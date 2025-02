La skin "El SpongeBob" è una personalizzazione che puoi ottenere gratuitamente! Accumula i verdoni per collezionare le skin e i potenziamenti della stagione di SpongeBob e tanto altro ancora!

Come ottenere la skin "El SpongeBob" gratis

Se non sei in un club... UNISCITI A UNO!

Guadagna 400.000 verdoni assieme ai soci.

Per il raggiungimento di questo traguardo saranno conteggiati i verdoni di tutti i soci.

Come ottenere i verdoni

Idealmente, ogni giocatore deve accumulare circa 18.000 verdoni, quindi ecco qui una lista di cose da fare per guadagnarne il più possibile!

La prima vittoria del giorno nelle modalità col modificatore di SpongeBob ti premia con 400 verdoni al giorno.

La serie di offerte giornaliera del negozio te ne dà 4600.

Sbloccare ogni offerta giornaliera del Krusty Krab ti consegna 10 verdoni.

La sfida del 20 settembre con tentativi illimitati ti permette di ottenere 1500 verdoni in totale.

Puoi anche comprare verdoni con le gemme direttamente dal negozio oppure le puoi spendere per completare un acquisto in verdoni, nel caso non ne avessi abbastanza.

Le skin di SpongeBob

Le skin Buzz Patrick, Jessie Sandy, Tick Mr. Krab e Barryl Plankton si trovano nel Krusty Krab e sono tutte acquistabili coi verdoni.

Mortis Squiddi si trova nelle soglie del Brawl Pass e del Brawl Pass Plus.

El SpongeBob è una ricompensa dell'evento per il club.

Le skin e i potenziamenti di SpongeBob saranno disponibili nel Krusty Krab per tutta la stagione, dal 5 settembre al 2 ottobre.

Il Krusty Krab e i potenziamenti

Ogni giorno, avrai la possibilità di ricevere i contenuti di una o più offerte giornaliere GRATIS !

Visita il Krusty Krab, spendi i verdoni e approfitta di offerte speciali con skin di SpongeBob e potenziamenti!

I potenziamenti rendono le classi dei brawler più forti e, una volta che ne hai ottenuto uno, sarà assegnato a tutti i brawler della classe a cui fa riferimento.

Se trovi una copia dello stesso potenziamento, lo farai salire di livello e lo potrai fare due volte al massimo.

I potenziamenti funzionano solo nelle modalità con il modificatore di SpongeBob.

Domande frequenti

Posso ottenere le skin di SpongeBob dopo la fine della stagione?

Sì, tutte le skin (incluse quella di El SpongeBob, quella di Mortis Squiddi e tutte le sue varianti cromatiche) e le altre personalizzazioni di SpongeBob saranno disponibili nel negozio dopo la fine della stagione solo come acquisti in-app, quindi non si potranno comprare con le gemme.

La licenza per queste skin e personalizzazioni dura un anno, quindi questi articoli non saranno più acquistabili nel negozio dopo settembre del 2025, ma rimarranno sempre tuoi se li avevi presi prima. Per ora, non ci sono programmi per riproporli in gioco dopo quella scadenza.

Posso ottenere i potenziamenti di SpongeBob dopo che la stagione è finita?

No.

Quanti soci attivi mi servono nel club per vincere la skin "El SpongeBob"?

Circa 23.

I verdoni che acquisto con le gemme vengono conteggiati nell'evento per il club?

Sì, il gioco tiene in considerazione sia quelli che compri direttamente sia quelli che compri per completare un acquisto in verdoni, quando non ne hai abbastanza.

Chi lotta in un ananas in fondo al mar?

El SpongeBob!