你可以免費獲得增益吊飾、「皇室特朗克」造型，以及更多資源……前提是你得先拯救亂鬥！

要拯救亂鬥，你需要：

每天都要完成贏得六場的目標！整個社群完成目標的玩家越多，獎勵就會越好！

也就是說，你完成自己的目標後，還要號召好友一起完成！想拿到最好的獎勵，唯一的方法就是讓更多的玩家完成每天贏得六場的目標！

如果社群完成了一項每日社群平台任務，每天還能額外獲得一個混沌之星。

每天都會有新的社群平台任務，可在社群活動介面查看。

任務可能包括在YouTube上為特定的《荒野亂鬥》影片按讚、在社群平台上@你最喜歡的內容創作者、在特定內容下留言等等，記得每天都來社群活動介面看看！