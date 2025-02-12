2025 Brawl E-spor Ortaklık Programı hakkında heyecan verici haberlerimiz var. Programa yepyeni takımlar katılıyor ve şu anki takım spreylerini oyundan tamamen kaldırıyoruz. Evet, doğru duydunuz, spreyleri almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekecek. Aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz!

ZETA, NAVI, SK Gaming, Tribe Gaming, Reply Totem, Spacestation Gaming ve FUT Esports bu yılın Brawl Stars Şampiyonasında yine bizimle olacaklar. Ayrıca üç yeni katılımcımız var: LOUD Esports(Brezilya), Gen.G Esports(Güney Kore) ve Team Heretics(İspanya). Hepsine sıcak bir hoş geldiniz diyelim! Yeni takım görselleri bir sonraki güncellemede oyuna eklenecek.

Ortaklık Programı, Supercell ile seçili ortak takımlar arasındaki bir iş birliğidir ve Brawl Stars Şampiyonasının prestijini artırmayı hedefler. Bu takımların rozetlerini, profil simgelerini, spreylerini ve kostümlerini satın alarak sadece favori takımınızı desteklemekle kalmaz, Brawl E-spor programının büyümesine de katkıda bulunursunuz.