Arrivano delle modifiche ai bling, al catalogo e al negozio!

Se hai guardato l'ultimo video, "Questa NON è una tabella di marcia", sai già che vorremmo risolvere alcuni problemi riguardanti le personalizzazioni e i bling; se invece non l'hai guardato... ora sai di cosa stiamo parlando!

Attualmente, ci sono dei problemi nel modo in cui le personalizzazioni vengono percepite, distribuite e vendute in Brawl Stars e, anche se non prevediamo certo di risolverli tutti in un colpo solo, passeremo in rassegna quelli che riteniamo più grossi e spiegheremo come intendiamo sistemare le cose.

Nel prossimo aggiornamento, testeremo una nuova versione del sistema delle personalizzazioni e partiremo dai bling, dal catalogo e dal negozio.

Inizialmente, l'obiettivo dei bling era quello di rendere le personalizzazioni accessibili per tutti i giocatori: volevamo che l'annuncio e la pubblicazione delle nuove skin e personalizzazioni risultassero emozionanti per tutti, non solo per i pochi che potevano permettersele, e puntavamo a ridurre leggermente la loro monetizzazione, con la speranza di aumentare il coinvolgimento dei giocatori. Purtroppo, questa modifica non ha ottenuto l'effetto sperato e potrebbe aver causato una certa svalutazione del valore delle personalizzazioni nel gioco.

Ora, uno dei problemi che abbiamo riscontrato è che a volte i bling sono una ricompensa indesiderata e che, avendo più skin che mai, i giocatori non desiderano più come prima quelle nuove.

Inoltre, il catalogo è pieno di articoli ottenibili in qualsiasi momento in cambio di bling, ma questa valuta sta subendo inflazioni continue per via del fatto che tante persone, non essendo molto incentivate a spenderla, non la usano e ne accumulano sempre di più. Ciò succede non per via di una mancanza di opzioni, ma forse perché attualmente le skin sono così tante che è difficile passarle in rassegna tutte e decidere quali acquistare.