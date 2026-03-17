Brawl Cupの開催が間近に迫り、世界最高峰のチームがドイツ・ベルリンでの激突に向けて準備を進めています！

各地域の代表チームが地域対抗戦で激突！グループステージを勝ち抜いたチームがプレイオフに進出し、10万ドル **（USD）**の賞金総額をかけて戦います。

さらに、優勝チームの所属地域には世界一決定戦の追加枠が、準優勝チームの所属地域にはラストチャンス予選の追加枠が与えられます。