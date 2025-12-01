Una nuova funzionalità, le modifiche al Brawl Pass e un premio Starr inedito!
Ora che sono disponibili tutti gli overdrive, è il momento di introdurre una nuova modifica permanente alle meccaniche di gioco!
Qui sotto troverai una panoramica delle modifiche e delle aggiunte che introdurremo in Brawl Stars il mese prossimo, perciò ti consigliamo vivamente di leggere tutto l'articolo, perché spiega cosa c'è in comune tra tutte le modifiche in arrivo.
Comprendiamo che il sistema di progressione possa essere un tema sensibile, ma con le modifiche in arrivo puntiamo a introdurre una nuova funzionalità che, oltre a far diventare il gioco ancora più divertente, renderà le mischie ancora più godibili, soprattutto per i giocatori più esperti. Inoltre, aumenteremo la quantità di risorse ottenibili da varie funzionalità del gioco, per rendere il viaggio più divertente e gratificante.
Ricorda che tutto è ancora in fase di sviluppo, perciò alcuni dettagli potrebbero variare dopo la pubblicazione dei contenuti.
Per prima cosa elencheremo in breve le varie modifiche, dopo di che le analizzeremo più in dettaglio.
LE MODIFICHE AL FUNZIONAMENTO DEL GIOCO
Le modifiche
Non aggiungeremo il livello 12.
Piuttosto, introdurremo una nuova funzionalità: le miniStarr.
Le miniStarr sono dei potenziamenti per le abilità stellari, i gadget e gli overdrive!
Per ciascun brawler è possibile sbloccare tre tipologie di miniStarr: una per entrambe le abilità stellari, una per entrambi i gadget e una per l'overdrive.
Oltre a questi potenziamenti, modificheremo in modo sostanziale le caratteristiche e le abilità di alcuni brawler.
Le miniStarr possono essere ottenute dalla gru pescapremi in cambio di 1000 monete e 2000 punti energia.
Riceverai una miniStarr ogni volta che userai la gru pescapremi e questo aggiornamento ne mette in palio 18 in totale, ma presto aggiungeremo altre gru pescapremi, che a loro volta offriranno nuove miniStarr.
Le miniStarr possono essere acquistate anche in cambio di gemme e il loro costo in gemme corrisponderà alle risorse standard richieste per sbloccarle, cioè 1000 monete e 2000 punti energia.
In futuro, troverai anche delle offerte contenenti miniStarr e ottenibili in cambio di gemme o valuta reale, ma solo dopo la pubblicazione di questa nuova funzionalità.
Una volta sbloccata la funzionalità, avrai un tentativo gratuito per la gru pescapremi.
Rimuoveremo gli equipaggiamenti mitici ed epici (per i brawler per cui abbiamo introdotto le miniStarr) e in cambio riceverai un rimborso. Gli equipaggiamenti epici e mitici verranno rimossi, una volta che tutti i brawler che li possiedono avranno ottenuto le loro miniStarr.
Ora sarà possibile prendere la mira con alcuni gadget, un po' come si fa con la levetta dell'attacco base e quella della super.
Gli obiettivi
Rendere le mischie ancora più godibili, senza però complicarle, ad esempio aggiungendo nuovi pulsanti. Permettere ai veterani di godersi ancora di più il gioco. Permettere ai giocatori meno competitivi di continuare a giocare come di consueto.
Modificare i brawler già disponibili e le loro abilità, ma solo se i loro assetti non si adattano bene alla nuova versione del gioco (altrimenti non modificheremo nulla).
Estendere i progressi dei brawler e dare ai giocatori una nuova funzionalità interessante e divertente a cui ambire.
LA NUOVA FUNZIONALITÀ: LE MINISTARR
Le miniStarr sono una nuova funzionalità che, oltre a migliorare i gadget, le abilità stellari e l'overdrive dei brawler, affiancherà a loro delle creature dall'aspetto unico! Puoi ottenere le miniStarr dalla gru pescapremi e ciascun brawler ne avrà tre in totale: una per entrambi i gadget, una per entrambe le abilità stellari e una per l'overdrive.
I nomi di queste miniStarr saranno rispettivamente: MINISTARR DEI GADGET, MINISTARR STELLARI E MINISTARR DELL'OVERDRIVE!
La gru pescapremi
È lo strumento con cui ottenere le miniStarr! Ogni tentativo costa 1000 monete e 2000 punti energia e ciascuna gru pescapremi contiene le miniStarr di un numero limitato di brawler.
Potrai acquistare le miniStarr anche in un secondo momento, in cambio di gemme o con valuta reale. In precedenza, con gli overdrive, abbiamo provato a renderli disponibili prima in cambio di gemme e poi in cambio di risorse più comuni (in particolare, le monete), mentre vogliamo provare a offrire le miniStarr prima in cambio di risorse comuni (1000 monete e 2000 punti energia) e poi in cambio di gemme o valuta reale. Poiché si tratta di un nuovo approccio, ne verificheremo l'efficacia ed faremo delle modifiche, se necessario (per esempio, nel caso in cui ai giocatori non andasse a genio o se non ritenessero che valga la pena pagare o giocare per ottenere questi nuovi poteri).
A mano a mano che aggiungeremo le miniStarr, verranno distribuite in varie gru pescapremi, per fare in modo che le ricompense in palio siano sempre le stesse, a prescindere dal numero di miniStarr che aggiungeremo. Almeno inizialmente, saranno disponibili 18 miniStarr per ciascuna gru pescapremi (sei brawler in totale).
Chi avrà accumulato 1000 trofei e sbloccato la gru pescapremi potrà provarla gratuitamente la prima volta.
Una volta ottenute tutte le miniStarr messe a disposizione per i vari brawler da una gru pescapremi, potrai usare i bling per ricevere le skin di queste creature, che modificheranno solo il loro aspetto e mai la loro forza o i loro effetti, perché SONO SEMPLICEMENTE BELLE E SCINTILLANTI!
Ogni tentativo di ottenere queste skin dalla gru pescapremi costerà 10.000 bling.
Le caratteristiche delle miniStarr e le modifiche ai brawler
Prima di concentrarci sulle miniStarr, dobbiamo parlare delle modifiche sostanziali che interessano i brawler e del motivo per cui questa nuova funzionalità migliora degli elementi esistenti, piuttosto che introdurne di nuovi. I motivi sono molteplici, ma possono essere riassunti in tre punti.
1 - Vogliamo che gli scontri competitivi siano più avvincenti, ma allo stesso tempo non vogliamo renderli troppo complicati.
Il miglioramento di qualcosa che già si conosce rende più semplice capirne le novità, piuttosto che imparare a usare una funzionalità inedita, soprattutto se comporta l'uso di un nuovo pulsante. Ci aspettiamo che i giocatori competitivi prendano ancora più sul serio le loro mischie e che quelli meno competitivi si godano questa novità senza avere bisogno di imparare qualcosa di completamente nuovo o di cambiare il proprio stile di gioco.
2 - Stiamo per raggiungere la soglia dei 100 brawler disponibili, perciò pensiamo che sia il momento giusto per ritoccare un po' le abilità di tutti i brawler pubblicati finora, se il loro assetto risulta un po' datato (ovviamente, lasciando inalterata l'idea di fondo di ogni brawler che modificheremo).
3 - Vogliamo dare più peso alle strategie e alle abilità dei giocatori, piuttosto che alla forza dei vari brawler, come avveniva invece con gli overdrive, perciò attirare l'attenzione sulle varie abilità che i brawler già possiedono potrebbe essere un modo più elegante per renderli più potenti. Alcune miniStarr aumenteranno la tua forza mentre sei in una mischia, perché in determinati casi ciò avrà senso nella logica del gioco, ma non sarà la regola per queste nuove creature.
Rimuoveremo (e rimborseremo) poi gli equipaggiamenti epici e mitici dei brawler per cui introdurremo le miniStarr, perché, purtroppo, questi equipaggiamenti non sono stati apprezzati abbastanza da convincerci a migliorarli o introdurne di nuovi. Volevamo già rimuoverli da un po' di tempo e pensiamo che l'introduzione delle miniStarr sia il momento giusto per farlo.
Inoltre, sarà possibile prendere la mira con alcuni gadget (solo quelli per cui riteniamo che questa novità abbia senso) tenendo premuta la levetta dedicata. Può sembrare una modifica di poco conto, ma renderà ancora più importante il saper padroneggiare determinate abilità e, se ti servirà un po' di tempo per farlo, non preoccuparti, perché anche i gadget a cui aggiungeremo la mira manuale potranno essere usati in modo automatico, semplicemente toccandone la levetta (proprio come è possibile fare al momento).
SCOPRIAMO MEGLIO LE MINISTARR!
Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate a Colt e Spike e i poteri ottenibili con le loro miniStarr!
Per chiarezza, i potenziamenti delle miniStarr si vanno ad aggiungere a quelli già forniti dai gadget, dalle abilità stellari e dall'overdrive di cui questi brawler sono attualmente dotati.
Colt
Gadget n. 1: Colt spara due proiettili che rallentano il bersaglio colpito.
Gadget n. 1 con miniStarr: se il proiettile va a segno, Colt sottrae un colpo al nemico e ne ricarica uno dei suoi.
Gadget n. 2: Colt spara un proiettile che richiede dei colpi e distrugge gli ostacoli e i cespugli (invariato).
Gadget n. 2 con miniStarr: il proiettile è più ampio e infligge più danni, se va a segno.
Abilità stellare n. 1: aumenta la velocità di movimento di Colt (invariata).
Abilità stellare n. 1 con miniStarr: aumenta di colpo la velocità di movimento di Colt dopo aver colpito un nemico.
Abilità stellare n. 2: aumenta la gittata e la velocità dei proiettili di Colt.
Abilità stellare n. 2 con miniStarr: infligge più danni ai nemici distanti.
Overdrive: raddoppia la larghezza del colpo sparato con la super (invariato).
Overdrive con miniStarr: Colt scatena il suo attacco base più rapidamente (rendendo più facile sparare più colpi) e l'overdrive dura due secondi in più.
Spike
Gadget n. 1: spara due ondate di tre spine, che causano danni e rallentano i movimenti degli avversari colpiti.
Gadget n. 1 con miniStarr: se colpisci il bersaglio tre volte, lo ancorerai al terreno per un breve periodo.
Gadget n. 2: rilascia un cactus che cura chi si trova nell'area circostante, se viene distrutto.
Gadget n. 2 con miniStarr: quando viene distrutto, il cactus esplode, respingendo i nemici circostanti e causando loro dei danni.
Abilità stellare n. 1: i danni causati dalla super curano automaticamente Spike, il quale non deve più trovarsi all'interno dell'area della super, per ricevere le cure.
Abilità stellare n. 1 con miniStarr: Spike sferra la super più rapidamente.
Abilità stellare n. 2:: le spine lanciate con l'attacco base assumono un effetto curvante e roteante.
Abilità stellare n. 2 con miniStarr: l'effetto curvante è amplificato.
Overdrive: la super di Spike copre più terreno (invariato).
Overdrive con miniStarr: l'attacco base di Spike esplode due volte e l'overdrive dura due secondi in più.
Ricorda che le miniStarr hanno l'aspetto di portachiavi davvero irresistibili, che potrai sempre ammirare nella schermata principale e che appariranno anche nelle mischie, anche se brevemente. Col prossimo aggiornamento, puntiamo a introdurre le miniStarr di sei brawler, che saranno la base di questa funzionalità. Rispetto agli overdrive, lo sviluppo delle miniStarr richiede un po' più di tempo, perciò potremmo introdurne meno di sei per volta negli aggiornamenti futuri.
IL BRAWL PASS
Le modifiche
Abbiamo potenziato e migliorato sia le soglie gratuite sia quelle a pagamento del Brawl Pass e del Brawl Pass Plus.
Poiché abbiamo aumentato il valore del Brawl Pass, anche i suoi prezzi saranno più alti.
Il nuovo Brawl Pass costerà 8,99 $* e la versione Plus 12,99 $*.
Ora, la versione standard del Brawl Pass contiene le skin dedicate, le varianti cromatiche e anche i titoli!
I Brawl Pass contengono pure delle CHIAVI e un CAVEAU!
Le chiavi ti permettono di aprire un determinato caveau e di scegliere la ricompensa che preferisci. Al momento, le tipologie di chiavi sono quattro (ciascuna delle quali apre un caveau con una determinata serie di ricompense): quella delle risorse, quella dei brawler, quella delle skin e quella delle miniStarr.
Ora le ricompense oltre la fine del Pass costano 2800 XP e mettono in palio casse e premi Starr di vario tipo, che sono sempre migliori rispetto ai premi Starr standard.
* I prezzi potrebbero variare a seconda della regione del giocatore.
Gli obiettivi
Aumentare il valore del Brawl Pass.
Permettere ai giocatori di scegliere più liberamente come migliorare i propri brawler e i propri account.
Riaccendere l'interesse nei confronti del Brawl Pass, mettendo in palio più ricompense.
Migliorare la monetizzazione spingendo più persone ad acquistare il Brawl Pass, invece di avere meno persone che acquistano un maggior numero di offerte.
I DETTAGLI SUL NUOVO BRAWL PASS
Il Brawl Pass avrà 10 soglie in più, nuovi oggetti e, in generale, un valore superiore, il che comporta un prezzo maggiore: il Brawl Pass standard costerà 8,99 $* e il Brawl Pass Plus 12,99 $*, che resta l'offerta migliore del gioco.
Ora potrai ottenere i titoli e le varianti cromatiche delle skin dalla versione standard del Brawl Pass, mentre il vantaggio del Brawl Pass Plus sarà la possibilità di ottenere un numero maggiore di chiavi.
Inoltre, d'ora in poi ogni stagione metterà in palio ben due skin del Brawl Pass (e le loro varianti cromatiche) e queste skin sono:
* I prezzi potrebbero variare a seconda della regione del giocatore.
IMPORTANTE: queste modifiche ai prezzi saranno effettive solamente a partire dalla stagione di gennaio, mentre è ancora possibile acquistare il Brawl Pass e il Brawl Pass Plus nel Supercell Store al prezzo attuale (e metterne da parte qualcuno per il futuro).
Qui sotto trovi un confronto tra le soglie dei vecchi Pass e quelle delle nuove versioni.
IL PASS GRATUITO
Miglioreremo questo percorso aggiungendo 1000 monete e una chiave delle risorse, con cui puoi ottenere 2000 punti energia, perciò, in pratica, questi due premi corrispondono a una miniStarr gratuita. Inoltre, potrai anche ricevere premi caotici, crediti e bling extra.
IL BRAWL PASS
Ora, la versione standard del Brawl Pass contiene le skin dedicate, le varianti cromatiche e anche i titoli e ti permette di scegliere più liberamente come avanzare nel gioco, grazie alle risorse, alle skin e alle chiavi dei brawler in palio!
IL BRAWL PASS PLUS
Mette in palio un numero di chiavi sufficiente per ottenere entrambe le skin del Brawl Pass (e le varianti cromatiche) che pubblicheremo ogni stagione, a partire da gennaio. E poi, lungo questo percorso troverai diverse gemme, perché non bastano mai.
IL TOTALE (SOGLIE GRATUITE + BRAWL PASS PLUS)
Le novità del Brawl Pass: le chiavi
Le chiavi servono ad aprire i caveau del Brawl Pass, nei quali troverai risorse, skin, brawler o miniStarr. Queste chiavi sono di quattro tipi (uno per ogni categoria di ricompense) e potrai utilizzarle come meglio credi. Per aprire un caveau ti servirà sempre una chiave (fatta eccezione per i caveau con set di skin vintage, che richiedono due chiavi), perciò potrai concentrarti sulle ricompense che desideri di più.
Lo scopo delle chiavi è quello di dare ai giocatori maggiore libertà nel modo di avanzare nel gioco: ad esempio, le miniStarr richiederanno un uso maggiore di punti energia rispetto alle monete, perciò potrai usare le tue chiavi delle risorse per accumulare più punti energia, se è quella la risorsa di cui hai più bisogno. Lo stesso vale per le skin, perché, se non ti piace la skin di una determinata stagione, puoi usare una chiave dedicata in tuo possesso per ottenere la skin di un Brawl Pass precedente.
Nota sulle chiavi delle skin: le skin di questo nuovo Brawl Pass richiederanno sempre una chiave, perciò puoi scegliere se ottenere subito quelle della nuova stagione oppure ottenere una chiave in più per ricevere una skin di una stagione precedente. Tutte le skin dei Brawl Pass, a partire dalla stagione della Starr Force del 2024 (escluse quelle degli eventi in collaborazione) saranno disponibili nel caveau delle skin.
RICORDA che l'acquisto di una skin del Brawl Pass tramite le chiavi dedicate ti darà sia quella skin stagionale che le sue varianti cromatiche!
Ecco cosa puoi ottenere usando le chiavi.
|Chiavi dei brawler
|Chiavi richieste
|Rarità
|Una
|Epica
|Due
|Mitica
|Quattro
|Leggendaria
|Sei
|Ultraleggendaria
|Chiavi delle risorse
|Chiavi richieste
|Ricompensa
|Una
|2000 monete
|Una
|2000 punti energia
|Una
|5000 bling
|Chiavi con set di skin
|Chiavi richieste
|Ricompensa
|Una
|Skin del nuovo Brawl Pass e due skin cromatiche
|Due
|Skin di un Brawl Pass vecchio e due skin cromatiche
|Chiavi delle miniStarr
|Chiavi richieste
|Tipologia
|Una
|MiniStarr specifica
Le ricompense oltre la fine del Brawl Pass
Le ricompense bonus di fine percorso costano 2800 XP e sono sempre diverse. Ad esempio, potresti ricevere un premio demoniaco, un hosomaki o (più raramente) un premio caotico, ma ricorda che il valore di ciascuno di questi premi sarà sempre migliori dei singoli premi Starr casuali.
Inoltre, avrai la possibilità di usare le gemme per migliorare queste ricompense; se ottieni delle ricompense di fine percorso ma non le ritiri prima del termine della stagione, ti verrà consegnata la versione standard della ricompensa e non quella migliorata.
ALTRE NOVITÀ
Altre modifiche
Miglioreremo l'economia del gioco in toto!
C'è un nuovo tipo di premio Starr, il premio caotico, che può dividersi in più premi, come per il sushi, che avranno tutti la stessa rarità. Inoltre, puoi migliorarne la rarità, che va da quella super rara a quella ultra, una rarità inedita e disponibile solo per i premi caotici.
Se ottieni le vittorie giornaliere richieste ed è il tuo giorno fortunato, potrai ricevere un premio caotico già a dicembre, mentre le ricompense standard ottenibili con queste vittorie metteranno in palio un premio caotico solo a partire da gennaio.
Troverai due megamissioni in più per ogni stagione, una delle quali sarà una missione omega.
Abbiamo migliorato le soglie del Cammino dei trofei fino all'obiettivo dei 25.000 trofei, per permettere a chi si trova un po' indietro di rimettersi in pari più velocemente.
Potrai giocare a nuovi eventi, sia temporanei che della community.
A partire da questo aggiornamento, i punti energia richiederanno la metà delle risorse per essere ottenuti: in particolare, di base, con una gemma otterrai 10 punti energia, invece di 5 (esattamente come avviene per quando vuoi acquistare monete in cambio di gemme), e le offerte del negozio verranno modificate per mostrare questo nuovo rapporto.
Gli obiettivi
Dato che d'ora in poi saranno disponibili meno overdrive, vogliamo dare ai giocatori altre risorse da ottenere migliorando a mano a mano i propri progressi.
Vogliamo anche che abbiano una libertà maggiore e più risorse predeterminate, così da decidere in maggiore autonomia come migliorare il proprio account.
Vogliamo migliorare l'economia in modo che giocare a Brawl sia più gratificante, dando al contempo la possibilità ai nuovi giocatori e a quelli meno competitivi di mettersi al passo con quelli più esperti.
Con l'aggiornamento attuale, abbiamo migliorato il sistema di avanzamento, aggiungendo delle megamissioni e modificando il sistema delle vittorie giornaliere, e i miglioramenti non finiscono qui!
Potrai ottenere un maggior numero di risorse da varie funzionalità del gioco, come dalle prime soglie del Cammino dei trofei, per chi ha iniziato a giocare da poco, e da diverse funzionalità, come le ricompense oltre la fine del Brawl Pass e le megamissioni, per i giocatori di livello avanzato. Queste novità dovrebbero rendere il gioco più gratificante per i giocatori e dare ai nuovi arrivati la possibilità di mettersi al passo con i più esperti.
Inoltre, troverai anche una nuova tipologia di premio Starr, il premio caotico, che in media è quattro volte più conveniente dei premi Starr normali: mette in palio tutte ricompense dei premi Starr normali, ma può anche dividersi in più ricompense (come il sushi), per un massimo di otto volte, e la rarità dei vari premi sarà sempre quella ottenuta al momento della divisione delle ricompense. Ciò significa che hai la possibilità (anche se molto remota) di ricevere otto premi leggendari in un colpo solo o persino otto premi ULTRA, la nuova rarità che troverai solo nei premi caotici.
Puoi ottenere i premi caotici dal nuovo Brawl Pass, in modo casuale dalle vittorie giornaliere e a volte anche dagli eventi.
Ecco tutti gli articoli che potrai ottenere da un PREMIO CAOTICO ULTRA, con le relative probabilità di riceverli.
Se possiedi già tutti gli articoli di una data categoria, in cambio riceverai qualcos'altro, cioè monete, bling o crediti.
|Overdrive casuale
|24,7%
|Brawler mitico
|24,7%
|Brawler leggendario
|9,9%
|Brawler ultraleggendario
|0,4%
|Skin epiche
|9,90%
|Skin mitiche
|3,9%
|Skin leggendarie
|1,4%
|MiniStarr
|24,7%
Ciò significa che hai la possibilità di ottenere le ricompense anche più di otto volte, se riesci a mettere le mani su un premio ultra e a dividerlo in otto!
DULCIS IN FUNDO
Con questo è tutto! Grazie mille per aver letto questo articolo e non esitare a dirci cosa ne pensi sui nostri profili social.
Non perderti il Brawl Talk del 13 dicembre!