ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ: ИЮНЬ 2025
ПАРК СТАРР, АЛЛИ И ТРАНК, ГИПЕРЗАРЯД ДЛЯ КИТА, ВИДЕОЗАПИСИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
ПЕРЕРАБОТКА ПУТИ К СЛАВЕ
Мы вдохновились парком Старр и изменили путь к славе!
Продвигайтесь по родному для бойцов парку развлечений и зарабатывайте награды в мирах славы. Миры представляют собой разные зоны парка Старр. Каждый из миров — это что-то вроде родного дома для трёх определённых бойцов.
На старте вас ждут городская площадь и Ретрополис. Постепенно мы будем добавлять другие, не менее захватывающие миры.
ИЗМЕНЕНИЯ В НАГРАДАХ
На новом пути к славе можно получить следующие награды:
легендарные призы Старр;
гиперзарядные призы Старр;
мифические призы Старр;
обычные призы Старр;
очки силы;
монеты;
кредиты;
блинги.
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Путь к славе был увеличен с 70 000 до 100 000 трофеев.
Редких и сверхредких бойцов теперь можно разблокировать только на пути к славе (не за кристаллы).
ВОПРОСЫ?
Что произойдёт с неполученными наградами?
С выходом обновления все неполученные награды (включая бойцов) будут автоматически собраны и добавлены в вашу учетную запись.
Награды на новом пути к славе будут лучше?
Да! Мы увеличили количество наград, включив в них награды старой системы мастерства и добавив новые, например блинги и легендарные и гиперзарядные призы Старр.
Я могу получить награды из пока не открытых миров?
Да, вы по-прежнему можете продвигаться и зарабатывать награды даже в мирах без новых наград (например, гиперзарядных призов Старр или блингов).
ВИДЕОЗАПИСИ
Если вы пропустили событие сообщества «Тысяча путей мастерства» #1000Masteries, которое прошло совсем недавно, то наверняка задаётесь вопросом: «А куда вообще делась система мастерства и что ещё за папки?»
ЧТО ТАКОЕ ВИДЕОЗАПИСИ?
Видеозаписи — это новая система достижений, связанных с бойцами и вашей учетной записью в целом. Вы получаете видеозаписи, достигая определённых целей во время игры. Цели могут отличаться по уровню сложности.
Например:
выиграйте 10 матчей за Пайпер;
восстановите 500 000 очков здоровья;
забейте гол после того, как каждый союзник коснётся мяча в режиме «Броулбол».
Большинство видеозаписейдают в награду призы Старр. Достигая сложных целей, вы можете заработать уникальные элементы оформления или даже легендарные призы Старр!
УРОВНИ ВИДЕОЗАПИСЕЙ
Каждая законченная видеозапись даёт ВИДЕООЧКИ.
Видеоочки повышают ваш общий СЧЁТ ВИДЕОЗАПИСИ. Чем он выше, тем выше УРОВЕНЬ ВИДЕОЗАПИСИ.
А зачем вообще нужно его повышать? Чтобы получить уникальные боевые карты!
Сначала у каждой видеозаписи будет 10 уровней.
Самый высокий уровень будет отображаться в вашем профиле.
Когда вы достигните нового уровня, в ваш клуб будет отправлено соответствующее сообщение.
Закончив видеозапись, вы получите уведомление. Все видеозаписи можно посмотреть на экране видеозаписей, куда можно перейти с пути к славе.
Там показан прогресс каждой видеозаписи, награды, которые вы можете заработать, а также уровень видеозаписи.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ, СИСТЕМА МАСТЕРСТВА
Так в чём же разница между старой системой мастерства и видеозаписями?
Мы заменили систему мастерства видеозаписями по типу «Выиграйте х матчей определённым бойцом».
Для каждого бойца приготовлено 5 видеозаписей. Последние 3 дают в награду элементы оформления, которые раньше можно было получить в системе мастерства. Так что вы точно не уйдёте без титулов!
Ресурсы системы мастерства теперь доступны в качестве наград пути к славе. Их также можно получить из призов Старр в видеозаписях. Награды для продвижение в игре никуда не делись!
Неполученные награды системы мастерства будут отправлены игрокам с выходом обновления.
Вместо иконки мастерства на боевой карте теперь отображается иконка рангового боя.
Видеозаписи становятся доступны после достижения отметки в 350 трофеев.
ГИПЕРЗАРЯДЫ
ЛУМИ: БАРАБАННОЕ СОЛО
К последнему взрыву Супера Луми добавляются дополнительные взрывы с обеих сторон.
ДАГ: БЕСПЛАТНЫЙ СОУС
После возрождения союзник дублирует вашу основную атаку, когда вы атакуете.
КИТ: У МЕНЯ ЛАПКИ
Для врага: Супер Кита оглушает врага, но сам Кит всё равно может двигаться и атаковать (не прикрепляется).
Для друга: Кит восстанавливает союзнику больше здоровья, а дальность клубков увеличивается.
R-T: ОБЗОР НА 360 ГРАДУСОВ
После активации гиперзарядного Супера вокруг R-T и его ног появляются охранные лазеры, наносящие урон.
ЧАК: НА ВСЕХ ПАРАХ
Дальность следующего рывка Чака не ограничена, и за ним остаются облака пара, которые наносят урон.
ШЕЙД: НАСТОЯЩИЕ УЖАСЫ
Во время действия гиперзаряда атаки Супером Шейда наносят максимальный урон, даже если враг не находится в центре.
МО: МНОГО СЫРА
Дальность и длительность действия дырокопа Мо увеличивается.
ДРАКО: ОГОНЬ И ПЛАМЯ
Область поражения огненного дыхания дракона Драко увеличивается.
БОННИ: СОРВИГОЛОВА
Вылетая из Клайда и приземляясь, Бонни оглушает врагов и разбрасывает вокруг зубы, которые наносят урон.
ДВА НОВЫХ БОЙЦА!
АЛЛИ: МИФИЧЕСКИЙ УБИЙЦА
Алли — тихий механик «Болота любви». Она не боится испачкать руки, ремонтируя сломанную технику и... шпионя за другими бойцами.
Если ты поздно возвращаешься домой и слышишь странный шум, возможно, это Алли пытается поздороваться.
ОСОБЕННОСТЬ:
Этот боец впадает в ярость и двигается быстрее при преследовании противника с неполным запасом здоровья.
ОСНОВНАЯ АТАКА: БОЛОТНЫЙ СВАЙП
Алли делает рывок вперёд, нанося урон по пути. Если Алли находится в кустах или воде, вместо рывка она делает прыжок. Дальность её атаки увеличивается в зависимости от скорости передвижения.
СУПЕР: СТАЛКЕР
Алли становится скрытной (получает мерцающую невидимость), ненадолго раскрывая для себя всех врагов. Её следующая атака нанесёт дополнительный урон, количество которого зависит от запаса здоровья врага. Чем больше здоровья, тем больше урона.
ЯЩЕРКА
Находясь в состоянии ярости, Алли быстрее восстанавливает здоровье вне боя.
БЕГИ И ПРЯЧЬСЯ
Алли перезаряжает оружие быстрее, когда находится в состоянии ярости.
ГОЛОДНЫЙ КРОКОДИЛ
Следующая основная атака Алли восстановит ей здоровье в размере 100 % от нанесённого урона.
ХЛАДНОКРОВИЕ
Алли впадает в ярость на 6 с. Можно активировать, только если враг не является невидимым.
ТРАНК: ЭПИЧЕСКИЙ ТАНК
Транк — весьма странное на вид дерево...
Может, всё дело в том, что на самом деле это колония сверхразумных муравьёв, управляющих механическим деревом? Да ну, быть не может.
ОСНОВНАЯ АТАКА: МУРАВЬИНАЯ АТАКА
После небольшой задержки Транк раскручивается, нанося урон врагам и сбрасывая муравьёв. Когда он находится рядом с муравьями, его скорость передвижения увеличивается. Враги, которые находятся на краю области поражения атаки, получают больше урона.
СУПЕР: МЕСТЬ И МУРАВЬИ
Транк устремляется к врагам, сбрасывая по пути муравьёв и отталкиваясь от стен.
ВЛАДЫКА НАСЕКОМЫХ
Муравьи снижают получаемый урон.
КРОШЕЧНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ
Транку видно, что происходит в кустах, когда там находятся муравьи.
ЗА КОРОЛЕВУ!
Транк мгновенно покрывает муравьями большую область.
МУРАВЬИ-РАБОЧИЕ
Впервые получив урон, Транк в течение короткого времени восстанавливает здоровье.
АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
Ангелы и демоны возвращаются в двух событиях июля и августа. Каждое будет длиться 12 дней.
Как и в первом событии «Ангелы и демоны», игроки получат доступ к ангельским и демоническим силам, которые дадут бойцам новые полезные способности.
Однако на этот раз событие будет немного отличаться: игроки получат все способности в самом начале!
Разблокировав ячейки способностей, вы сможете комбинировать до трёх различных сил.
В каждом событии игроки начинают с одной разблокированной ячейкой. Открыть оставшиеся две можно с помощью ангельских или демонических призов Старр.
Это значит, что теперь вы можете напитать бойца силой сразу трёх способностей из потустороннего мира. Пробуйте разные комбинации и отыщите наилучшие для каждого игрового режима.
У каждой способности есть своя особенность. Некоторые могут раскрыться с необычной стороны при комбинировании их с другими. Ячейки способностей засияют, когда между выбранными силами произойдёт синергия.
ПОДРОБНОСТИ!
Ангельские и демонические призы Старр можно заработать, получая ежедневные награды за матчи, проходя квесты и участвуя в соревнованиях.
В призах Старр вы найдёте 3 новых ангельских скина, 3 новых демонических скина, а также старые скины события «Ангелы против демонов».
Их можно посмотреть на странице события.
Скины события можно получить из ангельских и демонических призов, даже если у вас нет нужного бойца.
Режимы «Война призраков» и «Пожиратели душ» возвращаются!
Ниже перечислены скины, которые можно получить во время событий с ангелами и демонами.
АНГЕЛ БАСТЕР
Эпический | Доступен в ангельских призах Старр
ВОЗНЁСШИЙСЯ 8-БИТ
Эпический | Доступен в ангельских призах Старр
НЕБЕСНАЯ МЭГ
Эпический | Доступен в ангельских призах Старр
АДСКИЙ ФЭНГ
Эпический | Доступен в демонических призах Старр
ДЕМОН БУЛЛ
Мифический | Доступен в демонических призах Старр
МРАЧНЫЙ ГАС
Эпический | Доступен в демонических призах Старр
СЕЗОНЫ И СКИНЫ
ЛЕГЕНДЫ ЗАГРОБНОГО МИРА
Этот сезон, посвящённый мифологии, начнётся 3 июля!
АИД МОРТИС
Скин Brawl Pass
СЕРАПИС МОРТИС
Brawl Pass | Цветовой вариант 1
ПЛУТОН МОРТИС
Brawl Pass | Цветовой вариант 2
ПЕРСЕФОНА ЛУМИ
Сверхредкий | 79 кристаллов
ГИПНОС СЭНДИ
Легендарный | 299 кристаллов
ПЕГАС БЕРРИ
Эпический | 149 кристаллов
ИКАР БОННИ
Сверхредкий | 79 кристаллов
ОВЕЧКА ДЭРРИЛ
Эпический | 149 кристаллов
РЫЦАРИ КРУГЛОГО СТОЛА СТАРР
С 7 августа вы попадёте в настоящую сказку про рыцарей!
КОРОЛЬ СТАРРТУР БО
Скин Brawl Pass
КОРОЛЬ ЛУЧНИКОВ БО
Brawl Pass | Цветовой вариант 1
РЫЦАРЬ БО
Brawl Pass | Цветовой вариант 2
РЫЦАРЬ АМБЕР
Эпический | 149 кристаллов
РЫЦАРЬ ДАГ
Эпический | 149 кристаллов
РЫЦАРЬ ДЖЕКИ
Мифический | 199 кристаллов
РЫЦАРЬ ЛИЛИ
Мифический | 199 кристаллов
РЫЦАРЬ БЕЛЛЬ
Мифический | 199 кристаллов
Скин Supercell Make от KALATOR
СКИНЫ ЗА 29 КРИСТАЛЛОВ
ОХОТНИЦА-СБОРЩИЦА АЛЛИ
Редкий | 29 кристаллов
ПЛОВЕЦ ТРАНК
Редкий | 29 кристаллов
БАЙКЕР БАСТЕР
Редкий | 29 кристаллов
ГРИФФ-ДЖЕКПОТ
Редкий | 29 кристаллов
ЯИЧНЫЙ ТИК
Редкий | 29 кристаллов
ФАНТОМНЫЙ ПОКО
Редкий | 29 кристаллов
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК!
Поздравляем Кита с его праздником — Всемирным днём кошек. Вас ждут 6 новых цветовых вариантов скина для Кита, некоторые из которых были названы в честь кошек членов команды Brawl Stars!
ПОЛОСАТЫЙ КИТ
Редкий | 29 кристаллов | Цветовой вариант
ТРЁХЦВЕТНЫЙ КИТ
Редкий | 29 кристаллов | Цветовой вариант
ГИЗМО КИТ
Редкий | 29 кристаллов | Цветовой вариант
МАРИАНО КИТ
Редкий | 29 кристаллов | Цветовой вариант
СИАМСКИЙ КИТ
Редкий | 29 кристаллов | Цветовой вариант
ЮКИ КИТ
Редкий | 29 кристаллов | Цветовой вариант
СЕРЕБРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ СКИНЫ
ЗОЛОТАЯ КАДЗЭ
25 000 монет
ЗОЛОТОЙ ДЖЭ ЁН
25 000 монет
СЕРЕБРЯНАЯ КАДЗЭ
10 000 монет
СЕРЕБРЯНЫЙ ДЖЭ ЁН
10 000 монет
НОВЫЕ ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ
В игре появятся два новых игровых режима — «Вышибалы» и «Сражение рыцарей», а также один режим в уже знакомом формате, но с новым названием — «Жетоновый бой».
СРАЖЕНИЕ РЫЦАРЕЙ
Крадите трофеи с вражеской базы и получайте очки! Этот режим похож на «Кражу подарков», но отличается двумя вещами:
1. Вы можете стрелять, когда несёте трофей.
2. Вы можете встать рядом с трофеем вашей команды, чтобы вернуть его на базу быстрее.
ВЫШИБАЛЫ
Попадите по противнику мячом, чтобы победить его. Каждая победа над противником приносит 1 очко. Побеждает команда, первой набравшая 10 очков.
Одолеть противников можно только мячом.
Бойцы не могут выбыть из игры при получении обычного урона. Когда здоровье бойца опускается до 1, он оглушается, а затем регенерирует. Ещё раз: победить бойца можно, только попав по нему мячом.
ЖЕТОНОВЫЙ БОЙ
Попадите своим жетоном в ячейку для жетонов на базе противника, чтобы активировать особую способность!
Этот режим — улучшенная версия одного из старых режимов.
Теперь вы не можете прыгать с жетонами.
Очередность жетонов не меняется — таким образом мы хотели сделать этот режим более соревновательным (может, в будущем он даже станет ранговым режимом).
ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА
|БОЕЦ
|УСИЛЕНИЕ ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ
|ИЗМЕНЕНИЯ
|ХЭНК
|НЕБОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Перезарядка гаджета «Баррикада» увеличена: 15 с. → 18 с.
|ГЭЙЛ
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Заряд Супера, получаемый при использовании Супера, увеличен: 100 → 120
|ВОРОН
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Запас здоровья увеличен: 2400 → 2800
|ЧЕСТЕР
|НЕБОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Заряд Супера, получаемый при использовании Супера, уменьшен: 100 → 80
|ГАС
|НЕБОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена: 40 % → 35 %
|РОЗА
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Урон от основной атаки увеличен: 460 → 500
|ФЭНГ
|БОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Урон от Супера увеличен: 1200 → 1500
|КАДЗЭ
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Запас здоровья увеличен: 3800 → 4000
|ЭМЗ
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Урон от основной атаки увеличен: 520 → 560
|СЭМ
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Скорость зарядки гиперзаряда увеличена: 20 % → 25 %
|КОРДЕЛИУС
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Запас здоровья увеличен: 3200 → 3400
|ДЖЕКИ
|НЕБОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Запас здоровья уменьшен: 5000 → 4700
|ДЖУДЖУ
|НЕБОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Скорость зарядки Супера уменьшена: 72 → 65
|ЧАРЛИ
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Дальность основной атаки увеличена: 25 → 27
|ЛУМИ
|БОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Запас здоровья уменьшен: 2800 → 2600Дальность уменьшена: 26 → 24
ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА (ТОЛЬКО ДЛЯ АРЕНЫ)
|МЭЙСИ
|БОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Запас здоровья уменьшен: 650 → 500; урон уменьшен: 7 % → 4 %
|БЕЛЛЬ
|БОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Запас здоровья уменьшен: 650 → 550; урон уменьшен: 9 % → 5 %
|НАНИ
|БОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Запас здоровья уменьшен: 600 → 500; урон уменьшен: 7 % → 5 %
|РОЗА
|БОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Запас здоровья уменьшен: 750 → 550
|ТАРА
|НЕБОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Урон уменьшен: 6 % → 4 %
|НИТА
|НЕБОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Запас здоровья уменьшен: 450 → 350; урон уменьшен: 6 % → 5 %
|ЭШ
|НЕБОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Урон уменьшен: 3 % → 2 %
|БЕРРИ
|НЕБОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Запас здоровья уменьшен: 550 → 450
|БАСТЕР
|НЕБОЛЬШОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
|Запас здоровья уменьшен: 750 → 650
|ТИК
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Запас здоровья увеличен: 550 → 650; урон увеличен: 5 % → 6 %
|БО
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Урон увеличен: 2 % → 4 %
|МИПЛ
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Урон увеличен: 4 % → 5 %; скорость перезарядки увеличена: 2 % → 2,5 %
|ЧАК
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Запас здоровья увеличен: 450 → 550; урон увеличен: 2 % → 3 %
|ЛЕОН
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Запас здоровья увеличено: 450 → 550; урон увеличен: 4 % → 5 %
|ФРЭНК
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Урон увеличен: 2 % → 4 %
|ФЭНГ
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Скорость перезарядки увеличена: 2 % → 2,5 %
|ГАС
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Запас здоровья увеличен: 650 → 700; урон увеличен: 4 % → 5 %
|ЭДГАР
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Запас здоровья увеличен: 250 → 350
|ЭЛЬ ПРИМО
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Запас здоровья увеличен: 750 → 800
|МАКС
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Урон увеличен: 4 % → 5 %
|ДЖИН
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Урон увеличен: 5 % → 6 %
|БАЙРОН
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Урон увеличен: 3 % → 5 %
|ДЭРРИЛ
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Запас здоровья увеличен: 750 → 800
|ЛУ
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Урон увеличен: 2 % → 4 %
|СТУ
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|Запас здоровья увеличен: 550 → 600
|MOBA-РЕЖИМ
|НЕБОЛЬШОЕ УСИЛЕНИЕ
|База меняет цель, если боец защищающейся команды получает урон от бойца атакующей команды, который находится в радиусе её действия (точно так же, как это делают башни)
ПЕРЕРАБОТКА БОЙЦОВ
Булл
Изменение Супера: теперь Супер Булла может иметь разную дистанцию. Булл наносит урон задетым бойцам и замедляет всех врагов в конце рывка.
Гаджет «Страх и топот»: следующий Супер Булла ненадолго оглушит любого задетого противника.
Даг
Особенность (новая): лечение заряжает Супер.
Изменение Супера: хот-дог с высокой точностью наводится на союзников.
Звёздная сила «Фастфуд»: возрождая союзника, Даг полностью восстанавливает своё здоровье.
ИЗМЕНЕНИЯ КАРТ, ИГРОВЫХ РЕЖИМОВ И РАНГОВОГО БОЯ
Оформление:
добавлено:
«Болото любви»;
«Зачарованный лес»;
«Инфоцентр»;
«Крыша».
Карты:
режим «Аэробой 5 на 5»:
«Снежная площадь»;
«Таяние льдов»;
«Ледяной каток»;
«Заморозки»;
режим «Вышибалы»:
«Лунная полянка»;
«Отскоки в кольце»;
«Хватай и швыряй»;
«Суета по краям»;
«В лепёшку!»;
«Лес загадочных огней»;
режим «Жетоновый бой»:
«Зелёные оттенки»;
«В другом направлении»;
«Отдых не по своей воле»;
карты сообщества:
режим «Броулбол 5 на 5»:* «Безумный стример» (Hakku);* «Карманное удовольствие» (IAmNumberFour);
режим «Захват кристаллов 5 на 5»:* «Заболоченная брусчатка» (IzzyTheSilly);* «Общественный транспорт» (Karrotz3);
режим «Нокаут 5 на 5»:* «Боевая вселенная» (PhotonWinz);* «Машина пустоты» (PhotonWinz);
режим «Зачистка 5 на 5»:* «Хи-хи» (Daving);* «Последний остров» (Schnauzer);
режим «Захват кристаллов»:* «Долина шёпота»;* «Предельная беззаботность»;
режим «Броулбол»:* «Отвлекающий манёвр»;* «Матч 1123581321»;
режим «Зачистка»:* «Двадцать пять на два»;* «Время летит»;
режим «Горячая зона»:* «Распасовщик»;
режим «Нокаут»:* «Думай наперёд»;* «Зов воды»;
режим «Дуэли»:* «Подбрось монету»;* «Найти и уничтожить»;
режим «Ограбление»:* «Вжух и готово»;* «Сложное положение».
Ранговый бой
Уменьшена потеря эло для рангов от Легендарного III и выше — в основном используется фиксированное значение.
Время повторной встречи с теми же соперниками сокращено с 12 до 1 часа.
Сезон 1
Смена бесплатных бойцов:
Белль,
Фэнг,
Сэнди.
Сезон 2
Смена бесплатных бойцов:
Анджело,
Лу,
Мэг.
ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК И ПРОЧИЕ УЛУЧШЕНИЯ
УЛУЧШЕНИЯ
Теперь загрузка при запуске игры происходит быстрее. А на некоторых устройствах почти в 2 раза быстрее!
Обучение было обновлено.
В дружеских боях теперь можно выбирать бойцов для ботов.
Время действия Супера Драко теперь показывается на специальном таймере.
Улучшение ежедневной серии:
окно интерфейса появляется сразу же;
24-часовой таймер теперь соответствует времени сервера;
уведомления приходят только после 48 часов отсутствия в игре;
Добавлена физика покачивания хвоста и динамические крылья для некоторых бойцов и скинов.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Исправлены звуковые эффекты для Супера скина «Капитан Ворон».
Исправлена ошибка, из-за которой во время действия гиперзаряженного Супера Кадзэ срабатывал неправильный визуальный эффект звёздной силы (по какой-то причине на экране появлялись конфетти).
При смене образа Кадзэ больше не может снимать метки других бойцов.
Исправлена ошибка, из-за которой Кадзэ в образе гейши, находясь под действием Супера Виллоу, могла наносить урон Виллоу и её команде, но не противникам Виллоу.
При смене образа Кадзэ больше не может снимать метки других бойцов.
Исправлена ошибка, из-за которой, находясь в кустах, Кадзэ ненадолго становилась видимой при использовании гаджета.
Исправлен индикатор в «Броулболе».
Исправлена ошибка, из-за которой в режиме «Арена» база наносила ботам на 20 % урона меньше.
Башни и боты в режиме «Арена» больше не атакуют врагов в зависимости от расстояния. Теперь, начав атаку, они не будут менять цель.
Один рот хорошо, а два... уже не очень: больше никакого двойного рта для скина «Поко Старр» во время анимации пения.
Исправлена ошибка, из-за которой при достижении нового ранга на главном экране не исчезали уведомления об этом.
Исправлена ошибка, из-за которой в «Мегакопилке» исчезал индикатор количества наград.
Исправлена ошибка, из-за которой кнопки атаки и Супера не считывали нажатия после изменения их расположения или увеличения размера на некоторых устройствах.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Мы начали тестировать региональные цены в новых регионах. Региональные цены позволяют лучше учитывать местную стоимость товаров и услуг в странах игроков, благодаря чему покупки в игровом магазине станут более доступными. В одной и той же стране игроки могут видеть разные цены на акции в магазине. Помните, что функция региональных цен всё ещё находится на стадии тестирования и представлена не в окончательном виде.