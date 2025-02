Manutenzione - 7 febbraio

Modifiche di bilanciamento

Depotenziamenti

Maisie Aumentato il numero di attacchi base necessari per caricare la super da 3 a 4

Larry e Lawrie Aumentato il numero di attacchi base necessari per caricare la super da 5 a 8 Ridotti punti ferita base da 3400 a 3000 (per entrambi) Abilità stellare - Trasferimento danni - Danno trasferito ridotto dal 100% al 30% Abilità stellare - Gioco di squadra - Le munizioni ora vengono ricaricate solo quando si colpiscono i brawler



Stiamo anche esplorando la possibilità di rimuovere la capacità dei gadget di caricare gli overdrive (cosa che ha contribuito a rendere Fang ed Edgar più forti), ma necessitiamo ancora di ulteriori test e dovrebbe avvenire con il prossimo aggiornamento.

Manutenzione - 18 gennaio

Correzioni e miglioramenti generali ai server.

Manutenzione - 11 gennaio

Modifiche di bilanciamento

Miglioramenti

Stecca Aumento dei danni della super da 320 → 360 Aumentata leggermente la carica della super guadagnata dai danni della super.

Energetik Aumento dei punti salute di base da 3000 → 3300

Barryl Aumento della velocità del proiettile di attacco base da 3044 → 4000

Buzz Aumento dei punti salute da 4400 → 4800



Depotenziamenti

Bo Riduzione del danno base da 700 → 640 Aumento del numero di proiettili necessari per la super da 8 → 9

Kit Ridotto il danno dell'attacco di lancio quando è attaccato a giocatori amici da 2000 → 1600 Ridimensionato il tasso di ricarica della super con i cubi energia quando si è attaccati ai nemici. Risolto il problema per cui la "Scatola di cartone" continuava a caricare la super più velocemente quando si muoveva. Kit può ora subire danni quando è attaccato ai giocatori nemici È stato risolto il problema per cui Kit poteva usare di nuovo la sua super se si staccava da un giocatore amico prima che la super attuale fosse completamente esaurita. Kit non può più attaccarsi ai brawler ritornati in battaglia di recente

Rosa Ridotta la carica della super da 97 → 75 (3 → 4 munizioni per super)



Correzioni di bug e altre modifiche

Rimosso il ghiaccio dalle mappe invernali in 5v5.

Corretto l'errore in Foobrawl per cui la palla poteva essere bloccata dietro la porta di una squadra.

Modifiche al Megasalvadanaio: Ridotto a 15 il numero di biglietti per ogni giocatore. Modificati i requisiti necessari per riempire il Megasalvadanaio (ora è leggermente più facile!).



Manutenzione - 5 gennaio

Stiamo risolvendo alcuni problemi relativi al nuovo Brawl Pass:

I Brawl Pass acquistati dal Supercell Store (o dai negozi web partner) prima della stagione in corso e conservati nell'inventario del Supercell Store ora dovrebbero sempre darti un Brawl Pass Plus

I giocatori che hanno ricevuto il Brawl Pass base da questi acquisti riceveranno il Brawl Pass aggiornato (molto probabilmente la prossima settimana)

Risolto il problema per cui ricevevi una grande quantità di gemme acquistando due volte il Brawl Pass

Presto rimuoveremo la quantità extra di gemme che i giocatori hanno ricevuto dallo sfruttamento di questo errore (probabilmente anche la prossima settimana)

Manutenzione e aggiornamento opzionale - 18 dicembre

Risoluzione di errori:

La serie di vittorie è tornata ed è stata sistemata!

Danni da gadget corretti per Mortis, Stecca, Spike e Brock.

Modifiche alla localizzazione per il Brawl Pass e Mico in alcune lingue.

Modifiche di bilanciamento:

Corretta la difficoltà della missione “Gioca ancora” (ora è più bassa)

Depotenziamenti:

Fang Velocità di carica dell’overdrive diminuita a 20 (da 40) Difesa dell’overdrive ridotta a 15 (da 25)

Edgar Velocità di carica dell’overdrive diminuita a 25 (da 40)



Inoltre, è disponibile un nuovo aggiornamento opzionale per i dispositivi iOS e Android, con le seguenti correzioni:

Risolti i problemi di malfunzionamento della classifica per alcuni dispositivi.

Corretto il problema della mancata visualizzazione degli amici online

Corretto il blocco dell’etichetta del negozio “Gratis”.

Nuovo brawler mitico, Mico

Tipo: sicario

Attacco: Microfono a braccio Mico balza in avanti coprendo una breve distanza e quando tocca il suolo, danneggia i nemici vicini.

Super: Fuori campo Dopo una breve pausa, Mico salta in alto, permettendoti di scegliere dove atterrare. Quando tocca terra, danneggia i nemici nella zona di atterraggio.

Gadget: Megafono assordante Mico urla al nemico più vicino, infliggendogli danni e rallentandolo per due secondi.

Gadget: Scarpe con le molle Il primo salto di Mico successivo all'attivazione del gadget copre una distanza più lunga del 34%.

Abilità stellare: Mano lesta Ogni cinque secondi, l'attacco base di Mico ruba i colpi ai nemici.

Abilità stellare: Primate da record Mico infligge il 100% di danni in più contro i nemici che non sono brawler.

Overdrive: Sa, sa, prova Dopo essere atterrato con la super, Mico lascia storditi i nemici colpiti per 1,5 secondi.



Nuovo brawler leggendario, Kit

Tipo: supporto

Particolarità: ricarica della super

Attacco (quando non è sulle spalle di un brawler alleato): Artigli Kit attacca davanti a lui con gli artigli, infliggendo danni in un'area a cono.

Attacco (quando è sulle spalle di un brawler alleato): Boomitoli Mentre è attaccato a un brawler alleato, Kit lancia dei gomitoli, infliggendo danni ad area.

Super: A cavalluccio Salta e si attacca alla schiena di un altro brawler. Se è un alleato, lo cura nel tempo; se è un nemico, lo danneggia nel tempo.

Gadget: Scatola di cartone Kit diventa invisibile e carica la super. Se sta fermo, la carica più velocemente.

Gadget: Doppio cheeseburger Kit cura se stesso e il brawler alleato che lo trasporta.

Abilità stellare: Fame al cubo Kit ottiene il doppio della forza da ogni cubo di energia raccolto.

Abilità stellare: Attaccamento morboso Aumenta il tempo massimo durante il quale Kit può rimanere attaccato a un brawler alleato.



Nuovi brawler epici, Larry e Lawrie

Tipo: artiglieri

Attacco: Distributore di biglietti Larry spara un pacchetto di biglietti che esplode due volte dopo aver toccato terra.

Super: Gemellaggio Larry si fa aiutare da Lawrie, che spara ai nemici vicini con un taser.

Gadget: Scambiatore Larry scambia posto con Lawrie.

Gadget: Ritirata tattica Ogni gemello scatta verso l'altro e quando si ricongiungono, entrambi ripristinano la salute del 33%.

Abilità stellare: Trasferimento danni Quando Lawrie è a portata, Larry gli trasferisce tutti i danni che riceve.

Abilità stellare: Gioco di squadra Quando Lawrie è a portata, Larry ricarica il 30% dei colpi ogni volta che il gemello danneggia un nemico.



Nuovi overdrive

Mico: Sa, sa, prova Dopo essere atterrato con la super, Mico lascia storditi i nemici colpiti per 1,5 secondi.

Dynamike: Esplosioni a catena La bomba della super genera altre bombe più piccole.

Edgar: Fretta e furia Dopo aver usato la super, la velocità di ricarica della super e quella di ricarica dei colpi aumentano per qualche secondo.

Fang: Calcio del drago Con la super, abbatte i muri lasciandosi dietro una scia di pop-corn esplosivi.

Corvo: Pugnali multiuso I pugnali lanciati da Corvo trapassano i nemici e tornano indietro come boomerang.

Leon: Modalità fantasma Leon rimane invisibile mentre attacca i nemici.



Equipaggiamenti

Nuovo equipaggiamento mitico per Mortis, Stormo in forma.

La velocità dei pipistrelli generati dalla super aumenta del 50%

Nuove skin

Minitemi: "Feste in mischia" e "Un inverno tetro"

Stu Babbo Natale (149 gemme)

Mico guastafeste (149 gemme)

Le skin delle "Feste in mischia" e di "Un inverno tetro" saranno pubblicate a metà dicembre.



Stagione del Brawl Pass di gennaio: Starr Toon Studios

Colette maid rosa (skin del Brawl Pass)

Colette maid bionda e Colette maid verde (variazioni di colore della skin Colette maid rosa, disponibili col Brawl Pass Plus)

Spike cartone (299 gemme)

Stecca boss finale (skin della Lega delle stelle)

La stagione "Starr Toon Studios" inizia il 4 gennaio 2024.



Stagione del Brawl Pass di febbraio: L'anno del Drago

Kitboxer (skin del Brawl Pass)

Kitboxer zampa d'oro e Kitboxer zampa scura (variazioni di colore della skin Kitboxer, disponibili col Brawl Pass Plus)

Mico re delle scimmie (299 gemme)

8-BIT antivirus (299 gemme)

Fang feroce (149 gemme)

La stagione "L'anno del Drago" inizia il 1º febbraio 2024.

Altre aggiunte

Monsieur Mico (29 gemme), in arrivo a metà dicembre

Colt angelo oscuro (skin di Supercell Make, ideata da Dodi, Angelo e Kakatpoke), in arrivo a dicembre inoltrato e gratuita se ritirata in tempo dal calendario delle feste, poi costerà 149 gemme

Billy the Kit (29 gemme), in arrivo agli inizi di gennaio

Pocho CCTV (149 gemme), in arrivo a metà gennaio

Larry e Lawrie c ontroller (29 gemme), in arrivo agli inizi di febbraio

El Quarterback (199 gemme), in arrivo agli inizi di febbraio

Piper portabandiera (skin da 149 gemme per il carnevale brasiliano), in arrivo a metà febbraio

Jessie bambola (29 gemme), in arrivo a metà febbraio

Otis campione del nome (skin da 149 gemme in onore di ZETA Division, vincitrice delle Finali mondiali del Torneo di Brawl Stars del 2023), in arrivo a metà dicembre

Frank re blu e Frank re rosso (skin da 299 gemme ed esclusive del Supercell Store), in arrivo in data da destinarsi

Extra: ritocco del modello base di Shelly

Personalizzazioni

Reazioni

Set di reazioni di Mico

Pocho CCTV

Stu Babbo Natale

Mico guastafeste

Set di Spike cartone, set degli Starr Toon Studios, Rico boss finale, Colette maid rosa, Colette maid bionda, Colette maid verde e baruffa tra cartoni

El Quarterback e football americano

Piper portabandiera

Set de "L'anno del Drago" e trofeo del drago

Mico re delle scimmie

Fang feroce

Set di Kit

Kitboxer, Kitboxer zampa d'oro e Kitboxer zampa scura

Set di Larry e Lawrie

Otis campione del mondo

Colt angelo oscuro

Set di Frank re blu

Set di 8-BIT antivirus

Chef Dynamike

Lou hamburger

Sandy golosone

Leon, Mico, Dynamike, Fang, Corvo ed Edgar in overdrive

Graffiti

Mico

Bacio delle feste e caramelle delle feste

Spike cartone, Rico boss finale e caramelle degli Starr Toons

El Quarterback

L'anno del Drago

Campioni del mondo del 2023

Kit

Larry e Lawrie

Frank re blu

8-BIT antivirus

Leon, Mico, Dynamike, Fang, Corvo ed Edgar in overdrive

Icone del profilo

Pocho CCTV

Stu Babbo Natale

Mico guastafeste

5º brawliversario

Credito cromatico

Starr Toon Studios e logo degli Starr Toon Studios

Spike cartone, Rico boss finale e Colette maid rosa

El Quarterback

Piper portabandiera

Mico re delle scimmie

Fang feroce

Kit

Kitboxer

Larry e Lawrie

Otis campione del mondo

Colt angelo oscuro

Frank re blu

8-BIT antivirus

Chef Dynamike

Emz fan sfegatata

Leon, Mico, Dynamike, Fang, Corvo ed Edgar in overdrive

Titoli

"Precursore", titolo esclusivo del Brawl Pass Plus della stagione "Starr Toon Studios"

"Il drago dorato", titolo esclusivo del Brawl Pass Plus della stagione "L'anno del Drago"

"Che ci trovi di buffo?", titolo della maestria di Mico

"Mi purrrdono le zampe!", titolo della maestria di Kit

"La legge sono io!", titolo della maestria di Larry e Lawrie

Modifiche di bilanciamento

Miglioramenti

Colt Velocità di ricarica migliorata a 1400 ms (da 1700).

Ambra Punti danno aumentati a 220 (da 200).

Bo Punti danno aumentati a 700 (da 600).

Ash Punti salute aumentati a 5400 (da 5200).

Gus Punti danno aumentati a 1000 (da 940).

Chester Punti salute aumentati a 3700 (da 3500).

Janet Punti danno aumentati a 980 (da 940). Colpi necessari per caricare la super diminuiti a sei (da sette).

Pearl Velocità di movimento migliorata a 720 (da 670).

Energetik Punti salute aumentati a 3000 (da 2800).



Indebolimenti

Charlie Tempo di recupero dell'attacco base aumentato a 500 ms (da 250). Durata della super diminuita a cinque secondi (da sette). Colpi necessari per caricare la super tramite gli attacchi base aumentati a sei (da cinque). Punti ferita dei ragni del gadget "Aracnoamici" diminuiti a 700 (da 1100).

Lou Velocità di caricamento della super tramite gli attacchi base ridotta a 120 (da 143).

Spike Percentuale di rallentamento del gadget "Spine appiccicose" ridotta al 30% (dal 50%).

Rosa Punti salute diminuiti a 5000 (da 5400).

Buster Rimosso l'effetto rallentante dal gadget "Rallentatore".

Iris Punti ferita diminuiti a 2400 (da 2600). Ricarica Super da attacchi base da 105 a 92



Mappe, eventi e cambi alle rotazioni

In seguito ai voti della community, Cacciatori tornerà in gioco e sostituirà "Duelli" per i prossimi mesi.

Ora che non ci sono competizioni ufficiali in corso, apporteremo cambiamenti più significativi alla rotazione delle mappe e nello specifico ci soffermeremo sulla maggior parte di quegli eventi le cui mappe non sono cambiate molto spesso, negli ultimi tempi. In questo modo, l'esperienza di gioco dovrebbe risultare più varia.

L'evento del Megasalvadanaio includerà nuove mappe.

Siccome ci saranno un sacco di modifiche, ci concentreremo sulle nuove mappe aggiunte al gioco e non considereremo quelle rimosse.

Sopravvivenza

Caverna rumorosa

Landa dei pericoli

Deserto delle dune

Cascate della perdizione

Rifugio d'emergenza

Torrente del teschio

Lande tempestose

La galassia

Footbrawl

Campetto

Brawlfield

Accerchiamento

Stadio galattico

Specchio riflesso

Retina

Brawl Trafford

Festa invernale

Arraffagemme

Arena delle follie

Terre rovinose

Arco doppio

Miniera Rocciadura

Ultima fermata

Miniera preziosa

Campo aperto

Corsie separate

K.O.

Rupe di Belle

Spazio ristretto

Fenice sfolgorante

Burrone di Bracciodoro

Terreno comune equilibrato

Nuova prospettiva

Alla luce del sole

Abissi del destino

Dominio

Arena a scacchi

Zona aperta

Ring di fuoco

La grande barriera

Rapina

Ponte

Lungo il fiume

Santuario

Tornado travolgente

Annientamento

Strati verdi

Piana delle stelle

Prateria dei serpenti

Apertura massima

Cacciatori

Campo delle peripezie

Stagione di caccia

Orme del nemico

Omega

Classificate (Lega delle stelle)

Tutte le modalità. Footbrawl: Campetto, Brawl Trafford e Festa invernale Arraffagemme: Ultima fermata, Campo aperto e Corsie sperate Dominio: Ring di fuoco, La grande barriera e Zona aperta Rapina: Ponte, Lungo il fiume e Tornado travolgente K.O.: Spazio ristretto, Alla luce del sole e Rupe di Belle Ricercati: Strati verdi, Piana delle stelle e Apertura massima



Modifiche agli ambienti delle mappe

Ambienti rimossi La stazione infestata Ritorno a Ranger Ranch Cimitero di Mortis (inclusa Sopravvivenza) Retropoli Il circo bizzarro

Ambienti aggiunti La fabbrica dei robot (inclusa Sopravvivenza) Hotel delle nevi Fossa delle tigri Starr Toons (novità) Atmosfera invernale per le mischie 5v5 (novità)



Nuovi eventi 5v5

I tanto attesi eventi 5v5 sono finalmente arrivati! Saranno giocabili durante i fine settimana di questo aggiornamento, si svolgeranno in mappe più grandi e daranno una piccola svolta ai classici come Footbrawl, Annientamento e Arraffagemme.

Footbrawl 5v5 : si gioca in orizzontale! Inoltre, le porte sono molto più grandi, ma visto che ci sono più difensori da tenere a bada, segnare non sarà affatto più semplice!

Annientamento 5v5 : si gioca allo stesso modo della versione normale, ma la mischia avviene su una mappa più grande e servono più eliminazioni per vincere.

Arraffagemme 5v5: in alcune mappe le gemme spuntano da due punti, invece di uno, così pure il caos raddoppierà!

Regali per le feste in mischia

A partire dal 12 dicembre, in gioco ci sarà un calendario dell'avvento. Accedi col tuo account e ritira GRATIS un regalo ogni giorno, tra cui Mico, il nuovo brawler epico, e Colt angelo oscuro, la skin dell'ultimissima campagna di Supercell Make!

L'ultimo giorno del calendario è il 26 dicembre, quindi assicurati di prendere tutti i regali prima della fine dell'anno!

Il nuovo Brawl Pass e il Brawl Pass Plus

Il Brawl Pass potrà essere ottenuto solo tramite acquisto in-app.

Le stagioni del Brawl Pass saranno mensili e ognuna di esse inizierà il primo giovedì di ogni mese.

I gettoni e raddoppiagettoni si chiameranno XP del Brawl Pass e raddoppiaXP.

Le missioni del Brawl Pass e i requisiti per completarle sono stati rivisti, così il loro completamento sarà più semplice.

Le ricompense delle soglie gratuite del Pass verranno aumentate e includeranno i premi Starr.

Le ricompense bonus ottenibili dopo aver completato tutto il percorso del Pass saranno rimpiazzate dai premi Starr.

Nuove funzionalità del Brawl Pass Potrai sbloccare qualsiasi brawler di rarità epica o inferiore oppure ritirare 1000 crediti. In ogni stagione, ci saranno nuove skin del Brawl Pass. Il nome avrà un effetto cromatico esclusivo. Ci sarà un regalo giornaliero in più nel negozio (novità). Gli XP delle battaglie giornalieri saranno raddoppiati (novità). Ci sarà una missione giornaliera in più (novità). Saranno introdotte missioni stagionali premium.

Il Brawl Pass avrà anche una versione Plus, che offrirà ulteriori vantaggi. Due variazioni di colore aggiuntive della skin del Brawl Pass. Lo sblocco istantaneo del 20% delle soglie del Pass. Un titolo del brawler esclusivo (novità). Più ricompense per fare progressi in gioco.



Le skin dei brawler che ancora non hai potranno essere conservate nel catalogo.

Qualche settimana fa, abbiamo pubblicato un articolo che metteva a confronto le ricompense e i benefici del Pass attuale con quello nuovo. Leggi qui per vedere tutte le modifiche introdotte nel Pass, incluse quelle più recenti.

Modifiche ai crediti cromatici e ai brawler cromatici

I crediti cromatici saranno eliminati dal gioco e quelli ancora in tuo possesso saranno convertiti in crediti normali con un rapporto di 1 a 1,85, quando pubblicheremo l'aggiornamento.

Di conseguenza, abbiamo rimosso la rarità cromatica e trasferito tutti i brawler cromatici sulla Rotta delle Starr, dando loro una nuova rarità. Epici : Gelindo, Colette, Ash, Lola, Sam, Mandy, Maisie e Pearl. Mitici : Lou, Ringhio, Buzz, Fang, Eve, Janet, Otis, Buster, R-T e Charlie. Leggendari : Cordelius ed Energetik.

Per quanto riguarda Charlie, la vedrai sulla Rotta delle Starr a partire dall'11 gennaio 2024.

Miglioramenti al Club e al Megasalvadanaio

Potrai condividere i replay con il club dal menu del registro delle mischie o dalla schermata del club.

I modificatori del Megasalvadanaio per dicembre, gennaio e febbraio saranno: Era glaciale (novità) Arena tossica (novità) Forza infinita Mischia classica

Mappe Arraffagemme: Miniera Rocciadura e Terre rovinose K.O.: Alla luce del sole e Spazio ristretto Dominio: La grande barriera e Ring di fuoco Annientamento: Apertura massima e Piana delle stelle Footbrawl: Brawl Trafford e Accerchiamento



Cambi ai premi del Cammino dei trofei

Gli eventi sbloccabili sul Cammino saranno spostati e si potranno sbloccare prima.

Alcune ricompense del percorso saranno sostituite da dei premi Starr. Prima della soglia dei 10.000 trofei, ci saranno più premi Starr. Ogni 10.000 trofei, troverai un premio Starr leggendario. Ogni 5000 trofei, tra i premi Starr leggendari, ci sarà un premio Starr mitico.



Annunci opzionali in gioco

In alcuni Paesi, faremo un esperimento mettendo su Brawl Stars degli annunci opzionali, progettati in maniera tale da non interrompere la normale esperienza di gioco. Con essi offriremo ai giocatori un modo per ottenere vantaggi aggiuntivi, come una missione giornaliera extra, più XP delle battaglie giornalieri o un regalo giornaliero aggiuntivo nel negozio.

I giocatori con un Brawl Pass attivo godranno già di questi vantaggi e non vedranno annunci.

Analizzeremo le prestazioni di queste pubblicità opzionali nei Paesi interessati e, in base ai risultati, decideremo se introdurle in seguito anche in altri Paesi nel corso del 2024.

La serie di vittorie

Per ogni vittoria consecutiva nelle mischie che mettono in palio trofei, otterrai dei trofei aggiuntivi.

Una serie inizierà con due vittorie e ogni vittoria consecutiva ti darà un trofeo in più, fino a un massimo di cinque.

In Sopravvivenza (solo), piazzarsi tra la 6ª e la 10ª posizione sarà pari a una sconfitta, mentre arrivare quinti sarà considerato un pareggio.

In Sopravvivenza (in due), piazzarsi tra la 4ª e la 5ª posizione sarà pari a una sconfitta, mentre arrivare terzi sarà considerato un pareggio.

Una serie di vittorie sarà interrotta solo quando si perde una partita, quindi un pareggio la manterrà.

Altre modifiche

Potrai ricevere le skin per i brawler che non possiedi e conservarle nel catalogo.

Potrai segnalare più facilmente i nomi dei giocatori e i nomi, le descrizioni e i messaggi di posta dei club direttamente in gioco.

I messaggi di posta del club spariranno automaticamente dopo 14 giorni.

Potrai ordinare i brawler in base alla maestria nella schermata dei brawler.

I crediti non saranno più conservati, perciò, quando termina una stagione del Brawl Pass, tutti quelli di una certa stagione che non avrai ritirato saranno trasferiti o al brawler che starai sbloccando in quel momento o al brawler della nuova stagione o alla fama.

Correzioni di errori