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2025年6月24日
Blog – Brawl Stars

2025年6月更新详情

维护和平衡性调整 - 6月30日

问题修复
• 修复了荣誉之路上星妙惊喜奖励未能自动领取的问题（如果你错过了，这些奖励会在你下次进入游戏时自动领取）
• 修复了阿方的超级技能攻击未能正常为超级技能充能的问题
• 修复了道格的随身妙具“双份烤肠”在他开启极限充能时也会对友军生效的问题
• 修复了伊芙的随身妙具“母性光辉”在她使用超级技能或极限充能时无法生效的问题
• 修复了鳄梨的胜场没有计入记录的问题
• 修复了珍妮特在极限充能状态下使用超级技能后，极限充能效果会一直保留的问题
• 修复了米科偷取弹药的星徽之力未能正常生效的问题
• 修复了速度加成数值有时候会高于预期的问题
• 修复了乱斗足球模式中，风姬的超级技能会在某些情况下导致游戏闪退的问题
• 修复了巴兹对近距离目标的击晕效果持续时间过长的问题

我们还发布了一次非强制性更新来修复手柄透明度过低的问题，并防止安卓设备在首次加载新内容时出现闪退！

平衡性调整

鳄梨
• 最大生命值：从4100提升为3900
• 随身妙具“冷血寻踪”的激怒状态持续时间：从6秒缩短为4秒
• 星徽之力“凶暴猛兽”对装弹速度的提升：从40%调整为25%

乱斗竞技场

增强

迪克

• 伤害：从6%提升为8%

• 移动速度：从10提升为12

斯图

• 生命值：从600提升为700

• 伤害：从5%提升为7%

谜宝

• 生命值：从550提升为650

• 伤害：从5%提升为6%

削弱

科莱特

• 伤害：从6%降低为4%

• 移动速度：从8降低为4

珍妮特

• 生命值：从650降低为500

罗莎

• 生命值：从550降低为500

• 伤害：从4%降低为3%

巴斯特

• 伤害：从4%降低为3%

巴利

• 生命值：从550降低为450

拜瑞

• 伤害：从3%降低为2%

萝拉

• 伤害：从6%降低为4%

帕姆

• 生命值：从600降低为500

星妙乐园、鳄梨与桩、凯特极限充能、记录，还有更多精彩内容！

荣誉之路重做

我们重做了荣誉之路，新版本灵感正是源自星妙乐园！

前往星妙乐园——乱斗英雄们的家，在这里一路前进，通过不同的荣誉世界解锁丰厚奖励！“世界”指的是星妙乐园中的不同区域。每个世界都是三个英雄三人组的“家”，里面还有他们的专属区域！

本次更新推出了“小镇广场”和“摩登都会”世界，其他全新或已有的世界也会在未来陆续加入！

奖励调整

全新荣誉之路可获取的奖励如下：

  • 传奇星妙惊喜

  • 极限充能星妙惊喜

  • 神话星妙惊喜

  • 星妙惊喜

  • 战力能量

  • 金币

  • 英雄券

  • 闪闪币

其他调整

  • 荣誉之路的长度由70000杯延伸至100000杯

  • 稀有及超稀有英雄现仅可通过荣誉之路解锁（不再使用宝石解锁）

问题解答

如果我还有奖励未领取会怎样？

  • 尚未领取的奖励（包括英雄）将在更新实装时，由系统自动领取并发放到您的账号上。

新版荣誉之路的奖励更好吗？

  • 没错！本次荣誉之路重做后，奖励也变得更丰厚啦！除了原有内容外，旧版专精系统中的部分奖励也转入了新的荣誉之路当中，并增加了如传奇星妙惊喜、极限充能星妙惊喜、闪闪币等新奖励！

仍在施工建设中的世界有奖励可领吗？

  • 有！即便是尚未完工的世界，您也可以在其中推进进度，赢取极限充能星妙惊喜、闪闪币等新增的奖励。

记录！

如果您没有参加最近的“专精暴涨”社区活动，可能会好奇专精怎么消失了，现在为什么多了一堆菜单列表。让我们来为您介绍一下吧！

记录是什么？

记录是我们全新推出的一项成就系统，内容涉及各位英雄和您的游戏进度！在乱斗中达成特定目标，即可完成相应的记录。这些目标难度不一，有些比较简单，还有些很有挑战性。

例如：

  • 用佩佩赢得10场对战

  • 总计恢复500000生命值

  • 在乱斗足球中，每位队友都触球后成功打进一球

大多数记录可获得星妙惊喜奖励，达成更具挑战性的记录还会获赠独特装扮或传奇星妙惊喜！

记录等级

每完成一项记录，您都能获得记录积分

记录积分将提升您的记录总评分。随着评分越来越高，记录等级就会相应提升。

为什么要提升记录等级？因为您能获得专属的乱斗名片奖励！

  • 本次更新上线时，共设有10个记录等级。

  • 您的最高记录等级将展示在个人资料页。

  • 每当您的记录等级提升，系统会自动在战队频道发送提示消息以示庆祝！

您每次达成记录时都会收到通知，还可在荣誉之路的记录总览界面查看所有记录。

在这里，您可以查看每项记录的进度、可获得的奖励和当前记录等级！

告别专精

比起专精，新的记录系统到底改了哪些内容？

  • 我们用“使用特定英雄赢得若干场对战”的记录，替代了原本的专精系统。

  • 每位英雄一开始有5项不同的记录可以完成。后3项提供的奖励是原专精系统中的专属装扮，所以大家不必担心拿不到以前的专精头衔！

  • 此外要说明的是，专精系统中的资源奖励将转移到荣誉之路上，还有一部分会转换为记录系统的星妙惊喜奖励。放心，我们不会凭空克扣大家该拿的奖励！

  • 未领取的专精奖励会在更新上线后统一发放。

  • 乱斗名片上的专精相关标识将改为排位赛相关。

记录系统会在总奖杯数达到350杯后解锁。

极限充能

露米 - 密集鼓点

露米的超级技能制造最后一次爆炸时，左右两侧还会额外爆炸一次！

道格 - 免费加料

道格的零食旋风还会在获得了神奇热狗的友军身上同步释放。

凯特 - 猫爪在上

  • 凯特用超级技能击晕敌人的同时，不会贴在敌人身上，而是可以正常移动和攻击。

  • 跳到队友身上时，提供的治疗效果会更强，而且爆炸毛球的射程会变得更远！

阿尔缇 - 全面监控

阿尔缇在极限充能状态下使用超级技能后，自身和底座都会环绕有可造成伤害的安保激光！

查克 - 全速火车

查克的下一次冲刺不限距离，并且会在身后留下能造成伤害的蒸汽云雾！

谢德 - 骇人熊抱

谢德在极限充能状态下使用超级技能，所有普通攻击都会造成最大伤害，即使敌人没有位于拥抱的中心位置也是如此。

阿萌 - 奶酪动力

阿萌的钻机攻击范围更远、持续时间更长！

德拉科 - 焚烬烈焰

德拉科的巨龙喷吐火焰的范围更大、射程更远！

邦妮 - 惊天一跃

邦妮从大炮克莱德中发射和落地时可击晕敌人，她身边还会掉落能造成伤害的牙齿！

两位新英雄！

鳄梨 - 神话突袭者

鳄梨是爱情沼泽中的一位机械师。她相当害羞，很喜欢干重活，无论是修理坏掉的机械还是……无情地追踪其他英雄。

如果半夜走路回家时听到奇怪的声音，可能是鳄梨想和你问好！

天赋：

  • 该英雄在追猎生命值较低的敌人时，会进入激怒状态并获得移动速度加成。

普通攻击：泥沼横扫

  • 鳄梨向前冲刺，一路横扫敌人。鳄梨位于草丛或水中时，则会变为向前跳跃。泥沼横扫的攻击距离会随她的移动速度而变化。

超级技能：无情追猎

  • 鳄梨开始潜行，进入会闪烁的隐身状态，并使自己在一段时间内可以看到所有敌人。她的下一次普通攻击可造成额外伤害，具体伤害与目标生命值有关。目标生命值越高，鳄梨造成的伤害就越高！

断尾再生

处于激怒状态时，鳄梨脱离战斗后会以更快速度恢复生命值！

凶暴猛兽

处于激怒状态时，鳄梨的装弹速度提升。

上门食材

鳄梨的下一次普通攻击还会治疗自己，治疗量为伤害的100%。

冷血寻踪

鳄梨进入激怒状态，持续6秒。只能在视野内有敌人时使用。

桩 - 史诗坦克

桩是一棵怎么看都很奇怪的树。

难不成是因为……它实际上是被一群高智商蚂蚁控制的机械假树？不可能吧？真是这样就太荒谬了。

普通攻击：蚂蚁旋击

  • 桩在短暂延迟后旋转一圈，对敌人造成伤害并洒落蚂蚁。待在蚂蚁附近时，桩会获得移动速度加成和伤害加成。旋转时，可对站在圆圈边缘的敌人造成更高伤害。

超级技能：别惹滚木

  • 桩朝敌人冲过去，一路洒落蚂蚁，碰到墙壁还可反弹！

昆虫霸主

蚂蚁还会使敌方伤害降低。

信息中继

蚂蚁在草丛中时可以提供视野。

蚁后号令

桩立即在大范围内洒落蚂蚁。

忙碌工蚁

接下来几秒内，桩受到的首次伤害会变为提供治疗。

天使战恶魔活动回归！

我们将在7、8月各推出一次持续12天的天使战恶魔活动。

与之前的首期活动类似，大家可以使用各种天使技能与恶魔技能，为英雄赋予全新的强大能力。

但这次不同之处在于，所有技能一开始就会全部解锁！

通过解锁技能栏位，您最多可以同时启用3个技能。

每次活动开始时，所有玩家会解锁1个技能栏位，后续可通过开启天使或恶魔惊喜最多再解锁2个栏位。

也就是说，您最多能同时装备3个技能，让英雄获得超凡神力！尝试不同组合，探索各个游戏模式下的最佳技能搭配吧！

每个技能都拥有主要效果，特定技能搭配使用时，还能产生额外的协同效果。当已装备的技能触发协同效果时，相应技能栏会发光！

更多信息

  • 天使星妙惊喜与恶魔星妙惊喜可通过每日对战奖励、任务和对决获得。

  • 通过天使和恶魔星妙惊喜，您有机会获取全新天使皮肤和恶魔皮肤各3款，以及上一期活动中推出的天使战恶魔皮肤！

  • 您可以在活动中心查看您解锁了哪些活动主题皮肤。

    • 即使没有获得英雄，也可以通过天使惊喜和恶魔惊喜开出该英雄的活动皮肤！

  • 唤灵之战与夺魂之战模式返场！

以下是本次活动中可获取的皮肤：

眷者巴斯特

史诗 | 可通过天使惊喜获取

天界8比特

史诗 | 可通过天使惊喜获取

英灵梅格

史诗 | 可通过天使惊喜获取

火狱阿方

史诗 | 可通过恶魔惊喜获取

炼狱公牛

神话 | 可通过恶魔惊喜获取

暗魔格斯

史诗 | 可通过恶魔惊喜获取

乱斗主题季与皮肤

冥界传说

本次讲述神话故事的乱斗主题季将于7月3日开始！

冥王莫提斯

乱斗金券皮肤

来世之神莫提斯

乱斗金券皮肤 | 皮肤配色1

冥界之星莫提斯

乱斗金券皮肤 | 皮肤配色2

冥后露米

超稀有 | 79宝石

睡神沙迪

传奇 | 299宝石

天马拜瑞

史诗 | 149宝石

伊卡洛斯邦妮

超稀有 | 79宝石

牧羊巨人达里尔

史诗 | 149宝石

星妙骑士团

全新主题季，圆你骑士梦，8月7日正式开启！

圣骑士阿渤

乱斗金券皮肤

石中弓阿渤

乱斗金券皮肤 | 皮肤配色1

骑士王阿渤

乱斗金券皮肤 | 皮肤配色2

恶魂骑士琥珀

史诗 | 149宝石

邪灵骑士道格

史诗 | 149宝石

高洁骑士雅琪

神话 | 199宝石

不羁骑士莉莉

神话 | 199宝石

先祖骑士贝尔

神话 | 199宝石
Supercell MAKE玩家创意皮肤 - 创意来自KALATOR

29宝石皮肤

游猎者鳄梨

稀有 | 29宝石

游泳健将桩

稀有 | 29宝石

机车党巴斯特

稀有 | 29宝石

头奖格里夫

稀有 | 29宝石

大炸“蛋”迪克

稀有 | 29宝石

昔日幻影波克

稀有 | 29宝石

国际猫咪日！

为了庆祝国际凯特……嗯，我是说国际_猫咪_日，我们带来了6款凯特的皮肤配色，其中有些还是以游戏团队自己养的小猫命名的哦！

虎斑凯特

稀有 | 29宝石 | 皮肤配色

三花凯特

稀有 | 29宝石 | 皮肤配色

GUISMO凯特

稀有 | 29宝石 | 皮肤配色

MARIANO凯特

稀有 | 29宝石 | 皮肤配色

暹罗凯特

稀有 | 29宝石 | 皮肤配色

YUKI凯特

稀有 | 29宝石 | 皮肤配色

辉金和铂银皮肤

辉金风姬

25000金币

辉金载勇

25000金币

铂银风姬

10000金币

铂银载勇

10000金币

新游戏模式

我们推出了两个全新游戏模式——骑士比武和乱斗躲避球，还有一个修改后返场的游戏模式“跑得快”！

骑士比武

从对方基地夺得奖杯即可得分。这个模式与夺礼奇兵类似，但主要有两点区别：

1.持有奖杯的英雄可以正常攻击。

2.站在掉落的己方奖杯附近，可以使其更快被送回基地。

乱斗躲避球

用球击中敌方英雄可将其击倒！每次击倒可以获得1分。率先得到10分的队伍可赢得对战胜利。

  • 用球击中对手，是击倒目标的唯一方式。

  • 仅对英雄造成常规伤害是无法将其击倒的。目标生命值只剩1点时，会陷入眩晕，然后恢复生命值。只有用球命中才能击倒他们！

跑得快

将己方所有道具都送至敌方基地的栏位中，即可获得胜利。成功运送道具还会触发不同效果！

“跑得快”是旧模式的调整优化版本。

  • 无法再携带道具跳跃

  • 道具现在改为固定顺序，以提升模式的竞技性（作为排位赛模式怎么样，有人喜欢吗？）

平衡性调整

英雄削弱或加强调整
汉克小幅削弱随身妙具“铜墙铁壁”的冷却时间从15秒延长至18秒
格尔小幅加强超级技能命中后提供的充能从100提升至120
黑鸦小幅加强生命值从2400提升至2800
切斯特小幅削弱超级技能命中后提供的充能从100降低至80
格斯小幅削弱极限充能的充能倍率从40降低至35
罗莎小幅加强普通攻击伤害从460提升至500
阿方大幅加强超级技能伤害从1200提升至1500
风姬小幅加强生命值从3800提升至4000
艾魅小幅加强普通攻击伤害从520提升至560
山姆小幅加强极限充能的充能倍率从20提升至25
科迪琉斯小幅加强生命值从3200提升至3400
雅琪小幅削弱生命值从5000降低至4700
珠珠小幅削弱超级技能的充能速率从72降低至65
查莉小幅加强普通攻击射程从25提升至27
晨星露米大幅削弱最大生命值从2800降低至2600射程从26降低至24

乱斗竞技场专属平衡性调整

麦茜大幅削弱每级提升的生命值从650降低至500，伤害从7%降低至4%
贝尔大幅削弱每级提升的生命值从650降低至550，伤害从9%降低至5%
纳妮大幅削弱每级提升的生命值从600降低至500，伤害从7%降低至5%
罗莎大幅削弱每级提升的生命值从750降低至550
塔拉小幅削弱每级提升的伤害从6%降低至4%
妮塔小幅削弱每级提升的生命值从450降低至350，伤害从6%降低至5%
阿拾小幅削弱每级提升的伤害从3%降低至2%
拜瑞小幅削弱每级提升的生命值从550降低至450
巴斯特小幅削弱每级提升的生命值从750降低至650
迪克小幅加强每级提升的生命值从550提升至650，伤害从5%提升至6%
阿渤小幅加强每级提升的伤害从2%提升至4%
谜宝小幅加强每级提升的伤害从4%提升至5%，装弹速度从2%提升至2.5%
查克小幅加强每级提升的生命值从450提升至550，伤害从%提升至3%
里昂小幅加强每级提升的生命值从450提升至550，伤害从4%提升至5%
弗兰肯小幅加强每级提升的伤害从2%提升至4%
阿方小幅加强每级提升的装弹速度从2%提升至2.5%
格斯小幅加强每级提升的生命值从650提升至700，伤害从4%提升至5%
艾德加小幅加强每级提升的生命值从250提升至350
艾尔·普里莫小幅加强每级提升的生命值从750提升至800
麦克斯小幅加强每级提升的伤害从4%提升至5%
吉恩小幅加强每级提升的伤害从5%提升至6%
拜伦小幅加强每级提升的伤害从3%提升至5%
达里尔小幅加强每级提升的生命值从750提升至800
小罗小幅加强每级提升的伤害从2%提升至4%
斯图小幅加强每级提升的生命值从550提升至600
乱斗竞技场双方基地小幅加强基地射程内，如果有友军英雄正在受到攻击，则基地会优先选择发动攻击的敌方英雄作为目标（与防御塔机制相同）。

英雄重新设计

  • 公牛

    • 超级技能调整：现在可以调整公牛超级技能的释放距离。他会对沿途所有英雄造成伤害，并在冲锋末端对敌人造成减速效果。

    • 随身妙具“践踏重靴”调整：公牛的下次超级技能还会在命中时短暂击晕敌人。

  • 道格

    • 天赋（新）：治疗友军可为超级技能充能。

    • 超级技能调整：热狗现在可以大幅度转向，自动飞向友军。

    • 星徽之力“提神快餐”调整：道格成功复活友军后，自己会回满生命值。

地图、游戏模式和排位赛调整

场景

  • 增加：

    • 爱情沼泽

    • 魔法森林

    • 监控中心

    • 天台球场

地图

  • 5对5乱斗冰球：

    • 雪顶广场

    • 冰雪消融

    • 极寒冰场

    • 强劲寒流

  • 乱斗躲避球：

    • 月亮草地

    • 反弹夺球

    • 推推搡搡

    • 兼职工作

    • 甩球地带

    • 垂柳守望

  • 跑得快

    • 清新绿色

    • 无限反转

    • 跳过成堆

  • 社区地图

    • 5对5乱斗足球* 疯狂主播（Hakku）* 口袋乐趣（IAmNumberFour）

    • 5对5宝石争霸* 鹅卵石沼泽（IzzyTheSilly）* 公共交通（Karrotz3）

    • 5对5乱斗淘汰赛* 乱斗宇宙（PhotonWinz）* 空虚机器（PhotonWinz）

    • 5对5积分争夺赛* 嘻嘻哈哈（Daving）* 终结之岛（Schnauzer）

    • 宝石争霸* 密语山谷* 漠不关心

    • 乱斗足球* 偏离正轨* 斐波纳契数列

    • 积分争夺赛* 1点35* 时光飞逝

    • 热区争夺* 主攻队员

    • 乱斗淘汰赛* 未雨绸缪* 水之召唤

    • 车轮擂台赛* 抛硬币* 搜寻毁灭

    • 金库攻防* 快如闪电* 边缘洞穴

排位赛

  • 传奇III及以上段位的段位分损失有所减少，现在接近固定扣分。

  • 匹配到相同对手的最短间隔从12小时调整为1小时

第1赛季

  • 免费英雄轮换：

    • 贝尔

    • 阿方

    • 沙迪

第2赛季

  • 免费英雄轮换：

    • 安吉洛

    • 小罗

    • 梅格

问题修复和其他优化

优化

  • 优化了打开游戏的加载速度，在部分设备上足足快了一倍！

  • 新手教程更新。

  • 友谊战房间现在可以为机器人栏位选择英雄了。

  • 德拉科的超级技能现在会显示持续时间了。

  • 每日签到优化：

    • 界面会立刻弹出。

    • 24小时计时改为以服务器时间为准，玩家体验会更一致。

    • 通知消息的触发更准确，仅在48小时未登录游戏后出现。

  • 在特定英雄和皮肤身上添加了尾巴摇摆的物理效果和动态翅膀。

问题修复

  • 修复了“乱斗队长黑鸦”皮肤使用超级技能时的音效问题。

  • 修复了风姬极限充能状态下使用超级技能时，星徽之力动画特效出错（显示为彩屑特效）的问题。

  • 修复了风姬切换形态时，可直接清除其他英雄对她施加的标记类效果的问题。

  • 修复了艺伎形态下的风姬被“夺心秘法”操控时，仍然会对薇洛及其队友造成伤害、不按照技能设计正常攻击风姬队友的问题。

  • 修复了风姬切换形态时，可直接清除其他英雄对她施加的标记类效果的问题。

  • 修复了风姬在草丛中使用随身妙具时，会短暂显形、暴露位置的问题。

  • 修复了乱斗足球模式中的足球标识问题。

  • 乱斗竞技场模式 - 基地防御塔对机器人造成的伤害降低20%

  • 乱斗竞技场模式 - 防御塔和机器人不再根据距离攻击目标。开始与目标战斗后，它们就会始终锁定目标。

  • 《我有两张嘴，我要呐喊》——修复了星妙波克皮肤的唱歌动画会同时出现两张嘴巴的问题。

  • 修复了升至新段位后，主界面的排位赛相关提示一直不消失的问题。

  • 修复了超级猪猪奖励数量画面显示有误的问题。

  • 修复了在特定设备上，修改普通攻击和超级技能按钮布局有时无法生效，图标还会变大的问题。

全球定价
我们将全球定价测试扩展到了更多地区。全球定价能让我们更贴近玩家所在地的商品与服务成本，从而提供更符合当地消费水平的内购价格。同一国家/地区的玩家可能会看到不同的游戏特惠价格。温馨提示：全球定价仍处于测试阶段，目前并非最终版本。