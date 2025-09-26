INFORMAÇÕES DA FINAL MUNDIAL!
É aquela época do ano... em que o MAIOR evento de Brawl Stars acontece! A final mundial vai rolar no DreamHack Estocolmo, e esta é a SUA CHANCE de participar da diversão!
ONDE? COMO? QUANDO?
Marque na agenda e faça as suas malas, é o melhor fim de semana de BRAWL!
Datas: de 28 a 30 de novembro de 2025
Local: DreamHack Estocolmo, Suécia
Ingressos e cronograma: ingressos para os três dias aqui
Como assistir: se não puder ir pessoalmente, acompanhe aqui!
👉 Dica: acompanhe pelo site do evento e ganhe XP do Pro Pass para o Passe Ranqueado!
QUAIS SÃO AS NOVIDADES?
Há MUITOS motivos para se animar! Não importa se você vai assistir ao evento de casa ou presencialmente, temos surpresas bem legais para todo mundo. Nova temporada ranqueada é sinônimo de novo Passe Ranqueado cheio de novidades! Que Brawler vai ganhar o novo visual de hipercarga?
Visuais: novo Passe Ranqueado, NOVO VISUAL DE HIPERCARGA?!
Produtos de edição limitada: obtenha produtos exclusivos da final mundial!
XP do Pro Pass: faça suas apostas, torça pela sua equipe favorita e ganhe XP do Pro Pass! Como? Confira aqui!
Conheça suas equipes favoritas: converse com os maiorais dos e-sports do Brawl!
CONHEÇA AS EQUIPES
Dezesseis equipes. Doze vagas para a final mundial já têm dono, e as últimas serão definidas na classificatória final (confira aqui).
A HMBLE, campeã da Copa Brawl, vai continuar no topo ou vai levar a pior?
LESTE ASIÁTICO: magos mecânicos
ZETA DIVISION garantiu sua vaga com um estrondoso 3 a 0 contra a REJECT_._ A temporada foi marcada por batalhas acirradas entre os veteranos da ZETA e os estreantes da REJECT, e as duas equipes vão fazer de tudo para levar o título para casa. Será que eles têm fôlego para reconquistar a coroa?
EMEA: mestres estrategistas
Os grandes nomes da região EMEA já garantiram os seus ingressos. HMBLE, vencedora da Copa Brawl, quer repetir o triunfo de 2024, e a SK Gaming chega embalada como favorita da torcida. Já a FUT Esports, campeã mundial de 2023, vem mantendo a consistência e está em busca de vingança. Mas cuidado com os azarões: Team Heretics e NOVO Esports querem causar impacto.Será que a região EMEA vai manter a sequência de vitórias na final mundial ou um novo campeão tomará a cena?
AMÉRICA DO SUL: feras imprevisíveis
Com a SKCalalas SA derrotando os veteranos internacionais daLOUD para chegar ao topo, a América do Sul chega com tudo. Essa é a melhor chance que já tiveram de mostrar ao mundo do que são capazes.
AMÉRICA DO NORTE: jovens prodígios
Tribe Gaming dominou a temporada de 2025 e levou quatro das finais mensais. Será que levam o título deste ano?
Logo atrás, vêm os vice-campeões de 2023, Spacestation Gaming, que terminou o ano em grande estilo, e a STMN, uma bomba que pode explodir a qualquer momento.
CONCORRA A UMA VIAGEM PARA ASSISTIR À FINAL MUNDIAL AO VIVO!
Quer ganhar uma viagem para assistir à final mundial com um amigo?
Para participar, veja este vídeo e diga nos comentários quem você quer que ganhe o mundial! Não se esqueça de usar as hashtags #BSWF25 e #DHStockholm.
Quem você acha que será o campeão mundial do campeonato de Brawl Stars 2025?
Resumo da história
Falamos bastante, então confira um resumo de tudo o que você precisa saber:
Marque na agenda: de 28 a 30 de novembro
Garanta os seus ingressos
ENTRE NO CLIMA #BSWF25
