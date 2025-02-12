Мы рады поделиться с вами отличными новостями о партнёрской программе по киберспорту Brawl Stars 2025 года. На киберспортивной сцене Brawl Stars появятся новые команды, а текущий набор командных спреев скоро станет недоступен, поэтому успейте получить их, пока это еще возможно, — читайте дальше, чтобы узнать больше подробностей.
Во-первых, мы рады объявить, что на Чемпионат Brawl Stars этого года вернутся ZETA, NAVI, SK Gaming, Tribe Gaming, Reply Totem, Spacestation Gaming и FUT Esports. Кроме того, к ним присоединятся три новые команды: LOUD Esportsиз Бразилии, Gen.G Esportsиз Южной Кореи и Team Heretics из Испании. Надеемся, вы тепло примете их в нашу киберспортивную семью!
Партнерская программа — это киберспортивный проект Supercell, благодаря которому команды-партнеры могут достигнуть новых высот, присоединившись к Чемпионату Brawl Stars. Покупая значки, иконки профиля, спреи или скины, вы не только оказываете поддержку соответствующим командам, но и способствуете развитию киберспортивной сцены Brawl Stars!
Bem-vindo — LOUD Esports
LOUD Esports за короткое время стали одной из самых сильных команд Бразилии благодаря страстной поддержке фанатов и великолепным выступлениям на киберспортивных чемпионатах по различным играм, например Free Fire или Valorant, где они завоевали титул чемпионов мира в 2022 году!
#goLOUD
안녕하세요 — Gen.G Esports
Gen.G Esports завоевали всемирную популярность после успеха на киберспортивной сцене League of Legends, а также благодаря инициативам в области образования и обеспечения культурного разнообразия, объединяющим игроков с Запада и Востока!
#GENGWIN
Bienvenidos — Team Heretics
Team Heretics известны своим непоколебимым состязательным духом и стремлением к совершенству во многих играх — в частности в League of Legends, Valorant и Rainbow Six Siege. Эту команду отличает яркий образ, который виден по их контенту и совместным проектам, а также смелый и решительный подход как к киберспорту, так и к видеоиграм в целом!
#VamosHERETICS
Скоро мы выпустим новые спреи для всех команд-партнеров, и это означает, что текущая серия спреев станет эксклюзивным коллекционным набором. У вас остался последний шанс купить их, ведь со следующим обновлением они исчезнут из магазина НАВСЕГДА. Успейте, пока они еще доступны!
Совсем скоро мы опубликуем больше подробностей о новых спреях, поэтому следите за новостями на странице, посвященной киберспорту Brawl Stars, а также на официальных страницах команд-партнеров в социальных сетях.
Если спреи, иконки профиля и значки организаций-партнеров не отображаются на первой странице внутриигрового магазина, то откройте магазин, выберите каталог, затем раздел «Темы» и нажмите на следующую иконку:
Если вы руководите успешной киберспортивной организацией, умеете создавать такой же качественный контент о своей команде, как и наши существующие партнеры, и хотите участвовать в нашей партнёрской программе, то мы ждем вас! Напишите нам, заполнив эту форму (информация на английском языке). Если ваша заявка нас заинтересует, мы обязательно с вами свяжемся!
На Чемпионате Brawl Stars рады каждому — у всех команд будут одинаковые шансы выиграть свою часть призового фонда в 2 миллиона долларов!
Первая в этом году трансляция ежемесячного финала пройдет 15 февраля. Вы можете смотреть матчи, предсказывать их результаты, пользоваться интерактивными функциями и зарабатывать БЕСПЛАТНЫЕ награды по этой ссылке: event.brawlstars.com/ru!
Ознакомьтесь с расписанием трансляций, чтобы ничего не пропустить:
Восточная Азия — 15 февраля, 12:00 JST;
Европа, Ближний Восток и Африка — 16 февраля, 14:00 CET;
Южная Америка — 22 февраля, 15:00 BRT;
Северная Америка — 23 февраля, 15:00 EST.
Рекомендуем также посмотреть наше видео «Гид по Чемпионату Brawl Stars — 2025» (на английском языке), а подробную информацию о сезонах и Чемпионате можно найти в своде правил 2025 года.
В БОЙ!