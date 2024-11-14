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13 нояб. 2024 г.
Blog – Brawl Stars

«Ангелы против демонов» — информация

Техническое обслуживание — 14 ноября

ИСПРАВЛЕНО:
▫️ сумасшедшее поведение Кольта со способностью «Кара»;
▫️ зарядка Супера Дага со способностью «Отмщение»;
▫️ зарядка этапа Клэнси со способностью «Демонический огонь»;
▫️ разблокировка повторных способностей в Книге рока;
▫️ список лидеров соревнования, показывающий неправильные имена игроков;
▫️ небольшие ошибки локализации;
▫️ произошла замена карты для столкновения «Кошмарное поместье» в связи с проблемами производительности.

Изменения баланса и общие изменения 🛠️

МО
Скорость снарядов (основная атака): 3600 → 2800.
Урон (основная атака): 540 → 500.

КЭНДЗИ
Звездная сила «Суши-мастер» (щит): 90 % → 60 %.
Заряд Супера при использовании Супера: 100 → 65.

ЛАРРИ
Очки здоровья: 3000 → 2800.

ВОЛЬТ
Скорость зарядки гиперзаряда: 30 % → 20 %.

ГЭЙЛ
Зарядка Супера: 90 → 80 (4 → 5 основных атак).

ЧАРЛИ
Урон (основная атака): 760 → 800.

ЭШ
Ярость при получении урона: 150 → 180 (20 %).

СПАЙК
Очки здоровья: 2600 → 2800.

БРОК
Очки здоровья: 2400 → 2700.

КЛЭНСИ
Урон на всех этапах (основная атака): 1-й этап — 800 → 600, 2-й этап — 800 → 700, 3-й этап — 800 (без изменений).
Урон от Супера на 3-м этапе: 760 → 700.

ФРЭНК
Урон (основная атака): 1240 → 1160.

БАЙРОН
Скорость зарядки Супера: 10 → 9 ударов от яда (или 3 снаряда).

А ТАКЖЕ:
▫️ игрокам, которые покупали демонические и ангельские призы в магазине, но не собрали все гиперзарядные скины, оставшиеся скины будут доступны в магазине со скидкой (за кристаллы) вплоть до одной недели после окончания события;
▫️ мы исправили список лидеров соревнования для игроков, которые получали меньше ангельских/демонических призов, чем должны были;
▫️ мы проверим всех игроков, которых затронула эта проблема, и доставим им заслуженные награды. К сожалению, мы не можем предоставить всем игрокам возможность выбрать, что им хотелось бы получить, и поэтому все призы будут разделены наполовину между ангельскими и демоническими;
▫️ мы надеемся доставить компенсацию в течение следующих недель.

Техническое обслуживание — 31 октября

Исправления:

  • исправлена ошибка, приводившая к тому, что гаджеты и звездные силы заряжали Супер;

  • исправлены ошибки, связанные с серией побед и ранговым боем;

  • исправлена ошибка, из-за которой во всемирном списке лидеров отображалась неточная информация;

  • исправлена ошибка, из-за которой основная атака Байрона исцеляла компаньонов и турели других бойцов (то же самое происходило с гаджетом Перл «Приготовлено с любовью»);

  • скорость снарядов Мэнди уменьшена примерно на 10 %, а ускорение снарядов звездной силы «В поле зрения» уменьшено с 16 % до 15 %.

В списках лидеров все еще могут наблюдаться некоторые неточности!

НОВЫЕ БОЙЦЫ ✨

ДЖУДЖУ: мифический боец (артиллерия)

Джуджу — хозяйка лавки странностей, неразлучная с куклой вуду Гри-Гри (произносится как «Грегори»). Джуджу не только повелевает стихиями, но и мастерски делает кукол на радость многочисленным посетителям парка Старр.

ОСНОВНАЯ АТАКА: ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ
Снаряды Джуджу получают дополнительные свойства в зависимости от того, где она находится:
• земля: увеличенный урон;
• трава: увеличенная дальность;
• вода: замедление.

СУПЕР: ПОТУСТОРОННИЙ ГОСТЬ
Джуджу призывает Гри-Гри. Жуткая кукла вуду ползет к ближайшему противнику и стреляет в него иголками.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ЗАЩИТА ОТ СГЛАЗА
Когда Джуджу призывает Гри-Гри, тот появляется со щитом.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
Атака Гри-Гри также замедляет противника на 1 с.

ГАДЖЕТ: ДИТЯ ВУДУ
Следующая основная атака Джуджу получает все три усиления.

ГАДЖЕТ: СТИХИЙНАЯ МАГИЯ
Джуджу получает одно из следующих временных усилений в зависимости от того, где она находится:
• земля: сниженный урон;
• трава: невидимость;
• вода: ускорение движения.

ОСОБЕННОСТЬ: Джуджу может передвигаться по воде.

ДЖУДЖУ ПОЯВИТСЯ В ИГРЕ 30 ОКТЯБРЯ!

ШЕЙД: эпический боец (убийца)

Загадочный призрак под кучей одежды, которому нравятся крутые солнцезащитные очки. Гас нашел его и дал ему имя Шейд, и теперь они на пару пугают посетителей станции призраков.

ОСНОВНАЯ АТАКА: ЛЕДЕНЯЩИЕ ОБЪЯТИЯ
Шейд крепко обнимает противников, нанося им урон. Враги в центре области поражения получают больше урона. Шейд так любит обниматься, что может это делать даже сквозь стены!

СУПЕР: БЕСПЛОТНЫЙ ДУХ
Шейд перемещается в потусторонний мир и получает способность проходить сквозь препятствия, а также движется быстрее.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК
Если противники попадают в центр основной атаки Шейда, он на короткое время ускоряет движение.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ЗАЩИТНЫЙ КАПЮШОН
Шейд получает на 30 % меньше урона в виде бесплотного духа.

ГАДЖЕТ: ДЛИННЫЕ РУКИ
Дальность следующей основной атаки увеличивается на 50 %.

ГАДЖЕТ: СКРИМЕР
Шейд пугает находящихся поблизости противников, замедляя их на 4 с.

ОСОБЕННОСТЬ: Шейд может передвигаться по воде.

ШЕЙД ПОЯВИТСЯ В ИГРЕ 28 НОЯБРЯ!

НОВЫЕ ГИПЕРЗАРЯДЫ 🔥

Появятся в игре 4 ноября, после мирового финала чемпионата Brawl Stars.

8-БИТ: ЛАЗЕРНЫЙ БОТ

К турели 8-БИТ добавляется лазер, который стреляет по ближайшим врагам.

ОТИС: БЕЗМОЛВНОЕ ОГЛУШЕНИЕ

Супер Отиса теперь также оглушает на 1,5 с. при попадании.

ГАВС: САМЫЙ ЛУЧШИЙ МАЛЬЧИК

Супер Гавса наносит больше урона, а его усиление полностью заряжает гиперзаряд.

ДЭРРИЛ: ЗАРЯЖЕННАЯ БОЧКА

Во время использования Супера Дэррил стреляет во всех направлениях.

ПЕННИ: НОВЫЙ ПРОЙДОХА

Пенни получает более крупную пушку, которая стреляет сразу двумя ядрами вместо одного.

СТУ: БЕЗЛИМИТНЫЙ АЗОТ

С гиперзарядом Супер Сту можно использовать непрерывно.

Особая модель гиперзарядных скинов теперь останется активной даже после окончания действия гиперзаряда — до тех пор, пока бока бойца не победят!

НОВЫЙ СЕЗОН, НОВОЕ СОБЫТИЕ: 😇 «АНГЕЛЫ ПРОТИВ ДЕМОНОВ» 😈

Парк Старр осаждают демоны, остановить которых могут только ангелы. Станьте ангелом или демоном, чтобы зарабатывать тематические призы и получить шанс бесплатно разблокировать гиперзарядные скины демона Мортиса и ангела Эдгара!

Вот как будет проходить этот сезон:

  • каждый день в 9:00 UTC подброшенная монета судьбы будет определять, кем вы станете на день — ангелом или демоном;

  • в зависимости от того, какая участь вам выпадет, ежедневные призы Старр превратятся либо в ангельские, либо в демонические;

  • открывайте ангельские и демонические призы, чтобы разблокировать 12 уникальных ангельских и демонических способностей в Книге рока;

  • по выходным вам будет дарована свобода воли, позволяющая самостоятельно выбрать, кем стать на день;

  • новые игровые режимы «Война призраков» и «Пожиратели душ», а также возвращение тройного столкновения;

  • участвуйте в соревнованиях, используя свои новые способности;

  • зарабатывайте дополнительные ангельские и демонические призы за место в топе списка лидеров соревнования;

  • соревнования проходят каждые три дня (отсчет ведется от начала сезона);

  • продолжайте открывать ангельские и демонические призы до конца сезона #AngelsVsDemons, чтобы не упустить возможность получить демона Мортиса, ангела Эдгара и другие демонические и ангельские скины!

Более подробная информация будет опубликована ближе к началу сезона.

ПЕРЕРАБОТКА СБРОСА ТРОФЕЕВ 🏆

  • теперь в трофейной лиге будет 50 уровней. Последний уровень называется максимальным;

  • чтобы достигнуть максимального уровня лиги для какого-либо бойца, вам необходимо заработать 1000 трофеев, играя им;

  • в новой системе для перехода на следующий уровень вам потребуется собрать 20 трофеев;

  • количество трофеев, которое вы получаете или теряете, также изменится. Однако новая система будет более щадящей, если у вас меньше 1000 трофеев;

  • сброс не применяется к бойцам, у которых меньше 1000 трофеев;

  • заработав 1000 трофеев, вы переходите на максимально возможный уровень трофейной лиги;

  • вы можете и дальше зарабатывать трофеи, однако теперь они станут сезонными и будут идти в прогресс разблокировки новой награды — трофейного ящика;

  • трофейный сезон будет начинаться и заканчиваться одновременно с сезоном Brawl Pass;

  • теперь при ежемесячном сбросе сезона количество трофеев у бойцов всегда будет сбрасываться до 1000;

  • базовый трофейный ящик будет доступен всем игрокам, заработавшим в сумме хотя бы 1500 трофеев. Однако, чтобы улучшить его, вам необходимо будет играть за бойцов, у которых уже есть трофеи сезона.

ПОСКОЛЬКУ ИЗМЕНЕНИЙ БЫЛО МНОГО, С ПОЛНЫМ СПИСКОМ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ЗДЕСЬ.

НОВЫЕ СКИНЫ 🎨

Сезон «Ангелы против демонов»

  • ангелы Ларри и Лори (Brawl Pass):

    • сияющие Ларри и Лори (цветовой вариант 1);

    • темные ангелы Ларри и Лори (цветовой вариант 2);

  • демон Мортис (гиперзарядный скин) — в призах Старр:

    • дьявольский Мортис (цветовой вариант 1);

    • потусторонний Мортис (цветовой вариант 2);

  • темный ангел Эдгар (гиперзарядный скин) — в призах Старр:

    • светоносный Эдгар (цветовой вариант 1);

    • вестник тьмы Эдгар (цветовой вариант 2);

  • ангел света Кольт (эпический) — цветовой вариант;

  • бесенок Колетт (эпический) — цветовой вариант;

  • демон Отис (эпический);

  • демон Виллоу (эпический);

  • демон Эмз (эпический);

  • ангел Макс (эпический);

  • ангел Лили (ранговый);

  • ангел Джин (сверхредкий).

Сезон «Студия анимации Старр — 2»

  • невероятная Мэйси (Brawl Pass):

    • реквием Мэйси (цветовой вариант 1);

    • платиновая Мэйси (цветовой вариант 2);

  • бумажный Корделиус (легендарный);

  • грубый Лу (мифический);

  • рыцарь Эш (сверхредкий);

  • сахарная Роза (ранговый).

Прочие

  • ржавый Отис (редкий);

  • стюардесса Лола (редкий);

  • су-шеф Гавс (редкий);

  • киноман Шейд (редкий);

  • невезучая Джуджу (редкий).

Серебряные и золотые скины

  • золотой Кэндзи;

  • серебряный Кэндзи;

  • золотой Мо;

  • серебряный Мо;

  • золотой Хэнк;

  • серебряный Хэнк.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК ⚒️

  • исправлена ошибка, из-за которой Лори наносил себе урон и побеждал себя, если был активен, когда Ларри попадал под действие Супера Виллоу;

  • исправлена ошибка, из-за которой Амбер мгновенно наносила противнику тройной урон, если при активации гаджета «Пляшущее пламя» оба бойца находились в одной и той же точке;

  • исправлена ошибка, из-за которой для скинов «Серебряный Клэнси» и «Золотой Клэнси» не отображалась анимация 2-го и 3-го этапов основной атаки;

  • исправлена ошибка, из-за которой при прокрутке окна кланового чата сообщения отображались за его пределами;

  • исправлено описание Супера Лу, где не было указано, что он постепенно наносит урон врагам;

  • исправлено описание гаджета Нани «Искривление времени», которое можно было истолковать так, что гаджет наносит урон;

  • исправлены названия стадий улучшения Вольта в описаниях гаджета и гиперзаряда (было «уровень», стало «этап»);

  • исправлена ошибка, влиявшая на скорость снарядов Мэнди при атаке (для некоторых скинов);

  • исправлена ошибка, из-за которой после победы над Корделиусом Лили оставалась в царстве теней, если до этого она подвергалась действию гиперзаряженного Супера Корделиуса;

  • исправлена ошибка, приводившая к тому, что, если Лили активировала гаджет «Исчезновение» до того, как ее союзник Корделиус победил бойца, на котором он использовал свой Супер, то Корделиус оставался в царстве теней, пока гаджет Лили не заканчивал действовать;

  • теперь R-T может парить над водой, пока действует его Супер;

  • урон бойцов, чья основная атака в некоторых случаях способна нанести больше урона (например, Драко), теперь выделен оранжевым цветом и помечен восклицательным знаком. В будущем это будет распространено на всех бойцов;

  • в требовании к количеству трофеев для вступления в клуб теперь можно будет указать до 100 000 трофеев;

  • теперь вы будете получать сообщения со списком всех заработанных в мегакопилке наград;

  • если никто из участников клуба не проявляет активности, вы будете получать рекомендации с названиями активных клубов;

  • серии побед теперь учитываются отдельно для каждого бойца. После обновления текущая серия побед пойдет в зачет вашему любимому бойцу;

  • во время события с мегакопилкой теперь могут появляться квесты мегакопилки;

  • отредактирован расчет ранговых очков, чтобы ранг «Мастер» требовал больше умений от игрока: уменьшен общий и минимальный прирост очков для рангов «Легендарный III» и «Мастер», увеличена общая и минимальная потеря очков для ранга «Мастер»;

  • мы закончили тестировать рекламу (некоторые игроки могли получить призы Старр за просмотр рекламных роликов), и в ближайшее время в игре не будет никакой рекламы.