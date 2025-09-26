Skip to content
25 сент. 2025 г.
Blog – Brawl Stars

АНОНС МИРОВОГО ФИНАЛА!

Наступило особенное время года... время КРУПНЕЙШЕГО события Brawl Stars! Мировой финал пройдёт в рамках мероприятия DreamHack Stockholm, и у вас есть шанс стать его частью!

ГДЕ, КОГДА И КАК

Сделайте пометку в календаре и соберите вещи в дорогу — нас ждут лучшие выходные в стиле BRAWL!

  • Даты: 28–30 ноября 2025 г.

  • Место: DreamHack Stockholm, Швеция.

  • Билеты и расписание: билет на 3 дня можно приобрести здесь (информация на английском языке).

  • Как смотреть: если не можете приехать лично, смотрите трансляцию здесь!

👉 Ценный совет: за просмотр трансляции на веб-сайте события можно получить опыт Pro Pass!

ЧТО НОВОГО?

Вас ждут ТОННЫ интересных вещей! Мы подготовили кое-что особенное и для тех из вас, кто будет присутствовать лично, и для тех, кто собирается смотреть дома. А раз начинается новый ранговый сезон, значит, вас ждёт и новый Pro Pass! Но кому же из бойцов достанется новенький гиперзарядный скин?

  • Выпуск скина — новый Pro Pass и НОВЫЙ ГИПЕРЗАРЯДНЫЙ СКИН?!

  • Лимитированный мерч — сувениры, которые можно получить только на мировом финале.

  • Награды Pro Pass — зарабатывайте опыт Pro Pass, делая прогнозы и болея за любимую команду. Не знаете, как это сделать? Мы всё расскажем!

  • Встреча с любимыми командами — пообщайтесь с легендами киберспорта Brawl Stars.

КОМАНДЫ

16 команд. 12 заслужили место в мировом финале, а последние 4 места будут разыграны на дополнительном отборе (подробности здесь).

Смогут ли HMBLE, победители Кубка Brawl, удержать свой титул?

  • ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: механические волшебники

ZETA DIVISION обеспечили себе место, выиграв со счётом 3:0 у REJECT_._ Ветераны ZETA и амбициозные REJECT соперничали на протяжении всего сезона и горят желанием завоевать чемпионский титул. Удастся ли им вернуть своё место?

  • ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА: гении стратегии

У главных претендентов региона билеты уже в кармане. HMBLE, чемпионы Кубка Brawl, возвращаются повторить успех 2024 года, в то время как SK Gaming известны горячей поддержкой фанатов. Тем временем чемпионами мира 2023 года, FUT Esports, движет упорство и жажда мести, но не стоит сбрасывать со счетов наших аутсайдеров — Team Heretics и NOVO Esports, которые готовы навести шороху.Сохранит ли регион свою серию побед в мировом финале, или нас ждёт новый чемпион?

  • ЮЖНАЯ АМЕРИКА: непредсказуемые звери

Благодаря победе SKCalalas SA над международными ветеранамиLOUD Южная Америка наконец получила шанс продемонстрировать всему миру свои силы.

  • СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: юные таланты

Tribe Gaming доминировали в 2025 году, взяв 4 ежемесячных финала. Станет ли этот год годом #FEARTHETRIBE?

За ними следуют другие команды с пьедестала 2023 года — Spacestation Gaming, которые сильно завершили год, и многообещающие STMN.

ВЫИГРАЙТЕ БИЛЕТ НА МИРОВОЙ ФИНАЛ!

Хотите выиграть поездку на мировой финал для себя и друга?

Откройте это видео и расскажите в комментариях, за кого вы болеете (обязательно добавьте хэштеги #BSWF25 и #DHStockholm), чтобы принять участие в розыгрыше.

Напишите в комментарии под видео с анонсом мирового финала, кто, по вашему мнению, станет чемпионом Brawl Stars — 2025, добавив хэштеги #BSWF25 и #DHStockholm, чтобы принять участие в розыгрыше!

Краткая сводка

Информации получилось много — ниже перечислено то, что вам нужно сделать.

  1. Отметить в календаре 28–30 ноября.

  2. Купить билеты.

  3. ПРИГОТОВИТЬСЯ К БЕЗУМИЮ! #BSWF25

Киберспортивная команда Brawl Stars