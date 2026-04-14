2026年4月14日
Blog – Brawl Stars
拯救亂鬥：社群活動
你可以免費獲得增益吊飾、「皇室特朗克」造型，以及更多資源……前提是你得先拯救亂鬥！
要拯救亂鬥，你需要：
每天都要完成贏得六場的目標！整個社群完成目標的玩家越多，獎勵就會越好！
也就是說，你完成自己的目標後，還要號召好友一起完成！想拿到最好的獎勵，唯一的方法就是讓更多的玩家完成每天贏得六場的目標！
如果社群完成了一項每日社群平台任務，每天還能額外獲得一個混沌之星。
每天都會有新的社群平台任務，可在社群活動介面查看。
任務可能包括在YouTube上為特定的《荒野亂鬥》影片按讚、在社群平台上@你最喜歡的內容創作者、在特定內容下留言等等，記得每天都來社群活動介面看看！
活動期間，只要每天完成最後一場勝利，就一定會獲得兩個混沌之星（這是為了鼓勵那些不相信能完成目標的玩家）！
獎勵列表：
混沌之星
能量點數
寶石
「皇室特朗克」造型
寶物之星
隨機吊飾
雙倍經驗加成
閃光幣
PRO通行券經驗值
榮耀寶箱
每天可透過每日勝場獲得2個混沌之星
每天可透過社群平台任務額外獲得混沌之星
抽獎活動：
所有完成每日社群平台任務的玩家，都可以參加我們的寶石抽獎活動！我們每天都會查看完成任務的玩家名單，並從中隨機抽出一位幸運玩家贏得10萬寶石！每天都會有新的幸運玩家得獎，所以記得完成任務喔！
活動從今天開始，並將於台北/香港時間4月24日16:00結束。
那麼……一起拯救亂鬥吧！#KEEPBRAWLALIVE