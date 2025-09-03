Note di rilascio di settembre 2025
Nuovo evento! Brawl Stars e Subway Surfers
La nostra nuova collaborazione ti porterà sottoterra! Beh, più o meno...
Nel corso di questo evento, ti ritroverai a viaggiare attraverso quattro diverse città nelle quali potrai utilizzare le nuove Subway super temporanee, scoprire la modalità di gioco Corsa Subway, sbloccare premi a tema Subway Surfers (tra cui la skin di Ollie Jake!) e altro ancora!
Per fare tutto questo, dovrai progredire lungo il percorso delle ricompense raccogliendo binari, che potrai ottenere:
dalle vittorie giornaliere, al posto dei premi Starr giornalieri;
dalle nuove missioni che verranno aggiunte ogni settimana;
dal MEGATRENO, il nuovo evento del club;
dalle gare;
dalle campagne dei creatori di contenuti, perciò tieni d'occhio i tuoi preferiti!
Le Boombox
Avanzando sul percorso, otterrai anche delle Boombox!
Ognuna di esse contiene premi di ogni tipo, tra cui le ricompense speciali dell'evento come le skin di Subway Surfers, quelle dei graffitari e della strada e altre personalizzazioni, oltre a una Subway super garantita!
Tieni a mente che non tutte le skin associate all'evento si trovano nelle Boombox, ad esempio:
Ollie Jake è una ricompensa del percorso dell'evento;
Emz streetwear, Emz brawler della strada ed Emz techwear sono skin del Brawl Pass e del Brawl Pass Plus;
Leon graffitaro è la skin dell'evento del club;
Mina graffitara farà parte della box di rilascio di Mina.
Le Subway super
Ci sono otto diverse Subway super, ognuna con tre livelli di miglioramento.
Negli scontri, queste abilità possono essere utilizzate con una levetta aggiuntiva, proprio come le super.
Le Subway super saranno disponibili in tutte le modalità di gioco che includono il modificatore apposito.
Ecco un elenco di tutte le Subway super disponibili durante l'evento.
Super Sneakers: salti sopra gli ostacoli. Dopo l'atterraggio, ti muovi più velocemente e ricevi uno scudo per alcuni istanti.
Magnete dei brawler: afferri un brawler e lo trascini verso di te.
Hoverboard irruento: surfi attraverso ostacoli e nemici danneggiandoli e stordendoli al punto d'arrivo.
Barriere intrappolanti: intrappoli i nemici con le Barriere ferroviarie.
Jetpack: voli e attacchi i nemici dall'alto lasciandoti dietro una scia di vernice spray rallentante.
Binario veloce: spari dei binari danneggianti di cui poi puoi servirti per spostarti più rapidamente.
Stereo spaccatimpani: emette un'onda sonora che respinge i nemici e cura gli alleati.
Pogopropulsore: ti lanci verso ostacoli o nemici.
La Corsa Subway
Si tratta di una gara tra 10 concorrenti che si corre attraverso varie mappe, in cui vince il primo giocatore a superare 10 checkpoint!
Ogni eliminazione ti riporta all'ultimo checkpoint che hai attraversato.
Eliminando gli altri giocatori, ottieni un potenziamento della velocità temporaneo.
In ogni mappa, ci sarà una guardia che ti inseguirà!
Ci sono dei treni che attraversano la mappa e che, se ti colpiscono, ti causeranno danni.
Il programma dell'evento
1ª settimana: New York
Modalità di gioco ''Corsa Subway''.
2ª settimana: Berlino
Evento del club del MEGATRENO: raccogli binari con il tuo club e progredisci lungo un percorso condiviso, che mette in palio ricompense per tutti i membri del club, inclusa la skin di Leon graffitaro, che sarà il premio più ambito dell'evento.
3ª settimana: Rio de Janeiro
Evento di rilascio della nuova brawler Mina, su cui troverai maggiori informazioni più sotto.
4ª settimana: Tokyo
Partecipa alle gare giornaliere, scegliendo tra tre modalità di gioco in cui competere, e cerca di totalizzare il punteggio più alto in ogni scontro. Più ti posizioni in alto, più binari ottieni!
Durante l'evento, ogni fine settimana dell'evento sarà disponibile una modalità di gioco con il nuovo modificatore Monete à gogo.
Le monete appaiono casualmente durante gli scontri: raccoglile per ottenere premi bonus a fine partita.
Contano anche le monete raccolte dai tuoi compagni di squadra.
Puoi tenerti le monete solamente se vinci.
C'è un limite giornaliero di monete ottenibili tramite questo modificatore.
L'evento di Subway Surfers inizia il 4 settembre e termina il 30 settembre.
L'evento di Brawl-O-Ween
Quest'anno, abbiamo deciso di dare inizio in anticipo ai festeggiamenti di Brawl-O-Ween con un evento in cui potrai accumulare caramelle da scambiare con ricompense e mettere alla prova le tue abilità contro temibili boss provenienti da una dimensione oscura e sconosciuta!
Le caramelle
Raccogli lecaramelle e ottieni in cambio ricompense, tra cui:
le casse-zucca, che ti ricompensano subito;
la cassa dei dolcetti, che può essere migliorata e aperta in una fase successiva dell'evento per ottenere una ricompensa più cospicua.
Ottieni caramelle tramite le vittorie giornaliere, le missioni speciali e sconfiggendo i boss di Brawl-O-Ween!
Botta di zuccheri
Una modalità temporanea disponibile solamente nei fine settimana selezionati!
È attivabile una volta al giorno tramite la schermata delle modalità di gioco.
Ti dà caramelle bonus per le vittorie per 10 minuti.
Si aggiorna ogni giorno alle 8:00 UTC.
Se il tempo scade durante uno scontro ancora in corso, riceverai comunque le caramelle bonus.
Modalità boss di Brawl-O-Ween
Affronta boss in livelli diversi di difficoltà crescente.
Ogni livello ti ricompensa con delle caramelle.
Ogni boss si contraddistingue per abilità e tattiche specifiche. Ecco chi dovrai affrontare.
Corvo medico della peste: elevata mobilità e attacchi velenosi.
Tick zucca macabra: evoca sgherri esplosivi che consentono di ottenere il controllo di una determinata area.
Spike carreta: attacchi dalla distanza ed effetti a catena.
Kenji kizu: un guerriero fantasma in grado di evocare un potente clone di Kenji in versione mega.
R-T gargoyle: difese forti e controllo di zone strategiche.
Stecca palombaro fantasma: un inferno di proiettili!
L'evento di Brawl-O-Ween si svolgerà per tutto il mese di ottobre, ma ti daremo le date precise più avanti!
I nuovi brawler
Mina
Assalitrice mitica
Particolarità: dopo ogni attacco, inizia a riempirsi un indicatore che mostra quanto tempo ha a disposizione Mina per utilizzare il livello successivo dell'attacco, prima che il tempo scada e il ciclo riparta dal primo livello.
Attacco base: COMBOEIRA
Mina sferra ciclicamente diversi attacchi in un breve lasso di tempo e se non attacca abbastanza velocemente, interrompe la combo e inizia la sequenza da capo. Ad ogni attacco, inoltre, Mina esegue un breve scatto.
Il primo attacco ha una portata lunga e stretta.
Il secondo attacco ha una portata e un'ampiezza medie.
Il terzo attacco ha una portata corta e ampia.
Super: PIÃO TORNADO
Con una serie di calci rotanti, Mina scatena un potente tornado che infligge danni significativi e scaraventa in aria i nemici davanti a lei.
Prima abilità stellare: 3-STEP RINVIGORENTE
Il terzo attacco della combo di Mina ripristina una quantità di salute pari al 50% dei danni inferti.
Seconda abilità stellare: FLOORWORK
Con la super, Mina immobilizza anche i nemici per 0,5 secondi.
Gadget 1: BARRIERA EOLICA
Crea un muro di vento che blocca i proiettili per tre secondi.
Gadget 2: CARICATORE A IMPATTO
La super successiva di Mina si ricarica subito se colpisce un nemico.
Titolo: Uragano
Ziggy
Sorvegliante mitico
Attacco base: TA-DA!
Ziggy prende di mira una zona e, come per magia, fa cadere un fulmine dopo pochissimi istanti, causando danni ad area.
Super: ELETTROTEMPESTA
Ziggy esegue il suo numero speciale, una devastante tempesta elettrica che attraversa rapidamente l'arena e infligge danni ai nemici coinvolti! Se un brawler avversario è dentro l'area d'effetto, la tempesta si muove più lentamente.
Prima abilità stellare: COLPO DI FULMINE
La super di Ziggy riduce del 20% la velocità dei brawler colpiti per un secondo.
Seconda abilità stellare: ZIGGY IL MAGNIFICO
Quando colpisce con un fulmine, Ziggy aumenta i danni dell'attacco base successivo del 30%.
Gadget 1: ACCHIAPPAFULMINI
Ziggy colpisce il nemico più vicino con dei fulmini ogni secondo per cinque secondi, senza consumare colpi.
Gadget 2: TRASLATORE FULMINEO
Il fulmine successivo all'attivazione del gadget teletrasporta Ziggy all'area colpita.
Titolo: Il magnifico
Gli eventi di rilascio dei nuovi brawler
Abbiamo deciso di modificare le modalità di rilascio dei brawler! Ora puoi partecipare a un evento di 10 giorni in cui avrai la possibilità di ottenere il nuovo brawler gratuitamente!
Ti verranno dati tre biglietti al giorno utilizzabili per partecipare all'evento.
I biglietti non sono cumulabili, quindi puoi utilizzarli solamente nel giorno in cui li ricevi, per poi ottenerne altri il giorno successivo.
Se fai squadra con degli amici, tutti i giocatori della squadra devono avere un biglietto per poter giocare.
I biglietti ti permettono di partecipare a scontri in modalità di gioco casuali che prevedono una fase di selezione, come accade per il Megasalvadanaio. Inoltre, avrai la possibilità di provare gratuitamente il nuovo brawler al massimo livello!
Le modalità di gioco
Mina: Footbrawl, Annientamento, Arraffagemme.
Ziggy: Dominio, K.O., Ricercati.
Ogni due vittorie (nel caso dei brawler mitici, mentre per altre rarità le cose potrebbero variare) ottieni una cassa speciale dedicata al nuovo brawler che potrebbe contenerlo assieme a delle personalizzazioni speciali, ad articoli per fare progressi e valute di gioco, gemme comprese!
Aprendo un determinato numero di casse, 14 per Mina e Ziggy, hai la garanzia di ottenere il nuovo brawler,
ma in caso lo trovassi prima, aprire 14 casse ti darà diritto a una skin mitica speciale!
Eventuali skin per il nuovo brawler trovate prima di ottenere quest'ultimo verranno conservate nella tua raccolta delle skin.
Le casse saranno pure disponibili per l'acquisto nel negozio e anche quelle ottenute in questo modo conteranno per il raggiungimento della quantità di casse necessaria a ricevere il brawler gratis.
Ci sarà una ''Mischia dello specchio'' giocata in modalità Sopravvivenza, in cui tutti utilizzeranno il nuovo brawler al livello massimo, così da prenderci un po' la mano.
Al termine dell'evento e prima della fine della stagione del Brawl Pass, il nuovo brawler andrà nella Rotta delle Starr, così eventuali crediti messi da parte potranno essere utilizzati per ottenerlo, nel caso non ne abbia avuto la possibilità prima.
I nuovi overdrive
Ollie: OLLIEDRIVE
Ora Ollie salta pure! L'esplosione musicale è più ampia e non consuma colpi mentre inizia a caricarsi
Byron: INIEZIONI MULTIPLE
La super di Byron ora lancia i dardi dell'attacco base in varie direzioni dal punto d'impatto.
Finx: A SPASSO NEL TEMPO
Finx attiva un'area della super aggiuntiva che segue i suoi movimenti.
Jae-Yong: IDOLO DELLA FOLLA
Durante l'overdrive, la super di Jae-yong ha tempi di ripristino inferiori e si potenzia a ogni attivazione.
Juju: CAPLATA
Juju evoca un Gris-Gris più imponente che ha aghi più grandi, maggiore velocità di movimento, più salute e causa danni più ingenti.
Meeple: HOUSE RULE
La super di Meeple copre un'area più estesa e permette sia a Meeple che ai suoi alleati di attraversare gli ostacoli e di camminare sull'acqua.
Larry e Lawrie: NON C'È DUE SENZA TRE
Larry chiama i rinforzi evocando un secondo prototipo del bot di Lawrie che infligge più danni e ha più salute rispetto al buon vecchio Lawrie. I gadget che hanno effetto su Lawrie funzionano solo su di lui e non sulla sua copia.
Trunk: FORMICAOS
La super di Trunk sparge formiche sui nemici, che subiscono danni nel tempo.
Le nuove skin
Le skin di Subway Surfers e della strada
Emz streetwear (skin del Brawl Pass)
Emz brawler della strada (variante cromatica n. 1 del Brawl Pass)
Emz techwear (variante cromatica n. 2 del Brawl Pass)
Pocho DJ (skin dell'overdrive)
Pocho maestro dello scratch (variante cromatica n. 1 della skin dell'overdrive)
Pocho mago del mixaggio (variante cromatica n. 2 della skin dell'overdrive)
Hank jam master (mitica)
Ollie Jake (epica)
Janet Tricky (epica)
Byron Frank (epica)
Leon graffitaro (epica)
Stu graffitaro (rara)
Alli graffitara (rara)
Mina graffitara (rara)
Le skin di Brawl-O-Ween
Corvo medico della peste (skin del Brawl Pass)
Corvo emissario della morte (variante cromatica n. 1 del Brawl Pass)
Corvo vecchio cacciatore (variante cromatica n. 2 del Brawl Pass)
Stecca palombaro fantasma (mitica)
R-T gargoyle (mitica)
Ringhio teen-ager (epica)
Tick zucca macabra (leggendaria)
Kenji kizu (skin dell'overdrive)
Le altre skin
Carreta
El Grilo (epica)
Carl clown svitato (epica)
Spike carreta (epica)
Brawl Academy
Bombardino maestro dell'occulto (epica)
Chester burlone (epica)
Penny zero in condotta (epica)
Supercell ID
Buzz pescatore (epica)
Skin argentee e da 24 carati
Alli argentea
Alli 24 carati
Trunk argenteo
Trunk 24 carati
Le modifiche di bilanciamento
Miglioramenti
Bibi
L'indicatore del fuoricampo adesso si ricarica dopo l'uso, indipendentemente dai colpi.
Otis
Punti salute aumentati a 3400 (da 3200).
Punti danno dell'attacco base aumentati a 3 × 500 (da 3 × 460).
Shelly
L'attivazione del gadget Turbostivali ora ricarica anche tutti i colpi.
8-BIT
Punti danno dell'attacco base aumentati a 6 × 680 (da 6 × 640).
Chuck
Velocità di caricamento dell'overdrive aumentata a 30 (da 20).
Gelindo
Danni aumentati a 6 × 600 (da 6 × 560).
Clancy
Soglia del livello 1 ridotta da 9 a 7 colpi.
Soglia del livello 2 ridotta da 8 a 7 colpi.
Gettoni iniziali dell'abilità stellare Riscossione ridotti da 3 a 2, ma i colpi necessari per salire di livello sono ridotti da 6 a 5.
Ringhio
Velocità dei colpi dell'attacco principale aumentata del 10%.
Leon
Danni da prossimità aumentati al 35% (dal 30%).
Indebolimenti
R-T
Danni dell'overdrive ridotti al 15% (dal 25%).
Scudo dell'overdrive ridotto al 15% (dal 25%).
Tara
Tempi di ripristino del gadget Evoca-ombre aumentati a 17 secondi (da 15).
Kit
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 10 colpi (da 8).
Mister P
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 30 (da 35).
Bo
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 40 (da 45).
Lily
Velocità del colpo sparato con la super durante l'overdrive ridotta a 5000 (da 5600).
Bonnie
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 35 (da 40).
Modifiche all'Arena dei brawler
Miglioramenti
Eugenio
Danni aumentati al 7% (dal 6%).
Velocità di movimento aumentata a 10 (da 8).
Velocità di ricarica aumentata al 2,5% (dal 2%).
El Primo
Punti salute aumentati a 900 (da 880).
Danni aumentati al 5% (dal 4%).
Barryl
Punti salute aumentati a 900 (da 880).
Danni aumentati al 5% (dal 4%).
Leon
Danni aumentati al 6% (dal 5%).
Bea
Danni aumentati all'8% (dal 6%).
Maxine
Punti salute aumentati a 700 (da 600).
Kaze
Punti salute aumentati a 600 (da 450).
Indebolimenti
Shade
Danni ridotti al 3% (dal 5%).
Velocità di ricarica ridotta all'1,5% (dal 2%).
Juju
Punti salute ridotti a 450 (da 550).
Velocità di ricarica ridotta all'1,5% (dal 2%).
Bombardino
Danni ridotti al 2% (dal 3%).
Mandy
Danni ridotti al 7% (dal 9%).
Larry e Lawrie
Punti salute ridotti a 450 (da 550).
Bull
Danni ridotti al 3% (dal 4%).
Jae-yong
Punti salute ridotti a 450 (da 550).
Alli
Danni ridotti al 3% (dal 4%).
Velocità di ricarica ridotta all'1,5% (dal 2%).
Bonnie
Danni ridotti al 7% (dal 9%).
R-T
Danni ridotti al 2% (dal 4%).
Doug
Punti salute ridotti a 450 (da 500).
Velocità di ricarica ridotta al 2% (dal 2,5%).
I tempi del ritorno in battaglia adesso sono proporzionali al livello all'interno dell'Arena dei brawler.
I timer per il ritorno in battaglia sono ora visibili durante gli scontri.
Aumentato del 50% il numero di trofei persi quando si viene sconfitti.
Modalità, mappe e cambi alle rotazioni
Cambi permanenti alle rotazioni delle modalità di gioco
Footbrawl, K.O., Brawl hockey, K.O. 5v5, Arraffagemme e Arena dei brawler non saranno più in rotazione con le altre modalità di gioco.
Rapina, Dominio e Scartagettoni saranno in rotazione in uno slot.
Dodgebrawl, Brawlavolo e Basket Brawl saranno in rotazione in uno slot.
Annientamento, Ricercati e Duelli saranno in rotazione in uno slot.
Nuove mappe di Corsa Subway
Caoslandia
Metropoli caotica
Convoglio letale
Linea circolare
Brawlta Venezia
Scartamento ridotto
Rotaie pericolose
Ambienti
Ambienti aggiunti:
Subway Surfers
Sopravvivenza (Subway Surfers)
Sopravvivenza (Cimitero di Mortis)
Ambienti rimossi
Palude degli innamorati
Sopravvivenza (Regno delle katane)
Classificata
Stagione 1
Modalità di gioco in evidenza: Dominio (due mappe aggiuntive nella selezione).
Rotazione dei brawler gratuiti: Larry e Lawrie, Lily e Ambra.
Stagione 2
Modalità di gioco in evidenza: Ricercati (due mappe aggiuntive nella selezione).
Rotazione dei brawler gratuiti: Bo, Semino e Kenji.
Cammino dei trofei ed emblemi dei trofei dei brawler
Nuovi emblemi dei trofei dei brawler
Gli emblemi sono stati modificati per rispecchiare le icone dei vari brawler.
Gli emblemi dei brawler verranno mostrati sul profilo da battaglia e di fianco al totale dei trofei del brawler.
Sono state aggiunte nuove soglie dei trofei sopra a quella dei 1000 trofei, per la precisione a 1200, 1500 e 2000 trofei.
Raggiungendo queste nuove soglie, otterrai i rispettivi emblemi per il brawler in questione permanentemente.
I trofei della stagione tornano comunque a 1000.
Abbiamo regolato di conseguenza il matchmaking delle modalità con trofei al di sopra dei 1000 trofei in modo che i giocatori vengano abbinati più spesso con avversari con un numero simile di trofei.
Al Cammino dei trofei sono state aggiunte tre nuove aree, ovvero:
Ranger Ranch
Miniere di Mike
Wild West Town
Modifiche alle clip e al Brawl Pass
Abbiamo aggiunto le risorse delle maestrie dei brawler, ora rimosse dal gioco, al percorso gratuito del Brawl Pass, come segue.
Soglia 0: +500 monete.
1ª soglia: +500 punti energia.
25ª soglia: premio Starr casuale sostituito con 300 crediti.
26ª soglia: ha ora le ricompense della 28ª soglia e viceversa.
48ª soglia: +2500 monete.
Modifiche alle clip
Bull: brawler da respingere in un unico scontro portati da 8 a 3.
Buzz: brawler da stordire con una sola super portati da 3 a 2.
Chester: super da usare durante un overdrive portate da 3 a 2.
Colt: danni da causare con una sola super portati da 15.000 a 10.000.
Doug: alleati da riportare in vita in un solo scontro portati a 3.
Edgar: brawler da eliminare in Sopravvivenza (solo) portati da 3 a 2.
Frank: stordimenti dei nemici con una sola super in un unico scontro portati da 2 a uno.
Jacky: danni a cui sopravvivere in un singolo scontro portati da 50.000 a 25.000.
Jae-Yong: punti salute da ripristinare in un solo scontro in Sopravvivenza (solo) portati da 10.000 a 7000.
Kaze: brawler da eliminare con una sola super in modalità ''Ninja'' portati da 3 a 2.
Kit: brawler da eliminare in un unico scontro mentre sei sulle spalle di un alleato portati da 3 a2.
Leon: brawler da sconfiggere senza farti eliminare in un unico scontro portati da 6 a 4.
Meeple: brawler da eliminare attraverso le pareti portati a 3.
Mortis: volte in cui colpire un brawler con un solo scatto in un unico scontro portate da 3 a una.
Nita: danni da infliggere con l'orso di Nita portati da 50.000 a 10.000.
Ollie: volte in cui provocare i nemici con una sola super in un unico scontro portate da 3 a una.
Piper: brawler da eliminare dalla massima distanza in un unico scontro portati a 3.
Energetik: brawler da eliminare mentre sei allo stadio massimo portati a 3.
Overdrive: overdrive da usare in un unico scontro portati da 3 a 2.
Abbiamo aggiunto le seguenti clip associate all'Arena dei brawler.
Ottieni tre potenziamenti del kaiju in un unico scontro.
Elimina un brawler che abbia cinque livelli più di te.
Queste sono solamente alcune delle modifiche relative alle clip che abbiamo intenzione di apportare. Stiamo pianificando accuratamente il futuro delle clip e forniremo maggiori dettagli a breve.
Le modifiche ai prezzi globali
I test relativi ai prezzi globali che abbiamo avviato qualche mese fa si sono conclusi in maniera più che soddisfacente!
Ciò significa che le modifiche ai prezzi locali verranno implementate a partire dal 2 settembre con il nuovo aggiornamento e interesseranno più di 100 nazioni in aree geografiche quali America Latina, Africa, Europa dell'est, Sud-est asiatico e Asia centrale.
Correzioni di errori e miglioramenti alla giocabilità
Ora la descrizione della Nuova prospettiva di Gray rispecchia la funzionalità.
Ora l'indicatore della mira in Footbrawl e di vari oggetti da lanciare mostra la direzione corretta.
Risolto il problema per cui la super di Angelo non infliggeva danni dopo che questo personaggio era stato sconfitto.
Risolto il problema che impediva ad alcuni brawler di attaccare mentre trasportavano un trofeo in Ladri di trofei.
Le torri in Armageddon possono ora colpire bersagli invisibili.
Risolto il problema per cui, anche indossando altre skin, i colpi della super di Corvo mostravano gli effetti della skin predefinita.
Il caricamento della super di Bull ora ha effetti visivi che variano in base alla skin utilizzata.