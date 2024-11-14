DÜZELTMELER:
▫️ Colt'un Ağır Darbe yeteneğindeki tuhaf davranışı düzeltildi.
▫️ Doug'ın süper özelliği artık Geri İntikam yeteneğiyle doluyor.
▫️ Clancy'nin seviyesi artık Şeytan Ateşi yeteneğiyle doluyor.
▫️ Oyuncuların Kader Kitabından çift yetenek açması sorunu düzeltildi.
▫️ Yarışma liderlik tablosunda yanlış oyuncu adlarının gösterilmesi sorunu düzeltildi.
▫️ Küçük yerelleştirme düzeltmeleri yapıldı.
▫️ Performans sorunları nedeniyle Korkunç Kötülük Malikanesi hesaplaşma haritası değiştirildi.
Dengeleme Değişiklikleri ve Genel Değişiklikler 🛠️
MOE
Mermi hızı (temel saldırı) - 3600 → 2800
Hasar (temel saldırı) - 540 → 500
KENJI
Yıldız Gücü "Nigiri Düşmanı" (kalkan) - 90% → 60%
Süper saldırılarla süper özellik dolumu - 100 → 65
LARRY
Sağlık puanı - 3000 → 2800
SURGE
Hiperşarj hızı - %30 → %20
GALE
Temel saldırılarla süper özellik dolumu - 90 → 80 (4 → 5 saldırı)
CHARLIE
Hasar (temel saldırı) - 760 → 800
ASH
Vurulduğunda kazandığı öfke - 150 → 180 (%20)
SPIKE
Sağlık puanı - 2600 → 2800
BROCK
Sağlık puanı - 2400 → 2700
CLANCY
Tüm aşamalarda hasar (temel saldırı) - 800 → 1. aşamada hasar: 600, 2. aşamada: 700, 3. aşamada: 800 (değişmedi)
3. aşamada süper hasarı - 760 → 700
FRANK
Hasar (temel saldırı) - 1240 → 1160
BYRON
Süper özellik dolum oranı - 10 vuruş → 9 vuruş (veya 3 mermi)
AYRICA:
▫️ Dükkandan melek ve şeytan hediyeleri almasına rağmen tüm hiperşarj kostümlerini elde edemeyen oyuncularımız bu kostümleri etkinlik sona erdikten sonraki bir hafta süresince dükkandan indirimli elmas fiyatları karşılığında alabilecek!
▫️ Ayrıca almaları gerekenden daha az melek/şeytan hediyesi alan oyuncular için yarışma liderlik tablolarını da düzelttik.
▫️ Bu sorundan etkilenen her oyuncuyu tek tek bulup almış olmaları gereken hediyeleri taraflarına ulaştıracağız. Maalesef oyunculara hediyeler konusunda tercih hakkı tanıyamıyoruz. Bu nedenle alacakları hediyeleri %50 melek, %50 şeytan olacak şekilde bölüştürdük.
▫️ Bu telafi ödüllerini önümüzdeki birkaç hafta içinde sahiplerine ulaştırmayı umuyoruz!
Düzeltmeler:
Aksesuarların ve yıldız güçlerinin süper özelliği doldurması düzeltildi.
Zafer serisi ve aşamalı modda bazı tuhaf hareketler düzeltildi.
Tüm zamanlar dünya liderlik tablosundaki bazı hatalı veriler düzeltildi.
Byron'un temel saldırısıyla diğer savaşçıların yardımcılarını (hayvanlar ve taretler gibi) iyileştirmesi sorunu düzeltildi. Pearl'ün aksesuarı "Mis Gibi" de aynı soruna neden oluyordu.
Mandy'nin mermilerinin hızı son değerleri üzerinden %10 azaltıldı, "Açık Gözlü" yıldız gücündeki mermi hızı: %16 > %15 olarak ayarlandı.
(Liderlik tablolarında bazı tuhaf hareketler görmeye devam edebiliriz!)
Juju, Tuhaf Şeyler Dükkanının sahibi ve her yere peşinde Gris Gris adında (Gregory diye okunuyor) bir vudu bebeğiyle gidiyor. Elementleri kontrol edebiliyor, ayrıca hünerli elleriyle yaptığı oyuncak bebekleri Starr Park'ın çok sayıda ziyaretçisine satıyor.
TEMEL SALDIRI: ELEMENT ENERJİSİ
Juju, üzerinde durduğu zeminden güç alıp farklı özellikler kazanan atışlar yapar!
• Toprak: Daha fazla hasar verir.
• Çimen: Saldırı menzili artar.
• Su: Yavaşlatma etkilidir.
SÜPER: ÖTEKİ TARAF
Juju, Gris-Gris'i çağırır. Bu ürkütücü vudu bebeği kendisini en yakın düşmana doğru sürükler ve iğne atarak saldırır.
YILDIZ GÜCÜ: KORUMALI TILSIM
Gris-Gris çağrıldığında koruyucu bir kalkanla gelir.
YILDIZ GÜCÜ: YAVAŞLATAN İĞNELER
Gris-Gris'in saldırısı düşmanı ayrıca bir saniyeliğine yavaşlatır.
AKSESUAR: VUDU ÇOCUĞU
Juju'nun temel saldırısı üç elementin gücüne de sahip olur.
AKSESUAR: ELEMENTALİST
Juju, üzerinde durduğu zemine göre geçici bir güçlendirme kazanır.
• Toprak: Alınan hasarda azalma.
• Çimen: Görünmezlik.
• Su: Hareket hızı artışı.
ÖZELLİK: Juju suyun üzerinde yürüyebilir.
JUJU 30 EKİM'DE GELİYOR!
Bu gizemli kıyafet yığınıyla ilgili bilinen pek bir şey yok ama güneş gözlüğünün havalı olduğu kesin! Gus'ın bulup isim verdiği Shade, artık onunla birlikte Hayalet İstasyonuna musallat oluyor.
TEMEL SALDIRI: KORKUNÇ KUCAK
Shade, düşmanlarına koca bir kucak açar, yanlışlıkla hasar verir ve kucağın ortasında kalanlar daha fazla hasar alır. Düşmanları duvarların arkasından bile kucaklayabilir!
SÜPER: MANEVİ FORM
Shade fiziksel dünyadan ayrılır ve engellerin içinden geçebilmeye başlar. Ayrıca hareket hızı artar.
YILDIZ GÜCÜ: HIZLI VE KORKULU
Shade, temel saldırısının merkezindeki rakiplere vurduğunda kısa bir süre hareket hızı artar.
YILDIZ GÜCÜ: GÜÇLÜ RUH
Shade, manevi formundayken %30 daha az hasar alır.
AKSESUAR: UZUN KOLLAR
Bir sonraki temel saldırının menzili %50 artar.
AKSESUAR: ANİ KORKU
Shade yakındaki düşmanları korkutarak 4 saniyeliğine yavaşlatır.
ÖZELLİK: Shade suyun üzerinde yürüyebilir.
SHADE 28 KASIM'DA GELDİ!
(Bunlar 4 Kasım'da Brawl Stars Dünya Finalinden sonra yayınlacak)
8-BIT'in taretinde artık yakındaki düşmanları vuran bir lazer var.
Otis'in süper saldırısı isabet ettiği rakibi 1,5 saniyeliğine sersemletir.
Ruffs'ın süperi daha fazla hasar verir ve güçlendirmesi bir hiperşarjı tamamen doldurur.
Fıçı fırlatma sırasında tüfeğiyle çevresine ateş eder.
Penny, tek seferde bir yerine iki gülle atan daha büyük bir top yerleştirir.
Stu'nun süperi hiperşarjlıyken sürekli kullanılabilir.
Hiperşarj kostümleri artık savaşçınız yok edilene kadar, hiperşarj bitse bile gösterilir!
Starr Park'ı şeytanlar istila ediyor! Onları sadece melekler durdurabilir. Melek ya da şeytan olun, melek ve şeytan hediyelerini açın, yeni ŞEYTAN MORTIS ve MELEK EDGAR hiperşarj kostümlerini ücretsiz kazanma fırsatını kaçırmayın!
Bu sezon şöyle olacak:
Her gün saat 12.00'de (9.00 UTC) kader yazı turası atılacak ve buna göre o gün melek veya şeytan olacaksınız.
Günlük Starr hediyeleri, kaderinize göre melek ya da şeytan hediyelerine dönüşecek**.**
Melek ve şeytan hediyelerini açtıkça KADER KİTABI'nda ilerler ve 12 eşsiz melek ve şeytan yeteneği elde edersiniz!
Hafta sonları ÖZGÜR İRADE sayesinde o gün hangi tarafta oynamak istediğinizi seçebilirsiniz.
Yeni oyun modları: Ruh Savaşları ve Ruh Toplayıcı. Üçlü hesaplaşma geri dönüyor!
Yepyeni yarışmalarda yeni yeteneklerinizi kullanarak mücadele edeceksiniz.
Yarışma liderlik tablosunda üst sıralara tırmanarak daha fazla melek ve şeytan hediyesi kazanabilirsiniz.
Her üç günde bir yeni bir yarışma düzenlenecek, ilki sezonla birlikte başlıyor.
Şeytan Mortis, Melek Edgar ve tüm diğer melek ve şeytan hediyelerini kazanma şansı için #AngelsVsDemons sezonunun sonuna kadar melek ve şeytan hediyelerini açmaya devam edin.
Sezonun başlamasına yakın daha detaylı bilgi vereceğiz!
Artık toplam 50 kademe var. En üst kademenin adı Maksimum!
Bir savaşçıyla Maksimum kademeye ulaşmak için 1.000 kupaya ihtiyacınız olacak.
Yeni sistemde her 20 kupada bir kademe atlayacaksınız.
Kupa kazanımı ve kaybı yeni sisteme daha iyi uyacak şekilde ayarlanacak ve 1.000 kupanın altında hatalara daha fazla esneklik tanınacak.
1.000'den az kupalı savaşçılarda sıfırlama olmayacak.
1.000 kupa elde edince mümkün olan en yüksek kademeye, yani Maksimum kademeye ulaşacaksınız.
1.000'den sonra alacağınız kupalar sayılmaya devam edecek ama bunlar artık sezon kupası olacak ve yeni bir öğeye, KUPA KUTUSUNA doğru ilerlemenizi sağlayacak!
Kupa sezonu Brawl Pass sezonuyla aynı zamanda başlayacak ve bitecek.
Artık aylık olacak kupa sezonu sıfırlaması her zaman tüm savaşçıları 1.000 kupaya sıfırlayacak.
İlk seviye kupa kutusu, toplamda en az 1500 kupası olan herkese açılacak ancak kutunun seviyesini yalnızca sezon kupası kazanmış olan savaşçılarla ilerletebileceksiniz.
BU BÜYÜK BİR YENİLEME,BURADANTÜM DEĞİŞİKLİKLERİN LİSTESİNE GÖZ ATMAYI UNUTMAYIN!
Melek Larry ile Lawrie | Brawl Pass
Işıltılı Larry ile Lawrie | Kroma 1
Kara Melek Larry ile Lawrie | Kroma 2
Şeytan Mortis | Hiperşarj | Gacha
Şeytani Mortis | Kroma 1
Parlak Mortis | Kroma 2
Kara Melek Edgar | Hiperşarj | Gacha
Işık Taşıyıcısı Edgar | Kroma 1
Gecenin Hükümdarı Edgar | Kroma 2
Işık Meleği Colt (Renk Seçeneği) | Destansı
İblis Colette (Renk Seçeneği) | Destansı
Şeytan Otis | Destansı
Şeytan Willow | Destansı
Şeytan Emz | Destansı
Melek Max | Destansı
Melek Lily | Aşamalı
Melek Gene | Süper Ender
Tuhaf Maisie | Brawl Pass
İlahi Maisie | Kroma 1
Platin Maisie | Kroma 2
Kağıt Cordelius | Efsanevi
Kaba Lou | Gizemli
Oyun Konsolu Ash | Süper Ender
Şekerleme Rosa | Aşamalı
Paslı Otis | Ender
Hostes Lola | Ender
Yardımcı Şef Ruffs | Ender
Sinema Tutkunu Shade | Ender
Şanssız Juju | Ender
Saf Altın Kenji
Saf Gümüş Kenji
Saf Altın Moe
Saf Gümüş Moe
Saf Altın Hank
Saf Gümüş Hank
DÜZELTME: Larry, Willow'un süperiyle ele geçirildiğinde Lawrie kendine saldırıp yok etmeye çalışmayacak.
DÜZELTME: Amber, "Alevlerin Dansı" aksesuarını kullandığında bir savaşçının üstündeyse anında üç kat hasar veriyordu.
DÜZELTME: Clancy'nin Saf Gümüş ve Saf Altın kostümlerinde 2. Aşama ve 3. Aşama için temel saldırı animasyonu görünmüyordu.
DÜZELTME: Kulüp sohbeti mesajları, ekran aşağı kaydırıldığında sohbet penceresinden taşıyordu.
DÜZELTME: Lou'nun süper özelliğinin açıklamasında zaman içinde hasar verdiği yazmıyordu.
DÜZELTME: Nani'nin "Zaman Bükücü" aksesuarının açıklamasında aksesuarın hasar verdiği ima ediliyordu.
DÜZELTME: Surge'ün yükseltmeleri, aksesuarında ve hiperşarjında "aşama" yerine "seviye" olarak gösteriliyordu.
DÜZELTME: Mandy'nin bazı kostümlerinde mermi hızı değişiyordu.
DÜZELTME: Lily, Cordelius'un hiperşarjlı süperinden etkilendikten sonra Cordelius'u yok ettiğinde gölge aleminde kalıyordu.
DÜZELTME: Lily, "Kayboluş" aksesuarını takımındaki bir Cordelius bir düşman savaşçıyı yok etmeden önce kullanırsa Cordelius, Lily'nin aksesuar süresi bitene kadar gölge aleminde kalıyordu.
R-T süperi sırasında artık suyun üzerinde kalabiliyor.
Belirli durumlarda temel saldırılarıyla daha fazla hasar verebilecek savaşçılarda artık "!" işaretiyle turuncu bir sayı görünecek (örneğin Draco). Bu özellik ileride tüm savaşçılara gelecek.
Kulüp kupası gereksinimi artık 100.000'e kadar artırılabiliyor.
Gelen kutusuna artık mega kumbara ödüllerini özetleyen bir mesaj gönderilecek.
Kulübünüzde aktif üye yoksa artık aktif kulüp önerileri göreceksiniz.
Kazanma serileri artık her savaşçı için ayrı (güncellemeden sonra kazanma seriniz seçtiğiniz "favori" savaşçınıza aktarılacak).
Mega kumbara etkinliğinde mega kumbara görevleri görünebilir.
Ustalar aşamasını beceriye dayalı bir hale getirmek için aşamalı puanları düzenlendi: Efsanevi III ve Ustalar aşamaları için puan artışı ve minimum puan artışı azaltıldı, Ustalar aşaması için puan kaybı ve minimum puan kaybı artırıldı.
Reklam testimiz (bazı oyuncular reklam izleyerek Starr hediyesi alabiliyordu) sona erdi ve artık oyuncular yakın gelecekte herhangi bir reklam görmeyecek.