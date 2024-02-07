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7 февр. 2024 г.
Blog – Brawl Stars

Студия анимации Старр - Информация

Техническое обслуживание - 11 января


Изменения баланса
Усиления

  • Рико

    • Увеличен урон от суперударов с 320 → 360
      Немного увеличен заряд супера, получаемый от суперурона

  • Вольт

    • Увеличение базовых очков здоровья на 3000 → 3300

  • Дэррил

    • Увеличена базовая скорость снаряда 3044 → 4000

  • Базз

    • Количество очков здоровья 4400 → 4800

Ослабления

  • Бo

    • Уменьшен базовый урон 700 → 640
      Увеличено количество снарядов, необходимых для Супер 8 → 9

  • Кит

    • Уменьшен урон от метательных атак при прикреплении к союзникам с 2000 → 1600

    • Исправлена проблема с масштабированием скорости зарядки супера с помощью Кубиков усиления, когда он прикреплялся к врагам

    • Исправлена проблема, из-за которой "Картонная коробка" при движении заряжала Супер с большей скоростью

    • Кит теперь может получать повреждения, будучи прикрепленным к вражеским игрокам

    • Исправлена проблема, из-за которой Кит мог снова использовать свой супер, если отсоединялся от дружественного игрока до того, как текущий супер полностью разрядится

    • Кит больше не может прикрепляться к недавно появившимся бойцам

  • Роза

    • Уменьшен заряд супера 97 → 75 (3 → 4 патрона для супера)

Исправления ошибок и другие изменения

  • Убран лед с зимних карт в 5v5

  • Исправлена проблема в Броулбол, когда мяч мог быть заблокирован за собственными воротами команды

  • Изменения в Мегакопилка

    • Уменьшено количество билетов для каждого игрока до 15

    • Скорректированы требования к заполнению Мегакопилки (теперь это немного проще!)

Техническое обслуживание и дополнительное обновление - 18 декабря

Исправления ошибок

  • Функция "Серии побед" вернулась и исправлена!

  • Исправлен урон от гаджетов для Мортиса, Рико, Спайка и Брока

  • Изменения в локализации для Brawl Pass и Мико на некоторых языках

Изменения баланса

  • Исправлена сложность квеста "Играть заново" (теперь она ниже)

Усиления:

  • Фэнг
    Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена до 20 (с 40)
    Щит гиперзаряда уменьшен до 15 (с 25)

  • Эдгар
    Количество зарядок гиперзаряда уменьшено до 25 (с 40)

Кроме того, для устройств Android и iOS доступно новое дополнительное обновление, в котором исправлены следующие ошибки:

  • Исправлены проблемы с зависанием таблицы лидеров на некоторых устройствах

  • Исправлена проблема с некорректным отображением друзей в сети

  • Исправлено застревание надписи "Бесплатный" в магазине


    Новый боец: Мико (мифический).

Тип: убийца.

  • Атака: «Микрофонная стойка»

    • Мико делает небольшой прыжок вперёд, нанося урон ближайшим противникам при приземлении.

  • Супер: «За кадром»

    • После небольшой задержки Мико высоко подпрыгивает, а затем выбирает место приземления, нанося урон оказавшимся там врагам при приземлении.

  • Гаджет: «Крик»

    • Мико кричит на ближайшего врага, нанося урон и замедляя его на 2 секунды.

  • Гаджет: «Вау!»

    • Дальность следующего прыжка Мико увеличится на 34 %.

  • Звёздная сила: «Плагиат»

    • Каждые 5 секунд со следующей основной атакой Мико крадет боеприпасы у врагов.

  • Звёздная сила: «Рекордный хит»

    • Мико наносит на 100 % больше урона, если атакует не бойцов.

  • Гиперзаряд: «Саундчек»

    • Супер Мико также оглушает врагов на 1,5 секунды после приземления.

Новый боец: Кит (легендарный).

Тип: поддержка.

  • Особенность: перезарядка Супера

  • Атака (без союзника): «Когти»

    • Кит царапает врагов, попавших в конусообразную область поражения перед ним.

  • Атака (с союзником): «Клубки»

    • Кит бросает клубки пряжи, нанося удар по области, если его несёт союзник.

  • Супер: «Покатай меня»

    • Кит прыгает на спину другого бойца и держится там. С течением времени Кит либо исцеляет этого бойца, если это союзник, либо наносит ему урон, если это враг.

  • Гаджет: «Картонная коробка»

    • Кит становится невидимым и заряжает свой Супер. Зарядка ускоряется, если не двигаться.

  • Гаджет: «Красивое»

    • Кит лечит себя и союзника, на котором сидит.

  • Звёздная сила: «Жажда власти»

    • Кит получает вдвое больше силы из каждого кубика усиления

  • Звёздная сила: «Нездоровая привязанность»

    • Увеличивает максимальное время, в течение которого Кит может удерживаться на спине союзников.

Новые бойцы: Ларри и Лори (эпические).

Тип: артиллерия.

  • Атака: «Билетная касса»

    • Выстрел пачкой билетов, которая дважды взрывается при приземлении.

  • Супер: «Запрос подкрепления»

    • Ларри призывает на помощь Лори. Лори применяет к ближайшим врагам электрошокер.

  • Гаджет: «Обмен по приказу»

    • Ларри и Лори меняются местами.

  • Гаджет: «Отступление»

    • Ларри и Лори бросаются друг к другу, при этом оба восстанавливают 33 % своего максимального запаса здоровья.

  • Звёздная сила: «Протокол защиты»

    • Когда Лори находится в зоне действия, то принимает на себя получаемый Ларри урон.

  • Звёздная сила: «Протокол помощи»

    • Когда Лори находится в зоне действия и попадает во врага, Ларри перезаряжает 30 % боеприпасов.

Новые гиперзаряды

  • Мико: «Саундчек»

    • После приземления Супер Мико также оглушает ближайших врагов на 1,5 секунды.

  • Динамайк: «Бумер»

    • При использовании Супера из бомбы Динамайка появляются маленькие бомбы.

  • Эдгар: «Взрывная реакция»

    • После использования Супера скорость зарядки и перезарядки увеличивается на несколько секунд.

  • Фэнг: «Удар дракона»

    • Фэнг пробивает дорогу сквозь стены, роняя попкорн по пути.

  • Ворон: «Канцелярские ножи»

    • Ножи Ворона пронзают цель насквозь и возвращаются к нему, как бумеранг.

  • Леон: «Инкогнито»

    • Леон остаётся невидимым, когда атакует противников.

Снаряжение


Новое снаряжение для Мортиса — «Шторм из летучих мышей» (мифическое)

  • Скорость летучих мышей (то есть снарядов Супера) увеличивается на 50 %.

Новые скины


Минитемы: «Праздники» и «Страшные зимние сказки»

  • «Санта Сту» (149 кристаллов),

  • «Гринч Мико» (149 кристаллов).

Эти скины будут доступны в середине декабря.


Январский сезон Brawl Pass: «Студия анимации Старр»:

  • «Пинку Мяулетт» (Brawl Pass),

  • «Кииро Мяулетт» и «Мидори Мяулетт» (цветовые вариации в Brawl Pass Plus),

  • «Мультяшка Спайк» (299 кристаллов),

  • «Финальный босс Рико» (силовая лига).

Сезон «Студия анимации Старр» начнется 4 января 2024 года.


Февральский сезон Brawl Pass: «Логово дракона»:

  • «Китбоксер» (Brawl Pass),

  • «Китбоксер Золотая лапа» и «Китбоксер Темная лапа» (цветовые вариации в Brawl Pass Plus),

  • «Сунь Укун Мико» (299 кристаллов),

  • «Антивирус 8-БИТ» (299 кристаллов),

  • «Свирепый Фэнг» (149 кристаллов).

Сезон «Логово дракона» начнется 1 февраля 2024 года.


Прочие

  • «Месье Мико» (29 кристаллов) — появится в середине декабря.

  • «Темный ангел Кольт» (Supercell MAKE, авторы Dodi, Angelo и Kakatpoke) — бесплатно при получении через календарь подарков к праздникам, затем будет стоить 149 кристаллов; появится в конце декабря.

  • «Билли Кит» (29 кристаллов) — появится в начале января.

  • «Поко с видеозаписи» (149 кристаллов) — появится в середине января.

  • «Ларри и Лори контроль» (29 кристаллов) — появится в начале февраля.

  • «Эль Квотербек» (199 кристаллов) — появится в начале февраля.

  • «Карнавальная Пайпер» (праздничный скин в честь бразильского карнавала — 149 кристаллов) — появится в середине февраля.

  • «Кукла Джесси» (29 кристаллов) — появится в середине февраля.

  • «Победитель Отис» (скин в честь ZETA Division, победителей мирового финала чемпионата Brawl Stars 2023 — 149 кристаллов) — появится в середине декабря.

  • «Синий король Фрэнк» и «Красный король Фрэнк» (эксклюзивный скин магазина Supercell — 299 кристаллов) — дата выхода будет определена позднее.

  • Дополнительно: обновление базовой модели Шелли

Элементы оформления

Значки

  • набор значков Мико,

  • «Поко с видеозаписи»,

  • «Санта Сту»,

  • «Гринч Мико»,

  • Набор «Мультяшка Спайк», набор «Студия анимации Старр», «Финальный босс Рико», «Пинку Мяулетт», «Кииро Мяулетт» и «Мидори Мяулетт», «Мультяшный бой».

  • «Эль Квотербек», «Американский футбол»,

  • «Карнавальная Пайпер»,

  • набор «Логово дракона», «Трофей-дракон»,

  • «Сунь Укун Мико»,

  • «Свирепый Фэнг»,

  • набор Кита,

  • «Китбоксер», «Китбоксер Золотая лапа» и «Китбоксер Темная лапа»,

  • набор Ларри и Лори,

  • «Победитель Отис»,

  • «Темный ангел Кольт»,

  • набор «Синий король Фрэнк»,

  • набор «Антивирус 8-БИТ»,

  • «Майк-повар»,

  • «Бургер Лу»,

  • «Сладкоежка Сэнди»,

  • гиперзаряженные Леон, Мико, Динамайк, Фэнг, Ворон и Эдгар.

Спреи

  • Мико,

  • «Праздничный поцелуй», «Праздничная конфета»,

  • «Мультяшка Спайк», «Финальный босс Рико», «Мультяшная конфета Старр»,

  • «Эль Квотербек»,

  • «Логово дракона»,

  • «Чемпионы мира — 2023»,

  • Кит,

  • Ларри и Лори,

  • «Синий король Фрэнк»,

  • «Антивирус 8-БИТ»,

  • гиперзаряженные Леон, Мико, Динамайк, Фэнг, Ворон и Эдгар.

Иконки профиля

  • «Поко с видеозаписи»,

  • «Санта Сту»,

  • «Гринч Мико»,

  • «5-я годовщина»,

  • «Хромакредит»,

  • «Студия анимации Старр», «Логотип студии анимации Старр»,

  • «Мультяшка Спайк», «Финальный босс Рико», «Пинку Мяулетт»,

  • «Эль Квотербек»,

  • «Карнавальная Пайпер»,

  • «Сунь Укун Мико»,

  • «Свирепый Фэнг»,

  • Кит,

  • «Китбоксер»,

  • Ларри и Лори,

  • «Победитель Отис»,

  • «Темный ангел Кольт»,

  • «Синий король Фрэнк»,

  • «Антивирус 8-БИТ»,

  • «Майк-повар»,

  • «Суперфанатка Эмз»,

  • гиперзаряженные Леон, Мико, Динамайк, Фэнг, Ворон и Эдгар.

Титулы

  • «Первый» — эксклюзивный титул Brawl Pass Plus сезона «Студия анимации Старр».

  • «Золотой дракон» — эксклюзивный титул Brawl Pass Plus сезона «Логово дракона».

  • «Я для тебя шутка какая-то?» — титул за мастерство Мико.

  • «Мяу» — титул за мастерство Кита.

  • «Я тут закон!» — титул за мастерство близнецов.

Изменения баланса

Усиления

  • Кольт

    • Скорость перезарядки: 1700 → 1400 мс

  • Амбер

    • Урон: 200 → 220

  • Бо

    • Урон: 600 → 700

  • Эш

    • Количество очков здоровья: 5200 →5400

  • Гас

    • Урон: 940 →1000

  • Честер

    • Количество очков здоровья: 3500 →3700

  • Джанет

    • Урон: 940 → 980

    • Количество выстрелов для зарядки Супера: 7 → 6

  • Перл

    • Скорость движения: 670 → 720

  • Вольт

    • Количество очков здоровья: 2800 → 3000


Ослабления

  • Чарли

    • Перерыв для основной атаки: 250 → 500 мс

    • Продолжительность Супера: 7 → 5 сек

    • Зарядка Супера: 5 →6 основных атак

    • Гаджет «Пауки», количество очков здоровья: 1100 → 700

  • Лу

    • Зарядка Супера: 143 → 120 основных атак

  • Спайк

    • Снаряжение «Липкие шипы», замедление: 50 % → 30 %

  • Роза

    • Запас здоровья: 5400 →5000

  • Бастер

    • Гаджет «Замедленный повтор» — замедление убрано.

  • Нани

    • Запас здоровья: 2600 → 2400



Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления

Игровой режим «Охотники» вернется по результатам голосования игроков. Он заменит дуэли на несколько ближайших месяцев. 
Мы также собираемся воспользоваться тем, что в этот период нет никаких официальных соревнований, и внести изменения в выборку карт для большинства игровых режимов, где достаточно много редко используемых карт, чтобы их ротация стала интереснее. 

В событии «Мегакопилка» теперь тоже будут новые карты!
В связи с большим количеством изменений мы перечислим новые карты, добавляемые в игру, и не будем углубляться в подробности об удаленных картах.

Столкновение

  • «Штольня»,

  • «Двойная проблема»,

  • «Дрифт в дюнах»,

  • «Затерянный источник»,

  • «Убежище»,

  • «Озеро мертвецов»,

  • «Ветреная долина»,

  • «Галактика».

Броулбол

  • «Дворовой чемпионат»,

  • «Тернистый путь»,

  • «В окружении»,

  • «Галактическая арена»,

  • «Выход за линию»,

  • «Сетчатка»,

  • «Трипл-дрибл»,

  • «Зимняя вечеринка».

Захват кристаллов

  • «Безумная арена»,

  • «На краю гибели»,

  • «Вжух-вжух»,

  • «Роковая шахта»,

  • «Конечная станция»,

  • «Вагонетка без тормозов»,

  • «Открытая местность»,

  • «Знай своё место»,

Нокаут

  • «Живописный утёс»,

  • «Рукопашный бой»,

  • «Пылающий феникс»,

  • «Ущелье Золотой руки»,

  • «Разумный компромисс»,

  • «Свежий взгляд»,

  • «В чистом поле»,

  • «Роковое озеро».

Горячая зона

  • «В клеточку»,

  • «Открытая зона»,

  • «Огненное кольцо»,

  • «Скалистые горы».

Ограбление

  • «Взятие моста»,

  • «Речное русло»,

  • «Надёжное укрытие»,

  • «Штормовое кольцо».

Зачистка

  • «Слоёный торт»,

  • «Падающая звезда»,

  • «Змеиные степи»,

  • «Родные просторы».

Охотники

  • «Испытания и невзгоды»,

  • «Охотничий сезон»,

  • «Истинный путь»,

  • «Омега».

Ранговый бой (силовая лига)

  • Все режимы:

    • Броулбол: «Дворовой чемпионат», «Трипл-дрибл», «Зимняя вечеринка».

    • Захват кристаллов: «Конечная станция», «Открытая местность», «Знай своё место».

    • Горячая зона: «Огненное кольцо», «Скалистые горы», «Открытая зона».

    • Ограбление: «Взятие моста», «Речное русло», «Штормовое кольцо».

    • Нокаут: «Рукопашный бой», «В чистом поле», «Живописный утёс».

    • Награда за поимку: «Слоёный торт», «Падающая звезда», «Родные просторы».

 Изменения игровой среды

  • Убрано

    • Призрачное метро,

    • Ранчо,

    • Морг Мортиса (в том числе в столкновении),

    • Ретрополис,

    • Странный цирк.

  • Добавлено

    • Фабрика роботов (в том числе в столкновении),

    • Зимний отель мистера П.,

    • Файтинг,

    • Мультяшки Старр (новое),

    • Зима для 5 на 5 (новое).

Новое: игровые режимы 5 на 5

Наконец-то в игре появились долгожданные игровые режимы 5 на 5! После выхода этого обновления эти режимы будут доступны в качестве событий выходного дня. В них используются более крупные карты, а геймплей основан на классических режимах вроде броулбола, зачистки и захвата кристаллов!

  • Броулбол 5 на 5

    — поле развернуто боком! Кроме того, ворота значительно больше по размеру. Впрочем, это не значит, что забить гол будет легче, так как и защитников будет больше!

  • Зачистка 5 на 5

    — игра отличается от классического режима только тем, что карта больше и вам требуется уничтожить больше противников, чтобы победить!

  • Захват кристаллов 5 на 5

    — на некоторых картах есть 2 точки появления кристаллов, так что и азарта вдвое больше!

Подарки к праздникам

Начиная с 12 декабря в игре появится праздничный календарь! Заходите в игру каждый день, чтобы забирать ежедневные подарки, в числе которых БЕСПЛАТНЫЙ боец Мико (мифический) и БЕСПЛАТНЫЙ скин Supercell MAKE «Темный ангел Кольт»!

Календарь исчезнет 26 декабря, поэтому постарайтесь успеть забрать все свои подарки до конца года!

Новые пропуска Brawl Pass и Brawl Pass Plus

  • Теперь Brawl Pass можно получить, только совершив внутриигровую покупку.

  • Сезоны Brawl Pass теперь длятся один месяц и начинаются в первый четверг каждого месяца.

  • Жетоны и удвоители жетонов переименованы в очки опыта Brawl Pass и удвоители опыта.

  • Квесты Brawl Pass и требования для продвижения сбалансированы так, чтобы их было легче выполнить.

  • Бесплатные награды Brawl Pass стали больше, и в списке наград появились призы Старр.

  • Награды, которые можно продолжать зарабатывать после прохождения Brawl Pass до конца, заменены на призы Старр.

  • Новинки в Brawl Pass

    • возможность разблокировать бойца любой редкости вплоть до эпической или получить 1000 кредитов,

    • новые скины в каждом сезоне Brawl Pass,

    • эксклюзивное цветное имя,

    • дополнительный подарок дня (новое),

    • удвоение боевого опыта (новое),

    • дополнительный квест дня (новое),

    • премиальные квесты сезона.

  • Добавлен новый Brawl Pass Plus, дающий больше выгоды:

    • 2 дополнительные цветовые вариации скинов Brawl Pass,

    • сразу 20 % прогресса в Brawl Pass,

    • эксклюзивный титул игрока (новое), 

    • еще больше наград за продвижение в игре.

Теперь игрок может хранить в каталоге скины для бойцов, которых он еще не получил. 

Несколько недель назад мы опубликовали статью, в которой сравниваются награды и преимущества старой и новой версий Brawl Pass. Ознакомьтесь с ней, чтобы получить более полное представление об изменениях в Brawl Pass, включая последнее обновление.

Изменения, касающиеся хромакредитов и хроматических бойцов

  • Хромакредиты были удалены из игры. С выходом обновления все оставшиеся у вас хромакредиты будут конвертированы в обычные кредиты по курсу 1 к 1,85.

  • Хроматический уровень редкости также исчез, а бывшие хроматические бойцы перемещены на дорогу Старр с присвоением новой редкости:

    • Эпические:

      Гэйл, Колетт, Эш, Лола, Сэм, Мэнди, Мэйси и Перл.

    • Мифические

      : Лу, Гавс, Базз, Фэнг, Ева, Джанет, Отис, Бастер, R-T и Чарли.

    • Легендарные

      : Корделиус и Вольт.

  • Чарли появится на дороге Старр только с 11 января 2024 года.

     

Улучшения в клубах и событии «Мегакопилка»

  • Теперь вы можете делиться записями повторов со своим клубом в меню «Данные боя» или на экране клуба.

  • Модификаторы мегакопилки (с декабря по февраль):

    • ледниковый период (новое),

    • токсичная арена (новое),

    • бесконечная сила,

    • классика.

     

  • Карты

    • Захват кристаллов: «Роковая шахта», «На краю гибели».

    • Нокаут: «В чистом поле», «Рукопашный бой».

    • Горячая зона: «Скалистые горы», «Огненное кольцо».

    • Зачистка: «Родные просторы», «Падающая звезда».

    • Броулбол: «Трипл-дрибл», «В окружении».

Изменения наград пути к славе

  • Этапы открытия доступа к игровым режимам передвинуты. Теперь режимы можно разблокировать раньше.

  • Некоторые награды пути к славе заменены на призы Старр.

    • Награды до рубежа в 10 000 трофеев теперь включают больше призов Старр.

    • Награда за достижение каждых 10 000 трофеев теперь содержит легендарный приз Старр.

    • Награда за достижение каждых 5000 трофеев между рубежами с легендарными призами Старр теперь содержит мифический приз Старр.

Необязательная внутриигровая реклама

Мы проводим эксперимент в некоторых регионах мира, показывая необязательные рекламные видеоролики. Эта реклама сделана таким образом, чтобы не отвлекать от основного игрового процесса, и дает игрокам возможность получить дополнительные преимущества, например, дополнительный ежедневный квест, очки опыта Brawl Pass или подарок в магазине.

Обладатели активного Brawl Pass и так получают эти преимущества, поэтому не будут видеть рекламу.

В зависимости от того, насколько успешным будет результат показа рекламы в регионах, участвующих в эксперименте, мы можем добавить показ рекламы и в других регионах в течение 2024 года.

Серия побед

  • Зарабатывайте бонусные трофеи за серии побед в трофейных матчах.

  • Серия побед начинается с 2 побед, и каждая последующая победа дает на один трофей больше (вплоть до 5 дополнительных трофеев).

  • В одиночном столкновении места с 6-го по 10-е считаются проигрышем, а 5-е место — ничьей.

  • В парном столкновении 4-е и 5-е место считаются проигрышем, а 3-е место — ничьей.

  • Серия побед сбрасывается только в случае проигрыша, а ничьи на нее не влияют.

Прочие изменения

  • Теперь вы можете получать и хранить скины бойцов, которых у вас еще нет! Эти скины можно будет найти в каталоге.

  • Стало легче отправить жалобу на имя игрока, название клуба, описание клуба и сообщения клуба прямо из игры.

  • Сообщения клуба теперь автоматически исчезают спустя 14 дней.

  • Бойцов стало можно сортировать по мастерству на экране бойца.

  • Кредиты больше не хранятся, поэтому в конце сезона Brawl Pass все несобранные кредиты за этот сезон либо зачисляются на бойца, разблокировку которого ведет игрок, либо передаются новому бойцу, выпущенному в новом сезоне, либо добавляются к славе.

Исправление ошибок

  • Различные улучшения и исправления ошибок