2月マンスリー決勝戦・みんなで応援しよう！
2026年初の東アジア王者はどのチーム！？
2026年・ブロスタ チャンピオンシップがついに開幕！
今年度初回のブロスタ チャンピオンシップ 東アジア マンスリー決勝戦が、2/14(土)16時から始まります！
昨年世界王者のCrazy Raccoonがいるこの東アジア地域では、世界トップレベルの戦いが繰り広げられること間違いなし！
2026年初の東アジア王者に輝くのはどのチーム！？
■ライブ観戦はイベント公式サイトから👇
https://event.brawlstars.com/jp
■キャンペーン概要■
ブロスタ チャンピオンシップ 東アジア 2月マンスリー決勝戦の開催を記念したフォロー＆リポストキャンペーン！
ブロスタ公式X（@brawlstarsjp）をフォローし、キャンペーンツイートをリポストすることで応募は完了です。
#ブロスタチャンピオンシップ をつけて選手やチームへの応援メッセージを投稿すると、当選確率2倍！
抽選で選ばれた当選者5名様に、スタードロップキャンドルをプレゼントします。
【キャンペーン名】
ブロスタ チャンピオンシップ 東アジア 2月マンスリー決勝戦 フォロー&RTキャンペーン
【キャンペーン応募期間】
2025/02/13(金) 〜2025/02/15(日) 23:59
【応募方法】
以下の条件を全て満たしている方
1. ブロスタ公式X｢@brawlstarsjp｣をフォロー
2. キャンペーン投稿をリポスト
#ブロスタチャンピオンシップ をつけて選手やチームへの応援メッセージを投稿すると、当選確率2倍！
【当選人数】
合計5名様 （抽選・発表は2026年3月下旬予定）
【当選プレゼント】
スタードロップキャンドル
【当選発表】
・応募条件を満たした方の中から当選された方に、X（旧Twitter）のダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。
※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。
※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■キャンペーン注意事項■
投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。
ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。
・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。
・当選は、お一人様一回までとなります。
・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。
・投稿者は、X Corp. Japan 株式会社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。
・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。
・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。
・賞品の発送は株式会社NAVICUSに委託します。
・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・本キャンペーンは、X Corp. Japan 株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX Corp. Japan 株式会社は関係ありません。
・本キャンペーンに関しまして、X Corp. Japan 株式会社は何らの責任も負いません。
・個人情報の取り扱いに関しては、株式会社NAVICUSのプライバシーポリシーに準じます。
■Supercellのプライバシーポリシーは https://supercell.com/en/privacy-policy/jp/ からご確認お願いいたします。