Per ogni regione, verranno organizzati almeno:

un evento d'oro

due eventi d'argento...

ogni mese!

Ciò vuol dire più premi in denaro, più reazioni e più competizioni! Inoltre, d'ora in poi saranno le prime quattro squadre di ciascun torneo con in palio dei premi ad aggiudicarsi delle ricompense, e non solo la vincitrice.

Gli eventi d'oro, d'argento e di bronzo che si terranno in ciascuna regione verranno inseriti in un calendario mensile, che verrà aggiornato periodicamente e che puoi trovare qui: https://matcherino.com/supercell (sito web in inglese).