ДЖУДЖУ: мифический боец (артиллерия)

Джуджу — хозяйка лавки странностей, неразлучная с куклой вуду Гри-Гри (произносится как «Грегори»). Джуджу не только повелевает стихиями, но и мастерски делает кукол на радость многочисленным посетителям парка Старр.

ОСНОВНАЯ АТАКА: ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ

Снаряды Джуджу получают дополнительные свойства в зависимости от того, где она находится:

• земля: увеличенный урон;

• трава: увеличенная дальность;

• вода: замедление.

СУПЕР: ПОТУСТОРОННИЙ ГОСТЬ

Джуджу призывает Гри-Гри. Жуткая кукла вуду ползет к ближайшему противнику и стреляет в него иголками.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ЗАЩИТА ОТ СГЛАЗА

Когда Джуджу призывает Гри-Гри, тот появляется со щитом.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ

Атака Гри-Гри также замедляет противника на 1 с.

ГАДЖЕТ: ДИТЯ ВУДУ

Следующая основная атака Джуджу получает все три усиления.

ГАДЖЕТ: СТИХИЙНАЯ МАГИЯ

Джуджу получает одно из следующих временных усилений в зависимости от того, где она находится:

• земля: сниженный урон;

• трава: невидимость;

• вода: ускорение движения.

ОСОБЕННОСТЬ: Джуджу может передвигаться по воде.

ДЖУДЖУ ПОЯВИТСЯ В ИГРЕ 30 ОКТЯБРЯ!

ШЕЙД: эпический боец (убийца)

Загадочный призрак под кучей одежды, которому нравятся крутые солнцезащитные очки. Гас нашел его и дал ему имя Шейд, и теперь они на пару пугают посетителей станции призраков.

ОСНОВНАЯ АТАКА: ЛЕДЕНЯЩИЕ ОБЪЯТИЯ

Шейд крепко обнимает противников, нанося им урон. Враги в центре области поражения получают больше урона. Шейд так любит обниматься, что может это делать даже сквозь стены!

СУПЕР: БЕСПЛОТНЫЙ ДУХ

Шейд перемещается в потусторонний мир и получает способность проходить сквозь препятствия, а также движется быстрее.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК

Если противники попадают в центр основной атаки Шейда, он на короткое время ускоряет движение.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ЗАЩИТНЫЙ КАПЮШОН

Шейд получает на 30 % меньше урона в виде бесплотного духа.

ГАДЖЕТ: ДЛИННЫЕ РУКИ

Дальность следующей основной атаки увеличивается на 50 %.

ГАДЖЕТ: СКРИМЕР

Шейд пугает находящихся поблизости противников, замедляя их на 4 с.

ОСОБЕННОСТЬ: Шейд может передвигаться по воде.

ШЕЙД ПОЯВИТСЯ В ИГРЕ 28 НОЯБРЯ!