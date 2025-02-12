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2025年2月12日
Blog – Brawl Stars

亂鬥情人節社群活動詳情！

在《荒野亂鬥》歷史上最新、最誇張的社群活動中，鷹獵人爆想要度過一個完美的亂鬥情人節，而你將負責選出他的完美約會拍檔！

如何參加

只需進入新聞介面，在兩位爭奪鷹獵人爆心意的參選英雄間，投出你寶貴的一票！

每次投票，你都能累積一定數量的獎勵進入獎池。2月20日活動結束時，這些獎勵會一起解鎖！

而且不只這樣唷！如果玩家社群在某輪投票中投出的總票數達到了一定數量，與這輪投票對應的獎勵會直接加倍！每輪投票都有特定的目標，會顯示在投票介面。

每2天會開放新的一輪投票，在此期間還會開啟多項加成活動，如雙倍經驗值、專精狂歡、雙倍每日寶物之星！

活動的最後一天將開啟最後一輪投票，玩家社群需要在幾位最終入圍英雄之間選出……誰會和鷹獵人爆激情熱吻！

完整時間表和可獲得的獎勵

第1天

  • 賈姬 VS 查莉

    • 3份禮物 或 6份禮物（加倍）

第2天

  • 雙倍經驗值

第3天

  • 曼蒂 VS 蘿拉

    • 500金幣 或 1000金幣

第4天

  • 專精狂歡（50%加成）

第5天

  • 安傑洛VS 安珀

    • 2500閃光幣 或 爆破麥克「浪漫紳士」造型（以及2500閃光幣）

第6天

  • 雙倍寶物之星

第7天

  • 彈射 VS 小辣椒

    • 10個寶物之星 或 20個寶物之星

第8天

  • 專精狂歡（100%加成）

第9天

  • 莫提斯 VS 美樂蒂

    • 1個極限威能寶物之星 或 2個極限威能寶物之星!!!!!

第10天

  • 最終入圍英雄之間的終極投票

此外，我們還會在活動期間，重新推出最熱門的2v2遊戲模式！

最終能獲得的獎勵會在2月20日最後一輪投票結束後發送給大家。

參選者

  • 安傑洛

  • 安珀

  • 查莉

  • 賈姬

  • 蘿拉

  • 曼蒂

  • 美樂蒂

  • 莫提斯

  • 小辣椒

  • 彈射

抽獎活動

本次抽獎活動中，你將有機會贏得100萬顆寶石，並將這份獎勵與你最好的朋友分享！

要參加活動，只需要發送亂鬥情人節訊息給你的「亂鬥最佳拍檔」，並發布出來！你可以將它發布在任意社群平台上。但要記得加上#Brawlentines和#BrawlStars這兩個hashtag唷！

我們會在活動的最後一天選出5位贏家，他們將和自己心中特別的那一位分享這份大獎！

以上就是本文全部內容！活動現在開始，並將於2月20日結束。快去參加投票吧！