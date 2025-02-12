关于2025《荒野乱斗》电竞赛事合作伙伴计划，我们有一些令人激动的消息！我们迎来了多支新队伍加入合作伙伴计划，同时将永久下架现有的队伍喷漆。没错，以后就无法获取了——所以抓住最后机会获取它们吧！更多信息请查看下文：

首先，我们非常激动地宣布，ZETA、NAVI、SK Gaming、Tribe Gaming、Reply Totem、Spacestation Gaming和FUT Esports都将在今年继续征战荒野乱斗全球锦标赛，同时还有三支新队伍：来自巴西的LOUD Esports、来自韩国的Gen.G Esports以及来自西班牙的Team Heretics -热烈欢迎他们的加入！新的队伍装扮将随下次更新一起实装！

合作伙伴计划是Supercell与精选合作伙伴队伍之间的合作，旨在将他们的竞技影响力带到_荒野乱斗全球锦标赛_。购买你喜爱队伍的表情、玩家头像、喷漆或皮肤，不仅能表达你的支持，还能助力荒野乱斗电竞赛事的发展！