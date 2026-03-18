브롤 컵 포맷
다가오는 브롤 컵, 세계 최강의 팀들이독일 베를린을 뜨겁게 달굴 승부를 준비 중입니다!
다양한 지역 출신의 팀들이 지역 대항전에서 격돌하며 그룹 스테이지를 진행합니다. 총상금 10만 달러가 걸린 플레이오프 진출을 위한 것이죠.
그뿐만 아니라, 우승 팀은 해당 지역의 월드 파이널 진출권도 확보하며 2위 팀은 와일드카드 결정전 진출권을 얻습니다.
그룹 스테이지
그룹 스테이지는 3개 팀으로 구성된 4개 그룹으로 나뉘어 라운드 로빈 형식으로 경쟁합니다. 각 팀은 지역별 성적에 따라 시드를 배정받았으며, 여러 지역의 대표팀들이 보상과 영광을 위해 승부를 펼칩니다. 모든 그룹 스테이지 매치는 5판 3선승제 형식으로 진행됩니다.
각 그룹의 상위 두 팀은 플레이오프에 진출합니다.
그룹 A
남아메리카 | 시드 1
유럽, 중동, 아프리카 | 시드 2
중국 #1
그룹 B
북아메리카 | 시드 1
동아시아 | 시드 2
RTBC 남아메리카 서부 우승 팀*
그룹 C
동아시아 | 시드 1
남아메리카 | 시드 2
RTBC 동남아시아 및 남아시아 우승 팀*
그룹 D
유럽, 중동, 아프리카 | 시드 1
북아메리카 | 시드 2
중국 #2
* Un Sueño Incompleto 및 Revenant XSpark는 Road to Brawl Cup(RTBC) 예선전에서 승리하여 남아메리카 서부와 동남아시아 및 남아시아 지역의 진출권을 획득한 팀입니다.
플레이오프
그룹 스테이지 종료 후, 8개 팀이 플레이오프인 싱글 엘리미네이션 대진표에 진출합니다. 모든 매치는 5판 3선승제 형식으로 진행됩니다.
그룹 스테이지의 결과에 따라 대진표 배정이 이루어집니다.
준준결승전 1
그룹 A 시드 1 🆚 그룹 B 시드 2
준준결승전 2
그룹 D 시드 1 🆚 그룹 C 시드 2
준준결승전 3
그룹 B 시드 1 🆚 그룹 A 시드 2
준준결승전 4
그룹 C 시드 1 🆚 그룹 D 시드 2
그랜드 파이널로 진출할 단 두 팀만 살아남을 때까지 전투가 계속 이어집니다!
일정
브롤 컵은 5월 15일부터 17일까지 독일 베를린의 Uber Eats Music Hall Arena에서 개최됩니다. 경기장 입장은 매일 현지 시간 **오후 12시(CEST)**부터 가능합니다. 대회는 오후 12시 45분에 시작되며, 시간은 변경될 수 있습니다.
1일 차 - 5월 15일
브롤 컵의 개막일에는 그룹 A와 그룹 B의 매치가 있으며, 플레이오프의 자리를 차지하기 위한 경쟁이 시작됩니다.
2일 차 - 5월 16일
둘째 날에는 그룹 C와 그룹 D의 플레이오프 진출을 위한 전투가 진행되며, 그룹 스테이지가 마무리됩니다.
3일 차 - 5월 17일
브롤 컵의 마지막 날은 플레이오프가 장식합니다. 살아남은 팀들이 10만 달러의 총상금에서 자신들의 몫을 두고 격돌하죠. 우승 팀은 35,000달러와 해당하는 지역의 월드 파이널 진출권을 획득하고, 2위 팀은 상금과 더불어 와일드카드 결정전 진출권을 확보합니다.
브롤 컵 티켓
티켓은 현재 판매 중이나, VIP 티켓은 이미 매진되었습니다! 티켓을 확보하고 지역 대항전 열기를베를린에서직접경험하세요. 경기장에 참석하신다면, 브롤 컵 티케팅 안내를 읽고 이벤트 전에 알아야 할 모든 내용을 확인해 주시기 바랍니다!
소셜 미디어에서 브롤 e스포츠 채널을 팔로우해 최신 소식을 놓치지 마세요.