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2026年4月14日
Blog – Brawl Stars

拯救亂鬥：社群活動

你可以免費獲得增益吊飾、「皇室特朗克」造型，以及更多資源……前提是你得先拯救亂鬥！

要拯救亂鬥，你需要

  • 每天都要完成贏得六場的目標！整個社群完成目標的玩家越多，獎勵就會越好！

  • 也就是說，你完成自己的目標後，還要號召好友一起完成！想拿到最好的獎勵，唯一的方法就是讓更多的玩家完成每天贏得六場的目標！

  • 如果社群完成了一項每日社群平台任務，每天還能額外獲得一個混沌之星。

  • 每天都會有新的社群平台任務，可在社群活動介面查看。

  • 任務可能包括在YouTube上為特定的《荒野亂鬥》影片按讚、在社群平台上@你最喜歡的內容創作者、在特定內容下留言等等，記得每天都來社群活動介面看看！

  • 活動期間，只要每天完成最後一場勝利，就一定會獲得兩個混沌之星（這是為了鼓勵那些不相信能完成目標的玩家）！

獎勵列表

  • 混沌之星

  • 能量點數

  • 寶石

  • 「皇室特朗克」造型

  • 寶物之星

  • 隨機吊飾

  • 雙倍經驗加成

  • 閃光幣

  • PRO通行券經驗值

  • 榮耀寶箱

  • 每天可透過每日勝場獲得2個混沌之星

  • 每天可透過社群平台任務額外獲得混沌之星

抽獎活動：

所有完成每日社群平台任務的玩家，都可以參加我們的寶石抽獎活動！我們每天都會查看完成任務的玩家名單，並從中隨機抽出一位幸運玩家贏得10萬寶石！每天都會有新的幸運玩家得獎，所以記得完成任務喔！

活動從今天開始，並將於台北/香港時間4月24日16:00結束。

那麼……一起拯救亂鬥吧！#KEEPBRAWLALIVE