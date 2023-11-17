【活動時間】

2023/11/24(五)至2023/11/26(日)全球總決賽直播期間

【活動說明】

觀看全球總決賽三天直播，並於指定時間依照留言格式於繁體中文直播聊天室正確答題，就有機會獲得獎勵，每日回答所有題目、三天內個人回答指定題目達10題以上，都有機會獲得加碼獎勵。

另外，全球總決賽賽程任一場對戰進入第4盤以上，將不定時額外加抽獎勵。

以及，三天內同時觀看人數達指定數值還將加抽獎勵。

【活動規則】

1、準時觀看全球總決賽直播，並按照規則參加活動。

2、不定時會出現題目，每次留言時間開放2分鐘。

3、注意比賽是否進入加碼的指定盤數。

4、依照留言格式於直播聊天室留言即可參加活動抽獎！

【留言格式】

答案＋自己的玩家標籤

【活動獎勵】

享受賽事獎：（從三天回答任一題的玩家中抽出）

荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）

史派克娃娃x1（共2名）

寶石絨毛吊飾x1（共2名）

隨機小公仔（3入組）x1（共3名）

骷髏頭絨毛吊飾x1（共2名）

徽章盒裝x1（共2名）

四款貼紙組x1（共2名）

荒野亂鬥T恤x1（共9名）

雙款貼紙組x1（共30名）

每日拼戰獎：（從回答指定日期所有題目的玩家中抽出）

11月24日 骷髏頭絨毛吊飾x1+Q版貼紙組x1（共2名） 隨機小公仔x1（共5名）

11月25日 寶石絨毛吊飾x1+徽章盒裝x1（共2名） 隨機小公仔x1（共5名）

11月26日 史派克娃娃x1（共2名） 隨機小公仔x1（共5名）



幸運觀賽獎：（從三天回答加碼題目的玩家中抽出）

隨機小公仔x1（總計最多為24名，具體看賽況）

見證冠軍獎：（從三天總計至少回答10題以上的玩家中抽出）

Supercell 禮物盒x1（共1名）

隨機英雄抱枕x1（共1名）

隨機毛毯x1（共1名）

同心協力獎：

同時觀看人數達1000加抽 隨機大頭鑰匙圈x1（共1名） 史派克布徽章x1（共2名） 小辣椒扇子x1（共3名） 3D漸變貼紙（3入組）x1（共3名）

同時觀看人數達1200加抽 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名） 史派克布徽章x1（共2名） 荒野亂鬥提袋x1（共3名） 小辣椒扇子x1（共3名）

同時觀看人數達1400加抽 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名） 隨機手機支架x1（共2名） 荒野亂鬥T恤x1（共3名） 史派克布徽章x1（共3名）

同時觀看人數達1600加抽 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名） 寶石絨毛吊飾x1+徽章盒裝x1（共1名） 骷髏頭絨毛吊飾x1+Q版貼紙組x1（共1名） 荒野亂鬥T恤x1（共3名） 史派克布徽章x1（共4名）

同時觀看人數達1800加抽 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名） 史派克娃娃x1（共1名） 隨機英雄全身玩偶x1（共2名） 隨機大頭鑰匙圈x1（共2名） 普里莫人形包掛x1（共4名）

同時觀看人數達2000加抽 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名） 潔西娃娃x1（共2名） 寶石絨毛吊飾x1+徽章盒裝x1（共1名） 骷髏頭絨毛吊飾x1+Q版貼紙組x1（共1名） 隨機機甲系列公仔x1（共3名） 史派克布徽章x1（共3名）



🌟若當日同時觀看人數突破2000，則可能於直播加碼新目標數值與獎勵！

注意事項：

1、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞。

2、得獎者需於遊戲內公布得獎名單後指定日期內完整填寫指定的寄送表單，若未如期填寫將取消得獎資格。

3、每人最多僅能獲得1次獎勵。

4、同心協力獎三天賽程僅計算一次達標獎勵。

5、若因資料填寫錯誤導致寄送失敗將不另行補寄。

6、因應各國海關規定不同，簽收實體獎勵有可能有需繳納關稅。

7、本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。