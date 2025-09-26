DÜNYA FİNALİ AYRINTILARI!
Bu yıl da zamanı geldi... EN BÜYÜK Brawl Stars etkinliği başlıyor! Dünya Finali, DreamHack Stockholm'de olacak. Üstelik SİZİN de eğlenceye katılma şansınız var.
NE ZAMAN, NEREDE, NASIL?
Takvimlerinizi işaretleyin ve bavulunuzu hazırlayın; BRAWL için en iyi hafta sonu geliyor!
Tarih: 28-30 Kasım 2025
Biletler ve Takvim: 3 gün, biletler burada
Nasıl izlenir: Bize şahsen katılamayacaksanız buradan izleyebilirsiniz!
👉 Pro İpucu: Etkinlik sitesinden izlerseniz Aşamalı Pass'te Pro Pass DP'si kazanırsınız!
YENİLİKLER NELER?
Heyecan verici ONLARCA şey var! İster evden izleyin ister şahsen bize katılın, sizin için güzel hediyelerimiz olacak. Yeni aşamalı sezon, yepyeni bir Aşamalı Pass anlamına geliyor! Peki hangi savaşçıya yeni hiperşarj kostümü geliyor?
Yeni Kostüm: Yeni Aşamalı Pass, YENİ HİPERŞARJ KOSTÜMÜ MÜ?!
Sınırlı Üretim Ürünler: Dünya Finaline özel kıyafetlerimiz var.
Pro Pass DP Ödülleri: Tahminlerde bulunup favori takımınızı destekleyerek Pro Pass DP'si kazanabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız: Hemen anlatalım!
Favori Takımlarınızla Tanışın: Brawl E-spor DEVLERİYLE sohbet etme fırsatı.
TAKIMLAR
16 takım var. 12 takım Dünya Finaline hak kazandı, son dört takım da son şans elemeleriyle belirlenecek (buradan takip edebilirsiniz).
Brawl Kupası şampiyonu HMBLE, ünvanını koruyabilecek mi?
Doğu Asya: Mekanik Sihirbazlar
ZETA DIVISION, REJECT'e karşı 3-0'lık bir galibiyet alarak yerini garantiledi_._ İnişli çıkışlı bir sezonun sonunda deneyimli ZETA oyuncularının ve REJECT'in yeni ekibinin gözü Dünya Şampiyonluğu ünvanında. Bakalım gereken beceriye sahipler mi?
EMEA: Stratejik Ustalar
EMEA'nın iddialı yarışmacıları katılımlarını garantiledi. Brawl Kupası şampiyonu HMBLE 2024'teki başarısını devam ettirmek için tekrar aramızda, SK Gaming ise izleyicilerin favorisi olarak katılıyor. Bir yandan da 2023'ün dünya şampiyonu FUT Esports istikrarlı maçlarla intikam için geliyor. Ama karşısındakileri de küçümsememek gerek: hem Team Heretics hem de NOVO Esports sıkı bir mücadeleye hazır.EMEA'da Dünya Finali kazanma serisi devam edecek mi, yoksa yeni bir şampiyon mu geliyor?
GÜNEY AMERİKA: Ummadık Taşlar
SKCalalas SA'nın uluslararası ustaların takımıLOUD'a karşı birinci sırayı almasıyla Güney Amerika iddialı bir giriş yapıyor. Becerilerini tüm dünyaya göstermek için en iyi şansları bu.
KUZEY AMERİKA: Genç Yetenekler
Tribe Gaming, 2025 sezonu boyunca üstünlüğü elden bırakmadı ve aylık finallerin dördünü kazandı. Bu yıl, #FEARTHETRIBE yılı olabilir.
Öncülerin hemen arkasında 2023'ün finalistleri Spacestation Gaming var, yılı başarılı bitirdiler. Her an bir sürpriz yapabilecek STMN de grupta.
DÜNYA FİNALİNİ CANLI İZLEME ŞANSI!
Bir arkadaşınızla birlikte Dünya Finaline seyahat kazanmaya ne dersiniz?
Çekilişe katılmak için bu videoya gidip yorumlar kısmına hangi takımı desteklediğinizi #BSWF25 ve #DHStockholm etiketlerini kullanarak yazın!
Dünya Finali duyuru videosunun altına 2025 Brawl Stars dünya şampiyonunun kim olacağına dair tahminlerinizi #BSWF25 ve #DHStockholm etiketlerini kullanarak yazın, çekilişe katılın!
Uzun Lafın Kısası
Bir anda çok fazla bilgi yükledik, kısaca yapmanız gerekenler şunlar:
Takvimlerinizi işaretleyin: 28-30 Kasım
Biletlerinizi alın.
HEYECANA ORTAK OLUN #BSWF25
- Brawl Stars E-spor Ekibi