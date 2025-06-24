2025年6月更新详情
维护和平衡性调整 - 6月30日
问题修复
• 修复了荣誉之路上星妙惊喜奖励未能自动领取的问题（如果你错过了，这些奖励会在你下次进入游戏时自动领取）
• 修复了阿方的超级技能攻击未能正常为超级技能充能的问题
• 修复了道格的随身妙具“双份烤肠”在他开启极限充能时也会对友军生效的问题
• 修复了伊芙的随身妙具“母性光辉”在她使用超级技能或极限充能时无法生效的问题
• 修复了鳄梨的胜场没有计入记录的问题
• 修复了珍妮特在极限充能状态下使用超级技能后，极限充能效果会一直保留的问题
• 修复了米科偷取弹药的星徽之力未能正常生效的问题
• 修复了速度加成数值有时候会高于预期的问题
• 修复了乱斗足球模式中，风姬的超级技能会在某些情况下导致游戏闪退的问题
• 修复了巴兹对近距离目标的击晕效果持续时间过长的问题
我们还发布了一次非强制性更新来修复手柄透明度过低的问题，并防止安卓设备在首次加载新内容时出现闪退！
平衡性调整
鳄梨
• 最大生命值：从4100提升为3900
• 随身妙具“冷血寻踪”的激怒状态持续时间：从6秒缩短为4秒
• 星徽之力“凶暴猛兽”对装弹速度的提升：从40%调整为25%
乱斗竞技场
增强
迪克
• 伤害：从6%提升为8%
• 移动速度：从10提升为12
斯图
• 生命值：从600提升为700
• 伤害：从5%提升为7%
谜宝
• 生命值：从550提升为650
• 伤害：从5%提升为6%
削弱
科莱特
• 伤害：从6%降低为4%
• 移动速度：从8降低为4
珍妮特
• 生命值：从650降低为500
罗莎
• 生命值：从550降低为500
• 伤害：从4%降低为3%
巴斯特
• 伤害：从4%降低为3%
巴利
• 生命值：从550降低为450
拜瑞
• 伤害：从3%降低为2%
萝拉
• 伤害：从6%降低为4%
帕姆
• 生命值：从600降低为500
星妙乐园、鳄梨与桩、凯特极限充能、记录，还有更多精彩内容！
荣誉之路重做
我们重做了荣誉之路，新版本灵感正是源自星妙乐园！
前往星妙乐园——乱斗英雄们的家，在这里一路前进，通过不同的荣誉世界解锁丰厚奖励！“世界”指的是星妙乐园中的不同区域。每个世界都是三个英雄三人组的“家”，里面还有他们的专属区域！
本次更新推出了“小镇广场”和“摩登都会”世界，其他全新或已有的世界也会在未来陆续加入！
奖励调整
全新荣誉之路可获取的奖励如下：
传奇星妙惊喜
极限充能星妙惊喜
神话星妙惊喜
星妙惊喜
战力能量
金币
英雄券
闪闪币
其他调整
荣誉之路的长度由70000杯延伸至100000杯
稀有及超稀有英雄现仅可通过荣誉之路解锁（不再使用宝石解锁）
问题解答
如果我还有奖励未领取会怎样？
尚未领取的奖励（包括英雄）将在更新实装时，由系统自动领取并发放到您的账号上。
新版荣誉之路的奖励更好吗？
没错！本次荣誉之路重做后，奖励也变得更丰厚啦！除了原有内容外，旧版专精系统中的部分奖励也转入了新的荣誉之路当中，并增加了如传奇星妙惊喜、极限充能星妙惊喜、闪闪币等新奖励！
仍在施工建设中的世界有奖励可领吗？
有！即便是尚未完工的世界，您也可以在其中推进进度，赢取极限充能星妙惊喜、闪闪币等新增的奖励。
记录！
如果您没有参加最近的“专精暴涨”社区活动，可能会好奇专精怎么消失了，现在为什么多了一堆菜单列表。让我们来为您介绍一下吧！
记录是什么？
记录是我们全新推出的一项成就系统，内容涉及各位英雄和您的游戏进度！在乱斗中达成特定目标，即可完成相应的记录。这些目标难度不一，有些比较简单，还有些很有挑战性。
例如：
用佩佩赢得10场对战
总计恢复500000生命值
在乱斗足球中，每位队友都触球后成功打进一球
大多数记录可获得星妙惊喜奖励，达成更具挑战性的记录还会获赠独特装扮或传奇星妙惊喜！
记录等级
每完成一项记录，您都能获得记录积分。
记录积分将提升您的记录总评分。随着评分越来越高，记录等级就会相应提升。
为什么要提升记录等级？因为您能获得专属的乱斗名片奖励！
本次更新上线时，共设有10个记录等级。
您的最高记录等级将展示在个人资料页。
每当您的记录等级提升，系统会自动在战队频道发送提示消息以示庆祝！
您每次达成记录时都会收到通知，还可在荣誉之路的记录总览界面查看所有记录。
在这里，您可以查看每项记录的进度、可获得的奖励和当前记录等级！
告别专精
比起专精，新的记录系统到底改了哪些内容？
我们用“使用特定英雄赢得若干场对战”的记录，替代了原本的专精系统。
每位英雄一开始有5项不同的记录可以完成。后3项提供的奖励是原专精系统中的专属装扮，所以大家不必担心拿不到以前的专精头衔！
此外要说明的是，专精系统中的资源奖励将转移到荣誉之路上，还有一部分会转换为记录系统的星妙惊喜奖励。放心，我们不会凭空克扣大家该拿的奖励！
未领取的专精奖励会在更新上线后统一发放。
乱斗名片上的专精相关标识将改为排位赛相关。
记录系统会在总奖杯数达到350杯后解锁。
极限充能
露米 - 密集鼓点
露米的超级技能制造最后一次爆炸时，左右两侧还会额外爆炸一次！
道格 - 免费加料
道格的零食旋风还会在获得了神奇热狗的友军身上同步释放。
凯特 - 猫爪在上
凯特用超级技能击晕敌人的同时，不会贴在敌人身上，而是可以正常移动和攻击。
跳到队友身上时，提供的治疗效果会更强，而且爆炸毛球的射程会变得更远！
阿尔缇 - 全面监控
阿尔缇在极限充能状态下使用超级技能后，自身和底座都会环绕有可造成伤害的安保激光！
查克 - 全速火车
查克的下一次冲刺不限距离，并且会在身后留下能造成伤害的蒸汽云雾！
谢德 - 骇人熊抱
谢德在极限充能状态下使用超级技能，所有普通攻击都会造成最大伤害，即使敌人没有位于拥抱的中心位置也是如此。
阿萌 - 奶酪动力
阿萌的钻机攻击范围更远、持续时间更长！
德拉科 - 焚烬烈焰
德拉科的巨龙喷吐火焰的范围更大、射程更远！
邦妮 - 惊天一跃
邦妮从大炮克莱德中发射和落地时可击晕敌人，她身边还会掉落能造成伤害的牙齿！
两位新英雄！
鳄梨 - 神话突袭者
鳄梨是爱情沼泽中的一位机械师。她相当害羞，很喜欢干重活，无论是修理坏掉的机械还是……无情地追踪其他英雄。
如果半夜走路回家时听到奇怪的声音，可能是鳄梨想和你问好！
天赋：
该英雄在追猎生命值较低的敌人时，会进入激怒状态并获得移动速度加成。
普通攻击：泥沼横扫
鳄梨向前冲刺，一路横扫敌人。鳄梨位于草丛或水中时，则会变为向前跳跃。泥沼横扫的攻击距离会随她的移动速度而变化。
超级技能：无情追猎
鳄梨开始潜行，进入会闪烁的隐身状态，并使自己在一段时间内可以看到所有敌人。她的下一次普通攻击可造成额外伤害，具体伤害与目标生命值有关。目标生命值越高，鳄梨造成的伤害就越高！
断尾再生
处于激怒状态时，鳄梨脱离战斗后会以更快速度恢复生命值！
凶暴猛兽
处于激怒状态时，鳄梨的装弹速度提升。
上门食材
鳄梨的下一次普通攻击还会治疗自己，治疗量为伤害的100%。
冷血寻踪
鳄梨进入激怒状态，持续6秒。只能在视野内有敌人时使用。
桩 - 史诗坦克
桩是一棵怎么看都很奇怪的树。
难不成是因为……它实际上是被一群高智商蚂蚁控制的机械假树？不可能吧？真是这样就太荒谬了。
普通攻击：蚂蚁旋击
桩在短暂延迟后旋转一圈，对敌人造成伤害并洒落蚂蚁。待在蚂蚁附近时，桩会获得移动速度加成和伤害加成。旋转时，可对站在圆圈边缘的敌人造成更高伤害。
超级技能：别惹滚木
桩朝敌人冲过去，一路洒落蚂蚁，碰到墙壁还可反弹！
昆虫霸主
蚂蚁还会使敌方伤害降低。
信息中继
蚂蚁在草丛中时可以提供视野。
蚁后号令
桩立即在大范围内洒落蚂蚁。
忙碌工蚁
接下来几秒内，桩受到的首次伤害会变为提供治疗。
天使战恶魔活动回归！
我们将在7、8月各推出一次持续12天的天使战恶魔活动。
与之前的首期活动类似，大家可以使用各种天使技能与恶魔技能，为英雄赋予全新的强大能力。
但这次不同之处在于，所有技能一开始就会全部解锁！
通过解锁技能栏位，您最多可以同时启用3个技能。
每次活动开始时，所有玩家会解锁1个技能栏位，后续可通过开启天使或恶魔惊喜最多再解锁2个栏位。
也就是说，您最多能同时装备3个技能，让英雄获得超凡神力！尝试不同组合，探索各个游戏模式下的最佳技能搭配吧！
每个技能都拥有主要效果，特定技能搭配使用时，还能产生额外的协同效果。当已装备的技能触发协同效果时，相应技能栏会发光！
更多信息
天使星妙惊喜与恶魔星妙惊喜可通过每日对战奖励、任务和对决获得。
通过天使和恶魔星妙惊喜，您有机会获取全新天使皮肤和恶魔皮肤各3款，以及上一期活动中推出的天使战恶魔皮肤！
您可以在活动中心查看您解锁了哪些活动主题皮肤。
即使没有获得英雄，也可以通过天使惊喜和恶魔惊喜开出该英雄的活动皮肤！
唤灵之战与夺魂之战模式返场！
以下是本次活动中可获取的皮肤：
眷者巴斯特
史诗 | 可通过天使惊喜获取
天界8比特
史诗 | 可通过天使惊喜获取
英灵梅格
史诗 | 可通过天使惊喜获取
火狱阿方
史诗 | 可通过恶魔惊喜获取
炼狱公牛
神话 | 可通过恶魔惊喜获取
暗魔格斯
史诗 | 可通过恶魔惊喜获取
乱斗主题季与皮肤
冥界传说
本次讲述神话故事的乱斗主题季将于7月3日开始！
冥王莫提斯
乱斗金券皮肤
来世之神莫提斯
乱斗金券皮肤 | 皮肤配色1
冥界之星莫提斯
乱斗金券皮肤 | 皮肤配色2
冥后露米
超稀有 | 79宝石
睡神沙迪
传奇 | 299宝石
天马拜瑞
史诗 | 149宝石
伊卡洛斯邦妮
超稀有 | 79宝石
牧羊巨人达里尔
史诗 | 149宝石
星妙骑士团
全新主题季，圆你骑士梦，8月7日正式开启！
圣骑士阿渤
乱斗金券皮肤
石中弓阿渤
乱斗金券皮肤 | 皮肤配色1
骑士王阿渤
乱斗金券皮肤 | 皮肤配色2
恶魂骑士琥珀
史诗 | 149宝石
邪灵骑士道格
史诗 | 149宝石
高洁骑士雅琪
神话 | 199宝石
不羁骑士莉莉
神话 | 199宝石
先祖骑士贝尔
神话 | 199宝石
Supercell MAKE玩家创意皮肤 - 创意来自KALATOR
29宝石皮肤
游猎者鳄梨
稀有 | 29宝石
游泳健将桩
稀有 | 29宝石
机车党巴斯特
稀有 | 29宝石
头奖格里夫
稀有 | 29宝石
大炸“蛋”迪克
稀有 | 29宝石
昔日幻影波克
稀有 | 29宝石
国际猫咪日！
为了庆祝国际凯特……嗯，我是说国际_猫咪_日，我们带来了6款凯特的皮肤配色，其中有些还是以游戏团队自己养的小猫命名的哦！
虎斑凯特
稀有 | 29宝石 | 皮肤配色
三花凯特
稀有 | 29宝石 | 皮肤配色
GUISMO凯特
稀有 | 29宝石 | 皮肤配色
MARIANO凯特
稀有 | 29宝石 | 皮肤配色
暹罗凯特
稀有 | 29宝石 | 皮肤配色
YUKI凯特
稀有 | 29宝石 | 皮肤配色
辉金和铂银皮肤
辉金风姬
25000金币
辉金载勇
25000金币
铂银风姬
10000金币
铂银载勇
10000金币
新游戏模式
我们推出了两个全新游戏模式——骑士比武和乱斗躲避球，还有一个修改后返场的游戏模式“跑得快”！
骑士比武
从对方基地夺得奖杯即可得分。这个模式与夺礼奇兵类似，但主要有两点区别：
1.持有奖杯的英雄可以正常攻击。
2.站在掉落的己方奖杯附近，可以使其更快被送回基地。
乱斗躲避球
用球击中敌方英雄可将其击倒！每次击倒可以获得1分。率先得到10分的队伍可赢得对战胜利。
用球击中对手，是击倒目标的唯一方式。
仅对英雄造成常规伤害是无法将其击倒的。目标生命值只剩1点时，会陷入眩晕，然后恢复生命值。只有用球命中才能击倒他们！
跑得快
将己方所有道具都送至敌方基地的栏位中，即可获得胜利。成功运送道具还会触发不同效果！
“跑得快”是旧模式的调整优化版本。
无法再携带道具跳跃
道具现在改为固定顺序，以提升模式的竞技性（作为排位赛模式怎么样，有人喜欢吗？）
平衡性调整
|英雄
|削弱或加强
|调整
|汉克
|小幅削弱
|随身妙具“铜墙铁壁”的冷却时间从15秒延长至18秒
|格尔
|小幅加强
|超级技能命中后提供的充能从100提升至120
|黑鸦
|小幅加强
|生命值从2400提升至2800
|切斯特
|小幅削弱
|超级技能命中后提供的充能从100降低至80
|格斯
|小幅削弱
|极限充能的充能倍率从40降低至35
|罗莎
|小幅加强
|普通攻击伤害从460提升至500
|阿方
|大幅加强
|超级技能伤害从1200提升至1500
|风姬
|小幅加强
|生命值从3800提升至4000
|艾魅
|小幅加强
|普通攻击伤害从520提升至560
|山姆
|小幅加强
|极限充能的充能倍率从20提升至25
|科迪琉斯
|小幅加强
|生命值从3200提升至3400
|雅琪
|小幅削弱
|生命值从5000降低至4700
|珠珠
|小幅削弱
|超级技能的充能速率从72降低至65
|查莉
|小幅加强
|普通攻击射程从25提升至27
|晨星露米
|大幅削弱
|最大生命值从2800降低至2600射程从26降低至24
乱斗竞技场专属平衡性调整
|麦茜
|大幅削弱
|每级提升的生命值从650降低至500，伤害从7%降低至4%
|贝尔
|大幅削弱
|每级提升的生命值从650降低至550，伤害从9%降低至5%
|纳妮
|大幅削弱
|每级提升的生命值从600降低至500，伤害从7%降低至5%
|罗莎
|大幅削弱
|每级提升的生命值从750降低至550
|塔拉
|小幅削弱
|每级提升的伤害从6%降低至4%
|妮塔
|小幅削弱
|每级提升的生命值从450降低至350，伤害从6%降低至5%
|阿拾
|小幅削弱
|每级提升的伤害从3%降低至2%
|拜瑞
|小幅削弱
|每级提升的生命值从550降低至450
|巴斯特
|小幅削弱
|每级提升的生命值从750降低至650
|迪克
|小幅加强
|每级提升的生命值从550提升至650，伤害从5%提升至6%
|阿渤
|小幅加强
|每级提升的伤害从2%提升至4%
|谜宝
|小幅加强
|每级提升的伤害从4%提升至5%，装弹速度从2%提升至2.5%
|查克
|小幅加强
|每级提升的生命值从450提升至550，伤害从%提升至3%
|里昂
|小幅加强
|每级提升的生命值从450提升至550，伤害从4%提升至5%
|弗兰肯
|小幅加强
|每级提升的伤害从2%提升至4%
|阿方
|小幅加强
|每级提升的装弹速度从2%提升至2.5%
|格斯
|小幅加强
|每级提升的生命值从650提升至700，伤害从4%提升至5%
|艾德加
|小幅加强
|每级提升的生命值从250提升至350
|艾尔·普里莫
|小幅加强
|每级提升的生命值从750提升至800
|麦克斯
|小幅加强
|每级提升的伤害从4%提升至5%
|吉恩
|小幅加强
|每级提升的伤害从5%提升至6%
|拜伦
|小幅加强
|每级提升的伤害从3%提升至5%
|达里尔
|小幅加强
|每级提升的生命值从750提升至800
|小罗
|小幅加强
|每级提升的伤害从2%提升至4%
|斯图
|小幅加强
|每级提升的生命值从550提升至600
|乱斗竞技场双方基地
|小幅加强
|基地射程内，如果有友军英雄正在受到攻击，则基地会优先选择发动攻击的敌方英雄作为目标（与防御塔机制相同）。
英雄重新设计
公牛
超级技能调整：现在可以调整公牛超级技能的释放距离。他会对沿途所有英雄造成伤害，并在冲锋末端对敌人造成减速效果。
随身妙具“践踏重靴”调整：公牛的下次超级技能还会在命中时短暂击晕敌人。
道格
天赋（新）：治疗友军可为超级技能充能。
超级技能调整：热狗现在可以大幅度转向，自动飞向友军。
星徽之力“提神快餐”调整：道格成功复活友军后，自己会回满生命值。
地图、游戏模式和排位赛调整
场景
增加：
爱情沼泽
魔法森林
监控中心
天台球场
地图
5对5乱斗冰球：
雪顶广场
冰雪消融
极寒冰场
强劲寒流
乱斗躲避球：
月亮草地
反弹夺球
推推搡搡
兼职工作
甩球地带
垂柳守望
跑得快
清新绿色
无限反转
跳过成堆
社区地图
5对5乱斗足球* 疯狂主播（Hakku）* 口袋乐趣（IAmNumberFour）
5对5宝石争霸* 鹅卵石沼泽（IzzyTheSilly）* 公共交通（Karrotz3）
5对5乱斗淘汰赛* 乱斗宇宙（PhotonWinz）* 空虚机器（PhotonWinz）
5对5积分争夺赛* 嘻嘻哈哈（Daving）* 终结之岛（Schnauzer）
宝石争霸* 密语山谷* 漠不关心
乱斗足球* 偏离正轨* 斐波纳契数列
积分争夺赛* 1点35* 时光飞逝
热区争夺* 主攻队员
乱斗淘汰赛* 未雨绸缪* 水之召唤
车轮擂台赛* 抛硬币* 搜寻毁灭
金库攻防* 快如闪电* 边缘洞穴
排位赛
传奇III及以上段位的段位分损失有所减少，现在接近固定扣分。
匹配到相同对手的最短间隔从12小时调整为1小时
第1赛季
免费英雄轮换：
贝尔
阿方
沙迪
第2赛季
免费英雄轮换：
安吉洛
小罗
梅格
问题修复和其他优化
优化
优化了打开游戏的加载速度，在部分设备上足足快了一倍！
新手教程更新。
友谊战房间现在可以为机器人栏位选择英雄了。
德拉科的超级技能现在会显示持续时间了。
每日签到优化：
界面会立刻弹出。
24小时计时改为以服务器时间为准，玩家体验会更一致。
通知消息的触发更准确，仅在48小时未登录游戏后出现。
在特定英雄和皮肤身上添加了尾巴摇摆的物理效果和动态翅膀。
问题修复
修复了“乱斗队长黑鸦”皮肤使用超级技能时的音效问题。
修复了风姬极限充能状态下使用超级技能时，星徽之力动画特效出错（显示为彩屑特效）的问题。
修复了风姬切换形态时，可直接清除其他英雄对她施加的标记类效果的问题。
修复了艺伎形态下的风姬被“夺心秘法”操控时，仍然会对薇洛及其队友造成伤害、不按照技能设计正常攻击风姬队友的问题。
修复了风姬切换形态时，可直接清除其他英雄对她施加的标记类效果的问题。
修复了风姬在草丛中使用随身妙具时，会短暂显形、暴露位置的问题。
修复了乱斗足球模式中的足球标识问题。
乱斗竞技场模式 - 基地防御塔对机器人造成的伤害降低20%
乱斗竞技场模式 - 防御塔和机器人不再根据距离攻击目标。开始与目标战斗后，它们就会始终锁定目标。
《我有两张嘴，我要呐喊》——修复了星妙波克皮肤的唱歌动画会同时出现两张嘴巴的问题。
修复了升至新段位后，主界面的排位赛相关提示一直不消失的问题。
修复了超级猪猪奖励数量画面显示有误的问题。
修复了在特定设备上，修改普通攻击和超级技能按钮布局有时无法生效，图标还会变大的问题。
全球定价
我们将全球定价测试扩展到了更多地区。全球定价能让我们更贴近玩家所在地的商品与服务成本，从而提供更符合当地消费水平的内购价格。同一国家/地区的玩家可能会看到不同的游戏特惠价格。温馨提示：全球定价仍处于测试阶段，目前并非最终版本。