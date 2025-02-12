Мы рады поделиться с вами отличными новостями о партнёрской программе по киберспорту Brawl Stars 2025 года. На киберспортивной сцене Brawl Stars появятся новые команды, а текущий набор командных спреев скоро станет недоступен, поэтому успейте получить их, пока это еще возможно, — читайте дальше, чтобы узнать больше подробностей.

Во-первых, мы рады объявить, что на Чемпионат Brawl Stars этого года вернутся ZETA, NAVI, SK Gaming, Tribe Gaming, Reply Totem, Spacestation Gaming и FUT Esports. Кроме того, к ним присоединятся три новые команды: LOUD Esportsиз Бразилии, Gen.G Esportsиз Южной Кореи и Team Heretics из Испании. Надеемся, вы тепло примете их в нашу киберспортивную семью!

Партнерская программа — это киберспортивный проект Supercell, благодаря которому команды-партнеры могут достигнуть новых высот, присоединившись к Чемпионату Brawl Stars. Покупая значки, иконки профиля, спреи или скины, вы не только оказываете поддержку соответствующим командам, но и способствуете развитию киберспортивной сцены Brawl Stars!