basano sul valore economico dei premi Starr, mentre in media hanno questi valori.

Premio Starr casuale (valori medi)

66,11 monete

13,76 punti energia

12,16 crediti

87,51 bling

Premio Starr leggendario (valori medi)

1358,7 monete

0 punti energia

286,4 crediti

1095,1 bling

Modifiche sostanziali al Cammino dei trofei

I trofei sono una delle cose più importanti di Brawl Stars e il Cammino dei trofei è ciò che guida gli utenti nel gioco, ma c'è da dire che il design attuale non è molto accattivante. Perciò, per rendere questo viaggio videoludico più divertente e gratificante per tutti, abbiamo deciso di aumentare i progressi che si possono fare e di introdurre un look più in sintonia col gioco.

Il nuovo Cammino dei trofei offrirà ricompense migliori e ottenibili semplicemente accumulando trofei, a prescindere dai progressi fatti in gioco.

Inoltre, aggiungeremo molti più bling a questo nuovo menu e altre soglie, fino a quella da 100.000 trofei.

Qui sotto abbiamo fatto un paragone tra il vecchio Cammino dei trofei e quello nuovo.