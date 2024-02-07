Техническое обслуживание - 11 января



Изменения баланса

Усиления

Рико Увеличен урон от суперударов с 320 → 360

Немного увеличен заряд супера, получаемый от суперурона

Вольт Увеличение базовых очков здоровья на 3000 → 3300

Дэррил Увеличена базовая скорость снаряда 3044 → 4000

Базз Количество очков здоровья 4400 → 4800



Ослабления

Бo Уменьшен базовый урон 700 → 640

Увеличено количество снарядов, необходимых для Супер 8 → 9

Кит Уменьшен урон от метательных атак при прикреплении к союзникам с 2000 → 1600 Исправлена проблема с масштабированием скорости зарядки супера с помощью Кубиков усиления, когда он прикреплялся к врагам Исправлена проблема, из-за которой "Картонная коробка" при движении заряжала Супер с большей скоростью Кит теперь может получать повреждения, будучи прикрепленным к вражеским игрокам Исправлена проблема, из-за которой Кит мог снова использовать свой супер, если отсоединялся от дружественного игрока до того, как текущий супер полностью разрядится Кит больше не может прикрепляться к недавно появившимся бойцам

Роза Уменьшен заряд супера 97 → 75 (3 → 4 патрона для супера)



Исправления ошибок и другие изменения

Убран лед с зимних карт в 5v5

Исправлена проблема в Броулбол, когда мяч мог быть заблокирован за собственными воротами команды

Изменения в Мегакопилка Уменьшено количество билетов для каждого игрока до 15 Скорректированы требования к заполнению Мегакопилки (теперь это немного проще!)







Техническое обслуживание и дополнительное обновление - 18 декабря

Исправления ошибок

Функция "Серии побед" вернулась и исправлена!

Исправлен урон от гаджетов для Мортиса, Рико, Спайка и Брока

Изменения в локализации для Brawl Pass и Мико на некоторых языках

Изменения баланса

Исправлена сложность квеста "Играть заново" (теперь она ниже)

Усиления:

Фэнг

Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена до 20 (с 40)

Щит гиперзаряда уменьшен до 15 (с 25)

Эдгар

Количество зарядок гиперзаряда уменьшено до 25 (с 40)

Кроме того, для устройств Android и iOS доступно новое дополнительное обновление, в котором исправлены следующие ошибки:

Исправлены проблемы с зависанием таблицы лидеров на некоторых устройствах

Исправлена проблема с некорректным отображением друзей в сети

Исправлено застревание надписи "Бесплатный" в магазине





Новый боец: Мико (мифический).

Тип: убийца.

Атака: «Микрофонная стойка» Мико делает небольшой прыжок вперёд, нанося урон ближайшим противникам при приземлении.

Супер: «За кадром» После небольшой задержки Мико высоко подпрыгивает, а затем выбирает место приземления, нанося урон оказавшимся там врагам при приземлении.

Гаджет: «Крик» Мико кричит на ближайшего врага, нанося урон и замедляя его на 2 секунды.

Гаджет: «Вау!» Дальность следующего прыжка Мико увеличится на 34 %.

Звёздная сила: «Плагиат» Каждые 5 секунд со следующей основной атакой Мико крадет боеприпасы у врагов.

Звёздная сила: «Рекордный хит» Мико наносит на 100 % больше урона, если атакует не бойцов.

Гиперзаряд: «Саундчек» Супер Мико также оглушает врагов на 1,5 секунды после приземления.



Новый боец: Кит (легендарный).

Тип: поддержка.

Особенность: перезарядка Супера

Атака (без союзника): «Когти» Кит царапает врагов, попавших в конусообразную область поражения перед ним.

Атака (с союзником): «Клубки» Кит бросает клубки пряжи, нанося удар по области, если его несёт союзник.

Супер: «Покатай меня» Кит прыгает на спину другого бойца и держится там. С течением времени Кит либо исцеляет этого бойца, если это союзник, либо наносит ему урон, если это враг.

Гаджет: «Картонная коробка» Кит становится невидимым и заряжает свой Супер. Зарядка ускоряется, если не двигаться.

Гаджет: «Красивое» Кит лечит себя и союзника, на котором сидит.

Звёздная сила: «Жажда власти» Кит получает вдвое больше силы из каждого кубика усиления

Звёздная сила: «Нездоровая привязанность» Увеличивает максимальное время, в течение которого Кит может удерживаться на спине союзников.



Новые бойцы: Ларри и Лори (эпические).

Тип: артиллерия.

Атака: «Билетная касса» Выстрел пачкой билетов, которая дважды взрывается при приземлении.

Супер: «Запрос подкрепления» Ларри призывает на помощь Лори. Лори применяет к ближайшим врагам электрошокер.

Гаджет: «Обмен по приказу» Ларри и Лори меняются местами.

Гаджет: «Отступление» Ларри и Лори бросаются друг к другу, при этом оба восстанавливают 33 % своего максимального запаса здоровья.

Звёздная сила: «Протокол защиты» Когда Лори находится в зоне действия, то принимает на себя получаемый Ларри урон.

Звёздная сила: «Протокол помощи» Когда Лори находится в зоне действия и попадает во врага, Ларри перезаряжает 30 % боеприпасов.



Новые гиперзаряды

Мико: «Саундчек» После приземления Супер Мико также оглушает ближайших врагов на 1,5 секунды.

Динамайк: «Бумер» При использовании Супера из бомбы Динамайка появляются маленькие бомбы.

Эдгар: «Взрывная реакция» После использования Супера скорость зарядки и перезарядки увеличивается на несколько секунд.

Фэнг: «Удар дракона» Фэнг пробивает дорогу сквозь стены, роняя попкорн по пути.

Ворон: «Канцелярские ножи» Ножи Ворона пронзают цель насквозь и возвращаются к нему, как бумеранг.

Леон: «Инкогнито» Леон остаётся невидимым, когда атакует противников.



Снаряжение



Новое снаряжение для Мортиса — «Шторм из летучих мышей» (мифическое)

Скорость летучих мышей (то есть снарядов Супера) увеличивается на 50 %.

Новые скины



Минитемы: «Праздники» и «Страшные зимние сказки»

«Санта Сту» (149 кристаллов),

«Гринч Мико» (149 кристаллов).

Эти скины будут доступны в середине декабря.



Январский сезон Brawl Pass: «Студия анимации Старр»:

«Пинку Мяулетт» (Brawl Pass),

«Кииро Мяулетт» и «Мидори Мяулетт» (цветовые вариации в Brawl Pass Plus),

«Мультяшка Спайк» (299 кристаллов),

«Финальный босс Рико» (силовая лига).

Сезон «Студия анимации Старр» начнется 4 января 2024 года.



Февральский сезон Brawl Pass: «Логово дракона»:

«Китбоксер» (Brawl Pass),

«Китбоксер Золотая лапа» и «Китбоксер Темная лапа» (цветовые вариации в Brawl Pass Plus),

«Сунь Укун Мико» (299 кристаллов),

«Антивирус 8-БИТ» (299 кристаллов),

«Свирепый Фэнг» (149 кристаллов).

Сезон «Логово дракона» начнется 1 февраля 2024 года.



Прочие

«Месье Мико» (29 кристаллов) — появится в середине декабря.

«Темный ангел Кольт» (Supercell MAKE, авторы Dodi, Angelo и Kakatpoke) — бесплатно при получении через календарь подарков к праздникам, затем будет стоить 149 кристаллов; появится в конце декабря.

«Билли Кит» (29 кристаллов) — появится в начале января.

«Поко с видеозаписи» (149 кристаллов) — появится в середине января.

«Ларри и Лори контроль» (29 кристаллов) — появится в начале февраля.

«Эль Квотербек» (199 кристаллов) — появится в начале февраля.

«Карнавальная Пайпер» (праздничный скин в честь бразильского карнавала — 149 кристаллов) — появится в середине февраля.

«Кукла Джесси» (29 кристаллов) — появится в середине февраля.

«Победитель Отис» (скин в честь ZETA Division, победителей мирового финала чемпионата Brawl Stars 2023 — 149 кристаллов) — появится в середине декабря.

«Синий король Фрэнк» и «Красный король Фрэнк» (эксклюзивный скин магазина Supercell — 299 кристаллов) — дата выхода будет определена позднее.

Дополнительно: обновление базовой модели Шелли

Элементы оформления

Значки

набор значков Мико,

«Поко с видеозаписи»,

«Санта Сту»,

«Гринч Мико»,

Набор «Мультяшка Спайк», набор «Студия анимации Старр», «Финальный босс Рико», «Пинку Мяулетт», «Кииро Мяулетт» и «Мидори Мяулетт», «Мультяшный бой».

«Эль Квотербек», «Американский футбол»,

«Карнавальная Пайпер»,

набор «Логово дракона», «Трофей-дракон»,

«Сунь Укун Мико»,

«Свирепый Фэнг»,

набор Кита,

«Китбоксер», «Китбоксер Золотая лапа» и «Китбоксер Темная лапа»,

набор Ларри и Лори,

«Победитель Отис»,

«Темный ангел Кольт»,

набор «Синий король Фрэнк»,

набор «Антивирус 8-БИТ»,

«Майк-повар»,

«Бургер Лу»,

«Сладкоежка Сэнди»,

гиперзаряженные Леон, Мико, Динамайк, Фэнг, Ворон и Эдгар.

Спреи

Мико,

«Праздничный поцелуй», «Праздничная конфета»,

«Мультяшка Спайк», «Финальный босс Рико», «Мультяшная конфета Старр»,

«Эль Квотербек»,

«Логово дракона»,

«Чемпионы мира — 2023»,

Кит,

Ларри и Лори,

«Синий король Фрэнк»,

«Антивирус 8-БИТ»,

гиперзаряженные Леон, Мико, Динамайк, Фэнг, Ворон и Эдгар.

Иконки профиля

«Поко с видеозаписи»,

«Санта Сту»,

«Гринч Мико»,

«5-я годовщина»,

«Хромакредит»,

«Студия анимации Старр», «Логотип студии анимации Старр»,

«Мультяшка Спайк», «Финальный босс Рико», «Пинку Мяулетт»,

«Эль Квотербек»,

«Карнавальная Пайпер»,

«Сунь Укун Мико»,

«Свирепый Фэнг»,

Кит,

«Китбоксер»,

Ларри и Лори,

«Победитель Отис»,

«Темный ангел Кольт»,

«Синий король Фрэнк»,

«Антивирус 8-БИТ»,

«Майк-повар»,

«Суперфанатка Эмз»,

гиперзаряженные Леон, Мико, Динамайк, Фэнг, Ворон и Эдгар.

Титулы

«Первый» — эксклюзивный титул Brawl Pass Plus сезона «Студия анимации Старр».

«Золотой дракон» — эксклюзивный титул Brawl Pass Plus сезона «Логово дракона».

«Я для тебя шутка какая-то?» — титул за мастерство Мико.

«Мяу» — титул за мастерство Кита.

«Я тут закон!» — титул за мастерство близнецов.

Изменения баланса

Усиления

Кольт Скорость перезарядки: 1700 → 1400 мс

Амбер Урон: 200 → 220

Бо Урон: 600 → 700

Эш Количество очков здоровья: 5200 →5400

Гас Урон: 940 →1000

Честер Количество очков здоровья: 3500 →3700

Джанет Урон: 940 → 980 Количество выстрелов для зарядки Супера: 7 → 6

Перл Скорость движения: 670 → 720

Вольт Количество очков здоровья: 2800 → 3000







Ослабления

Чарли Перерыв для основной атаки: 250 → 500 мс Продолжительность Супера: 7 → 5 сек Зарядка Супера: 5 →6 основных атак Гаджет «Пауки», количество очков здоровья: 1100 → 700

Лу Зарядка Супера: 143 → 120 основных атак

Спайк Снаряжение «Липкие шипы», замедление: 50 % → 30 %

Роза Запас здоровья: 5400 →5000

Бастер Гаджет «Замедленный повтор» — замедление убрано.

Нани Запас здоровья: 2600 → 2400









Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления

Игровой режим «Охотники» вернется по результатам голосования игроков. Он заменит дуэли на несколько ближайших месяцев.

Мы также собираемся воспользоваться тем, что в этот период нет никаких официальных соревнований, и внести изменения в выборку карт для большинства игровых режимов, где достаточно много редко используемых карт, чтобы их ротация стала интереснее.

В событии «Мегакопилка» теперь тоже будут новые карты!

В связи с большим количеством изменений мы перечислим новые карты, добавляемые в игру, и не будем углубляться в подробности об удаленных картах.

Столкновение

«Штольня»,

«Двойная проблема»,

«Дрифт в дюнах»,

«Затерянный источник»,

«Убежище»,

«Озеро мертвецов»,

«Ветреная долина»,

«Галактика».

Броулбол

«Дворовой чемпионат»,

«Тернистый путь»,

«В окружении»,

«Галактическая арена»,

«Выход за линию»,

«Сетчатка»,

«Трипл-дрибл»,

«Зимняя вечеринка».

Захват кристаллов

«Безумная арена»,

«На краю гибели»,

«Вжух-вжух»,

«Роковая шахта»,

«Конечная станция»,

«Вагонетка без тормозов»,

«Открытая местность»,

«Знай своё место»,

Нокаут

«Живописный утёс»,

«Рукопашный бой»,

«Пылающий феникс»,

«Ущелье Золотой руки»,

«Разумный компромисс»,

«Свежий взгляд»,

«В чистом поле»,

«Роковое озеро».

Горячая зона

«В клеточку»,

«Открытая зона»,

«Огненное кольцо»,

«Скалистые горы».

Ограбление

«Взятие моста»,

«Речное русло»,

«Надёжное укрытие»,

«Штормовое кольцо».

Зачистка

«Слоёный торт»,

«Падающая звезда»,

«Змеиные степи»,

«Родные просторы».

Охотники

«Испытания и невзгоды»,

«Охотничий сезон»,

«Истинный путь»,

«Омега».

Ранговый бой (силовая лига)

Все режимы: Броулбол: «Дворовой чемпионат», «Трипл-дрибл», «Зимняя вечеринка». Захват кристаллов: «Конечная станция», «Открытая местность», «Знай своё место». Горячая зона: «Огненное кольцо», «Скалистые горы», «Открытая зона». Ограбление: «Взятие моста», «Речное русло», «Штормовое кольцо». Нокаут: «Рукопашный бой», «В чистом поле», «Живописный утёс». Награда за поимку: «Слоёный торт», «Падающая звезда», «Родные просторы».



Изменения игровой среды

Убрано Призрачное метро, Ранчо, Морг Мортиса (в том числе в столкновении), Ретрополис, Странный цирк.

Добавлено Фабрика роботов (в том числе в столкновении), Зимний отель мистера П., Файтинг, Мультяшки Старр (новое), Зима для 5 на 5 (новое).



Новое: игровые режимы 5 на 5

Наконец-то в игре появились долгожданные игровые режимы 5 на 5! После выхода этого обновления эти режимы будут доступны в качестве событий выходного дня. В них используются более крупные карты, а геймплей основан на классических режимах вроде броулбола, зачистки и захвата кристаллов!

Броулбол 5 на 5 — поле развернуто боком! Кроме того, ворота значительно больше по размеру. Впрочем, это не значит, что забить гол будет легче, так как и защитников будет больше!

Зачистка 5 на 5 — игра отличается от классического режима только тем, что карта больше и вам требуется уничтожить больше противников, чтобы победить!

Захват кристаллов 5 на 5 — на некоторых картах есть 2 точки появления кристаллов, так что и азарта вдвое больше!

Подарки к праздникам

Начиная с 12 декабря в игре появится праздничный календарь! Заходите в игру каждый день, чтобы забирать ежедневные подарки, в числе которых БЕСПЛАТНЫЙ боец Мико (мифический) и БЕСПЛАТНЫЙ скин Supercell MAKE «Темный ангел Кольт»!

Календарь исчезнет 26 декабря, поэтому постарайтесь успеть забрать все свои подарки до конца года!

Новые пропуска Brawl Pass и Brawl Pass Plus

Теперь Brawl Pass можно получить, только совершив внутриигровую покупку.

Сезоны Brawl Pass теперь длятся один месяц и начинаются в первый четверг каждого месяца.

Жетоны и удвоители жетонов переименованы в очки опыта Brawl Pass и удвоители опыта.

Квесты Brawl Pass и требования для продвижения сбалансированы так, чтобы их было легче выполнить.

Бесплатные награды Brawl Pass стали больше, и в списке наград появились призы Старр.

Награды, которые можно продолжать зарабатывать после прохождения Brawl Pass до конца, заменены на призы Старр.

Новинки в Brawl Pass возможность разблокировать бойца любой редкости вплоть до эпической или получить 1000 кредитов, новые скины в каждом сезоне Brawl Pass, эксклюзивное цветное имя, дополнительный подарок дня (новое), удвоение боевого опыта (новое), дополнительный квест дня (новое), премиальные квесты сезона.

Добавлен новый Brawl Pass Plus, дающий больше выгоды: 2 дополнительные цветовые вариации скинов Brawl Pass, сразу 20 % прогресса в Brawl Pass, эксклюзивный титул игрока (новое), еще больше наград за продвижение в игре.



Теперь игрок может хранить в каталоге скины для бойцов, которых он еще не получил.

Несколько недель назад мы опубликовали статью, в которой сравниваются награды и преимущества старой и новой версий Brawl Pass. Ознакомьтесь с ней, чтобы получить более полное представление об изменениях в Brawl Pass, включая последнее обновление.

Изменения, касающиеся хромакредитов и хроматических бойцов

Хромакредиты были удалены из игры. С выходом обновления все оставшиеся у вас хромакредиты будут конвертированы в обычные кредиты по курсу 1 к 1,85.

Хроматический уровень редкости также исчез, а бывшие хроматические бойцы перемещены на дорогу Старр с присвоением новой редкости: Эпические: Гэйл, Колетт, Эш, Лола, Сэм, Мэнди, Мэйси и Перл. Мифические : Лу, Гавс, Базз, Фэнг, Ева, Джанет, Отис, Бастер, R-T и Чарли. Легендарные : Корделиус и Вольт.

Чарли появится на дороге Старр только с 11 января 2024 года.

Улучшения в клубах и событии «Мегакопилка»

Теперь вы можете делиться записями повторов со своим клубом в меню «Данные боя» или на экране клуба.

Модификаторы мегакопилки (с декабря по февраль): ледниковый период (новое), токсичная арена (новое), бесконечная сила, классика.

Карты Захват кристаллов: «Роковая шахта», «На краю гибели». Нокаут: «В чистом поле», «Рукопашный бой». Горячая зона: «Скалистые горы», «Огненное кольцо». Зачистка: «Родные просторы», «Падающая звезда». Броулбол: «Трипл-дрибл», «В окружении».



Изменения наград пути к славе

Этапы открытия доступа к игровым режимам передвинуты. Теперь режимы можно разблокировать раньше.

Некоторые награды пути к славе заменены на призы Старр. Награды до рубежа в 10 000 трофеев теперь включают больше призов Старр. Награда за достижение каждых 10 000 трофеев теперь содержит легендарный приз Старр. Награда за достижение каждых 5000 трофеев между рубежами с легендарными призами Старр теперь содержит мифический приз Старр.



Необязательная внутриигровая реклама

Мы проводим эксперимент в некоторых регионах мира, показывая необязательные рекламные видеоролики. Эта реклама сделана таким образом, чтобы не отвлекать от основного игрового процесса, и дает игрокам возможность получить дополнительные преимущества, например, дополнительный ежедневный квест, очки опыта Brawl Pass или подарок в магазине.

Обладатели активного Brawl Pass и так получают эти преимущества, поэтому не будут видеть рекламу.

В зависимости от того, насколько успешным будет результат показа рекламы в регионах, участвующих в эксперименте, мы можем добавить показ рекламы и в других регионах в течение 2024 года.

Серия побед

Зарабатывайте бонусные трофеи за серии побед в трофейных матчах.

Серия побед начинается с 2 побед, и каждая последующая победа дает на один трофей больше (вплоть до 5 дополнительных трофеев).

В одиночном столкновении места с 6-го по 10-е считаются проигрышем, а 5-е место — ничьей.

В парном столкновении 4-е и 5-е место считаются проигрышем, а 3-е место — ничьей.

Серия побед сбрасывается только в случае проигрыша, а ничьи на нее не влияют.

Прочие изменения

Теперь вы можете получать и хранить скины бойцов, которых у вас еще нет! Эти скины можно будет найти в каталоге.

Стало легче отправить жалобу на имя игрока, название клуба, описание клуба и сообщения клуба прямо из игры.

Сообщения клуба теперь автоматически исчезают спустя 14 дней.

Бойцов стало можно сортировать по мастерству на экране бойца.

Кредиты больше не хранятся, поэтому в конце сезона Brawl Pass все несобранные кредиты за этот сезон либо зачисляются на бойца, разблокировку которого ведет игрок, либо передаются новому бойцу, выпущенному в новом сезоне, либо добавляются к славе.

Исправление ошибок