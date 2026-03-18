乱斗英雄杯赛制
乱斗英雄杯即将打响，全球顶尖队伍齐聚德国柏林，激烈对决一触即发！
来自多个赛区的队伍将在这场赛区争霸战中一决高下，先通过小组赛争夺晋级资格，再进入淘汰赛，向高达100000 美元的总奖金池发起冲击。
此外，冠军队伍还将为其所属赛区赢得一个额外的全球总决赛席位；亚军队伍则将为其所属赛区赢得一个额外的最后一搏资格赛席位。
小组赛
小组赛阶段共设4个小组，每组3支队伍，组内进行循环赛对决。队伍根据其在各自赛区的表现获得种子编号，来自多个赛区的代表队伍将在此争夺荣誉与奖励。所有 小组赛阶段的比赛将采用Bo5赛制。
每个小组的前两名将晋级淘汰赛：
A组
南美赛区 | 1号种子
欧洲、中东和非洲赛区 | 2号种子
中国大陆赛区第1名
B组
北美赛区 | 1号种子
东亚赛区 | 2号种子
Road to Brawl Cup南美西部冠军*
C组
东亚赛区 | 1号种子
南美赛区 | 2号种子
Road to Brawl Cup东南亚&南亚冠军*
D组
欧洲、中东和非洲赛区 | 1号种子
北美赛区 | 2号种子
中国大陆赛区第2名
*Un Sueño Incompleto和Revenant XSpark分别在南美西部赛区、东南亚&南亚赛区的Road to Brawl Cup资格赛中胜出，成功晋级乱斗英雄杯。
淘汰赛
小组赛结束后，8强队伍将晋级淘汰赛，展开单败淘汰制对决。所有淘汰赛比赛采用Bo5 赛制。
对阵情况将根据队伍的小组赛成绩进行分配：
四分之一决赛1：
A组 - 1号种子 🆚 B组 - 2号种子
四分之一决赛2：
D组 - 1号种子 🆚 C组 - 2号种子
四分之一决赛3：
B组 - 1号种子 🆚 A组 - 2号种子
四分之一决赛4：
C组 - 1号种子 🆚 D组 - 2号种子
随后各队将在淘汰赛中一路厮杀，直至最后两支队伍脱颖而出，会师总决赛！
赛程安排
乱斗英雄杯将于5月15日至17日在德国柏林Uber Eats Music Hall Arena激情开战。场馆将于当地时间（CEST欧洲中部夏令时间）的每日中午12:00开放入场。比赛预计于12:45开始，具体时间可能根据现场安排有所调整。
第1个比赛日 - 5月15日
比赛首日将进行A组和B组的小组赛，各队伍将向淘汰赛席位发起冲击。
第2个比赛日 - 5月16日
第2个比赛日将进行C组与D组的比拼，小组赛阶段将在本日收官，决出剩余的淘汰赛名额归属。
第3个比赛日 - 5月17日
乱斗英雄杯的最后1个比赛日将进行淘汰赛，从小组赛突出重围的队伍将向100000美元奖金池发起冲击。冠军队伍将获得35000美元奖金，并为所其属赛区赢得一个额外的全球总决赛席位。亚军队伍则将获得奖金，并为其赛区赢得一个最后一搏资格赛席位。
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