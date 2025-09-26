UJAWNIAMY FINAŁ ŚWIATOWY!
Nadszedł ten czas w roku… pora na NAJWIĘKSZE wydarzenie Brawl Stars! Finał światowy zawita do Sztokholmu na DreamHack – a WY macie szansę dołączyć do zabawy.
KIEDY, GDZIE I JAK
Zaznaczcie sobie te daty w kalendarzach i pakujcie manatki, najlepszy weekend na ZADYMĘ jest tuż za rogiem!
Data: 28–30 listopada 2025 r.
Miejsce: DreamHack Sztokholm, Szwecja
Bilety i ramówka: bilety na trzy dni tutaj
Jak oglądać: jeśli nie możecie pojawić się osobiście, oglądajcie tutaj!
👉 Wskazówka: oglądanie na stronie wydarzenia przyznaje Wam PD w ramach Karnetu Pro w Karnecie Rankingowym!
CO NOWEGO?
Czeka na Was mnóstwo ekscytujących rzeczy! Niezależnie od tego, czy będziecie oglądać z domu, czy na miejscu, mamy dla Was coś specjalnego. Nowy sezon rankingowy oznacza nowy Karnet Rankingowy! Ale który Zadymiarz otrzyma przebranie hiperdoładowania?
Drop przebrania – nowy Karnet Rankingowy, NOWE PRZEBRANIE HIPERDOŁADOWANIA?!
Merch w limitowanej edycji – zdobądźcie ekskluzywne gadżety finału światowego
Nagrody za PD w ramach Karnetu Pro – zdobywajcie PD w ramach Karnetu Pro, przewidując wyniki i kibicując Waszym ulubionym drużynom… Nie wiecie jak? Dowiedzcie się tutaj!
Poznajcie swoje ulubione drużyny – porozmawiajcie z mistrzami sceny E-sportu
PRZEDSTAWIAMY DRUŻYNY
16 drużyn. 12 z nich wywalczyło sobie miejsce w finale światowym, a pozostałe 4 nadal walczą w kwalifikacjach ostatniej szansy (więcej informacji tutaj).
Czy czempioni Brawl Cup, HMBLE, obronią tytuł, czy zostaną pokonani?
AZJA WSCHODNIA: Mechaniczni magowie
ZETA DIVISION zdobyła swoje miejsce po wygranej 3–0 przeciwko drużynie REJECT_._ Po wymianie ciosów przez cały sezon, weterani z ZETA oraz dobrze zapowiadający się gracze z REJECT łakną tytułu mistrzów świata. Czy dadzą radę odzyskać swoje miejsce?
EMEA: Mistrzowie strategii
Czołowi gracze regionu EMEA zaklepali już sobie miejsca. Czempioni Brawl Cup, HMBLE, powracają, by powtórzyć swój sukces z poprzedniego roku, a SK Gaming, ulubieńcy fanów, aż palą się do walki. FUT Esports, mistrzowie świata z 2023 roku, chcą zemsty i jak dotąd świetnie im idzie, ale nie ignorujcie Team Heretics i NOVO Esports – oni też są gotowi zasiać trochę zamętu.Czy drużyny regionu EMEA i tym razem zdobędą mistrzostwo? A może ktoś im je odbierze?
AMERYKA POŁUDNIOWA: Nieprzewidywalne bestie
Weterani międzynarodowych rozgrywek,LOUD, oraz SKCalas SA, którzy pokonali ich w walce o pierwsze miejsce, wnoszą do pucharu światowego najwyższej klasy południowoamerykański talent. To dla nich najlepsza okazja, by pokazać światu, co potrafią.
AMERYKA PÓŁNOCNA: Młodzi geniusze
Tribe Gaming dominowało przez cały rok 2025, zdobywając tytuł mistrzów w czterech comiesięcznych finałach. To może być właśnie ten rok, w którym powinniśmy się ich bać. #FEARTHETRIBE
Zaraz za nimi mamy zdobywców drugiego miejsca z 2023 roku, Spacestation Gaming, którzy zakończyli rok z przytupem oraz czarnego konia tych rozgrywek, nieprzewidywalną drużynę STMN.
WYGRAJCIE SZANSĘ NA OBEJRZENIE FINAŁU ŚWIATOWEGO NA ŻYWO!
Chcecie wygrać wyjazd na finał światowy dla siebie i znajomego?
Jeśli tak, przejdźcie pod ten adres i dajcie nam znać w komentarzach, komu kibicujecie, używając przy tym hasztagów #BSWF25 i #DHStockholm. To da Wam szansę na wygraną!
W komentarzu pod filmikiem zapowiadającym finał światowy dajcie nam znać, kto według Was zdobędzie tytuł mistrza świata Brawl Stars 2025 i użyjcie hasztagów #BSWF25 oraz #DHStockholm, by zyskać szansę na wygraną!
W skrócie
Informacji jest dużo, więc tutaj macie uproszczone instrukcje:
Zaznaczcie sobie te daty w kalendarzach: 28–30 listopada.
Załatwcie sobie bilety.
NAKRĘĆCIE SIĘ NA #BSWF25
– Pan Brawl Esports