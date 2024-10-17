沒錯，我們帶來了一種全新寶箱：死亡寶箱！在本次#DeadGame 死亡遊戲活動中，如果大家合力達成200億次擊殺，就可以免費獲得10個死亡寶箱！

死亡遊戲活動現在開始，直到10月31日結束！

死亡寶箱可以開出：

所有非限定的亂鬥萬聖節造型（包含最近推出的喪屍風格造型和定價199寶石的造型！）

亂鬥萬聖節主題表情、玩家頭像和噴漆

金幣、能力之星、武裝配件和極限威能！（無能量點數）

閃光幣

寶石

還有英雄！

更多獎勵！

在向著200億次擊殺這個里程碑前進的過程中，大家可以解鎖各種遊戲內活動，還有一個極限威能寶物之星！

雙倍專精 狂歡 活動現在開始！

50億次擊殺： 雙倍經驗值

100億次擊殺： 極限威能寶物之星！

150億次擊殺： 雙倍每日寶物之星

200億次擊殺：每位玩家都可獲得10個死亡寶箱！*

*註：如果在10月31日前就達成了最終里程碑，10個死亡寶箱的獎勵仍需等到10月31日才會發放。

如何達成200億次擊殺？

在對戰中每擊殺一名敵方英雄，活動進度就會記錄一次擊殺數。如果玩家社群在「死亡遊戲」活動期間累計達成200億次擊殺，每個人都能獲得10個死亡寶箱！此外，參加喪屍主題遊戲模式的對戰（怪物球賽、喪屍保衛戰和沉重負擔）能夠以兩倍速度累積進度。在這幾個模式中取得的擊殺數，將按雙倍計算！

本次活動期間，這些模式將每日輪流推出！

特別抽獎活動！

活動期間，我們將從參加抽獎的玩家中抽出5位幸運兒，贈送死亡寶箱中包含的全部物品——沒錯，這種寶箱中的全部物品，包括英雄、造型和資源！

要參加抽獎活動，只需在社群平台上發布任意喪屍主題遊戲模式對戰的截圖或影片，並帶上#DeadGame 和#BrawlStars 這兩個hashtags即可！

10月31日活動結束時，我們將會抽出5位幸運玩家，為他們送上這份超讚獎勵！

解答時間！

非限定的亂鬥萬聖節造型能不能在商店裡獲取？

答：可以！它們全都會在商店上架！較早推出的這類造型將有一定折扣，新推出的則維持原價。

如何獲得更多死亡寶箱？

答：大家可以在達成里程碑時免費獲得10個死亡寶箱，如果想獲得更多，可在商店中花費寶石購買。

如何得知抽獎活動是否中獎？

答：中獎者會在遊戲內收件匣收到訊息。出於隱私考慮，我們不會直接公布中獎者名單。但是，如果中獎後想要分享這份喜悅，也可以自行公布。

聽說Marzio100年前就已經不在人間了，我們看到的他只是個幽靈？

答：沒錯。