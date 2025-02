LA CLASSIFICATA DIVENTA ANCORA PIÙ COMPETITIVA!

1. Abbiamo aggiunto una nuova divisione per i livelli di abilità più elevati: quella PRO.

2. Abbiamo affrontato l'inflazione dei punti Elo in diversi modi.

3. Abbiamo migliorato il matchmaking.

4. Abbiamo rimosso i modificatori.

Nuove modalità di gioco nella Classificata

Per mischiare le carte in tavola, faremo qualche esperimento con una nuova modalità di gioco ogni mese, ognuna delle quali verrà prima testata negli eventi standard con in palio i trofei, per vedere se è sufficientemente competitiva per essere introdotta nella Classificata!