ミナ解放チャレンジ！
カポエイラを繰り出す新キャラ・ミナが登場！
そして初めての「新キャラクターリリースイベント」が始まりました！
10日間のイベントに参加して14個のボックスを開けると、ミナを必ず入手できます。
そこで、今日みんなのボックスから何が出たかを投稿する「ミナ解放チャレンジ」を開催！ボックスから何が出たかを報告しあって、イベントを一緒に楽しもう！
■キャンペーン概要■
ブロスタX公式（@brawlstarsjp）をフォローし、ハッシュタグ・#ミナ解放チャレンジをつけて、ボックスの中身を投稿してください。何度投稿してもOK！投稿すればするほど当選確率がアップします。
抽選で選ばれた当選者には、ブロスタスマホグリップをプレゼントします。
【キャンペーン名】
ミナ解放チャレンジキャンペーン
【キャンペーン応募期間】
2025年9月18日（木）～9月28日（日）23:59
【応募方法】
以下の条件を全て満たしている方
1. ブロスタ公式X｢@brawlstarsjp｣をフォロー
2. #ミナ解放チャレンジをつけて、開けたボックスの中身を投稿
【当選人数】
合計10名様 （抽選・発表は2025年10月上旬予定）
【当選プレゼント】
ブロスタスマホグリップ
【当選発表】
・応募条件を満たした方の中から当選された方に、X（旧Twitter）のダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。
※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。
※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■キャンペーン注意事項■
投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。
ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。
・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。
・当選は、お一人様一回までとなります。
・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。
・投稿者は、X Corp. Japan 株式会社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。
・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。
・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。
・賞品の発送は株式会社NAVICUSに委託します。
・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・本キャンペーンは、X Corp. Japan 株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX Corp. Japan 株式会社は関係ありません。
・本キャンペーンに関しまして、X Corp. Japan 株式会社は何らの責任も負いません。
・個人情報の取り扱いに関しては、株式会社NAVICUSのプライバシーポリシーに準じます。
■Supercellのプライバシーポリシーは https://supercell.com/en/privacy-policy/jp/ からご確認お願いいたします。