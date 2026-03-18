Формат Кубка Brawl
Скоро начнётся Кубок Brawl, и лучшие команды мира уже готовятся к сражению в Берлине, Германия!
Команды из разных регионов сойдутся в битве регионов, пройдут групповой этап, а затем выйдут в плей-офф, где будут бороться за свою долю призового фонда в размере 100 000 долларов США.
Кроме того, победившая команда получит для своего региона дополнительное место в мировом финале, а команда, занявшая второе место, — дополнительное место в дополнительном отборе.
Групповой этап
В групповом этапе участвуют четыре группы, каждая из которых состоит из трёх команд и играет по круговой системе. Команды распределены по группам на основе результатов в своих регионах, и представителям разных регионов предстоит сразиться за призы и славу. Все матчи группового этапа проходят в формате до трёх побед.
Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.
Группа A
Южная Америка | 1-й номер посева;
Европа, Ближний Восток и Африка | 2-й номер посева;
1-е место в регионе «Материковый Китай».
Группа B
Северная Америка | 1-й номер посева;
Восточная Азия | 2-й номер посева;
Чемпион RTBC в регионе «Южная Америка (запад)»*.
Группа С
Восточная Азия | 1-й номер посева;
Южная Америка | 2-й номер посева;
Чемпион RTBC в регионе «Южная и Юго-Восточная Азия»*.
Группа D
Европа, Ближний Восток и Африка | 1-й номер посева;
Северная Америка | 2-й номер посева;
2-е место в регионе «Материковый Китай».
*Un Sueño Incompleto и Revenant XSpark получили места через RTBC в регионе «Южная Америка (запад)» и RTBC в регионе «Южная и Юго-Восточная Азия», победив в соответствующих турнирах Road to Brawl Cup (RTBC).
Плей-офф
После завершения группового этапа восемь лучших команд выходят в плей-офф, где играют до первого поражения. Все матчи проходят в формате до трёх побед.
Сетка формируется на основе результатов группового этапа.
Четвертьфинал 1
Группа А, 1-й номер посева 🆚 Группа B, 2-й номер посева
Четвертьфинал 2
Группа D, 1-й номер посева 🆚 Группа C, 2-й номер посева
Четвертьфинал 3
Группа B, 1-й номер посева 🆚 Группа A, 2-й номер посева
Четвертьфинал 4
Группа C, 1-й номер посева 🆚 Группа D, 2-й номер посева
Команды сражаются и проходят по сетке, пока не останется только две — именно они встретятся в суперфинале!
Расписание
Кубок Brawl пройдёт 15–17 мая на арене Uber Eats Music Hall в Берлине, Германия. Двери для зрителей открываются ежедневно в 12:00 по местному времени (CEST). Само мероприятие будет начинаться каждый день в 12:45 (время может измениться).
День 1 — 15 мая
В первый день Кубка Brawl пройдут матчи групп A и B — команды начнут борьбу за выход в плей-офф.
День 2 — 16 мая
Во второй день завершится групповой этап: команды из групп C и D разыграют оставшиеся места в плей-офф.
День 3 — 17 мая
Заключительный день Кубка Brawl отводится для плей-офф: команды сразятся за свою долю призового фонда в размере 100 000 долларов США. Победившая команда получит 35 000 долларов США и дополнительное место в мировом финале для своего региона. Команда, занявшая второе место, получит призовые и дополнительное место в дополнительном отборе.
Билеты на Кубок Brawl
Билеты уже в продаже, а VIP-билеты полностью распроданы! Забронируйте место и смотрите «Битву регионов» вживую в Берлине.
Оставайтесь на связи — подписывайтесь на Brawl Esports в социальных сетях (информация на английском языке):