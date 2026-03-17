Brawl Cupの大会形式
Brawl Cupの開催が間近に迫り、世界最高峰のチームがドイツ・ベルリンでの激突に向けて準備を進めています！
各地域の代表チームが地域対抗戦で激突！グループステージを勝ち抜いたチームがプレイオフに進出し、10万ドル **（USD）**の賞金総額をかけて戦います。
さらに、優勝チームの所属地域には世界一決定戦の追加枠が、準優勝チームの所属地域にはラストチャンス予選の追加枠が与えられます。
グループステージ
グループステージは4グループで構成され、各グループ3チームによる総当たり形式で対戦します。チームは各地域での成績に基づいてシード分けされており、各地域の代表が栄光と報酬をかけて戦います。グループステージの試合はすべて **5戦3勝先取制（Bo5）**で行われます。
各グループの上位2チームがプレイオフに進出します。
グループA
南米 | シード1
ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA）| シード2
中国 #1
グループB
北米 | シード1
東アジア | シード2
Road to Brawl Cup 南米西部優勝チーム*
グループC
東アジア | シード1
南米 | シード2
Road to Brawl Cup 東南アジア＆南アジア優勝チーム*
グループD
EMEAヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA）| シード1
北米 | シード2
中国 #2
* Un Sueño IncompletoとRevenant XSparkは、それぞれRoad to Brawl Cup予選を勝ち抜き、南米西部および東南アジア、南アジア枠で出場権を獲得しました。
プレイオフ
グループステージ終了後、上位8チームがプレイオフに進出し、シングルエリミネーション形式トーナメントで対戦します。試合はすべて5戦3勝先取制（Bo5） 形式で行われます。
トーナメント表のシード順は、グループステージの結果に基づいて決定されます。
準々決勝 第1試合：
グループA - シード1 🆚 グループB - シード2
準々決勝 第2試合：
グループD - シード1 🆚 グループC - シード2
準々決勝 第3試合：
グループB - シード1 🆚 グループA - シード2
準々決勝 第4試合：
グループC - シード1 🆚 グループD - シード2
その後も勝ち抜き戦が続き、最後に残った2チームがグランドファイナルで激突します！
スケジュール
Brawl Cupは、5月15日から5月17日にドイツ・ベルリンのUber Eats Music Hall Arenaで開催されます。開場は各日現地時間の正午（中央ヨーロッパ夏時間）です。大会開始は12時45分を予定しています（変更の可能性あり）。
1日目 - 5月15日
Brawl Cup初日はグループAとBの試合が行われ、各チームがプレイオフ進出をかけた戦いをスタートさせます。
2日目 - 5月16日
グループステージ最終日となる2日目は、グループCとDが残りのプレイオフ枠を争います。
3日目 - 5月17日
Brawl Cup最終日はプレイオフが行われ、勝ち残ったチームが賞金総額10万ドルのシェアをかけて戦います。優勝チームには35,000ドルの賞金が贈られるほか、所属地域に世界一決定戦の追加枠が与えられます。準優勝チームにも賞金が贈られ、所属地域にはラストチャンス予選の追加枠が与えられます。
Brawl Cupの観戦チケット
観戦チケットは現在販売中です。**VIPチケットはすでに完売しています！**チケットを確保して、ベルリンで開催される地域対抗戦を生で楽しみましょう！来場予定の方は、事前に「Brawl Cup チケットガイド」チェックして必要な情報を確認してください。
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