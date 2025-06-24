问题修复

• 修复了荣誉之路上星妙惊喜奖励未能自动领取的问题（如果你错过了，这些奖励会在你下次进入游戏时自动领取）

• 修复了阿方的超级技能攻击未能正常为超级技能充能的问题

• 修复了道格的随身妙具“双份烤肠”在他开启极限充能时也会对友军生效的问题

• 修复了伊芙的随身妙具“母性光辉”在她使用超级技能或极限充能时无法生效的问题

• 修复了鳄梨的胜场没有计入记录的问题

• 修复了珍妮特在极限充能状态下使用超级技能后，极限充能效果会一直保留的问题

• 修复了米科偷取弹药的星徽之力未能正常生效的问题

• 修复了速度加成数值有时候会高于预期的问题

• 修复了乱斗足球模式中，风姬的超级技能会在某些情况下导致游戏闪退的问题

• 修复了巴兹对近距离目标的击晕效果持续时间过长的问题

我们还发布了一次非强制性更新来修复手柄透明度过低的问题，并防止安卓设备在首次加载新内容时出现闪退！

平衡性调整

鳄梨

• 最大生命值：从4100提升为3900

• 随身妙具“冷血寻踪”的激怒状态持续时间：从6秒缩短为4秒

• 星徽之力“凶暴猛兽”对装弹速度的提升：从40%调整为25%

乱斗竞技场

增强

迪克

• 伤害：从6%提升为8%

• 移动速度：从10提升为12

斯图

• 生命值：从600提升为700

• 伤害：从5%提升为7%

谜宝

• 生命值：从550提升为650

• 伤害：从5%提升为6%

削弱

科莱特

• 伤害：从6%降低为4%

• 移动速度：从8降低为4

珍妮特

• 生命值：从650降低为500

罗莎

• 生命值：从550降低为500

• 伤害：从4%降低为3%

巴斯特

• 伤害：从4%降低为3%

巴利

• 生命值：从550降低为450

拜瑞

• 伤害：从3%降低为2%

萝拉

• 伤害：从6%降低为4%

帕姆

• 生命值：从600降低为500