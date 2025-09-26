Doğu Asya: Mekanik Sihirbazlar

ZETA DIVISION, REJECT'e karşı 3-0'lık bir galibiyet alarak yerini garantiledi_._ İnişli çıkışlı bir sezonun sonunda deneyimli ZETA oyuncularının ve REJECT'in yeni ekibinin gözü Dünya Şampiyonluğu ünvanında. Bakalım gereken beceriye sahipler mi?

EMEA: Stratejik Ustalar

EMEA'nın iddialı yarışmacıları katılımlarını garantiledi. Brawl Kupası şampiyonu HMBLE 2024'teki başarısını devam ettirmek için tekrar aramızda, SK Gaming ise izleyicilerin favorisi olarak katılıyor. Bir yandan da 2023'ün dünya şampiyonu FUT Esports istikrarlı maçlarla intikam için geliyor. Ama karşısındakileri de küçümsememek gerek: hem Team Heretics hem de NOVO Esports sıkı bir mücadeleye hazır.EMEA'da Dünya Finali kazanma serisi devam edecek mi, yoksa yeni bir şampiyon mu geliyor?

GÜNEY AMERİKA: Ummadık Taşlar

SKCalalas SA'nın uluslararası ustaların takımıLOUD'a karşı birinci sırayı almasıyla Güney Amerika iddialı bir giriş yapıyor. Becerilerini tüm dünyaya göstermek için en iyi şansları bu.

KUZEY AMERİKA: Genç Yetenekler

Tribe Gaming, 2025 sezonu boyunca üstünlüğü elden bırakmadı ve aylık finallerin dördünü kazandı. Bu yıl, #FEARTHETRIBE yılı olabilir.

Öncülerin hemen arkasında 2023'ün finalistleri Spacestation Gaming var, yılı başarılı bitirdiler. Her an bir sürpriz yapabilecek STMN de grupta.