JUJU: Gizemli - Alan Etkili

Juju, Tuhaf Şeyler Dükkanının sahibi ve her yere peşinde Gris Gris adında (Gregory diye okunuyor) bir vudu bebeğiyle gidiyor. Elementleri kontrol edebiliyor, ayrıca hünerli elleriyle yaptığı oyuncak bebekleri Starr Park'ın çok sayıda ziyaretçisine satıyor.

TEMEL SALDIRI: ELEMENT ENERJİSİ

Juju, üzerinde durduğu zeminden güç alıp farklı özellikler kazanan atışlar yapar!

• Toprak: Daha fazla hasar verir.

• Çimen: Saldırı menzili artar.

• Su: Yavaşlatma etkilidir.

SÜPER: ÖTEKİ TARAF

Juju, Gris-Gris'i çağırır. Bu ürkütücü vudu bebeği kendisini en yakın düşmana doğru sürükler ve iğne atarak saldırır.

YILDIZ GÜCÜ: KORUMALI TILSIM

Gris-Gris çağrıldığında koruyucu bir kalkanla gelir.

YILDIZ GÜCÜ: YAVAŞLATAN İĞNELER

Gris-Gris'in saldırısı düşmanı ayrıca bir saniyeliğine yavaşlatır.

AKSESUAR: VUDU ÇOCUĞU

Juju'nun temel saldırısı üç elementin gücüne de sahip olur.

AKSESUAR: ELEMENTALİST

Juju, üzerinde durduğu zemine göre geçici bir güçlendirme kazanır.

• Toprak: Alınan hasarda azalma.

• Çimen: Görünmezlik.

• Su: Hareket hızı artışı.

ÖZELLİK: Juju suyun üzerinde yürüyebilir.

JUJU 30 EKİM'DE GELİYOR!

SHADE: Destansı - Suikastçı

Bu gizemli kıyafet yığınıyla ilgili bilinen pek bir şey yok ama güneş gözlüğünün havalı olduğu kesin! Gus'ın bulup isim verdiği Shade, artık onunla birlikte Hayalet İstasyonuna musallat oluyor.

TEMEL SALDIRI: KORKUNÇ KUCAK

Shade, düşmanlarına koca bir kucak açar, yanlışlıkla hasar verir ve kucağın ortasında kalanlar daha fazla hasar alır. Düşmanları duvarların arkasından bile kucaklayabilir!

SÜPER: MANEVİ FORM

Shade fiziksel dünyadan ayrılır ve engellerin içinden geçebilmeye başlar. Ayrıca hareket hızı artar.

YILDIZ GÜCÜ: HIZLI VE KORKULU

Shade, temel saldırısının merkezindeki rakiplere vurduğunda kısa bir süre hareket hızı artar.

YILDIZ GÜCÜ: GÜÇLÜ RUH

Shade, manevi formundayken %30 daha az hasar alır.

AKSESUAR: UZUN KOLLAR

Bir sonraki temel saldırının menzili %50 artar.

AKSESUAR: ANİ KORKU

Shade yakındaki düşmanları korkutarak 4 saniyeliğine yavaşlatır.

ÖZELLİK: Shade suyun üzerinde yürüyebilir.

SHADE 28 KASIM'DA GELDİ!