在這個亂鬥情人節，你終於可以圓夢——和英雄約會！

2月14日至2月25日，你可以和5位英雄約會，還能透過約會獲得獎勵！

關於約會

所有約會都會顯示在遊戲內新聞介面，就像現實生活一樣，每次約會分為2個階段：

第1階段 ：玩家社群必須在1天內達成目標——用你要約會的英雄完成2000萬次擊殺。達成目標後，所有玩家都能獲得甜心寶箱獎勵，並解鎖約會！

第2階段：真正的約會開始！你將和英雄互動，了解他們悲慘的生活，聽他們大吐苦水……但到最後，重頭戲才真正開始。玩家社群必須一起做出最終選擇。這個選擇會影響該英雄的好感度，英雄好感度越高，所有玩家獲得的獎勵就越好！

好感度

最終選擇會影響好感度！好感度越高，獎勵就越好！

玩家社群有一整天可以討論，並決定出最適合的選項！根據每位英雄的興趣和個性，猜猜他們喜歡什麼，做出最佳選擇。倒數結束前，你隨時都能更改自己的選擇；但倒數一結束，好感度就會鎖定，並決定最終的獎勵等級！

獎勵

在第1階段達成目標，一定能拿到1個甜心寶箱；每場約會結束時也會獲得獎勵，而且會隨著好感度提升而逐級加碼。

第1場約會 ：最多可獲得2000金幣（500或1000起算）

第2場約會 ：最多可獲得2000能量點數（500或1000起算）

第3場約會 ：最多可獲得8個混沌之星（2個或5個起算）

第4場約會 ：一款噴漆、一款表情，或一款駛徒傳奇造型「運動健將」！

第5場約會 ：最多可免費獲得1位英雄（1000雙倍經驗加成或1000 PRO通行券經驗值起算）

第6場約會：¯\_(ツ)_/¯

玩家社群抽獎活動

抽出10位幸運玩家，每人獲得2份100萬寶石大獎！一份送給幸運玩家自己，另一份可以送給心中最特別的人！

如何參加：

在社群平台分享你每場約會的最終選項截圖，並加上主題標籤#Brawlentines和#Brawlstars。

你分享的天數越多，被抽中的機率就越高！

第一場約會已經上線！使用安珀完成2000萬次擊殺，即可解鎖和她的約會！