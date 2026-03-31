Le modifiche ai bling, al negozio e alle personalizzazioni
Arrivano delle modifiche ai bling, al catalogo e al negozio!
Se hai guardato l'ultimo video, "Questa NON è una tabella di marcia", sai già che vorremmo risolvere alcuni problemi riguardanti le personalizzazioni e i bling; se invece non l'hai guardato... ora sai di cosa stiamo parlando!
Attualmente, ci sono dei problemi nel modo in cui le personalizzazioni vengono percepite, distribuite e vendute in Brawl Stars e, anche se non prevediamo certo di risolverli tutti in un colpo solo, passeremo in rassegna quelli che riteniamo più grossi e spiegheremo come intendiamo sistemare le cose.
Nel prossimo aggiornamento, testeremo una nuova versione del sistema delle personalizzazioni e partiremo dai bling, dal catalogo e dal negozio.
Inizialmente, l'obiettivo dei bling era quello di rendere le personalizzazioni accessibili per tutti i giocatori: volevamo che l'annuncio e la pubblicazione delle nuove skin e personalizzazioni risultassero emozionanti per tutti, non solo per i pochi che potevano permettersele, e puntavamo a ridurre leggermente la loro monetizzazione, con la speranza di aumentare il coinvolgimento dei giocatori. Purtroppo, questa modifica non ha ottenuto l'effetto sperato e potrebbe aver causato una certa svalutazione del valore delle personalizzazioni nel gioco.
Ora, uno dei problemi che abbiamo riscontrato è che a volte i bling sono una ricompensa indesiderata e che, avendo più skin che mai, i giocatori non desiderano più come prima quelle nuove.
Inoltre, il catalogo è pieno di articoli ottenibili in qualsiasi momento in cambio di bling, ma questa valuta sta subendo inflazioni continue per via del fatto che tante persone, non essendo molto incentivate a spenderla, non la usano e ne accumulano sempre di più. Ciò succede non per via di una mancanza di opzioni, ma forse perché attualmente le skin sono così tante che è difficile passarle in rassegna tutte e decidere quali acquistare.
Questa, ovviamente, è solo la nostra interpretazione del comportamento che la gente sta attuando e, alla luce di questo, abbiamo deciso di introdurre le modifiche che seguono.
I bling non potranno più essere usati nel catalogo, ma solo in una nuova sezione del negozio. Tutte le skin del catalogo continueranno a essere disponibili a rotazione e rimuoveremo solo l'opzione che consente di acquistarle in qualunque momento.
Riteniamo che la restrizione delle possibilità di scelta quotidiane renderà la vita più semplice ai giocatori e che passare in rassegna le offerte sarà un'attività coinvolgente.
La nuova sezione del negozio citata sopra conterrà bundle acquistabili con i bling, nei quali potrai trovare personalizzazioni varie (tra cui skin e reazioni, icone del profilo o graffiti), casse e premi Starr.
Ciò significa che ora è possibile fare progressi con i bling!
Per scoprire i contenuti dei bundle di bling, ti basta toccarli: ogni volta che lo fai, ricevi dei bling.
I bundle in offerta possono essere di vario tipo: alcuni non saranno scontati, mentre altri lo saranno del 100%!
Certi possono contenere anche skin mitiche e leggendarie.
Alcuni permetteranno di scegliere una skin di una certa rarità da un elenco di opzioni sconfinato, perciò l'esperienza di scelta dal catalogo non scomparirà: semplicemente, non sarà più disponibile in qualunque momento.
Infine, apporteremo dei miglioramenti complessivi al negozio, ma di questo parleremo più approfonditamente nel Brawl Talk.
Le altre modifiche in arrivo con il nuovo aggiornamento
Oltre a quanto riportato sopra, apporteremo le seguenti novità alle risorse ottenibili gratuitamente in gioco, ovvero:
inseriremo una nuova megamissione dei bling in ogni stagione, la quale non prenderà il posto di nessuna delle megamissioni attualmente disponibili, ma andrà ad aggiungersi a esse;
aggiungeremo altri bling alle ricompense gratuite del Brawl Pass;
ridurremo le probabilità di trovare skin nei premi Starr, in quelli caotici e nelle casse dei brawler.
Grazie a queste modifiche, i giocatori non paganti otterranno in media lo stesso numero di skin, ma avranno maggiore potere decisionale su quali ricevere e saranno liberi di averne di più approfittando dei bundle di bling. La speranza è che questi cambi rendano più significative le skin della tua collezione, poiché sarai tu a sceglierle.
A questo punto, ti starai chiedendo:
"Mi conviene usare i bling subito o aspettare l'arrivo dell'aggiornamento?"
In generale, con il nuovo aggiornamento, i bling che spendi avranno un impatto maggiore, perché il sistema rivisto ti darà la possibilità di utilizzarli per acquistare bundle contenenti offerte integrate, progressi e, talvolta, skin più rare.
Tuttavia, se la tua priorità assoluta è avere delle particolari skin disponibili nel catalogo in questo momento, ti conviene comprarle subito, piuttosto che dopo l'arrivo dell'aggiornamento, in modo tale da non dover aspettare che siano disponibili a rotazione nel negozio.
Come faccio a ricevere SUBITO dei bling?
Puoi far scorta di bling giocando alla modalità Classificata (e ritirando i premi dal Pass Pro).
Ne ottieni alcuni dalle sei vittorie giornaliere.
Puoi guadagnarne un po' anche con la chiave delle risorse, se non l'hai già fatto!
Ne puoi vincere altri partecipando a un piccolo evento che si terrà durante la settimana del 30 marzo.
Questi sono i nostri piani per il prossimo aggiornamento, ma, come sempre, potremmo cambiarli in corso d'opera, se non daranno i risultati sperati.
L'elenco delle modifiche che vogliamo apportare alle personalizzazioni è lungo, ma quelle che abbiamo appena trattato sono le prime di cui ci occuperemo nel prossimo aggiornamento.
Per ora è tutto, ma durante questo mese sveleremo altre novità nel Brawl Talk!
A presto!