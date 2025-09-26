AZJA WSCHODNIA: Mechaniczni magowie

ZETA DIVISION zdobyła swoje miejsce po wygranej 3–0 przeciwko drużynie REJECT_._ Po wymianie ciosów przez cały sezon, weterani z ZETA oraz dobrze zapowiadający się gracze z REJECT łakną tytułu mistrzów świata. Czy dadzą radę odzyskać swoje miejsce?

EMEA: Mistrzowie strategii

Czołowi gracze regionu EMEA zaklepali już sobie miejsca. Czempioni Brawl Cup, HMBLE, powracają, by powtórzyć swój sukces z poprzedniego roku, a SK Gaming, ulubieńcy fanów, aż palą się do walki. FUT Esports, mistrzowie świata z 2023 roku, chcą zemsty i jak dotąd świetnie im idzie, ale nie ignorujcie Team Heretics i NOVO Esports – oni też są gotowi zasiać trochę zamętu.Czy drużyny regionu EMEA i tym razem zdobędą mistrzostwo? A może ktoś im je odbierze?

AMERYKA POŁUDNIOWA: Nieprzewidywalne bestie

Weterani międzynarodowych rozgrywek,LOUD, oraz SKCalas SA, którzy pokonali ich w walce o pierwsze miejsce, wnoszą do pucharu światowego najwyższej klasy południowoamerykański talent. To dla nich najlepsza okazja, by pokazać światu, co potrafią.

AMERYKA PÓŁNOCNA: Młodzi geniusze

Tribe Gaming dominowało przez cały rok 2025, zdobywając tytuł mistrzów w czterech comiesięcznych finałach. To może być właśnie ten rok, w którym powinniśmy się ich bać. #FEARTHETRIBE

Zaraz za nimi mamy zdobywców drugiego miejsca z 2023 roku, Spacestation Gaming, którzy zakończyli rok z przytupem oraz czarnego konia tych rozgrywek, nieprzewidywalną drużynę STMN.