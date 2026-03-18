乱斗英雄杯即将打响，全球顶尖队伍齐聚德国柏林，激烈对决一触即发！

来自多个赛区的队伍将在这场赛区争霸战中一决高下，先通过小组赛争夺晋级资格，再进入淘汰赛，向高达100000 美元的总奖金池发起冲击。

此外，冠军队伍还将为其所属赛区赢得一个额外的全球总决赛席位；亚军队伍则将为其所属赛区赢得一个额外的最后一搏资格赛席位。