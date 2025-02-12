关于2025《荒野乱斗》电竞赛事合作伙伴计划，我们有一些令人激动的消息！我们迎来了多支新队伍加入合作伙伴计划，同时将永久下架现有的队伍喷漆。没错，以后就无法获取了——所以抓住最后机会获取它们吧！更多信息请查看下文：
首先，我们非常激动地宣布，ZETA、NAVI、SK Gaming、Tribe Gaming、Reply Totem、Spacestation Gaming和FUT Esports都将在今年继续征战荒野乱斗全球锦标赛，同时还有三支新队伍：来自巴西的LOUD Esports、来自韩国的Gen.G Esports以及来自西班牙的Team Heretics -热烈欢迎他们的加入！新的队伍装扮将随下次更新一起实装！
合作伙伴计划是Supercell与精选合作伙伴队伍之间的合作，旨在将他们的竞技影响力带到_荒野乱斗全球锦标赛_。购买你喜爱队伍的表情、玩家头像、喷漆或皮肤，不仅能表达你的支持，还能助力荒野乱斗电竞赛事的发展！
Bem-vindo（欢迎） – LOUD Esports
LOUD Esports已经迅速成为巴西电竞界的一支豪门劲旅。他们不仅拥有热情洋溢的粉丝文化，还在《Free Fire》和《无畏契约》等游戏中表现出色，更在2022年夺得了《无畏契约》全球总冠军！
#goLOUD
안녕하세요（你们好） – Gen.G Esports
Gen.G Esports凭借在《英雄联盟》电竞赛事中的卓越表现赢得了全球赞誉。他们还通过推动多元化和教育项目，为东西方游戏文化搭建了沟通的桥梁。
#GENGWIN
Bienvenidos（欢迎） – Team Heretics
Team Heretics以其出众的竞技精神，以及在《英雄联盟》《无畏契约》和《彩虹六号：围攻》等多款游戏电竞赛事中的卓越表现而著称。他们通过创作者和多项合作展现出一个充满活力的电竞品牌，显示出他们对电竞和游戏雄心勃勃的愿景！
#VamosHERETICS
我们即将推出一组_全新_的合作伙伴队伍喷漆，这意味着现有的喷漆款式将成为专属的典藏物品！这将是你拥有它们的最后机会，因为随着下一次游戏更新上线，它们将永久下架。快去获取吧！
记得留意合作伙伴队伍以及荒野乱斗电竞赛事的官方社媒平台，我们很快将揭晓新喷漆的更多详情！
如果游戏内商店首页没有在售的合作伙伴喷漆、表情和玩家头像，你可以随时通过商店 -> 乱斗图鉴 -> 主题，然后点击这里显示的图标找到它们：
今年的首次月度决赛直播将在2月15日进行，你可前往event.brawlstars.com预测比赛结果、观看精彩对战、参与互动，赢取免费奖励！
下方列出了二月各赛区的直播日期，以免大家错过精彩赛事：
东亚 - 2月15日15:00 日本东京时间（JST）
欧洲、中东和非洲 - 2月16日14:00 欧洲中部时间（CET）
南美 - 2月22日15:00 巴西利亚时间（BRT）
北美 - 2月23日15:00 美国东部时间（EST）
你可以在此查看BSC赛事规划视频，本赛季的后续赛程安排和其他详细信息请查看2025赛事规则。
一起乱斗吧！