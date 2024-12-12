祝我們生日快樂！我們迎來了《荒野亂鬥》正式推出以來的第6個生日囉！

和之前一樣，慶祝活動將從今天開始，一直持續到亂鬥聖誕節！這也代表……有禮物囉！

以下是你需要了解的內容！

現在可透過商店中的亂鬥聖誕節登入獎勵免費獲得巴斯光年。

記得在巴斯光年離開前完成他的太空騎警專精歷程唷！

超級聖誕樹活動！加入戰隊、使用入場券、收集禮物，並在12月25日打開禮物。

巴斯光年降臨《荒野亂鬥》！

你可以透過亂鬥聖誕節登入獎勵免費獲得巴斯光年！

巴斯光年是一位限時英雄，大家可以在12月12日至2月4日這段時間內使用他盡情亂鬥。

巴斯光年擁有專屬的太空騎警專精，可解鎖專屬物品。記得在他離開前完成專精歷程唷！

巴斯光年一開始就是無限戰力等級，擁有1個武裝配件和1個極限威能（無能力之星）。

他有3種不同的亂鬥模式：飛行模式、雷射模式和光劍模式。巴斯光年在每個模式下都具有不同的普通攻擊和超級技能。

使用巴斯光年收集的每個獎盃都將計入榮耀寶箱。

亂鬥聖誕節登入獎勵！

從今天起至12月25日，你每天都將獲得一份免費好禮！第一天的好禮是巴斯光年！列表如下！

第1天 - 巴斯光年

第2天 - 玩家頭像

第3天 - 1份禮物

第4天 - 表情

第5天 - 1份禮物

第6天 - 玩家頭像

第7天 - 1份禮物

第8天 - 表情

第9天 - 1份禮物

第10天 - 表情

第11天 - 1份禮物

第12天 - 玩家頭像

第13天 - 傳奇寶物之星

第14天 - 噴漆和極限威能寶物之星

領取以上好禮的截止時間為12月31日，記得把它們全部收入囊中！

超級聖誕樹戰隊活動

還沒有戰隊？趕快加入吧！

12月12日至25日期間，所有戰隊成員（包括你自己）每天都會獲得3張入場券。

使用入場券參加超級聖誕樹活動，獲得勝利！

每累積25場勝利，你和你的戰隊就會獲得1份禮物，這些禮物可以在12月25日開啟。

在超級聖誕樹活動中，遊戲模式和隨機事件都是隨機的（和超級豬豬一樣）。

禮物和造型

玩具總動員聯動造型只能透過商店獲取！

玩具主題造型是另一組不同的造型，一開始可從禮物中開出。

你可以從禮物中開出各種資源，包括寶石、閃光幣、造型、英雄、極限威能以及最新推出的玩具主題造型！

玩具主題造型也將於12月25日在商店推出

謝謝大家！

謝謝你們又陪伴《荒野亂鬥》走過了一年，希望大家會喜歡這些禮物！