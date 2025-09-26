LESTE ASIÁTICO: magos mecânicos

ZETA DIVISION garantiu sua vaga com um estrondoso 3 a 0 contra a REJECT_._ A temporada foi marcada por batalhas acirradas entre os veteranos da ZETA e os estreantes da REJECT, e as duas equipes vão fazer de tudo para levar o título para casa. Será que eles têm fôlego para reconquistar a coroa?

EMEA: mestres estrategistas

Os grandes nomes da região EMEA já garantiram os seus ingressos. HMBLE, vencedora da Copa Brawl, quer repetir o triunfo de 2024, e a SK Gaming chega embalada como favorita da torcida. Já a FUT Esports, campeã mundial de 2023, vem mantendo a consistência e está em busca de vingança. Mas cuidado com os azarões: Team Heretics e NOVO Esports querem causar impacto.Será que a região EMEA vai manter a sequência de vitórias na final mundial ou um novo campeão tomará a cena?

AMÉRICA DO SUL: feras imprevisíveis

Com a SKCalalas SA derrotando os veteranos internacionais daLOUD para chegar ao topo, a América do Sul chega com tudo. Essa é a melhor chance que já tiveram de mostrar ao mundo do que são capazes.

AMÉRICA DO NORTE: jovens prodígios

Tribe Gaming dominou a temporada de 2025 e levou quatro das finais mensais. Será que levam o título deste ano?

Logo atrás, vêm os vice-campeões de 2023, Spacestation Gaming, que terminou o ano em grande estilo, e a STMN, uma bomba que pode explodir a qualquer momento.