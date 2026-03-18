Her biri 3 takımdan oluşan 4 grubun yarıştığı grup aşaması, "herkes herkese karşı" formatında oynanacak. Bölgelerinde gösterdikleri performansa göre sıralanan takımlar, ganimet ve zafer için birden çok bölgeden gelen temsilcilerle yarışacak. Tüm grup aşaması maçları, 5 oyunun en iyisi formatında yapılacak.

Her gruptan en iyi 2 takım, playoff'lara yükselecek:

Grup A

Güney Amerika | 1. Sıra

EMEA | 2. Sıra

Çin #1

Grup B

Kuzey Amerika | 1. Sıra

Doğu Asya | 2. Sıra

RTBC Güney Amerika Batı Şampiyonu*

Grup C

Doğu Asya | 1. Sıra

Güney Amerika | 2. Sıra

RTBC Güney Doğu ve Güney Asya Şampiyonu*

Grup D

EMEA | 1. Sıra

Kuzey Amerika | 2. Sıra

Çin #2

*Un Sueño Incompleto ve Revenant XSpark, bölgelerinin Road to Brawl Cup (RTBC) elemelerinden galip çıkarak Güney Amerika Batı ve SESA için katılım hakkı kazanmıştır.