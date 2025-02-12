在《荒野亂鬥》歷史上最新、最誇張的社群活動中，鷹獵人爆想要度過一個完美的亂鬥情人節，而你將負責選出他的完美約會拍檔！
只需進入新聞介面，在兩位爭奪鷹獵人爆心意的參選英雄間，投出你寶貴的一票！
每次投票，你都能累積一定數量的獎勵進入獎池。2月20日活動結束時，這些獎勵會一起解鎖！
而且不只這樣唷！如果玩家社群在某輪投票中投出的總票數達到了一定數量，與這輪投票對應的獎勵會直接加倍！每輪投票都有特定的目標，會顯示在投票介面。
每2天會開放新的一輪投票，在此期間還會開啟多項加成活動，如雙倍經驗值、專精狂歡、雙倍每日寶物之星！
活動的最後一天將開啟最後一輪投票，玩家社群需要在幾位最終入圍英雄之間選出……誰會和鷹獵人爆激情熱吻！
第1天
賈姬 VS 查莉
3份禮物 或 6份禮物（加倍）
第2天
雙倍經驗值
第3天
曼蒂 VS 蘿拉
500金幣 或 1000金幣
第4天
專精狂歡（50%加成）
第5天
安傑洛VS 安珀
2500閃光幣 或 爆破麥克「浪漫紳士」造型（以及2500閃光幣）
第6天
雙倍寶物之星
第7天
彈射 VS 小辣椒
10個寶物之星 或 20個寶物之星
第8天
專精狂歡（100%加成）
第9天
莫提斯 VS 美樂蒂
1個極限威能寶物之星 或 2個極限威能寶物之星!!!!!
第10天
最終入圍英雄之間的終極投票
此外，我們還會在活動期間，重新推出最熱門的2v2遊戲模式！
最終能獲得的獎勵會在2月20日最後一輪投票結束後發送給大家。
安傑洛
安珀
查莉
賈姬
蘿拉
曼蒂
美樂蒂
莫提斯
小辣椒
彈射
本次抽獎活動中，你將有機會贏得100萬顆寶石，並將這份獎勵與你最好的朋友分享！
要參加活動，只需要發送亂鬥情人節訊息給你的「亂鬥最佳拍檔」，並發布出來！你可以將它發布在任意社群平台上。但要記得加上#Brawlentines和#BrawlStars這兩個hashtag唷！
我們會在活動的最後一天選出5位贏家，他們將和自己心中特別的那一位分享這份大獎！
以上就是本文全部內容！活動現在開始，並將於2月20日結束。快去參加投票吧！