ГИПЕРЗАРЯДНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ Brawl Stars — Официальные инструкции и правила

Данные официальные инструкции и правила (далее «Инструкции и правила») регламентируют проведение ГИПЕРЗАРЯДНОГО ЧЕЛЛЕНДЖА Brawl Stars (далее «челлендж») и в отсутствие иных конкретных указаний являются обязательными к соблюдению по всем вопросам, касающимся челленджа. Участвовать в челлендже можно бесплатно. Чтобы принять участие или победить, не требуется совершать какие-либо покупки. Организатором челленджа является компания Supercell Oy (далее «Supercell»). Челлендж не спонсируется, не поддерживается и не администрируется TikTok или какой-либо иной платформой социальных медиа.

Кто может участвовать?

За исключением особо оговоренных в этом разделе случаев, к участию в челлендже во всем мире допускается любое лицо в возрасте 13 лет или старше, проживающее в стране, в которой игра Brawl Stars доступна для загрузки и игры через официальные каналы Supercell (далее «Участник»). Участник, не достигший 18 лет или возраста совершеннолетия в своей стране проживания (далее «несовершеннолетнее лицо»), может участовать в челлендже только с разрешения родителя или законного представителя.

Как принять участие?

На челлендж принимаются только материалы, размещенные в TikTok. Отвечающие условиям участия лица (согласно критериям, определенным ниже) могут принять участие в челлендже, создав видеоролик на тему того, что их «гиперзаряжает» в игре или вне игры (далее «Материал»), и разместив его в TikTok с хештегами #brawlstars и #hypercharge. Материал должен быть отмечен обоими хештегами и быть доступным для публичного просмотра и поиска до конца челленджа (указано ниже).

Если у вас нет учетной записи TikTok, вы можете зарегистрировать ее бесплатно. При необходимости положения Пользовательского соглашения TikTok применяются в полном объеме. Ваша учетная запись должна быть публичной, чтобы компания Supercell могла просмотреть ваш Материал. После окончания челленджа вы можете в любое время сделать свою учетную запись приватной.

Время проведения челленджа

Челлендж начинается 2 сентября 2023 года в 00:00 по восточноевропейскому летнему времени (далее «EEST») и заканчивается 15 сентября 2023 года в 23:59 EEST (далее «время проведения челленджа»). На победу может претендовать только Материал, поданный в течение времени проведения челленджа. Принимая участие в челлендже, каждый Участник (в случае несовершеннолетнего лица — родитель или законный представитель такого Участника) обязуется соблюдать настоящие Инструкции и правила и подчиняться решениям судей и/или компании Supercell.

Как определяются победители и какие есть призы?

По окончании времени проведения челленджа компания Supercell по своему единоличному усмотрению отберет 10 материалов, и победители получат все коллекционные наборы с гиперзарядом, доступные в Brawl Stars на момент проведения челленджа (каждый из которых обозначен как «приз с гиперзарядом»). В дополнение к этому, Участник, материал которого набрал наибольшее общее количество просмотров в TikTok, получит приз с гиперзарядом и поездку на мировой финал Чемпионата Brawl Stars — 2024 в Швеции для себя и одного гостя (далее «специальный приз»). В стоимость поездки входят авиабилеты, проживание в гостинице (в одноместном номере) и билеты на мероприятие для Участника и сопровождающего его гостя. Если Участник, Материал которого набрал наибольшее количество просмотров, является несовершеннолетним, то сопровождающим лицом должен быть родитель или законный представитель такого Участника. После получения официального уведомления от Supercell у победителей будет 72 (семьдесят два) часа с момента отправки уведомления, чтобы предоставить любую необходимую информацию или материалы, запрошенные Supercell.

Во избежание разночтений, ни приз с гиперзарядом, ни специальный приз не подлежат обмену на другие призы или деньги. Если с победителем не удастся связаться либо победитель не может или не желает принять или получить приз по какой-либо причине, Supercell сохраняет за собой право по своему единоличному усмотрению выбрать другого победителя из числа авторов оставшихся Материалов.

Что можно и что нельзя включать в Материал?

Материал должен включать только оригинальный контент, созданный лицом, опубликовавшим Материал. Участники должны воздержаться от копирования или плагиата Материалов из любых других источников, а также включения в Материал защищенных авторским правом материалов или художественных произведений третьих лиц без разрешения правообладателя. Принимая участие в челлендже, каждый Участник (а также родитель или законный представитель несовершеннолетнего участника) гарантирует, что его Материал не нарушает права какой-либо третьей стороны и что Участник имеет разрешение правообладателя.

Компания Supercell оставляет за собой право исключить любой Материал, если по своему единоличному усмотрению сочтет, что он потенциально нарушает авторские права или может сделать это в будущем.

Материалы не должны содержать личных нападок на кого-либо.

Материалы не должны включать изображения обнаженной натуры, жестокого обращения с животными, алкоголя, табака, наркотиков, порнографии, оружия, букмекерских ставок или азартных игр, либо

компаний, продуктов или услуг, имеющих отношение к вышеперечисленному, либо иных объектов непристойного или оскорбительного характера, признанных таковыми компанией Supercell по ее единоличному усмотрению. Материалы должны соответствовать Правилам создания фанатского контента Supercell.

Supercell оставляет за собой право исключить любой Материал, который по своему единоличному усмотрению сочтет несоответствующим данным Инструкциям и правилам или иным образом нарушающим их, а также право убрать или иным способом удалить любой такой Материал из всех мест, подконтрольных Supercell.

Как Материалы будут распространяться и использоваться?

Сведения, предоставляемые Участниками, используются исключительно в соответствии с политикой конфиденциальности компании Supercell, которая доступна по следующей ссылке: https://supercell.com/ru/privacy-policy/.

Обязательным условием участия является предоставление Участником компании Supercell неисключительной, безотзывной, сублицензируемой и бесплатной лицензии без ограничения территориальных пределов действия и права переуступки на использование, изменение, воспроизведение Материала, подготовку производных работ по образцу Материала, а также распространение, демонстрацию и изображение Материала с использованием любых средств в любых странах и в любых целях, которые Supercell сочтет целесообразными. Участники не получают отдельного вознаграждения за передаваемые ими Материалы или предоставление компании Supercell указанных прав. Несмотря на то, что Supercell будет прилагать усилия для размещения Материала в той форме, в которой он был предоставлен для участия, Участники признают, что первоначальная форма Материала может быть изменена, и что компания Supercell сохраняет за собой право вносить изменения в Материалы по своему единоличному усмотрению.

Supercell может в рекламных целях использовать имя и/или идентификатор учетных записей Участников до, во время или после проведения челленджа на любых медиаресурсах без выплаты компенсации или предварительного просмотра Участниками. В любое время до, во время или после челленджа Supercell может принять решение о размещении или распространении одного или нескольких Материалов, включая имя и профильные данные автора, на интернет-ресурсах (в том числе в Instagram, TikTok, YouTube и на сторонних веб-сайтах) исключительно в рекламных или развлекательных целях.

Распространение Материалов на этих ресурсах не означает, что эти Материалы являются победителями. Участники (а также родители или законные представители несовершеннолетних участников) должны понимать, что пользователи этих ресурсов могут пересылать, комментировать и повторно публиковать Материалы Участников. Supercell приложит максимально разумные усилия для отзыва Материала от участия в конкурсе по запросу Участника. Однако Supercell не несет ответственности перед третьими лицами за повторную публикацию Материалов.

Какие еще условия необходимо выполнить для участия в челлендже?

Давая согласие на участие, Участники обязуются соблюдать настоящие Инструкции и правила и подчиняться решениям Supercell. Повторное участие в челлендже под другими именами не допускается. Любая часть челленджа может быть полностью или частично отменена, приостановлена и/или изменена, если какие-либо неподвластные Supercell обстоятельства воспрепятствуют надлежащему проведению челленджа.

Supercell может отстранить от участия любого, если узнает, что это лицо пытается оказать влияние на допуск к участию или ход челленджа, нарушает данные Инструкции и правила, ведет себя неспортивно или недопустимо, пытается помешать справедливому проведению челленджа, либо занимается травлей, оскорблением, угрозами или преследованием других лиц.

Любая попытка целенаправленного причинения вреда или подрыва законности проведения челленджа может являться нарушением уголовного или гражданско-правового законодательства и влечет за собой отстранение от участия в челлендже. В случае такой попытки Supercell сохраняет за собой право обратиться к средствам правовой защиты и возмещения ущерба в наиболее полном объеме, предусмотренном законодательством.

Как происходит урегулирование споров?

Споры в отношении данных Инструкций и правил и/или челленджа регулируются законодательством Финляндии. Решения компании Supercell являются обязательными и окончательными. Ни один истец в любом споре, связанном с компанией Supercell, не вправе требовать или получать возмещение косвенных, штрафных, побочных или случайных убытков.

Каждый победитель обязуется обеспечить освобождение от ответственности, защиту и ограждение от претензий для Supercell, TikTok и каждого из их должностных лиц, директоров, сотрудников, представителей и агентов в отношении любых исковых требований и издержек, возникающих прямо или косвенно из участия в данной Кампании и любой связанной с ней деятельности.

В случае если компания Supercell будет лишена возможности дальнейшего проведения челленджа вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая, в частности, пожар, отключение электроснабжения, трудовой конфликт, войну, гражданско-правовой спор, действия органов государственной власти (включая принятие нового закона или нормативного акта) или их бездействие, Supercell вправе изменить, приостановить или прекратить челлендж. Признание какой-либо части настоящих Инструкций и правил недействительной или не имеющей законной силы не влияет на действительность и силу всех прочих положений. В случае если какое-либо правило будет признано недействительным или не имеющим законной силы, данные Инструкции и правила продолжат действовать во всех остальных отношениях. Отсутствие требований со стороны Supercell к выполнению отдельно взятого условия не является отказом от права требовать выполнения данного условия.

Благодарим за внимание и желаем удачи в челлендже!