ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: механические волшебники

ZETA DIVISION обеспечили себе место, выиграв со счётом 3:0 у REJECT_._ Ветераны ZETA и амбициозные REJECT соперничали на протяжении всего сезона и горят желанием завоевать чемпионский титул. Удастся ли им вернуть своё место?

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА: гении стратегии

У главных претендентов региона билеты уже в кармане. HMBLE, чемпионы Кубка Brawl, возвращаются повторить успех 2024 года, в то время как SK Gaming известны горячей поддержкой фанатов. Тем временем чемпионами мира 2023 года, FUT Esports, движет упорство и жажда мести, но не стоит сбрасывать со счетов наших аутсайдеров — Team Heretics и NOVO Esports, которые готовы навести шороху.Сохранит ли регион свою серию побед в мировом финале, или нас ждёт новый чемпион?

ЮЖНАЯ АМЕРИКА: непредсказуемые звери

Благодаря победе SKCalalas SA над международными ветеранамиLOUD Южная Америка наконец получила шанс продемонстрировать всему миру свои силы.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: юные таланты

Tribe Gaming доминировали в 2025 году, взяв 4 ежемесячных финала. Станет ли этот год годом #FEARTHETRIBE?

За ними следуют другие команды с пьедестала 2023 года — Spacestation Gaming, которые сильно завершили год, и многообещающие STMN.