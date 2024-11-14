ИСПРАВЛЕНО:
▫️ сумасшедшее поведение Кольта со способностью «Кара»;
▫️ зарядка Супера Дага со способностью «Отмщение»;
▫️ зарядка этапа Клэнси со способностью «Демонический огонь»;
▫️ разблокировка повторных способностей в Книге рока;
▫️ список лидеров соревнования, показывающий неправильные имена игроков;
▫️ небольшие ошибки локализации;
▫️ произошла замена карты для столкновения «Кошмарное поместье» в связи с проблемами производительности.
Изменения баланса и общие изменения 🛠️
МО
Скорость снарядов (основная атака): 3600 → 2800.
Урон (основная атака): 540 → 500.
КЭНДЗИ
Звездная сила «Суши-мастер» (щит): 90 % → 60 %.
Заряд Супера при использовании Супера: 100 → 65.
ЛАРРИ
Очки здоровья: 3000 → 2800.
ВОЛЬТ
Скорость зарядки гиперзаряда: 30 % → 20 %.
ГЭЙЛ
Зарядка Супера: 90 → 80 (4 → 5 основных атак).
ЧАРЛИ
Урон (основная атака): 760 → 800.
ЭШ
Ярость при получении урона: 150 → 180 (20 %).
СПАЙК
Очки здоровья: 2600 → 2800.
БРОК
Очки здоровья: 2400 → 2700.
КЛЭНСИ
Урон на всех этапах (основная атака): 1-й этап — 800 → 600, 2-й этап — 800 → 700, 3-й этап — 800 (без изменений).
Урон от Супера на 3-м этапе: 760 → 700.
ФРЭНК
Урон (основная атака): 1240 → 1160.
БАЙРОН
Скорость зарядки Супера: 10 → 9 ударов от яда (или 3 снаряда).
А ТАКЖЕ:
▫️ игрокам, которые покупали демонические и ангельские призы в магазине, но не собрали все гиперзарядные скины, оставшиеся скины будут доступны в магазине со скидкой (за кристаллы) вплоть до одной недели после окончания события;
▫️ мы исправили список лидеров соревнования для игроков, которые получали меньше ангельских/демонических призов, чем должны были;
▫️ мы проверим всех игроков, которых затронула эта проблема, и доставим им заслуженные награды. К сожалению, мы не можем предоставить всем игрокам возможность выбрать, что им хотелось бы получить, и поэтому все призы будут разделены наполовину между ангельскими и демоническими;
▫️ мы надеемся доставить компенсацию в течение следующих недель.
Исправления:
исправлена ошибка, приводившая к тому, что гаджеты и звездные силы заряжали Супер;
исправлены ошибки, связанные с серией побед и ранговым боем;
исправлена ошибка, из-за которой во всемирном списке лидеров отображалась неточная информация;
исправлена ошибка, из-за которой основная атака Байрона исцеляла компаньонов и турели других бойцов (то же самое происходило с гаджетом Перл «Приготовлено с любовью»);
скорость снарядов Мэнди уменьшена примерно на 10 %, а ускорение снарядов звездной силы «В поле зрения» уменьшено с 16 % до 15 %.
В списках лидеров все еще могут наблюдаться некоторые неточности!
Джуджу — хозяйка лавки странностей, неразлучная с куклой вуду Гри-Гри (произносится как «Грегори»). Джуджу не только повелевает стихиями, но и мастерски делает кукол на радость многочисленным посетителям парка Старр.
ОСНОВНАЯ АТАКА: ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ
Снаряды Джуджу получают дополнительные свойства в зависимости от того, где она находится:
• земля: увеличенный урон;
• трава: увеличенная дальность;
• вода: замедление.
СУПЕР: ПОТУСТОРОННИЙ ГОСТЬ
Джуджу призывает Гри-Гри. Жуткая кукла вуду ползет к ближайшему противнику и стреляет в него иголками.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ЗАЩИТА ОТ СГЛАЗА
Когда Джуджу призывает Гри-Гри, тот появляется со щитом.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
Атака Гри-Гри также замедляет противника на 1 с.
ГАДЖЕТ: ДИТЯ ВУДУ
Следующая основная атака Джуджу получает все три усиления.
ГАДЖЕТ: СТИХИЙНАЯ МАГИЯ
Джуджу получает одно из следующих временных усилений в зависимости от того, где она находится:
• земля: сниженный урон;
• трава: невидимость;
• вода: ускорение движения.
ОСОБЕННОСТЬ: Джуджу может передвигаться по воде.
ДЖУДЖУ ПОЯВИТСЯ В ИГРЕ 30 ОКТЯБРЯ!
Загадочный призрак под кучей одежды, которому нравятся крутые солнцезащитные очки. Гас нашел его и дал ему имя Шейд, и теперь они на пару пугают посетителей станции призраков.
ОСНОВНАЯ АТАКА: ЛЕДЕНЯЩИЕ ОБЪЯТИЯ
Шейд крепко обнимает противников, нанося им урон. Враги в центре области поражения получают больше урона. Шейд так любит обниматься, что может это делать даже сквозь стены!
СУПЕР: БЕСПЛОТНЫЙ ДУХ
Шейд перемещается в потусторонний мир и получает способность проходить сквозь препятствия, а также движется быстрее.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК
Если противники попадают в центр основной атаки Шейда, он на короткое время ускоряет движение.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ЗАЩИТНЫЙ КАПЮШОН
Шейд получает на 30 % меньше урона в виде бесплотного духа.
ГАДЖЕТ: ДЛИННЫЕ РУКИ
Дальность следующей основной атаки увеличивается на 50 %.
ГАДЖЕТ: СКРИМЕР
Шейд пугает находящихся поблизости противников, замедляя их на 4 с.
ОСОБЕННОСТЬ: Шейд может передвигаться по воде.
ШЕЙД ПОЯВИТСЯ В ИГРЕ 28 НОЯБРЯ!
Появятся в игре 4 ноября, после мирового финала чемпионата Brawl Stars.
К турели 8-БИТ добавляется лазер, который стреляет по ближайшим врагам.
Супер Отиса теперь также оглушает на 1,5 с. при попадании.
Супер Гавса наносит больше урона, а его усиление полностью заряжает гиперзаряд.
Во время использования Супера Дэррил стреляет во всех направлениях.
Пенни получает более крупную пушку, которая стреляет сразу двумя ядрами вместо одного.
С гиперзарядом Супер Сту можно использовать непрерывно.
Особая модель гиперзарядных скинов теперь останется активной даже после окончания действия гиперзаряда — до тех пор, пока бока бойца не победят!
Парк Старр осаждают демоны, остановить которых могут только ангелы. Станьте ангелом или демоном, чтобы зарабатывать тематические призы и получить шанс бесплатно разблокировать гиперзарядные скины демона Мортиса и ангела Эдгара!
Вот как будет проходить этот сезон:
каждый день в 9:00 UTC подброшенная монета судьбы будет определять, кем вы станете на день — ангелом или демоном;
в зависимости от того, какая участь вам выпадет, ежедневные призы Старр превратятся либо в ангельские, либо в демонические;
открывайте ангельские и демонические призы, чтобы разблокировать 12 уникальных ангельских и демонических способностей в Книге рока;
по выходным вам будет дарована свобода воли, позволяющая самостоятельно выбрать, кем стать на день;
новые игровые режимы «Война призраков» и «Пожиратели душ», а также возвращение тройного столкновения;
участвуйте в соревнованиях, используя свои новые способности;
зарабатывайте дополнительные ангельские и демонические призы за место в топе списка лидеров соревнования;
соревнования проходят каждые три дня (отсчет ведется от начала сезона);
продолжайте открывать ангельские и демонические призы до конца сезона #AngelsVsDemons, чтобы не упустить возможность получить демона Мортиса, ангела Эдгара и другие демонические и ангельские скины!
Более подробная информация будет опубликована ближе к началу сезона.
теперь в трофейной лиге будет 50 уровней. Последний уровень называется максимальным;
чтобы достигнуть максимального уровня лиги для какого-либо бойца, вам необходимо заработать 1000 трофеев, играя им;
в новой системе для перехода на следующий уровень вам потребуется собрать 20 трофеев;
количество трофеев, которое вы получаете или теряете, также изменится. Однако новая система будет более щадящей, если у вас меньше 1000 трофеев;
сброс не применяется к бойцам, у которых меньше 1000 трофеев;
заработав 1000 трофеев, вы переходите на максимально возможный уровень трофейной лиги;
вы можете и дальше зарабатывать трофеи, однако теперь они станут сезонными и будут идти в прогресс разблокировки новой награды — трофейного ящика;
трофейный сезон будет начинаться и заканчиваться одновременно с сезоном Brawl Pass;
теперь при ежемесячном сбросе сезона количество трофеев у бойцов всегда будет сбрасываться до 1000;
базовый трофейный ящик будет доступен всем игрокам, заработавшим в сумме хотя бы 1500 трофеев. Однако, чтобы улучшить его, вам необходимо будет играть за бойцов, у которых уже есть трофеи сезона.
ПОСКОЛЬКУ ИЗМЕНЕНИЙ БЫЛО МНОГО, С ПОЛНЫМ СПИСКОМ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ЗДЕСЬ.
ангелы Ларри и Лори (Brawl Pass):
сияющие Ларри и Лори (цветовой вариант 1);
темные ангелы Ларри и Лори (цветовой вариант 2);
демон Мортис (гиперзарядный скин) — в призах Старр:
дьявольский Мортис (цветовой вариант 1);
потусторонний Мортис (цветовой вариант 2);
темный ангел Эдгар (гиперзарядный скин) — в призах Старр:
светоносный Эдгар (цветовой вариант 1);
вестник тьмы Эдгар (цветовой вариант 2);
ангел света Кольт (эпический) — цветовой вариант;
бесенок Колетт (эпический) — цветовой вариант;
демон Отис (эпический);
демон Виллоу (эпический);
демон Эмз (эпический);
ангел Макс (эпический);
ангел Лили (ранговый);
ангел Джин (сверхредкий).
невероятная Мэйси (Brawl Pass):
реквием Мэйси (цветовой вариант 1);
платиновая Мэйси (цветовой вариант 2);
бумажный Корделиус (легендарный);
грубый Лу (мифический);
рыцарь Эш (сверхредкий);
сахарная Роза (ранговый).
ржавый Отис (редкий);
стюардесса Лола (редкий);
су-шеф Гавс (редкий);
киноман Шейд (редкий);
невезучая Джуджу (редкий).
золотой Кэндзи;
серебряный Кэндзи;
золотой Мо;
серебряный Мо;
золотой Хэнк;
серебряный Хэнк.
исправлена ошибка, из-за которой Лори наносил себе урон и побеждал себя, если был активен, когда Ларри попадал под действие Супера Виллоу;
исправлена ошибка, из-за которой Амбер мгновенно наносила противнику тройной урон, если при активации гаджета «Пляшущее пламя» оба бойца находились в одной и той же точке;
исправлена ошибка, из-за которой для скинов «Серебряный Клэнси» и «Золотой Клэнси» не отображалась анимация 2-го и 3-го этапов основной атаки;
исправлена ошибка, из-за которой при прокрутке окна кланового чата сообщения отображались за его пределами;
исправлено описание Супера Лу, где не было указано, что он постепенно наносит урон врагам;
исправлено описание гаджета Нани «Искривление времени», которое можно было истолковать так, что гаджет наносит урон;
исправлены названия стадий улучшения Вольта в описаниях гаджета и гиперзаряда (было «уровень», стало «этап»);
исправлена ошибка, влиявшая на скорость снарядов Мэнди при атаке (для некоторых скинов);
исправлена ошибка, из-за которой после победы над Корделиусом Лили оставалась в царстве теней, если до этого она подвергалась действию гиперзаряженного Супера Корделиуса;
исправлена ошибка, приводившая к тому, что, если Лили активировала гаджет «Исчезновение» до того, как ее союзник Корделиус победил бойца, на котором он использовал свой Супер, то Корделиус оставался в царстве теней, пока гаджет Лили не заканчивал действовать;
теперь R-T может парить над водой, пока действует его Супер;
урон бойцов, чья основная атака в некоторых случаях способна нанести больше урона (например, Драко), теперь выделен оранжевым цветом и помечен восклицательным знаком. В будущем это будет распространено на всех бойцов;
в требовании к количеству трофеев для вступления в клуб теперь можно будет указать до 100 000 трофеев;
теперь вы будете получать сообщения со списком всех заработанных в мегакопилке наград;
если никто из участников клуба не проявляет активности, вы будете получать рекомендации с названиями активных клубов;
серии побед теперь учитываются отдельно для каждого бойца. После обновления текущая серия побед пойдет в зачет вашему любимому бойцу;
во время события с мегакопилкой теперь могут появляться квесты мегакопилки;
отредактирован расчет ранговых очков, чтобы ранг «Мастер» требовал больше умений от игрока: уменьшен общий и минимальный прирост очков для рангов «Легендарный III» и «Мастер», увеличена общая и минимальная потеря очков для ранга «Мастер»;
мы закончили тестировать рекламу (некоторые игроки могли получить призы Старр за просмотр рекламных роликов), и в ближайшее время в игре не будет никакой рекламы.