다가오는 브롤 컵, 세계 최강의 팀들이독일 베를린을 뜨겁게 달굴 승부를 준비 중입니다!

다양한 지역 출신의 팀들이 지역 대항전에서 격돌하며 그룹 스테이지를 진행합니다. 총상금 10만 달러가 걸린 플레이오프 진출을 위한 것이죠.

그뿐만 아니라, 우승 팀은 해당 지역의 월드 파이널 진출권도 확보하며 2위 팀은 와일드카드 결정전 진출권을 얻습니다.