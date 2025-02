Problemi risolti e altre informazioni

1 - Le gare della sala giochi ora dovrebbero funzionare per tutti, inclusi quei giocatori che non riuscivano a procedere oltre la schermata delle ricompense delle gare.

2 - Al termine della manutenzione, le fette di pizza verranno riportate a zero per tutti.

3 - I giocatori che hanno partecipato all'evento prima della manutenzione senza possedere alcuna fetta di pizza riceveranno un risarcimento.

4 - Questo risarcimento consiste in 300 fette di pizza, che potrai ritirare dalla sezione dei messaggi quando saranno disponibili, cioè quando vedrai una notifica in alto a destra nella schermata di gioco, ma ricorda che le fette potrebbero impiegare qualche giorno ad arrivare, visto l'alto numero di giocatori che ne hanno diritto.

5 - Chi ha acquistato fette di pizza dal negozio in cambio di gemme potrà ritirare nuovamente quelle a cui ha diritto, sempre dal negozio.

Ulteriori informazioni

Coloro che hanno iniziato a giocare all'evento con in possesso alcune fette di pizza e che ne hanno spese più di 300 nel negozio del Pianeta Pizza non riceveranno un rimborso, poiché sono già partiti avvantaggiati.

Questo problema si è verificato perché le fette di pizza sono andate a sostituire una valuta di un evento passato, i verdoni, e, purtroppo, quelli accumulati e non spesi durante quell'evento non sono stati rimossi correttamente per tutti i giocatori, prima dell'inizio dell'evento del Pianeta Pizza.

Potremmo dover svolgere un'altra manutenzione più in là o la prossima settimana, per risolvere altri errori minori legati all'evento.

Siamo molto dispiaciuti per l'accaduto, ma siamo fiduciosi che tutto filerà liscio dopo l'intervento di oggi!