世界一決定戦の情報解禁！
今年もこの季節がやってきました… ブロスタ最大のイベントが開幕します！DreamHack Stockholmで開催される世界一決定戦を現地で観戦しましょう！
開催期間・開催場所・観戦方法
カレンダーに印をつけたら出発準備！ブロスタ最高の週末がやってきます！
開催期間：2025年11月28日～11月30日
チケットとスケジュール：3日分のチケットはこちらから
観戦方法：現地に向かえなくても、こちらから観戦できます！
👉耳より情報：イベント特設ウェブサイトから視聴すると、ガチバトルパスのプロパスXPが手に入ります！
注目ポイント！
驚きとワクワクがてんこ盛り！オンライン観戦でも現地観戦でも、豪華な特典をたくさんご用意しています！新たなガチバトルシーズンの到来とともに、新たなガチバトルパスも登場！新登場のハイパーチャージスキンを獲得するのは、どのキャラクターでしょうか！？
スキンドロップ：新たなガチバトルパス、新たなハイパーチャージスキン！？
限定グッズ：世界一決定戦限定の限定グッズを手に入れましょう！
プロパスXP報酬：勝利チームを予想して好きなチームを応援し、プロパスXP報酬を獲得しましょう！方法はバッチリ解説します！
人気チームに密着：ブロスタeスポーツチーム「GOATS」
チーム紹介
総勢16チームのうち、12チームはすでに世界一決定戦への参加が決定しており、残る4チームがラストチャンス予選に挑みます（詳しくはこちら）。
Brawl CupチャンピオンのHMBLEはタイトルを守れるのか、それとも敗北を喫するのか！？
東アジア：機械仕掛けの魔導士たち
ZETA DIVISIONは3-0の完勝でREJECTを下し、出場権を確保。シーズンの激闘をくぐり抜けてきたZETAのベテラン勢とREJECTの新進気鋭プレイヤーたちは、貪欲に世界チャンピオンの座を目指します。彼らの力は、栄冠に届くのでしょうか！？
ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA）：戦略的頭脳集団
EMEAのトッププレイヤーたちは、すでに出場権が確定しています。現Brawl CupチャンピオンHMBLEは2024年の勝利を再び手にすべく帰ってきました。SK Gamingも、ファンの熱い声援を受けての復帰です。そして2023年の世界チャンピオンFUT Esportsは、安定した成績でタイトル奪還に臨みます。ですが、油断は禁物。Team HereticsやNOVO Esportsが、意外なダークホースになるかもしれません。今年の世界一決定戦もEMEAの勢いは続くのか、それとも新王者が現れるのか？
南米：予測不可能な猛獣
SKCalalas SAが世界的なベテランチームであるLOUDを抑え、南米No.1に！南米の実力を世界に示すチャンスです！
北米：若き天才たち
2025年シーズンを通して圧倒的な強さを見せたTribe Gamingは、すでに4回のマンスリー決勝戦で優勝しています。今年こそ #FEARTHETRIBE の年になるかもしれません。
追随するのは2023年の準優勝チーム、Spacestation Gaming。シーズンを好調のまま締めくくりました。さらに、稲妻のような爆発力を秘めたXファクター、STMNも控えています。