Una volta ottenute tutte le miniStarr messe a disposizione per i vari brawler da una gru pescapremi, potrai usare i bling per ricevere le skin di queste creature, che modificheranno solo il loro aspetto e mai la loro forza o i loro effetti, perché SONO SEMPLICEMENTE BELLE E SCINTILLANTI!

Ogni tentativo di ottenere queste skin dalla gru pescapremi costerà 10.000 bling.

Le caratteristiche delle miniStarr e le modifiche ai brawler

Prima di concentrarci sulle miniStarr, dobbiamo parlare delle modifiche sostanziali che interessano i brawler e del motivo per cui questa nuova funzionalità migliora degli elementi esistenti, piuttosto che introdurne di nuovi. I motivi sono molteplici, ma possono essere riassunti in tre punti.

1 - Vogliamo che gli scontri competitivi siano più avvincenti, ma allo stesso tempo non vogliamo renderli troppo complicati.

Il miglioramento di qualcosa che già si conosce rende più semplice capirne le novità, piuttosto che imparare a usare una funzionalità inedita, soprattutto se comporta l'uso di un nuovo pulsante. Ci aspettiamo che i giocatori competitivi prendano ancora più sul serio le loro mischie e che quelli meno competitivi si godano questa novità senza avere bisogno di imparare qualcosa di completamente nuovo o di cambiare il proprio stile di gioco.

2 - Stiamo per raggiungere la soglia dei 100 brawler disponibili, perciò pensiamo che sia il momento giusto per ritoccare un po' le abilità di tutti i brawler pubblicati finora, se il loro assetto risulta un po' datato (ovviamente, lasciando inalterata l'idea di fondo di ogni brawler che modificheremo).

3 - Vogliamo dare più peso alle strategie e alle abilità dei giocatori, piuttosto che alla forza dei vari brawler, come avveniva invece con gli overdrive, perciò attirare l'attenzione sulle varie abilità che i brawler già possiedono potrebbe essere un modo più elegante per renderli più potenti. Alcune miniStarr aumenteranno la tua forza mentre sei in una mischia, perché in determinati casi ciò avrà senso nella logica del gioco, ma non sarà la regola per queste nuove creature.

Rimuoveremo (e rimborseremo) poi gli equipaggiamenti epici e mitici dei brawler per cui introdurremo le miniStarr, perché, purtroppo, questi equipaggiamenti non sono stati apprezzati abbastanza da convincerci a migliorarli o introdurne di nuovi. Volevamo già rimuoverli da un po' di tempo e pensiamo che l'introduzione delle miniStarr sia il momento giusto per farlo.

Inoltre, sarà possibile prendere la mira con alcuni gadget (solo quelli per cui riteniamo che questa novità abbia senso) tenendo premuta la levetta dedicata. Può sembrare una modifica di poco conto, ma renderà ancora più importante il saper padroneggiare determinate abilità e, se ti servirà un po' di tempo per farlo, non preoccuparti, perché anche i gadget a cui aggiungeremo la mira manuale potranno essere usati in modo automatico, semplicemente toccandone la levetta (proprio come è possibile fare al momento).