Supercell logo
2025年9月25日
Blog – Brawl Stars

世界一決定戦の情報解禁！

今年もこの季節がやってきました… ブロスタ最大のイベントが開幕します！DreamHack Stockholmで開催される世界一決定戦を現地で観戦しましょう！

開催期間・開催場所・観戦方法

カレンダーに印をつけたら出発準備！ブロスタ最高の週末がやってきます！

👉耳より情報：イベント特設ウェブサイトから視聴すると、ガチバトルパスのプロパスXPが手に入ります！

注目ポイント！

驚きとワクワクがてんこ盛り！オンライン観戦でも現地観戦でも、豪華な特典をたくさんご用意しています！新たなガチバトルシーズンの到来とともに、新たなガチバトルパスも登場！新登場のハイパーチャージスキンを獲得するのは、どのキャラクターでしょうか！？

  • スキンドロップ：新たなガチバトルパス、新たなハイパーチャージスキン！？

  • 限定グッズ：世界一決定戦限定の限定グッズを手に入れましょう！

  • プロパスXP報酬：勝利チームを予想して好きなチームを応援し、プロパスXP報酬を獲得しましょう！方法はバッチリ解説します！

  • 人気チームに密着：ブロスタeスポーツチーム「GOATS」

チーム紹介

総勢16チームのうち、12チームはすでに世界一決定戦への参加が決定しており、残る4チームがラストチャンス予選に挑みます（詳しくはこちら）。

Brawl CupチャンピオンのHMBLEはタイトルを守れるのか、それとも敗北を喫するのか！？

  • 東アジア：機械仕掛けの魔導士たち

ZETA DIVISION3-0の完勝でREJECTを下し、出場権を確保。シーズンの激闘をくぐり抜けてきたZETAのベテラン勢とREJECTの新進気鋭プレイヤーたちは、貪欲に世界チャンピオンの座を目指します。彼らの力は、栄冠に届くのでしょうか！？

  • ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA）：戦略的頭脳集団

EMEAのトッププレイヤーたちは、すでに出場権が確定しています。現Brawl CupチャンピオンHMBLEは2024年の勝利を再び手にすべく帰ってきました。SK Gamingも、ファンの熱い声援を受けての復帰です。そして2023年の世界チャンピオンFUT Esportsは、安定した成績でタイトル奪還に臨みます。ですが、油断は禁物。Team HereticsNOVO Esportsが、意外なダークホースになるかもしれません。今年の世界一決定戦もEMEAの勢いは続くのか、それとも新王者が現れるのか？

  • 南米：予測不可能な猛獣

SKCalalas SAが世界的なベテランチームであるLOUDを抑え、南米No.1に！南米の実力を世界に示すチャンスです！

  • 北米：若き天才たち

2025年シーズンを通して圧倒的な強さを見せたTribe Gamingは、すでに4回のマンスリー決勝戦で優勝しています。今年こそ #FEARTHETRIBE の年になるかもしれません。

追随するのは2023年の準優勝チーム、Spacestation Gaming。シーズンを好調のまま締めくくりました。さらに、稲妻のような爆発力を秘めたXファクター、STMNも控えています。

世界一決定戦を現地で観戦できるチャンス！

友達と一緒に世界一決定戦観戦旅行に行きませんか？応募方法は以下をご覧ください！

応募方法1：こちらの動画のコメント欄でハッシュタグ「#BSWF25」と「#DHStockholm」を付けて、応援しているチームを教えてください。

応募方法2：世界一決定戦の告知動画のコメント欄で、ハッシュタグ「BSWF25」と「#DHStockholm」を付けて、2025年の優勝チームを予想してください。

要約

情報は多いですが、やるべきことはシンプルです。

  1. カレンダーに印をつける：11月28日～11月30日

  2. チケットを手配する

  3. 盛り上がれ！ #BSWF25

- ブロスタeスポーツチーム