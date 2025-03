Ash, Lola e Buster non sono più in grado di ricaricare il loro overdrive mentre è ancora attivo.

Risolto un errore della Classificata per cui i giocatori non potevano cambiare l'assetto di determinati brawler (Sam, Meg, Mandy, Carl, Grom, Chester, Mister P, Bea, Hank, Bo e Lola), se i loro overdrive erano stati sbloccati prima di disputare uno scontro in una divisione pari o superiore a quella Miti.