АНОНС МИРОВОГО ФИНАЛА!
Наступило особенное время года... время КРУПНЕЙШЕГО события Brawl Stars! Мировой финал пройдёт в рамках мероприятия DreamHack Stockholm, и у вас есть шанс стать его частью!
ГДЕ, КОГДА И КАК
Сделайте пометку в календаре и соберите вещи в дорогу — нас ждут лучшие выходные в стиле BRAWL!
Даты: 28–30 ноября 2025 г.
Место: DreamHack Stockholm, Швеция.
Билеты и расписание: билет на 3 дня можно приобрести здесь (информация на английском языке).
Как смотреть: если не можете приехать лично, смотрите трансляцию здесь!
👉 Ценный совет: за просмотр трансляции на веб-сайте события можно получить опыт Pro Pass!
ЧТО НОВОГО?
Вас ждут ТОННЫ интересных вещей! Мы подготовили кое-что особенное и для тех из вас, кто будет присутствовать лично, и для тех, кто собирается смотреть дома. А раз начинается новый ранговый сезон, значит, вас ждёт и новый Pro Pass! Но кому же из бойцов достанется новенький гиперзарядный скин?
Выпуск скина — новый Pro Pass и НОВЫЙ ГИПЕРЗАРЯДНЫЙ СКИН?!
Лимитированный мерч — сувениры, которые можно получить только на мировом финале.
Награды Pro Pass — зарабатывайте опыт Pro Pass, делая прогнозы и болея за любимую команду. Не знаете, как это сделать? Мы всё расскажем!
Встреча с любимыми командами — пообщайтесь с легендами киберспорта Brawl Stars.
КОМАНДЫ
16 команд. 12 заслужили место в мировом финале, а последние 4 места будут разыграны на дополнительном отборе (подробности здесь).
Смогут ли HMBLE, победители Кубка Brawl, удержать свой титул?
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: механические волшебники
ZETA DIVISION обеспечили себе место, выиграв со счётом 3:0 у REJECT_._ Ветераны ZETA и амбициозные REJECT соперничали на протяжении всего сезона и горят желанием завоевать чемпионский титул. Удастся ли им вернуть своё место?
ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА: гении стратегии
У главных претендентов региона билеты уже в кармане. HMBLE, чемпионы Кубка Brawl, возвращаются повторить успех 2024 года, в то время как SK Gaming известны горячей поддержкой фанатов. Тем временем чемпионами мира 2023 года, FUT Esports, движет упорство и жажда мести, но не стоит сбрасывать со счетов наших аутсайдеров — Team Heretics и NOVO Esports, которые готовы навести шороху.Сохранит ли регион свою серию побед в мировом финале, или нас ждёт новый чемпион?
ЮЖНАЯ АМЕРИКА: непредсказуемые звери
Благодаря победе SKCalalas SA над международными ветеранамиLOUD Южная Америка наконец получила шанс продемонстрировать всему миру свои силы.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: юные таланты
Tribe Gaming доминировали в 2025 году, взяв 4 ежемесячных финала. Станет ли этот год годом #FEARTHETRIBE?
За ними следуют другие команды с пьедестала 2023 года — Spacestation Gaming, которые сильно завершили год, и многообещающие STMN.
ВЫИГРАЙТЕ БИЛЕТ НА МИРОВОЙ ФИНАЛ!
Хотите выиграть поездку на мировой финал для себя и друга?
Откройте это видео и расскажите в комментариях, за кого вы болеете (обязательно добавьте хэштеги #BSWF25 и #DHStockholm), чтобы принять участие в розыгрыше.
Напишите в комментарии под видео с анонсом мирового финала, кто, по вашему мнению, станет чемпионом Brawl Stars — 2025, добавив хэштеги #BSWF25 и #DHStockholm, чтобы принять участие в розыгрыше!
Краткая сводка
Информации получилось много — ниже перечислено то, что вам нужно сделать.
Отметить в календаре 28–30 ноября.
Купить билеты.
ПРИГОТОВИТЬСЯ К БЕЗУМИЮ! #BSWF25
Киберспортивная команда Brawl Stars