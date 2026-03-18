Brawl Kupası Formatı
Brawl Kupası yaklaşıyor ve dünyanın en iyi takımları Berlin, Almanya'da kıyasıya yarışmak için hazırlıklara başladı!
Farklı bölgelerden takımlar, Bölgelerin Savaşında karşı karşıya gelecek. Önce grup aşamasında yarışacak olan takımlar daha sonra da playoff'lara çıkarak 100.000 Amerika doları değerindeki ödül havuzundan pay almak için mücadele edecek.
Üstelik kazanan takım, bu ödüle ek olarak kendi bölgesi için de ek bir Dünya Finali kontenjanı kazanacak. İkinci olan takım ise ek bir Son Şans Elemeleri kontenjanını garantilemiş olacak.
Grup Aşaması
Her biri 3 takımdan oluşan 4 grubun yarıştığı grup aşaması, "herkes herkese karşı" formatında oynanacak. Bölgelerinde gösterdikleri performansa göre sıralanan takımlar, ganimet ve zafer için birden çok bölgeden gelen temsilcilerle yarışacak. Tüm grup aşaması maçları, 5 oyunun en iyisi formatında yapılacak.
Her gruptan en iyi 2 takım, playoff'lara yükselecek:
Grup A
Güney Amerika | 1. Sıra
EMEA | 2. Sıra
Çin #1
Grup B
Kuzey Amerika | 1. Sıra
Doğu Asya | 2. Sıra
RTBC Güney Amerika Batı Şampiyonu*
Grup C
Doğu Asya | 1. Sıra
Güney Amerika | 2. Sıra
RTBC Güney Doğu ve Güney Asya Şampiyonu*
Grup D
EMEA | 1. Sıra
Kuzey Amerika | 2. Sıra
Çin #2
*Un Sueño Incompleto ve Revenant XSpark, bölgelerinin Road to Brawl Cup (RTBC) elemelerinden galip çıkarak Güney Amerika Batı ve SESA için katılım hakkı kazanmıştır.
Playoff'lar
Grup aşaması tamamlandıktan sonra en iyi 8 takım, playoff'lara yükselecek ve tekli eleme grubu içinde yarışacak. Burada tüm maçlar 5 oyunun en iyisi formatında oynanacak.
Katılımcılar, grup aşamasının sonuçlarına göre yerleştirilecek:
Çeyrek Final 1:
Grup A - 1. Sıra 🆚 Grup B - 2. Sıra
Çeyrek Final 2:
Grup D - 1. Sıra 🆚 Grup C - 2. Sıra
Çeyrek Final 3:
Grup B - 1. Sıra 🆚 Grup A - 2. Sıra
Çeyrek Final 4:
Grup C - 1. Sıra 🆚 Grup D - 2. Sıra
Bunun ardından takımlar, Büyük Finale giden yolda grupta yalnızca iki takım kalana dek savaşacak.
Takvim
Brawl Kupası, 15-17 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde bulunan Uber Eats Music Hall Arena'da düzenlenecek. Mekâna her gün yerel saatle (CEST) 12.00'den itibaren giriş yapılabilecek. Etkinlik ise saat 12.45'te başlayacak (başlangıç saati değişiklik gösterebilir).
1. Gün - 15 Mayıs
Brawl Kupasının açılış gününde yapılacak olan Grup A ve B maçlarıyla takımlar, playoff'lara katılma hakkı için savaşmaya başlayacak.
2. Gün - 16 Mayıs
İkinci günde Grup C ile Grup D'nin kalan playoff kontenjanları için mücadele etmesinin ardından grup aşaması son bulacak.
3. Gün - 17 Mayıs
Brawl Kupasının son gününde ise playoff'lar yapılacak. Geriye kalan takımlar, 100.000 dolarlık ödül havuzundan pay almak için savaşacak. Kazanan takım, 35.000 dolarlık ödülün yanı sıra kendi bölgesi için de fazladan bir Dünya Finali kontenjanı kazanacak. İkinci olan takım ise ödül parasıyla birlikte ek bir Son Şans Elemeleri kontenjanını garantilemiş olacak.
Brawl Kupası Biletleri
Biletler şu anda satışta, VIP biletler ise çoktan tükendi! Hemen koltuğunuzu kapın ve Bölgeler Savaşını Berlin'decanlıolarakdeneyimleyin.
