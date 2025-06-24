Мы вдохновились парком Старр и изменили путь к славе!

Продвигайтесь по родному для бойцов парку развлечений и зарабатывайте награды в мирах славы. Миры представляют собой разные зоны парка Старр. Каждый из миров — это что-то вроде родного дома для трёх определённых бойцов.

На старте вас ждут городская площадь и Ретрополис. Постепенно мы будем добавлять другие, не менее захватывающие миры.