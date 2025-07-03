今天起至7月8日，所有玩家都可以免費獲取莫提斯！

大家需要使用莫提斯擊殺英雄……以及擊殺莫提斯！

歡迎參加迷你社群活動「莫提斯遊戲」！

社群活動的目標是「玩莫提斯」，包括：

使用莫提斯達成3億次擊殺

擊殺莫提斯3億次

遊戲內的新聞介面包含2個進度條，分別記錄莫提斯的擊殺數和被擊殺數，獎勵如下！

莫提斯擊殺數/擊殺莫提斯次數 - 獎勵

里程碑 - 每個進度條各5個寶物之星

里程碑 - 2個死亡寶箱、流淚微笑表情

里程碑 - 莫提斯的極限威能*，以及一個傳奇寶物之星

各3億次擊殺 - 「莫提斯撞牆」和「莫提斯屁屁」這兩款玩家頭像

*如果已經擁有莫提斯的極限威能，則將獲得1000金幣作為替代獎勵。

抽獎活動

社群抽獎活動再次展開！

參加方式很簡單，只需要在任意社群平台上分享你的莫提斯精彩操作，並在貼文中加上標籤「#MortisGames」和「#BrawlStars」即可！我們會選出10位贏家，每人獲得999,999寶石！對，你沒看錯！

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「莫提斯遊戲」活動現在開始，持續到7月8日！讓其他人見識一下，誰才是最強的暗夜行者！