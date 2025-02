CORRIGIDO:

▫️ Comportamento anormal do Colt ao usar a habilidade Ira Divina.

▫️ Problemas com a recarga do Super do Doug ao usar a habilidade Vingança Brutal.

▫️ Problemas que afetavam o carregamento das fases do Clancy ao usar a habilidade Fogo Demoníaco.

▫️ Jogadores que desbloqueavam habilidades duplicadas no Tomo das Tragédias.

▫️ As classificações não exibiam os nomes dos jogadores como deveriam.

▫️ Correção de pequenos erros de tradução.

▫️ Substituição do mapa Mansão Medieval (Combate) devido a problemas de desempenho.

Balanceamento e ajustes gerais 🛠️

MOE

Velocidade do projétil do ataque principal: 3600 → 2800

Dano do ataque principal: 540 → 500

KENJI

Poder de estrela Defesa Culinária (escudo): 90% → 60%

Recarga do Super com o Super: 100 → 65

LARRY

Pontos de vida: 3000 → 2800

WATTSON

Taxa de hipercarga: 30% → 20%

GALE

Recarga do Super com os ataques principais: 90 → 80 (4 → 5 ataques)

CHARLIE

Dano do ataque principal: 760 → 800

ASH

Fúria ao ser atingido: 150 → 180 (20%)

SPIKE

Pontos de vida: 2600 → 2800

BROCK

Pontos de vida: 2400 → 2700

CLANCY

Antes, o dano do ataque principal era de 800 em todas as fases. Agora, é de 600 na fase 1, 700 na fase 2 e 800 na fase 3.

Dano do Super na fase 3: 760 → 700

FRANK

Dano do ataque principal:1240 → 1160

BYRON

Taxa de recarga do Super: 10 ativações do ataque principal→ 9 ativações do ataque principal (3 disparos)

AJUSTES ADICIONAIS:

▫️ Os jogadores que compraram sorteios demoníacos e angelicais na loja e não obtiveram todos os visuais de hipercarga poderão usar gemas para obter os visuais faltantes na loja e obtê-los com desconto até uma semana após o término do evento.

▫️ Corrigimos os placares dos desafios dos jogadores que obtiveram menos sorteios angelicais e demoníacos do que deveriam.

▫️ Todos os jogadores afetados por esse problema receberão as recompensas que deveriam ter obtido. Infelizmente, os jogadores não poderão decidir o tipo de sorteio que receberão: metade dos sorteios serão demoníacos, metade angelicais.

▫️ Os itens de compensação devem ser entregues nas próximas semanas.