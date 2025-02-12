2025 Brawl E-spor Ortaklık Programı hakkında heyecan verici haberlerimiz var. Programa yepyeni takımlar katılıyor ve şu anki takım spreylerini oyundan tamamen kaldırıyoruz. Evet, doğru duydunuz, spreyleri almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekecek. Aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz!
ZETA, NAVI, SK Gaming, Tribe Gaming, Reply Totem, Spacestation Gaming ve FUT Esports bu yılın Brawl Stars Şampiyonasında yine bizimle olacaklar. Ayrıca üç yeni katılımcımız var: LOUD Esports(Brezilya), Gen.G Esports(Güney Kore) ve Team Heretics(İspanya). Hepsine sıcak bir hoş geldiniz diyelim! Yeni takım görselleri bir sonraki güncellemede oyuna eklenecek.
Ortaklık Programı, Supercell ile seçili ortak takımlar arasındaki bir iş birliğidir ve Brawl Stars Şampiyonasının prestijini artırmayı hedefler. Bu takımların rozetlerini, profil simgelerini, spreylerini ve kostümlerini satın alarak sadece favori takımınızı desteklemekle kalmaz, Brawl E-spor programının büyümesine de katkıda bulunursunuz.
Bem-vindo – LOUD Esports
LOUD Esports, capcanlı bir taraftar kültürü ile Free Fire ve Valorant gibi oyunlarda sergilediği göz alıcı performanslarla kısa sürede Brezilya'nın güçlü isimlerinden biri haline geldi. Ayrıca 2022 Dünya Şampiyonu ünvanını kazandılar!
#goLOUD
안녕하세요 – Gen.G Esports
Gen.G Esports, League of Legends'daki başarılarıyla dünya çapında ün kazanırken, çeşitlilik ve eğitim girişimleriyle doğu ile batı oyun dünyaları arasında benzersiz bir köprü kuruyor!
#GENGWIN
Bienvenidos – Team Heretics
Team Heretics, rekabetçi ruhu ve League of Legends, Valorant ve Rainbow Six Siege gibi birden fazla oyundaki başarılı performansıyla biliniyor. Enerji dolu bu takım, içerik üreticileri ve imza attıkları ortaklıklarla öne çıkarak e-spor ve oyun dünyası için cesur bir vizyon ortaya koyuyor.
#VamosHERETICS
Yakında tüm takımlar için yepyeni sprey setleri çıkaracağız. Bu da şu anki spreylerin özel koleksiyon ürünlerine dönüşeceği anlamına geliyor! Şu anki spreyleri almak için bu SON şansınız, çünkü yakında gelecek oyun güncellemesiyle birlikte bu spreyler dükkandan SONSUZA DEK kaldırılacak. Spreylerinizi bir an önce almayı unutmayın!
Ortaklıktaki takımları ve resmi Brawl Stars E-spor sosyal medya kanallarımızı takip edin; yakında yeni spreyler hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız!
Ortaklıktaki takımların spreyleri, rozetleri ve profil simgeleri dükkanda öne çıkan ürünler arasında yer almıyorsa Dükkan -> Katalog -> Temalar'a gidip burada gösterilen simgeye dokunarak onlara ulaşabilirsiniz:
Başarılı bir e-spor kuruluşunuz varsa, Brawl Stars takımınızla ortaklıktaki diğer takımlarla aynı düzeyde heyecan verici içerikler üretebileceğinize inanıyorsanız ve ortaklık programıyla ilgileniyorsanız doğru yerdesiniz! Bu form aracılığıyla gelen başvuruları yakından takip ediyoruz ve başvurunuz dikkatimizi çekerse sizinle iletişime geçeceğiz.
Bununla birlikte, Brawl Stars Şampiyonası herkese açıktır ve tüm takımlar 2.000.000 Amerikan doları değerindeki ödül havuzundan paylarını almak için eşit fırsata sahiptir!
Bu yılın ilk Aylık Final yayınını 15 Şubat'ta yapacağız. Yayınımızı event.brawlstars.com adresinden izleyebilir, etkileşim ve tahminlerde bulunabilir, ÜCRETSİZ ödüller kazanabilirsiniz!
Heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmayın! Şubat ayı için yayın tarihleri şöyledir:
Doğu Asya - 15 Şubat, 15.00 JST (9.00 TRT)
EMEA - 16 Şubat, 14.00 CET (16.00 TRT)
Güney Amerika - 22 Şubat, 15.00 BRT (21.00 TRT)
Kuzey Amerika - 23 Şubat, 15.00 EST (23.00 TRT)
BSŞ yol haritası videosunu burada, bu sezonun diğer tarihlerini ve tüm ayrıntıları ise 2025 Kurallar El Kitabında bulabilirsiniz.
HAYDİ BRAWL STARS'A!