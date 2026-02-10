現在ブロスタに登場しているキャラクター数は、なんと99体！！

それぞれユニークで魅力的。みんなも大好きな「推し」キャラクターが1体はいますよね。



今年のバレンタインデーは、そんな「推し」キャラクターに愛を伝えるキャンペーンを開催！

題して、「推しキャラクターに愛を伝えよう！キャンペーン」！



愛を伝えてくれた方の中から5名様に、ドクロキーホルダーをプレゼント！

愛を伝えれば伝えるほど当選確率も上がるキャンペーンになってます。

内に秘めたみんなの愛、この機会にたくさん伝えてあげてくださいね！





【キャンペーン名】



推しキャラクターに愛を伝えよう！キャンペーン



【キャンペーン応募期間】



2026年2月10日（火）～2026年2月16日（月）23:59



【応募方法】



(1)ブロスタ公式X（旧Twitter）をフォロー

(2)ハッシュタグ #推しブロスタ をつけて、あなたの推しキャラクターの好きなところを投稿！

※投稿内容は、テキスト・イラスト・動画なんでもOK！（投稿内容は、公式Xやブロスタニュースで紹介する場合があります）

※投稿すればするほど当選確率はアップします。

■当選プレゼント・人数

ドクロキーホルダー

合計：5名様 （抽選・発表は2026年3月初旬予定）





【応募条件】



以下の条件を全て応募時・当選時に満たしている方

・X（旧Twitter）アカウントをお持ちの方

・ブロスタ公式X（旧Twitter）アカウントをフォローしている方

・X（旧Twitter）のアカウントを公開に設定している方



【当選発表】



・応募条件を満たした方の中から当選された方に、X（旧Twitter）のダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。

※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。

※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■キャンペーン注意事項■



投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。

ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。



・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

・当選は、お一人様一回までとなります。

・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。

・投稿者は、X Corp. Japan 株式会社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。

・賞品の発送は株式会社NAVICUSに委託します。

・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンは、X Corp. Japan 株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX Corp. Japan 株式会社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X Corp. Japan 株式会社は何らの責任も負いません。

・個人情報の取り扱いに関しては、株式会社NAVICUSのプライバシーポリシーに準じます。

・Supercellのプライバシーポリシーは https://supercell.com/en/privacy-policy/jp/ からご確認お願いいたします。

